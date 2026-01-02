Sigorta Primi Ne Kadar? 2026 - 30 Günlük, Asgari Ücret ve 1 Aylık 2026’da sigorta primlerinin ne kadar olduğu, 2026’da sigorta priminde hangi değişikliklerin yapılacağı, asgari ücret sigorta primleri ve dahası burada!

Sigorta priminin ne kadar olduğu hangi durumlara göre değiştiği gibi konular son derece merak edilmektedir. Bu yazımızda 2026 yılında asgari ücret sigorta primi, isteğe bağlı sigorta primi, en düşük sigorta primi, emeklilik sigorta primi, 30 günlük ve 15 günlük sigorta priminin ne kadar olduğu ve 2026 yılında sigorta priminde hangi değişikliklerin yapılacağı gib sigorta primi ödemelerine dair tüm detaylara değineceğiz.

Sigorta Primi Ne Kadar 2026?

Sigorta primi, sağlık ve emeklilik hizmetlerinden faydalanabilmek için devlete ödenen bir ücrettir. Bu ücret işveren tarafından ödendiği gibi kişisel olarak da ödenebilmektedir. Sigorta prim ücretleri ise meslek gruplarına, sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir. 2026 yılında çalışanlar için SGK primi %14 iken işverenler için bu oran %15,75’dir. Seçilen türe göre, brüt maaş ile 2026 yılı prim oranı çarpılarak sigorta pirim oranı hesaplanır.

2026'da Sigorta Priminde Hangi Değişiklikler Olması Bekleniyor?

2026 yılında, 7566 sayılı Kanun ile birlikte sigorta primleri ve sosyal güvenlik yükümlülükleri açısından oldukça kapsamlı değişiklikler gündeme gelmektedir. Kanuna göre, öncelikle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranında işveren hissesi %11’den %12’ye çıkarılmakta, imalat dışı sektörlerde uygulanan 4 puanlık Hazine prim teşviki ise 2 puana indirilmektedir. Ayrıca genç girişimcilere bir yıl süreyle sağlanan prim desteği uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır.

Mevcut uygulamada prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katı iken, 2026 yılıyla birlikte bu sınırın 9 kata yükseltilmektedir. Böylece yüksek ücretli sigortalıların prim matrahı genişlemektedir. Doğum hariç tüm borçlanma türlerinde ve Bağ-Kur ihya işlemlerinde prim oranı %32’den %45’e çıkarılmaktadır. Bu gelişme, geçmiş borçlanmaları ve durdurulan Bağ-Kur sürelerini canlandırmanın maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılar, tarım işçileri, kısmi süreli çalışanlar ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için MYÖ sigortaları prim oranı %20’den %21’e çıkmaktadır. Ayrıca, SGK’ya prim ve prime ilişkin borcu bulunanların bu borçlarının, kendilerine bağlanan gelir ve aylıklardan genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere %25’e kadar kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilebilmesi imkanı da söz konusudur.

Öte yandan, bireysel emeklilik sisteminde mevcut %30 oranındaki devlet katkısının, Cumhurbaşkanı tarafından %50’ye kadar artırılabilmesi veya tamamen sıfıra indirilebilmesi yönünde yeni bir yetki tanınmıştır. Bu düzenleme, BES’te uygulanacak devlet katkısı oranının ilerleyen dönemlerde ekonomik koşullara ve hükümetin tercih ettiği politikalara göre daha esnek ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmesini mümkün hale getirmektedir.

Asgari Ücret Sigorta Primi Ne Kadar?

2025 yılında asgari ücret sigorta primi %14’dür. Bu oranın üzerine %1 işsizlik sigorta primi de eklenerek asgari ücret sigorta primi hesaplanır. 2026 yılında brüt asgari ücret 26.005,50 TL’dir. Bu tutarın %14’ü 3.640,77 TL’dir. %1 işsizlik sigorta primi ise 260,06 TL’dir. Kesintiler toplamı 3.900,83 TL’dir. Bu kesintiler sonucunda, net asgari ücret 22.104,67 TL olarak hesaplanır.

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

30 günlük sigorta primi maaş farklılıklarından dolayı bireyden bireye değişiklik gösterebilecek bir tutardır. Ancak devlet tarafından sigorta primleri için alt ve üst sınırlar belirlenir. 2026 yılında günlük kazanç alt sınırı 866,85 TL, günlük kazanç üst sınırı ise 6.501,38 TL’dir. Buna göre en düşük indirimsiz sigorta primi 8.321,57 TL, en yüksek indirimsiz prim tutarı ise 62.411,82 TL’dir.

