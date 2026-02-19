Tasarruf Finansmanı

*BDDK düzenlemelerine göre tasarruf finansmanında azami vade, konut ve işyeri için 120 ayı, taşıt için ise 60 ayı geçemez.
Faiz ödemeden, düşük bir katılım bedeliyle hayalindeki eve veya araca sahip olabilirsin. BDDK denetiminde ve güvencesinde olan bu sistemle; konut ve iş yeri planlarını 120 aya, taşıt hayallerini ise 60 aya varan vadelerle, kendi bütçene göre kolayca gerçekleştir!
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.210.000
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.300.000
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.210.000
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.210.000
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.345.000
Finansman Bedeli
₺3.000.000
Aylık Taksit
₺25.000
Toplam Ödeme
₺3.255.000