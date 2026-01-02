Kira Sözleşmesi Örneği 2026 - Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Örnek kira sözleşmesini indirebilir, nasıl yapılacağını ve çok daha fazlasını hazırladığımız bu kapsamlı rehber ile öğrenebilirsin.

Kira sözleşmeleri genellikle belirli kurallar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmakta olup, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla detaylı bir şekilde hazırlanır.

Bu metinde, kira sözleşmesinin nasıl yapıldığı, sözleşme dosyasının nasıl doldurulduğu, kaç yıl geçerli olduğu ve kiracıyı evden çıkarma şartlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca hazırladığımız kira sözleşmesi örneği ile bu süreçte sözleşmelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Örneği

Konut kira sözleşmesi örneğini buradan cihazınıza indirebilirsiniz.

İşyeri kira sözleşmesi örneğini buradan cihazınıza indirebilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi yapmak için öncelikle tarafların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve adresleri gibi kişisel detaylar eksiksiz şekilde yazılır. Kiralanan mülkün açık adresi ve tanımı belirtilir. Kira bedeli, ödeme tarihleri ve ödeme şekli (örneğin, aylık veya yıllık) net bir şekilde belirlenir. Ayrıca kira artış oranı ve tarihleri de sözleşmeye eklenir.

Kira süresi başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte yazılır. Depozito miktarı, aidatlar ve diğer ek ödemeler belirtilir. Tarafların mutabık kaldığı özel koşullar, bakım ve onarım sorumlulukları, sigorta gibi hususlar da sözleşmeye dahil edilir. Son olarak hem kiracı hem de kiraya veren sözleşmeyi imzalarak anlaşmayı resmiyete döker. Bu imzalar, tarafların tüm şartları kabul ettiklerini gösterir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira sözleşmesi doldurulurken aşağıdaki adımlar izlenir:

Başlık ve Tarih: Sözleşmenin başına "Kira Sözleşmesi" başlığı yazılır ve sözleşmenin düzenlendiği tarih belirtilir.

Taraf Bilgileri: Kiraya verenin ve kiracının tam isimleri, TC kimlik numaraları, adresleri ve iletişim bilgileri eksiksiz bir şekilde yazılır. Bu bilgiler, tarafların kimliklerinin doğru şekilde tespit edilmesi için önemlidir.

Kiralama Konusu: Kiralanacak mülkün açık adresi ve özellikleri (örneğin, daire numarası, kat bilgisi, metrekare) ayrıntılı olarak belirtilir. Mülkün kullanım amacı (konut, iş yeri vb.) da yazılır.

Kira Bedeli ve Ödeme Koşulları: Aylık kira bedeli, ödeme tarihi ve ödeme şekli (nakit, banka havalesi vb.) net bir şekilde belirtilir. Ayrıca kira artış oranı ve artışın hangi tarihten itibaren geçerli olacağı yazılır.

Kira Süresi: Kira sözleşmesinin süresi ve başlangıç-bitiş tarihleri açıkça belirtilir. Genellikle kira sözleşmeleri 1 yıllık yapılır, ancak taraflar daha uzun süreler için de anlaşabilir.

Depozito ve Aidatlar: Kiracıdan alınacak depozito miktarı ve depozitonun hangi şartlarda iade edileceği yazılır. Ayrıca aylık aidat bedeli ve varsa diğer ek masraflar da belirtilir.

Özel Şartlar ve Yükümlülükler: Tarafların mutabık kaldığı özel koşullar, örneğin mülkün bakımı ve onarımıyla ilgili sorumluluklar, mülkün sigortalanması gibi hususlar sözleşmeye eklenir.

İmzalar: Sözleşmenin geçerli olabilmesi için hem kiracının hem de kiraya verenin imzaları gerekir. İmzalar, tarafların sözleşmedeki tüm şartları kabul ettiklerini ve bunlara uymayı taahhüt ettiklerini gösterir.

Ek Belgeler: Sözleşmeye ek olarak, kiralanan mülkün demirbaşlarının listesi, kira ödeme makbuzları gibi ek belgeler de hazırlanarak taraflarca imzalanabilir.