15 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

15 günlük sigorta primi farklı gelir türlerinden kaynaklı olarak değişiklik gösterir. Devlet tarafından koyulan sınırlamalara göre 2026 yılında günlük kazanç alt sınırı 866,85 TL, günlük kazanç üst sınırı ise 6.501,38 TL’dir. Buna göre en düşük sınırdan 15 günlük sigorta primi 4.160,78 TL, 15 günlük en yüksek indirimsiz prim tutarı ise 31.205,91 TL’dir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar 2026?

İsteğe bağlı sigorta primi sigorta türü, aylık kazanç gibi faktörlere bağlı olarak değişir. 2026 yılında en düşük sigorta primi 8.321,57 TL olarak belirlenirken en yüksek sigorta primi ise 62.411,82 TL olarak belirlenmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Günlük Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi devlet tarafından koyulan sınırlar doğrultusunda 2026 yılında günlük kazanç alt sınırı 866,85 TL, günlük kazanç üst sınırı ise 6.501,38 TL’dir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Aylık Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi gelir türü ve sigorta türüne göre farklıdır. En düşük bir aylık isteğe bağlı sigorta primi 8.321,57 TL iken en yüksek sigorta primi ise 62.411,82 TL olarak belirlenmiştir.

4A İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

2025 yılında 4A isteğe bağlı sigorta primi en düşük 8.321,57 TL, en yüksek 62.411,82 TL’dir. Bu durumda en düşük primle bir çalışanın işverene maliyeti 30.621,48 TL'dir.

4B İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigortalılar genel olarak 4B olarak adlandırlır. 4B isteğe bağlı sigorta primi maaş üzerinden belirli yüzde düşülerek hesaplanır. 2026 yılında 4B isteğe bağlı sigorta primi beyan edilen gelirin %32’sidir.

4C İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

4C devlet memurlarını kapsayan bir sigorta türüdür. Dolayısıyla SGK prim ödemeleri de devlet tarafından yapılır. Ancak bir süre memur olarak çalışıp istifa etmiş olan kişiler sonraki süreçlerde isteğe bağlı olarak sigorta primlerini ödemeye devam edebilirler. Bu kapsamdan faydalanmak için bazı özel şartlar yerine getirilmelidir. Ayrıca 4C kapsamında memurlar ya da kamuda sözleşmeli çalışanlar sigorta primi için brüt kazancın %32,5’i kadar sigorta primi ödenir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Nasıl Ödenir?

İsteğe bağlı sigorta primi ödemesi diğer sigorta ödemelerinde olduğu gibi aydan aya şeklinde yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi genel olarak maaşlardan otomatik olarak tahsil edilir. Zaman içerisinde sigorta prim ödeme tutarları iste bağlı olarak alt ve üst sınırlar dahilinde değiştirilebilir.

Sigorta primi hesaplama yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız, Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? - 4A, 30 Günlük ve Maaşa Göre başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?

İsteğe bağlı sigorta primleri aydan aya ödenir. İsteğe bağlı sigorta primi ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bu tarih kaçırılırsa tutar gecikme zammı eklenerek ödenir.

En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar?

En düşük sigorta primi asgari ücret esas olarak hesaplanır. Bu doğrultuda 2026 yılında en düşük sigorta primi 8.321,04 TL’dir.

Emeklilik Sigorta Primi Ne Kadar?

2025 yılında, emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemeleri brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır. SGDP oranı işçi için %7,5, işveren için %22,5 olup toplamda %30 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, işverenler kısa vadeli sigorta kolları için %2,25 oranında prim ödemektedir.

Brüt asgari ücretin 26.005,50 TL olduğu 2026 yılında, asgari ücretle çalışan bir emeklinin maaşından 1.950,41 TL SGDP kesilmektedir. Net ele geçen maaş ise 23.762,53 TL olarak hesaplanmaktadır. İşverenin ödemesi gereken SGDP işveren payı 5.851,24 TL, kısa vadeli sigorta prim tutarı ise 585,12 TL olup toplam işveren maliyeti 32.441,86 TL'ye ulaşmaktadır.

Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

Asgari ücret üzerinden hesaplanan en düşük günlük sigorta primi 866,85 TL, en yüksek sigorta primi ise 6.501,38 TL’dir.

Dışarıdan Sigorta Primi Nasıl Ödenir?

Dışarıdan sigorta primi ödeme tabirinin karşılığı isteğe bağlı sigortadır. Dışarıdan sigorta primi aydan aya olacak şekilde o ay bitimine kadar ödenir. Dışarıdan sigorta ödemeleri de belli alt ve üst sınırlara tabiidir. Bu doğrultuda sigorta priminde alt sınır 8.321,57 TL iken üst sınır ise 62.411,82 TL’dir.