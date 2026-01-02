Esnaf Kefalet Kredi Şartları 2026 - İkinci ve İpotekli Kredi 2026'da Esnaf Kefalet Kredisi, ikinci kez kredi çekme ve ipotekli kredi başvuru şartları. Esnaflar için tüm detaylar ve gerekli belgeler burada!

Esnaf kefalet kredisi, devlet tarafından esnaflar için sağlanan bir finansman desteğidir. Devlet bu noktada esnafın nakit ihtiyacını karşılaması, işini büyütmesi ve geliştirmesi için böyle bir destek sunmaktadır. Esnaf kefalet kredileri genellikle sıfır faiz seçeneğiyle ya da çok düşük faizlerle ve uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla sunulduğu için esnafa nefes aldırmaktadır.

Bu yazımızda esnaf kefaletten kredi çekme şartları nelerdir, esnaf kefalet kooperatifi kredi şartları nelerdir, ikinci kredi çekme şartları, esnaf kefalet kredi limiti nedir gibi 2026 yılı esnaf kefalet kredisine dair tüm detayları ele alacağız.

Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi, 2026 yılında düşük faiz oranıyla esnaf ve sanatkârlara finansman desteği sağlayan önemli bir kredi türüdür. Bu krediye başvurmak isteyenlerin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından belirlenen belli başlı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Aşağıda esnaf kefalet kredisi alma şartları detaylı olarak listelenmiştir:

Esnaf ve sanatkar olma şartı: Başvuru sahibinin, fiilen esnaf veya sanatkârlık faaliyeti yürütüyor olması gerekir. Bu durum, esnaf-sanatkâr sicil kaydı ile belgelenir. Sicile kayıtlı olmayan kişiler başvuru yapamaz.

Vergi ve BAĞKUR borcu bulunmaması: Başvuru sırasında kişinin vergi dairesine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (BAĞKUR dahil) herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir. Mevcut borçların bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Kredi notunun uygun seviyede olması: Bankacılık sistemindeki kredi geçmişi, kooperatifin ve kefil bankanın yaptığı sorgulamalar sonucunda incelenir. Daha önce ödeme gecikmesi, icra veya kara liste kaydı gibi olumsuz durumlar kredi onay sürecini olumsuz etkiler.

Kefil gösterme zorunluluğu: Esnaf kefalet kredilerinde en az bir kefil istenmektedir. Kefil olacak kişinin de aynı kooperatife üye olması ve kredi kullanabilir durumda bulunması gerekir. Bazı durumlarda kooperatif, kefil sayısını artırma hakkına sahiptir.

İş veya ikamet yerinin kooperatif bölgesi içinde bulunması: Başvuru sahibinin işletme adresi veya ikamet adresi, kredi talebinde bulunulacak kooperatifin hizmet verdiği coğrafi sınırlar içinde olmalıdır. Bu şart, kooperatifin yerel bazda hizmet vermesi nedeniyle zorunludur.

Başka kooperatif ortaklığının bulunmaması: Kişinin başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde ortaklığı bulunmamalıdır. Aynı anda birden fazla kooperatiften kredi kullanmak yasaktır.

Esnaf Kefaletten İkinci Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Esnaf kefaletten ikinci kredi çekmenin belirli şartları bulunmaktadır. Bunların başında, esnafın daha önce esnaf kefaletten çektiği krediyi düzenli ve eksiksiz şekilde ödeyip tamamlamış olması yer alır. Eğer çekilen ilk kredinin ödemelerinde aksama olmuşsa bu esnafın ikinci kez kredi çekmesini olumsuz olarak etkileyecektir. Dolayısıyla kredi notunun da iyi seviyede olması gerekmektedir. Bunun dışında ilk kredi başvurusu sırasındaki şartlar geçerliliğini korumaktadır.

