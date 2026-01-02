İstifa Dilekçesi Örneği 2026 - İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? İstifa dilekçesi yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve örnek istifa dilekçesinin yanında ihbar süreli ve evlilik nedeniyle istifa dilekçesi burada!

Kredi Dereceni Öğren Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

İstifa dilekçesi, çalışanın işverene işten ayrılma isteğini ilettiği yazılı belgedir. İstifa dilekçesi yazmanın pek çok kuralı vardır. Bu yazıda istifa dilekçesinin nasıl yazıldığına, farklı sebeplerle yazılan istifa dilekçelerine değineceğiz. Ancak istifa dilekçesi yazmanın detaylarıyla uğraşmak istemeyenler için aşağıda istifa dikeçesi örnekleri sunmaktayız. Bu belgeleri indirerek kendi bilgilerini doldurabilir gerekli kurumlara teslim edebilirsin.

İstifa Dilekçesi Örneği 2026

2026 yılı için hazırladığımız:

İstifa Dilekçesi Örneğini buradan cihazınıza indirebilirsiniz.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

İşten Ayrılma Özel Sektör İstifa Dilekçesi Örneği

İşten ayrılmaya karar verildikten sonra işverene istifa dilekçesi iletilmelidir. Ancak bu dilekçeler kurumlar arası farklılık gösterebilmektedir. İstifa dilekçesi örneği özel sektör için farklı detayları içerir. Aşağıdaki pdf’te işten ayrılma özel sektör istifa dilekçesi örneğini görebilirsin.

Özel Sektör İstifa Dilekçesi Örneğini buradan cihazınıza indirebilirsiniz.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstifa dilekçesi, bir çalışanın işten ayrılma talebini yazılı olarak bildirdiği belge türüdür. Bu belgenin amacı çalışanın işten ayrılma sebebini açık ve net bir şekilde ifade etmesidir. Peki istifa dilekçesi nasıl yazılır?

İstifa dilekçe diğer dilekçelerde olduğu gibi belirli kurallar dahilinde yazılır. İstifa dilekçesi elle yazılmak yerine bilgisayar çıktısı olarak alınmalıdır. Hukuki ve teknik metinlerde kullanılan yazı tiplerinden biri kullanılmalıdır. Genellikle Times New Roman ve Arial en sık tercih edilen yazı tipleridir. Yazı boyutu 12 punto olmalıdır. Yazı baştan sona kibar ve dilekçe üslubuyla yazılmalıdır.

İstifa dilekçesine başlarken ilk olarak kağıdın sağ üst köşesine dilekçenin hazırlandığı tarih yazılır. Daha sonra dilekçe kime ithafen yazılıyorsa bu isimle bir giriş cümlesi yazılır. Daha sonra iş geçmişi ve işten ayrılma sebebi detaylı bir şekilde anlatılır. Son çalışma gününün tarihi belirtilerek işverene teşekkür edilir. En alta ad, soyad, imza atılarak dilekçe tamamlanır.

Sigorta Primi Ne Kadar? 2026 - 30 Günlük, Asgari Ücret ve 1 Aylık sigorta priminin ne kadar olduğunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı sigorta priminin günlük ve aylık ne kadar olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İhbar Süreli İstifa Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İhbar süresi, hem işvereni hem de çalışanı korumayı amaçlayan hukuki bir süreçtir. İhbar süresi ile iş sözleşmesi işçi ya da işveren tarafından belli bir süreden tamamlanmadan sonlandırılamaz. Çalışan kişi işten ayrılmaya karar verdiyse bu durumu ihbar süreli istifa dilekçesi ile işe işverene bildirmelidir. Bu süreçten itibaren ihbar süresiz başlatılır. Çalışan buy ihbar süresini tamamladığında işten ayrılabilir. İhbar süreleri minimum iki haftadır ve çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Peki ihbar süreli istifa dilekçesi nasıl hazırlanır?

İhbar süreli istifa dilekçesi normal istifa dilekçesiyle çok benzerdir. Benzer şekilde dilekçenin yazıldığı tarih sağ üste yazılır, dilekçenin yazılacağı kuruma hitapla başlanır. İşe başlangıç ve çalışma sürecinden bahsettikten sonra işten ayrılma sebebi belirtilir. Daha sonra normal istifa dilekçesinden farklı olarak ihbar süresi tarihlerle ortaya konulur ve işten çıkılacak tarih netleştirilir. Teşekkür edilerek ad, soyad, imza atılır ve dilekçe sonlandırılır.

İşsizlik Maaşı Şartları 2026 - İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır? adlı yazımızı okuyarak işsizlik maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca en düşük ve en yüksek işsizlik maaşının ne kadar olduğunu inceleyebilirsiniz.

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Evlilik nedeniyle istifa durumu konusunda İş Kanunu’nun 14. maddesi, kadın çalışana evlilik durumunda tek taraflı feshetme imkanı sunmakadır. Evlilik durumunda kıdem tazminatı hakkı da doğmaktadır. Kadın çalışan, nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle istifa dilekçesi yazarak işten ayrılabilir. Peki evlilik nedeniyle istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Evlilik nedeniyle istifa dilekçesi, diğer dilekçelerle benzer şekilde yazılır. Dilekçenin yazıldığı tarih sağ üste yazılır, dilekçenin yazılacağı kuruma hitapla başlanır. İşe başlangıç ve çalışma sürecinden bahsettikten sonra işten evlilik sebebiyle ayrılmak istendiği ve kıdem tazminatının ödenme talebi belirtilir. Teşekkür edilerek ad, soyad, imza atılır ve dilekçe sonlandırılır.