Ev sahipleriyle yapılan anlaşmalara bağlı olarak bazı giderlerin kira bedelinden düşülmesi mümkün olabilmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, Kiracılar Hangi Masrafları Kira Bedelinden Düşebilir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Yazıda, hangi masrafların düşülebileceği, hangi durumlarda geçerli sayıldığı ve yasal çerçevede dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.

Kira Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Kira sözleşmesi, taraflar arasında belirlenen süre boyunca geçerlidir. Genellikle 1 yıllık yapılır, ancak taraflar isterse daha uzun süreli de yapabilirler. Sözleşme süresi dolduğunda taraflar yeni bir sözleşme yapabilir veya sözleşmeyi yenilemeyerek sonlandırır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

1 yıllık kira sözleşmesi bitiminde, ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahip değildir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira süresi dolduğunda sözleşme otomatik olarak aynı şartlarla bir yıl daha uzar. Ev sahibi kiracıyı çıkarmak istiyorsa, fesih bildirimini sözleşme bitiş tarihinden en az 3 ay önceden yapmalıdır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitmeden Kiracı Evden Çıkabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 325. maddesi gereğince, kiracı kira süresi dolmadan evden ayrılabilir; ancak bu durumda hukuki olarak sorumlu tutulur. Kiracı, 1 yıllık kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak istiyorsa, ev sahibine durumunu bildirmelidir. Genellikle sözleşme bitiminden önce çıkış yapıldığında kiracı, kalan kira bedellerinden sorumlu tutulabilir. Ancak kiracı yerine yeni bir kiracı bulursa, ev sahibi ile anlaşarak bu yükümlülükten kurtulabilir.

Kiracıyı Evden Çıkarma Şartları Nelerdir?

Kira sözleşmesi feshi, belirli adımlar izlenerek yapılır. Öncelikle, taraflardan biri fesih talebini yazılı olarak diğer tarafa bildirmelidir. Bu bildirim genellikle noter aracılığıyla yapılır ve sözleşmenin feshi için belirlenen gerekçeler ve tarih açıkça belirtilir.

Eğer taraflar karşılıklı anlaşarak fesih kararı almışlarsa, bu durumda bir fesih protokolü hazırlanarak imzalanır. Protokolde fesih tarihi, depozito iadesi ve varsa diğer ödemeler gibi detaylar yer alır. Fesih, kira süresinin sonunda gerçekleştiriliyorsa, ev sahibi en az üç ay önceden kiracıya yazılı bildirimde bulunmalıdır. Kiracı da taşınmazı boşaltacağına dair benzer bir bildirimde bulunmalıdır. Fesih bildiriminden sonra, taraflar arasında uzlaşmazlık çıkarsa, mahkemeye başvurularak fesih talebi resmi olarak iletilir. Mahkeme, tarafların beyanları ve deliller doğrultusunda fesih hakkında karar verir.

Kira Sözleşmeleri E-Devletten Ne Zaman Yapılacak?

2026 yılı itibarıyla kira sözleşmelerinin e‑Devlet üzerinden yapılması uygulaması zaten aktif hale getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları kapsamında, ilk olarak 4 Kasım 2024 tarihinde “e‑Devlet Kapısı → Kira Sözleşmesi İşlemleri” üzerinden vatandaşların dijital kira sözleşmesi oluşturabilmesi mümkün hâle gelmiştir. Bu sistemle taşınmaz sahibi gerçek kişiler kira sözleşmesini e‑Devlet üzerinden hazırlayıp, kiracı ve varsa kefil de e‑Devlet üzerinden onaylayabilmektedir. Bu hizmet 81 ilin tamamında kullanılabilmektedir ve on binlerce kira sözleşmesi dijital olarak düzenlenmiştir. Ayrıca sistemin ikinci aşaması 9 Mayıs 2025 itibarıyla devreye alınarak; yetki belgeli emlak danışmanlarının da kira sözleşmesi hazırlayıp taraflara onaya sunabilmesi sağlanmıştır. Bu aşamada da sözleşmeler barkodlu ve doğrulanabilir belge olarak e‑Devlet’ten çıkarılabilmektedir.

