Güvence Hesabı Nedir? Nasıl Açılır? Teminat Limitleri 2026 Güvence hesabının ne olduğu, nasıl açıldığı ve hesap açılışı için gereken belgelerin yanı sıra 2026 yılında güvence hesabı teminat limitleri hakkında her şey!

Güvence Hesabı, trafik kazalarında ve bazı zorunlu sigorta kapsamındaki durumlarda sigorta güvencesinden yararlanamayan mağdurları korumak amacıyla oluşturulmuş özel bir fondur. Bu fondan yararlanmak için ise bazı şartların taşınması gerekmektedir. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde yönetilen bu hesap, sigorta şirketlerinin karşılayamadığı bedensel zararları tazmin ederek mağduriyetleri giderir.

Bu yazımızda güvence hesabının ne olduğunu, nasıl açıldığını ve bu hesabı açmak için gerelen belgelerin hangileri olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca güvence hesabının hangi zararları karşıladığı, kimlerin bu hesaptan yararlanabileceği ve 2026 yılı itibarıyla geçerli olan teminat limitleri hakkında da detaylı bilgiler sunacağız.

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, tüzel kişiliğe sahip ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde yer alarak kamusal yararı olan ve sigorta şirketlerinin karşılayamayacağı yükümlülükleri üstlenen bir fondur. Bu sigorta, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında faaliyet gösterir. Trafik kazaları gibi sigorta güvencesinden yararlanılamayan durumlarda mağdurların bedensel zararlarını karşılamak da bu hesabın temel amaçlarından biridir.

Güvence hesabından sigortalının tespit edilemediği, zorunlu trafik sigortasının hiç yapılmadığı ve sigorta şirketinin iflas ettiği veya ruhsatlarının iptal edildiği durumlarda ödeme yapılabilir. Ayrıca çalınan ya da gasp edilen araçların karıştığı kazalar ile Yeşil Kart Sigortası kapsamındaki bazı durumlarda bu hesap üzerinden ödeme yapmak mümkündür.

Öte yandan Güvence Hesabı, sakatlık halinde sakatlık tazminatı, ölüm durumunda ise destekten yoksun kalma tazminatı ödeyerek mağduriyetleri gidermeyi hedefler. Bu hesaptaki fon ise sigorta şirketlerinin prim gelirlerinden oluşur. Şirketlerin ödeme gücünü aştığı veya sigorta poliçesinin bulunmadığı hallerde de devreye girerek hem trafik kazalarında zarar gören üçüncü kişilerin hakları korunur hem de sigorta sistemine duyulan güven desteklenir.

Güvence Hesabı Nasıl Açılır?

Güvence hesabı, bireylerin kendi isteği doğrultusunda açabileceği bir banka hesabı değildir. Dolayısıyla bu hesabı açmak gibi bir durum söz konusu değildir. Güvence hesabı fonu mevcutta var olduğu gibi sigorta şirketlerinden toplanan primlerin gelirleri ile beslenir. Nitekim bireylerin ya da şirketlerin bu hesaba sahip olabilmeleri için yalnızca başvuru yaparak hak talep etmeleri gerekir.

Güvence hesabı başvurusu, hak sahiplerinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde on yıl içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından ilgili yerlere müracaat yapılarak başvuru adımları tamamlanabilir.

Güvence hesabına başvuru şartları ise şu şekilde sıralanabilir;

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararın bulunması, Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarı dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararın bulunması, Sigorta şirketinin mali bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların olması, Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararların olması, Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemelerin bulunması.

Yeşil kart sigortası hakkında kapsamlı bilgi edinebilmek için Yeşil Kart Sigortası Nedir, Nereden Alınır? Fiyatları 2026 başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Güvence Hesabı Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Güvence Hesabı’ndan yararlanabilmek için kazada ölüm ya da sakatlık meydana gelmiş olması ve kişinin bedensel zararın yanı sıra maddi zarara da uğramış bulunması gerekir. Başvuru, güvence hesabı başvuru dilekçesi ile yapılır. Ancak her olayın koşulları farklı olduğundan hazırlanması gereken belgeler de durumdan duruma değişebilir. Bireyin yaşadığı duruma göre gereken belgeler şu şekildedir;

1.Durum: Bireyin Ölümü Halinde Gerekli Olan Belgeler

Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi ile muayene veya otopsi raporu,

Kaza tarihi itibarıyla, merhumun son gelir durumunu gösteren belge,

Trafik kazasına ilişkin kaza tespit tutanağının onaylı (resmi tasdikli) kopyası,

Olayın yargıya taşınması halinde, konuyla ilgili mahkeme kararı,

Vefat eden kişinin mesleğini, gelir seviyesini ve destek ilişkilerini gösteren resmi belgeler,

Aile nüfus kayıt örneğinin aslı ile veraset ilamı,

Kaza ile ölüm arasında doğrudan bağlantı kuran nedensellik kanıtları,

Hak sahiplerinin SGK’dan aldığı gelir varsa, buna ilişkin karar ve gelirin peşin değerini gösteren belge.

