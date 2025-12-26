Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gereken 10 Bilgi Kredi kartı limitinin nasıl artırıldığı, son ödeme tarihi, yenileme süreci ve kredi kartı kullanırken dikkat edilmesi gereken her şey bu yazıda!

Kredi kartları artık neredeyse gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yeterli nakit paramız olmadığı zamanlarda alışveriş yapabilmek, bu alışverişleri taksitlendirebilmek, erteleyebilmek ve çeşitli nakit borçlanma seçenekleri sunan kredi kartları, temassız yaşamın ön plana çıktığı Covid-19 döneminde daha da önemli oldu. Tüm bankaların çeşitli müşteri gruplarına yönelik sunmuş olduğu farklı özelliklere sahip kredi kartları mevcut. Ancak kredi kartlarının bilinçli şekilde kullanılması da büyük öneme sahip. Bu yüzden de kredi kartı kullananların mutlaka bilmesi gereken bazı bilgiler mevcut.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır?

İlk defa kredi kartı alan bireylerin gelir durumuna ve bankaya sunmuş olduğu evraklara bağlı olarak belirli bir limit tanımlanır. Bu limit ilk başlarda genellikle düşük olur. Ancak zaman içerisinde limit artırmak mümkündür. Kredi kartı limiti artırmanın farklı yolları bulunuyor. Bunların başında bankaların mobil uygulamaları geliyor. Kartı kullanılan bankanın mobil uygulamasında limit arttırma başvurusunda bulunulabilir. Bu noktada bankanın ek belgeler talep etmesi ve şubeye yönlendirmesi de söz konusu olabilir.

Ayrıca mobil uygulama üzerinden otomatik artış talimatı vererek, belirli aralıklarla limitin değerlendirilmesi ve arttırılması da talep edilebilir. İnternet bankacılığı, kart limitini arttırmanın bir diğer yoludur. İnternet bankacılığı şifresi ile bankanın web sitesi üzerinden de limit arttırma başvurusu yapılabilir. Doğrudan bankanın çağrı merkezi aranarak da bu işlem gerçekleştirilebilir.

Kredi kartı limitinin istenilen zamanda arttırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcut. Bunlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Kredi kartının düzenli olarak kullanılması,

Kredi kartı ödemelerinin en az asgari düzeyde düzenli olarak yapılması,

Kredi notunun “riskli” seviyesinde olmaması,

Farklı bankaya ait yüksek limitli bir kredi kartının olmaması,

Sunulan gelir bilgilerinin çok üzerinde bir limit talep edilmemesi.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Nedir?

Kredi kartı kullanan bireylerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus da son ödeme tarihinin geçirilmemesidir. Kartlarda hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi olmak üzere iki farklı tarih bulunur. Hesap kesim tarihi, bir ay içerisinde yapılan harcamaların toplamlarının hesaplanmasını ve o günden sonra yapılacak harcamaların bir sonraki ayın hesabına geçmesini ifade eder. Son ödeme tarihi ise kartın kesilen borcunun ödenmesi gereken son gündür. Kredi kartının son ödeme günü, hesap kesim tarihinden 10 gün sonrasıdır. Yani hesap kesildikten sonra, 10 gün içerisinde bu hesabın ödenmesi gerekir. Aksi halde borcun üzerine faiz işletilir. Ayrıca borcun ödenmediği her ay için farklı yaptırımlar uygulanır. 90 gün boyunca hiçbir ödeme yapılmaması halinde de yasal takip işlemleri başlatılır.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Nasıl Değiştirilir?

Bankalar kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine hesap kesim tarihlerinin her aynı hangi gününde olması gerektiğini sorarlar. Bu yüzden hesap kesim tarihi ilk olarak müşteri tarafından belirlenir. Ancak daha sonra bireylerin maaş günlerinin değişmesi ya da daha başka durumlardan dolayı ilk belirlenen tarihte ödeme yapmayı zorlaştıran bazı hususlar ortaya çıkabilir. Bankalar bu gibi sorunların yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak müşterilerine bir ya da iki kez hesap kesim tarihlerini değiştirme hakkı tanır. Bu işlemi yapabilmek için bankaların genel merkezlerine doğrudan hesap kesim tarihi değişim dilekçesi yazılabilir. Ancak dilekçe yazmak, göndermek ve sonucunu beklemek son derece zahmetlidir. Dijital bankacılık kanallarından yararlanmak, hesap kesim tarihinin daha kolay bir şekilde değiştirilebilmesini sağlar. Bankanın çağrı merkezi, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarını kullanarak hesap kesim tarihi değiştirilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ise nakit avans kullanılmamış olmasıdır. Bankalar genellikle nakit avans kullanmış olan müşterilerinin hesap kesim tarihini değiştirme taleplerini reddeder. Bazı bankalarda ise değişimden kaynaklanacak fazla gün sayısı hesaplanıp faiz olarak yansıtıldıktan sonra bu işlem onaylanır.

