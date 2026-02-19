TeklifimGelsin

Tasarruf Finansmanı

Konut ve Araç Finansmanı Hesaplama Aracı

Konut/Araç Fiyatı
Ödenebilecek Taksit

Sonuç

Toplam Geri Ödeme
-
İlk Ay Ödenecek Tutar
-
Taksit Tutarı
-
Vade
-
Hizmet Bedeli
-

*BDDK düzenlemelerine göre tasarruf finansmanında azami vade, konut ve işyeri için 120 ayı, taşıt için ise 60 ayı geçemez.

Faiz ödemeden, düşük bir katılım bedeliyle hayalindeki eve veya araca sahip olabilirsin. BDDK denetiminde ve güvencesinde olan bu sistemle; konut ve iş yeri planlarını 120 aya, taşıt hayallerini ise 60 aya varan vadelerle, kendi bütçene göre kolayca gerçekleştir!

Fuzul Ev

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.210.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
Sinpaş YTS

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.300.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
Emlak Katılım
Emlak Katılım

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.210.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
BİREVİM

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.210.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
Eminevim

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.345.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
Katılımevim

Finansman Bedeli

₺3.000.000

Aylık Taksit

₺25.000

Toplam Ödeme

₺3.255.000

120 ay vade için hesaplanmıştır. Belirtilen tutarlar kampanya ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.

  • Bireylerin, faiz yükü olmadan küçük tasarruflarla ev, araç veya iş yeri sahibi olmalarını sağlayan, BDDK denetiminde bir finansman modelidir. Dayanışma veya kişiye özel birikim yöntemleriyle çalışır.