2.Durum: Bireyin Sakatlanması Halinde Gerekli Olan Belgeler:

Bireyin geçirdiği kazaya ilişkin tespit tutanağı (resmi tasdikli),

Bireyin geçirmiş olduğu kazaya ait hastane raporunun kopyası (orijinali ve resmi tasdikli),

Bireyin geçirmiş olduğu kazaya ait maluliyet oranını içeren hastane raporunun kopyası (orijinali ve resmi tasdikli),

Mahkemenin kazaya dair verdiği kararlar (kaza mahkemeye taşındıysa),

Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile ilgili illiyeti barındıran diğer belgeler.

3.Durum: Bireyin Fiziksel Zararlar Haricinde Sahip Olduğu Maddi Zararlar için Gerekli Olan Belgeler:

Poliçe kopyası,

Bireyin geçirmiş olduğu kazaya ait resmi tasdikli tespit tutanağının kopyası,

Bilirkişi raporunun resmi tasdikli kopyası,

Bireyin geçirmiş olduğu kaza mahkemeye taşınmışsa, mahkemenin kazaya dair verdiği kararların kopyası,

Bireyin geçirmiş olduğu kaza ile illiyeti gösteren diğer alakalı belgeler,

Bireyin yaşadığı kazanın hasar bedelini sigorta ödemiş ise ödeme ile ilgili belgelerin kopyaları.

Güvence Hesabı Hangi Zararları Karşılar​?

Güvence hesabı yalnızca zorunlu trafik sigortası ve bazı faaliyet alanları ile ilgili zorunlu kılınan sigortaların teminat altına aldığı zararları karşılar. Buna göre güvence hesabı kapsamında değerlendirilen zararlar başlıca şu şekildedir;

Sigortalı bireyin tespit edilememesiyle birlikte bireyin sahip olduğu fiziksel zararlar,

Kaza, gasp, hırsızlık vb. durumların sonucunda sigortasız bireyler de oluşan bedensel zararlar,

Bireyin anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinin çeşitli sebeplerden dolayı (örneğin sigorta şirketinin iflası, ruhsat iptali vb. sebepler) sorumluluğunu üstlendiği maddi ve bedensel zararları karşılayamaması,

Karayolları Trafik Kanunu’nun kapsamış olduğu ya da Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşanan kazalar sonucunda, bireyin yaşamış olduğu fiziksel zararlar.

Güvence Hesabından Kimler Yararlanabilir?

Güvence hesabından yararlanabilmek için kanun kapsamında belirtilen özel durumlardan dolayı mağdur olmak ve bedensel olarak zarar görmek gerekir. Buna göre güvence hesabından yararlanabilecek kişiler aşağıdaki gibidir;

Kimliği belirlenemeyen bireyler tarafından zarara uğratılan kişiler,

Sigortası olmayan bir araç tarafından yaralanan kişiler,

Sigorta şirketleri ile iflas veya ruhsat iptali gibi konularda mağduriyete uğrayan bireyler,

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, işleten sorumlu tutulamayan kişiler,

Sigorta şirketinin mali yetersizliği nedeniyle ruhsatı iptal edilen veya iflas eden kişilerin mağdurları,

Yeşil Kart Sigortası kapsamındaki kazalarda zarar gören kişiler.

Güvence Hesabı Değer Kaybını Öder mi?

Hayır, güvence hesabı değer kaybı gibi maddi zararlar karşılığında tazminat ödemekle yükümlü değildir. Dolayısıyla güvence hesabı yalnızca sakatlık ve ölüm gibi bedensel zararları öder. Ayrıca trafik kazasında sigorta teminatının devrede olmadığı durumlarda da ilgili fondan faydalanılarak yaralanma ve maddi hasara bağlı şekilde zararlar karşılanabilir. Dolayısıyla araçta meydana gelen hasar, eşya zararı veya araç değer kaybı gibi maddi zararlar bu kapsamda değildir.

Güvence Hesabı Teminat Limitleri 2026

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan zorunlu trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu limitler her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve kaza yılına göre uygulanır. 2026 yılına ait güvence hesabı limitleri şu şekildedir;

Araç Grubu Araç Başına Maddi Teminat Kaza Başına Maddi Teminat Kişi Başına Sağlık Gideri Teminatı Kaza Başına Sağlık Gideri Teminatı Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL Taksi 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 6.075.000 TL 2.700.000 TL 6.075.000 TL Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 15.795.000 TL 2.700.000 TL 15.795.000 TL Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 31.590.000 TL 2.700.000 TL 31.590.000 TL Kamyonet 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 18.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL Kamyon 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 18.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL İş Makinesi 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL Traktör 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL Römork 1 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL Motosiklet ve Yük Motosikleti 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 8.100.000 TL 2.700.000 TL 8.100.000 TL Tanker 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 18.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL Çekici 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 18.000.000 TL 2.700.000 TL 27.000.000 TL Özel Amaçlı Taşıtlar 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL Tarım Makinesi 300.000 TL 600.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL 2.700.000 TL 13.500.000 TL

Güvence Hesabının Avantajları Nelerdir?