Kredi Kartı Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Kredi kartının şifresinin nasıl değiştirileceği de kart kullanan herkesin bilmesi gereken hususlardan biri. Kart güvenliğini sağlayabilmek adına zaman zaman şifre değişikliği yapılması tavsiye edilir. Dijital bankacılık kanalları bu işlemin yapılmasında da gerekli olanakları sağlar. Kredi kartı şifre değişikliği yapmanın en kolay yolu, mobil bankacılık üzerinden bu işlemi gerçekleştirmektir. Şifre değişimi de dahil olmak üzere kredi kartıyla alakalı her türlü işlem mobil uygulamalar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Aynı şekilde internet bankacılığı için de geçerlidir. Ayrıca ATM üzerinden de şifre değişim işlemi yapılabilir. Ancak ATM aracılığı ile şifre değişikliği yapmanın bazı zorlukları da mevcuttur.

Kredi Kartı Nasıl Yenilenir?

Kredi kartının çalınması, kaybedilmesi, ATM’de unutulması ya da kullanım süresinin dolması gibi durumlar kartın yenilenmesini zorunlu kılar. Herkesin zaman zaman başına gelebileceği bu durumlar karşısında kartın nasıl yenileneceğinin bilinmesi gerekiyor. Kullanım süresi dolan kredi kartları için herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmez. Bankalar bu durumda kart sahibinin adresine, kartın iptal olmasına 1 ay kadar kala yeni kart gönderir. Bazı bankalar kart göndermeden önce müşterilerini arayarak adres teyidinde de bulunabilirler. Diğer durumlarda ise bireyin kendisinin kredi kartı yenileme başvurusu yapması gerekir. Kartın çalınması ya da kaybedilmesi halinde öncelikle çağrı merkezi aranarak eski kart iptal ettirilmeli, aynı esnada da kart yenileme başvurusu yapılmalıdır. Kartın eskimesi ya da ATM’de unutulması durumunda ise yine müşteri çağrı merkezinden, mobil bankacılık kanalından, internet bankacılığı kanalından ve doğrudan banka şubelerinden yapılabilir. Bankalar kart yenileme işlemi için müşterilerinden ücret de talep edebilir.

Kullanıma Kapatılan Kredi Kartı Yeniden Açılır Mı?

Kredi kartı kullanan bireyler, çeşitli nedenlerden dolayı kartlarını kapatabilirler. Ancak kapatılan kartların daha sonra yeniden kullanıma açılabilmesi için farklı prosedürler söz konusudur. Daha doğrusu bu işlemin yapılabilmesi için kartın nasıl kapatıldığına bakılır. Bireyin kendi yazılı ya da sözlü talebi doğrultusunda yapılan kart kapama işleminin geri dönüşü yoktur. Bu durumda kart kapatılır ve bir daha açılmaz. Kaybedilen ya da çalınan kredi kartları için yapılan kapatma başvurularında da işlem geri alınamaz ve kapatılan kart yeniden açılamaz. Ancak kart yenileme başvurusu yapılarak yeni bir kredi kartı alınabilir. Kartın borçlarının ödenmemesinden dolayı banka tarafından kapatılması durumunda ise kart açılabilir. Bunun için borcun ödenmiş olması gerekir. Borçları yüzünden kapatılan bir kart, borçlarının ödenmesinden sonra başvuru yapılması halinde yeniden kullanıma açılabilir.

Kredi Kartı Otomatik Talimatı Nasıl Verilir?

Aboneliklerimizi sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilmek adına faturalarımızı zamanında ödemek büyük öneme sahip. Ancak takip edilmesi gereken fatura sayısının fazla olduğu durumlarda bu işlem oldukça zorlaşıyor. Cep telefonu faturaları, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, uydu alıcısı faturası, internet faturası ve daha farklı fatura türlerini kaçırmadan takip edebilmek isteyenler için kredi kartları otomatik ödeme talimatı sunuyor. Bir defa verilen bu talimatlar sonrasında artık fatura takip derdi kalmadan, her fatura döneminde kart üzerinden otomatik olarak ödeme işlemi gerçekleştiriyor. Bunun için de kredi kartı otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Otomatik ödeme talimatı vermenin en kolay yolu bankaların mobil uygulamaları. Bu uygulamalar üzerinden, “otomatik ödeme talimatı oluştur” ya da benzeri başlıklar üzerinden kolayca fatura türünü belirlemek ve her ay düzenli olarak ödenmesini sağlamak mümkündür. Bununla birlikte internet bankacılığı üzerinden de aynı şekilde otomatik ödeme talimatı verilebilir. Bu kanalları kullanmakta zorlananlar, müşteri hizmetleri çağrı merkezini arayarak otomatik ödeme talimatını bildirebilir.

