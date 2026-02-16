Esnaf Kredisi Nasıl Hesaplanır? Kimler Alabilir? Şartları Esnaf kredisinin nasıl hesaplandığı, kimlerin alabildiği ve esnaf kredisi alabilmek için gerekli şartların neler olduğu bu yazıda!

Esnaf Kredisi Veren Bankalara Göz at ve Başvur Banka hesabını ne için kullanmak istersin?  Yatırım Hesabı

Birikimlerimi kazanca çevirmek istiyorum.  Günlük Harcamalar

Kredi ve Kredi Kartı kullanmak istiyorum.  Hepsi olabilir. Sonraki

Esnaflar, serbest çalışanlar ve ticaret ile ilgilenenler siparişlerini tamamlamak, giderlerini karşılaştırmak ve yatırım yapmak için kredi çekebilirler. Esnaf kredisi esnaflara daha avantajlı ayrıcalıklar tanır. Esnaf kredisi nasıl hesaplanır, kimler alabilir, şartları nelerdir, detaylarını inceleyelim.

Esnaf Kredisi Hesaplama Yöntemi Nedir?

Esnaf kredisi, esnaf ve sanatkarlar odasına belirli bir süre kaydı olan işletme sahipleri tarafından kullanılabilir. Bankalar özellikle pandemi döneminde esnaf kredisi başvurularını ve süreçleri kolaylaştırdı. Esnaf kredisi nasıl hesaplanır? Almak istediğiniz esnaf kredisi ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadelerde verilmektedir. Kullanılabilecek şahıs üst limiti maksimum 200.000 TL’dir ve kredi vadesi maksimum 5 yıla kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte genelgeye göre 1 yıla kadar ve 1 yıldan fazla vadelerde sunulan yıllık esnaf kredisi faiz oranı %9,5 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte esnafların eline geçecek para masraflar düşüldükten sonra teslim edilir. Bu masraflar içerisinde %2 sermaye oranı, kooperatif hissesi %0.25, risk sermayesi %1.00, üst kuruluş hissesi ise %0.25’tir. Geri ödeme için yapılan taksitlendirme hesaplaması tam olarak esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Kredi Nedir? Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyarak kredinin ne olduğunu, çeşitlerini ve hesaplamasının nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kredi faizinin nasıl hesaplandığı hakkında da kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Kimler Esnaf Kredisi Alabilir?

Esnaf kredisi için hesaplama ilgili kooperatife veya bankalara başvuru yapabilirsiniz. Bankalar, sicilinizi ve gereken hususları inceler ve kredinin cevabını sizlere iletir. Kimler esnaf kredisi alabilir ve başvuru yapabilir?

Esnaf kredisi, düşük faizli bir kredi çeşididir ve esnaf ve sanatkarlara sunulur.

Esnaf veya sanatkarsanız ve odaya en az 1 yıldır kayıtlıysanız krediye başvuru yapabilirsiniz.

Bu krediye başvurmak için birden fazla esnaf ve sanatlar kredi ve kefalet kooperatifi ortağı olunmaması gerekir. Birden fazla yerde kaydınız bulunmuyorsa bu krediyi alabilirsiniz.

İş ya da ikamet adresinin kayıtlı olduğunuz kooperatifin çalışma bölgesi içerisinde bulunması gerekir ve siz de bu bölgede faaliyet gösteriyorsanız esnaf kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

Anında kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Anında & Hızlı Kredi | Acil Kredi Veren Bankalar 2026 sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Esnaf Kredisi Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Krediden faydalanmak isteyen esnaflardan yukarıdaki koşullarla birlikte bazı evraklar talep edilmektedir. Esnaf kredisi şartları nelerdir, hangi belgeler istenir?

Esnaf sicil belgesi ve vergi levhasının aslı ve fotokopisi,

Bağlı bulunduğunuz odadan bulabileceğiniz faaliyet belgesi,

Ortaklık beyannamesi,

İkametgah adresi,

Esnaf ve sanatkarlar odasına 1 yıl ve daha uzun süredir faaliyet gösteriyorsanız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankalar gerekli gördüğü durumda kefil isteyebilir ve kefillerin gerekli koşulları sağlaması gerekir.

Esnaf ve sanatkar iseniz işletmenizin sürdürülebilirliğini sağlamak için esnaf kredisi alabilirsiniz. Gerekli koşulları ve başvuru şartlarına uygunsanız bütçenize uygun olarak bankalardan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TeklifimGelsin ile onlarca bankanın esnaf kredisi tekliflerini karşılaştırabilir ve en uygun olanına kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredi Şartları 2026 - İkinci ve İpotekli Kredi başlıklı yazımızı okuyarak esnaf kefalet kredi şartları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu yazı sayesinde esnaf kefalet kredi limitinin ne kadar olduğu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Kaynak