Güvence hesabının avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Mağduriyetleri Önler: Güvence hesabı, sigorta şirketlerinin iflası veya ruhsat iptali gibi durumlarda tüketicilerin mağdur olmalarını engeller. Bedensel Zararları Karşılar: Trafik kazasında sigortalının belirlenemediği veya sigortasının olmadığı durumlarda, bedensel zararların tazmin edilmesine yardımcı olur. Sektör Güveni Artar: Sigorta şirketlerine olan güveni artırarak sektörün sağlıklı büyümesine katkı sağlar. Hukuki Alanda Güvenlik Sunar: Güvence hesabının teminatı, hukuki süreçlerde koruma altına alınır. Böylelikle olası hukuki süreçlerde kanıt niteliği taşır. Finansal Güvenlik Sağlar: Güvence hesabının teminatı, zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ek bir güvence sunar. Böylelikle finansal alanda güven duygusu geliştirilebilir. Zorunlu Sigortaların Kapsamı Geniştir: Güvence hesabının kapsamı, zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara dahildir. Dolayısıyla geniş bir alanda hizmet verir.

Güvence Hesabı Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Güvence Hesabı’nın borcu, trafik kazası sonucunda bedensel zarar gören kişiler veya ölenin yakınları tarafından yapılan başvurularla belirlenir. Başvurular, kazanın meydana gelmesinden itibaren iki yıl içinde yapılmalı ve gerekli belgeler eksiksiz sunulmalıdır.

Güvence Hesabı özellikle sigorta şirketinin iflas etmesi veya ruhsatının iptal edilmesi gibi durumlarda devreye girer ve mağdurların tazminat taleplerini karşılar. Temel amacı, trafik kazasında sigorta güvencesinden yararlanılamayan hallerde zarar görenlerin haklarını güvence altına almaktır. Hesap, zorunlu sigortaların teminat kapsamında sağladığı bedensel zararları ödemekle yükümlüdür ve bu çerçevede başvuruda bulunan kişilerin taleplerini yerine getirir.

Güvence Hesabı Kimlere Rücu Edebilir​?

Güvence Hesabı, bazı durumlarda ödediği tazminatları kusurlu tarafa rücu etme hakkına sahiptir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 108. maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16/c maddesi, zarardan sorumlu olan kişilere karşı bu rücu hakkını düzenlemektedir. Buna göre, araç sürücüsünün tam kusuru ile sebep olduğu zararları Güvence Hesabı ödemek zorunda kalırsa, bu ödemeleri araç sürücüsünden veya mirasçılarından geri talep edebilir.

Rücu hakkı sadece sürücünün istiap haddini aşması, alkollü araç kullanması veya ehliyetsiz sürüş gibi durumlarla sınırlı değildir. Örneğin, aracın sigortasının bulunmaması durumu tek başına işletenin kusurlu olduğunu gösterir ve Güvence Hesabı, ödediği tazminatı işletene rücu edebilir.

Güvence Hesabı Hangi Kurum Nezdinde Oluşturulur​?

Güvence Hesabı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri tarafından oluşturulan özel bir fondur. Bu hesap, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliğe sahip Hesap Yönetim Komitesi tarafından yönetilir. Ayrıca bu hesabın gelir ve giderlerin denetimi ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu sayede güvence hesabı hem özel sektör gözetiminde yönetilir hem de devlet denetimi altında güvence sağlar.

Güvence Hesabı Ne Zaman Temerrüde Düşer?

Güvence Hesabı, ödeme yükümlülüğünü olayın gerçekleştiği tarihte değil, rizikonun gerekli bilgi ve belgelerle bildirilip başvurunun yapıldığı tarihte üstlenir. Bu durumda sigorta alacaklısı, sigorta tazminatı yanında alacağının geç ödenmesi halinde temerrüt faizi de talep etme hakkına sahiptir.

Temerrüt faizi, sigorta tazminatının ödenmesi için gerekli süreyi aşması durumunda uygulanır ve bu durumda, alacaklı temerrüt faizi talep etme hakkına sahiptir. Temerrüdün ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrenmek için Temerrüt Nedir, Temerrüt Faizi Nasıl Hesaplanır? Faiz Oranları başlıklı yazımızı okuyarak daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.