Her Kredi Kartı Aynı mıdır?

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19-25

26-35

36 ve Üzeri

En çok kullanılan bankacılık ürünlerinin başında gelen kredi kartları, sunduğu sayısız kolaylık ile çoğumuzun hayatını kolaylaştırır. Özellikle ilk defa kredi kartı alacak kişilerin merak ettiği soruların başında farklı kredi kartları arasındaki farklar ve kredi kartlarının özelliklerinin neler olduğu gelmektedir. TeklifimGelsin olarak biz de bu yazımızda her kredi kartının aynı olup olmadığına değinerek okurlarımızın aklındaki soruları cevaplamaya çalışacağız. Siz de kredi kartı çıkarmak istiyor ancak hangi kartı seçeceğinize karar veremiyorsanız, bu yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Kredi Kartının Avantajları Nelerdir?

Kredi kartları genellikle mil ya da alışveriş puanı biriktirmenize olanak tanıyıp daha rahat bir alışveriş tecrübesi sunarlar. Aldığınız ürünleri taksit taksit ödeme imkanı da sunan kredi kartları alışveriş yapmayı kolaylaştırırlar.

Kredi kartlarının nakit taşıma derdini de ortadan kaldırdığını düşünürsek cebinizde para taşımak zorunda kalmadan istediğiniz gibi alışveriş yapma şansına sahip olursunuz. Üstelik, yanınızda taşıdığınız nakit parayı kaybettiğiniz takdirde bu parayı geri almanız çok da mümkün değildir. Bunun yanında, çalınan ya da kaybedilen bir kredi kartı kolaylıkla iptal ettirilerek kişinin mali yönden zarara uğraması ihtimali en aza düşürülür.

Kredi kartı hem taşıması hem de kontrolü kolay bir bankacılık ürünü olup kişiye pek çok avantaj sağlar. Kredi kartı, çeke ve diğer alternatif araçlara göre çok daha kolay bir kullanıma sahiptir. Ayrıca, uluslararası niteliğe sahip olan kredi kartları yurt dışında kullanım imkanı da sağlayarak kart sahibinin sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışında da yaptığı alışverişlerde kredi kartı vasıtasıyla ödeme yapmasına olanak tanıyor.

Kredi kartı sahibi kişiler bankaların sunduğu promosyon ve kampanyalardan faydalanarak çok avantajlı fırsatlar yakalayabiliyorlar. Mil ya da alışveriş puanı kazandıran kredi kartları sayesinde çok daha düşük bir fiyata uçmak ya da yapılan alışverişlerde benzersiz indirimlere ve kampanyalara erişmek de mümkündür. Elbette, kredi kartının getirdiği prestij ve dikkatli bir kullanıcının kredi kartı ile yaptığı harcamalar sayesinde kazanacağı kredi notu da göz önünde bulundurulmalıdır.

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Her Kredi Kartı Aynı Mı?

Hayır. Farklı bankalar tarafından sunulan farklı kredi kartları gerek özellikleri bakımından gerek sundukları imkanlar bakımından farklı niteliklere sahiptir. Bazı kredi kartları kullanıcılarına her kullanımda alışveriş puanı kazandırırken bazıları mil kazandırır. Bazı kredi kartları çoğunlukla alışveriş odaklı iken bazıları ise seyahat odaklıdır. Eğer fazla seyahat eden birisiyseniz daha çok mil kazandıran bir kredi kartı tercih edebilirsiniz, eğer alacağınız kartı daha çok alışveriş amaçlı kullanacaksanız o zaman da çeşitli mağazalarla anlaşması olan, alışveriş puanı ve kampanya kazandıran kartları tercih etmelisiniz.

Bir kartın size uygun olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken ilk şey önceliklerinizi belirlemektir. Eğer iş ya da tatil amaçlı çok seyahat eden birisiyseniz o zaman yukarıda da belirttiğimiz gibi mil kazandıran, otellerden rezervasyon yaparken size indirim ve kolaylık sağlayacak bir kredi kartı tercih etmelisiniz. Bunun yanında, kredi kartları kullanıcılarına sundukları ödül programları ile de öne çıkmaktadır. Bu sebeple, farklı bankaların kredi kartı teklifleri ve kredi kartı özellikleri incelenerek buna göre karar vermek en mantıklı karar olacaktır. Bu sayede bir yandan harcayıp bir yandan kazanma zevkine tam anlamıyla varabilirsiniz.

Kredi kartı alırken dikkat edilmesi gereken bir detay ise faiz oranları ve limittir. Her bankanın sunduğu kredi kartları gerek limit gerek faiz oranı açısından farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple, kendi ihtiyaçlarınıza en uygun limite ve faiz oranına sahip olan kartı seçmeye çalışmalısınız.

Kredi Kartı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kredi kartı alırken dikkat etmeniz gereken belli başlı detaylar bulunmaktadır. Bu detayları şöyle sıralayabiliriz:

Kredi kartı limiti: Kredi kartı limiti, kullanacağınız kredi kartını seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurdur. Eğer gelirinizi ve ihtiyacınızı aşan bir kredi kartı alırsanız kendinizi birdenbire borcun ortasında bulabilirsiniz. Bu sebeple, kendi gelirinizi de göz önünde bulundurarak bir kredi kartı seçmelisiniz. Eğer ileride istenmeyen durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey alacağınız kredi kartının aylık gelirinizin çok üstünde olmamasıdır. Bunun yanında, eğer kredi kartınızın limiti aylık gelirinizin fazlasıyla altındaysa bu durumda kredi kartını verimli kullanamayabilirsiniz. Yapabileceğiniz en iyi şey ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap veren, limiti aylık gelirinize yakın bir kredi kartı seçmektir.

Kartın niteliği: Her kredi kartının farklı bir özelliği olduğuna yukarıda defalarca değindik. Kredi kartı özellikleri değişkenlik gösterebileceği için kendinize bir kart seçmeden önce yapmanız gereken şey bankaların sunduğu kart tekliflerine göz atmak ve ihtiyacınızın ne olduğuna karar vermek. Örneğin, kartınızı daha çok alışveriş için mi kullanacaksınız? O halde alışveriş yönüyle öne çıkan bir kart almayı düşünebilirsiniz. Eğer iş amaçlı sık seyahat ediyorsanız bu durumda mil yönüyle öne çıkan bir kart seçebilirsiniz.

Kartın sunduğu avantajlar: Her kartın farklı markalar ve farklı ürünler ile anlaşmaları olduğunu unutmayın. Alacağınız kredi kartının size sunduğu indirim imkanlarının neler olduğunu, hangi markalar ile anlaşmalı olduğunu araştırın. Bazı kredi kartları farklı mağaza ve markalardan yapılan alışverişlerde gerçekten kayda değer oranda bir indirim kazanma fırsatı sunmaktadır. Bu sebeple, yine kendi ihtiyaçlarınızı ve alışveriş alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak kredi kartı seçimi yapmalısınız.

Faiz oranı: Bir kredi kartının en önemli detaylarından birisi de kartın faiz oranıdır. Kredi kartlarının uyguladığı gecikme faiz oranı, alışveriş faizi ve nakit çekim faizi oranları farklı olduğu için bir karta başvurmadan önce o kartın faiz oranlarını gözden geçirmekte fayda vardır.

Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gereken 10 Önemli Bilgi adlı yazımızı okuyarak kredi kartı ile ilgili merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Özellikle kredi kartının nasıl yenileneceği, limitinin nasıl artırılacağı ve şifresinin nasıl değiştirileceği gibi merak edilen konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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