Esnaf Kefalet İpotekli Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet ipotekli kredi şartları ile kredi imkanı sunmaktadır. Esnaf kefaletten ipoteksiz ya da kefilsiz kredi çekmek mümkün değildir. Esnaf kefaletten ipotekli kredi çekmek için esnaf ve sanatkar olma şartı vardır. Diğer tüm şartlar esnaf kefalet kredi şartları ile aynıdır.

Esnaf Kefalet Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredi başvurusunda bulunmak için kooperatife giderek yazılı olarak başvuru beyanında bulunmak gerekir. Başvurunun ardından kooperatif tarafından başvuru 15 günlük bir değerlendirme sürecine alınır ve sonuç yazılı olarak esnafa iletilir. Kabul olması durumunda işletmenin finansal durumu araştırılarak kredi limiti belirlenir ve bu teklif Halkbank’a iletilir. Halkbank tarafından da süreç olumlu olursa esnaf kredi almaya hak kazanır.

Sigortalı Çalışan Esnaf Kefalet Kredisi Alabilir mi?

Hayır, sigortalı çalışan esnaf kefalet kredisi alamaz. Çünkü esnaf kefalet kredisi çekebilmek için öncelikle esnaf ve sanatkar olma şartı vardır. Bu yüzden çalışanlar esnaf kefalet kredisine başvuramaz, başvuru yapılabilmesi için iş sahibi olmak gerekir.

Esnaf Kefalet Kredi Limiti Ne Kadar?

Esnaf kefalet kredi limitleri pek çok farklı kriter doğrultusunda belirlenir. Kredi limitleri işletmenin finansal tutarı ve geçmişiyle ilgilidir, her işletme için farklı bir kredi limiti belirlenebilir. Dolayısıyla esnaf kefalet ile ilgili tek bir kredi limitinden bahsetmek doğru olmaz. Ancak maksimum tutar olarak esnaf kefalet kredi limiti güncel durumda 750.000 TL’dir.

SIK SORULAN SORULAR

Esnaf Kredisi 500 Bin TL Faizi Ne Kadar?

Esnaf kefalet kredi limitleri ve faizleri işletmenin finansal durumu ve geçmişine göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden 500 bin TL için ne kadar faiz uygulanacağıyla ilgili net bir tutar söylemek doğru değildir.

Esnaf Kefalet Kredi İçin Ne İstiyor?

Esnaf kefalet kredisi için kimlik fotokopisi ve aslı, 4 adet fotoğraf, vergi levhası, ikametgah belgesi, esnaf sicil belgesi, ortaklık beyannamesi, oda faaliyet belgesi, muhasebeden alınan hesap özeti gibi belgeler istenmektedir.

Esnaf Kredisi Kimlere Verilir?

Esnaf kefalet kredisi esnaf olanlara ve esnaf ve sanatkarlar odasına en az 1 yıldır kayıtlı olanlara verilir.

Vergi Levhası Olan Esnaf Kredisi Alabilir mi?

Evet, vergi levhası olan esnaflara da esnaf kredisi verilebilir. Ancak tek başına vergi levhası yeterli değildir. Bunun dışında kimlik fotokopisi ve aslı, 4 adet fotoğraf, ikametgah belgesi, esnaf sicil belgesi, ortaklık beyannamesi, oda faaliyet belgesi, muhasebeden alınan hesap özeti gibi belgeler de istenmektedir.

Yeni Esnaf Ne Zaman Kredi Çekebilir?

Yeni esnaflar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesine ilan vererek kayıt yaptırmalıdır. Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt olunduktan sonra kredi başvurusu yapabilmek için minimum 1 yıl kayıtlı kalınmalıdır.

Esnaf Kredisi İki Kez Alınabilir mi?

Evet, esnaf kredisi iki kez alınabilir. Bunun için ilk çekilen kredinin ödemelerinin eksiksiz ve zamanında yapılmış olması ve borcun tamamen ödenmiş olması gerekir. Ödemeyi aksatan esnaflara ikinci kez kredi çıkma olasılığı çok düşüktür.