Kredi Kartı Borç Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

Zaman zaman kredi kartı harcamalarımızın ucunu kaçırabiliyor, bütçemizi aşan harcamalar yapabiliyoruz. Ya da tam bütçemize göre harcama yapmışken işsiz kalma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda kredi kartı borcunun bir süre aksatılması ve ödenememesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ancak bankaların bu noktada da müşterilerine sunmuş oldukları bazı kolaylıklar mevcut. Borç yapılandırma ya da borç taksitlendirme de bu kolaylıklardan biri. Borç taksitlendirme işlemi ile yüksek olan kredi kartı borcu, belirli bir oranda faiz karşılığında taksitlere bölünebilir. Bu sayede kart sahibi ödemelerini daha rahat bir şekilde yapar. Kart borcunun taksitlendirilmesinde vade seçenekleri 60 aya kadar çıkabilir. Ancak unutulmamalıdır ki vade süresinin artmasına paralel olarak faiz oranı da artar. Borç taksitlendirme işlemi yapabilmek için de yine dijital bankacılık kanalları kullanılabilir. Hem mobil bankacılık uygulaması üzerinden hem de internet bankacılığından bu işlem gerçekleştirilir. Ayrıca banka şubesine giderek ya da müşteri iletişim merkezi ile irtibata geçerek de borç taksitlendirme yapılabilir.

Bankaların vade oranlarını neye göre belirlediğini merak ediyorsanız Bankaların Vade Oranları Neye Göre Belirlenir? Vade Oranları Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Asgari Ödemesi Nedir?

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemeyen kullanıcılar için asgari ödeme tutarı önemli bir kolaylık sağlar. Asgari ödeme tutarı, kredi kartı ekstresinde yer alan toplam borcun, ilgili ay içinde ödenmesi gereken en düşük kısmını ifade eder. Bu tutarın ödenmesiyle birlikte kart sahibi yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır ve kredi kartı kullanımı devam eder.

Asgari tutar ödenmediği durumlarda bankalar kartı kullanıma kapatma, nakit çekim işlemlerini sınırlandırma veya borcun ödenmemesinin devam etmesi halinde yasal takip başlatma gibi yaptırımlar uygulayabilir. Bu nedenle her kredi kartı kullanıcısının asgari ödeme tutarını zamanında ödemesi gerekir.

Asgari ödeme tutarı, bankalar tarafından kart limiti ve toplam borç dikkate alınarak belirlenen oranlar üzerinden hesaplanır. Bu oranlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir ve tüm bankalar için geçerlidir. Kart limiti 50.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı genellikle %20 olarak uygulanır. 50.000 TL üzeri limitli kartlarda ise bu oran %40’a kadar çıkabilir. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise ilk yıl boyunca daha yüksek asgari ödeme oranları uygulanabilir.

Asgari tutarın ödenmesi halinde, ödenmeyen kalan borç bir sonraki döneme devreder ve bu tutar üzerinden kredi kartı faizi işletilir.

Kredi Kartı Borcunda Asgari Ödemeden Faiz Gelir Mi?

Evet, kredi kartı borcunda asgari ödeme yapıldığında faiz gelir. Asgari ödeme, yalnızca gecikme faizinden korunmayı sağlar; ancak kalan borç bakiyesi üzerinden akdi faiz uygulanmaya devam eder. Bu nedenle, asgari ödeme yapılmış olsa bile, kalan borç her geçen gün faizle artar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kredi kartı borçlarına uygulanacak azami faiz oranları, dönem borcu tutarına göre kademeli olarak belirlenmiştir. Buna göre, dönem borcu 30.000 TL’nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı %3,25, gecikme faizi oranı ise %3,55’tir. Dönem borcu 30.000 TL ile 180.000 TL arasında olan kredi kartı borçlarında akdi faiz %3,75, gecikme faizi %4,05’tir. Öte yandan dönem borcu 180.000 TL’yi aşan kredi kartı borçlarında ise akdi faiz oranı %4,25, gecikme faizi oranı %4,55 olarak belirlenmiştir.

Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihi Ne Olmalı?

Kredi kartı hesap kesim tarihi, bütçeni en iyi şekilde yönetebileceğin ve ödemelerini rahatça yapabileceğin döneme göre belirlenmelidir. Genellikle maaş ya da gelirini aldıktan sonraki günler uygundur, böylece bütçeni daha iyi planlayabilir ve borçlarını zamanında ödeyebilirsin.

Kredi Kartı Borcu Ödendikten Sonra Ne Zaman Açılır?

Kredi kartı borcu ödendiğinde, kartın genellikle 1 ila 3 iş günü içinde yeniden kullanıma açılır. Ancak bankanın işlem süresine bağlı olarak bu süre değişebilir.

Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinden Sonra Yapılan Harcamalara Ne Olur?

Kredi kartı hesap kesim tarihinden sonra yapılan harcamalar, o dönemin hesap özeti ve borcuna dahil edilmez. Bu tarihten sonraki harcamalar, bir sonraki ödeme döneminin hesap özetinde yer alır. Yani, hesap kesim tarihin geçtikten hemen sonra yapacağın alışverişler, bir sonraki ödeme dönemine kadar borç olarak kaydedilmez.

