Gazilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir? 2026

Gazilere özel olarak sunulan kredi imkânları üzerine hazırladığımız bu içerikte; devlet destekli finansal hakların kapsamı, başvuru süreçlerinin işleyişi ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ele alınmaktadır. Kredinin türüne bağlı olarak değişen başvuru şartları, değerlendirme süreleri, kullanılabilecek kredi limitleri ve geri ödeme seçenekleri detaylı biçimde açıklanacaktır. Bu rehber ile ayrıca gazilere faizsiz ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi veren bankalar, faiz oranları ve şartlar tablo ve örneklerle ele alınacaktır.

Gazilere Faizsiz Kredi Nedir?

Gazilere faizsiz kredi, gazilik unvanı verilmiş kişilere devlet tarafından sağlanan ve faiz yükü olmadan geri ödenebilen özel bir kredi türüdür. En yaygın uygulaması konut edinimi için olsa da bu kredi, özünde gazilerin ekonomik hayata daha güçlü katılmalarını desteklemeyi amaçlar. Gazilere sıfır faizli kredi, devlet desteğiyle, kamu bankaları veya yetkili kurumlar aracılığıyla sağlanır. Kredi faizi kısmı doğrudan devlet bütçesinden karşılanır. Krediden yararlanmak için genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapılır ve şartlar arasında gazilik belgesi ile belirli sosyal kriterler yer alır. Bu imkan, gazilerin sadece barınma değil ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla da tasarlanmış sosyal bir destektir.

Gazilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar 2026

2026 yılında gazilere yönelik sunulan kredi seçenekleri, farklı bankalar tarafından çeşitli koşullarla sağlanmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan kredi türleri, faiz oranı ve vade seçenekleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Özellikle Ziraat Bankası gazilere faizsiz kredi desteğiyle öne çıkarken, Halkbank da avantajlı kampanyalarıyla dikkat çekmektedir.

Banka Kredi Türü Faiz Oranı 2026 Kredi Limiti Vade Süresi Geri Ödeme Şekli Başvuru Şartları Ek Masraflar Ziraat Bankası Faizsiz Konut Kredisi %0 (faizsiz) 942.000 TL Maaşın %25'i kesilerek geri ödeme Maaştan otomatik kesinti SGK'dan hak sahipliği belgesi, tapu, kimlik vb. Kredi tutarının %1’i kadar açılış masrafı Halkbank Vefa Konut Kredisi %3,20 1.000.000 TL 120 Ay Aylık eşit taksitli ödeme Kampanya koşullarına göre değişir. Genellikle kimlik ve gelir belgesi yeterlidir. Kredi tahsis ücreti alınmaz. Halkbank Vefa İhtiyaç Kredisi %4,50 100.000 TL 36 Ay Aylık eşit taksitli ödeme Kampanya koşullarına göre değişir. Genellikle kimlik ve gelir belgesi yeterlidir. Kredi tahsis ücreti alınmaz.

Gaziler Hangi Kredilerden Yararlanabilir?

Gaziler, devletin sunduğu çeşitli kredi ve finansman desteklerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bu destekler, gazilerin ekonomik yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla sunulmaktadır. Gazilere sağlanan başlıca kredi türleri arasında faizsiz konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi gibi gazilere uygun kredi seçenekleri bulunmaktadır. Aşağıda bu kredi türlerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gazilere İhtiyaç Kredisi

Gazilere yönelik ihtiyaç kredisi imkanları, bankaların dönemsel olarak sunduğu özel finansman seçenekleri arasında yer alır. Gazilere faizsiz ihtiyaç kredisi seçeneği her zaman mevcut olmasa da bazı kampanyalar kapsamında düşük maliyetli alternatifler sunulabilmektedir. Bu krediler, standart bireysel kredilere kıyasla daha düşük faiz oranları, dosya masrafsız işlem ve uzun vade seçenekleri gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bu fırsatlar sürekli olmayıp kampanya dönemleriyle sınırlıdır.

Örneğin Halkbank’ın geçmişte sunduğu Vefa İhtiyaç Kredisi gibi uygulamalar, gazilerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için tasarlanmıştır. Başvuru sürecinde gazilere ihtiyaç kredisi şartları arasında genellikle kimlik, gazilik belgesi ve gelir durumuna ilişkin belgeler yer alır.

Gazilere özel ihtiyaç kredilerinin yanı sıra, bankalar sivil vatandaşlara da avantajlı kredi seçenekleri sunmaktadır.

Gazilere Konut Kredisi

Gazilere konut kredisi, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında verilen ve faiz yükü devlet tarafından karşılanan bir kredi desteğidir. Bu hak, harp veya vazife malulü olan gazilere ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlara tanınır. 2026 yılı itibarıyla bu kredi tutarı 942.000 TL olarak belirlenmiştir. Faizsiz olarak verilen bu kredi, bir kereliğine ve tek konutla sınırlı şekilde sunulur.

Gazilere faizsiz konut kredisi şartları arasında, hak sahipliğini belgelemek ve daha önce bu haktan yararlanmamış olmak gibi kriterler yer alır. Başvuru süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılır. Onaylanan hak sahipleri bankaya yönlendirilir. Geri ödeme sürecinde sadece anapara tahsil edilir. Faiz tutarı ise Hazine tarafından karşılanır.

Gazilere Taşıt Kredisi

Gazilere özel taşıt kredisi, doğrudan devlet destekli bir program olarak sunulmasa da bazı kamu bankaları zaman zaman gazilere yönelik avantajlı kredi kampanyaları düzenleyebilmektedir. Bu kampanyalarda, standart taşıt kredilerine kıyasla daha düşük faiz oranları, daha uzun vade seçenekleri veya dosya masrafsız işlem gibi kolaylıklar yer alabilir. Özellikle Halkbank gibi bankalar, gazilere yönelik hazırladığı özel ürünlerle taşıt alımını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefler. Gazilere faizsiz taşıt kredisi şartları ise kampanyanın içeriğine ve bankanın belirlediği kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Bu tür krediler sürekli sunulmadığı için ilgilenen gazilerin bankaların güncel kampanyalarını yakından takip etmeleri gerekir.

Gazilere Faizsiz Kredi Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gazilere yönelik faizsiz kredi başvurusu yapabilmek için bazı belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması gerekir. Bu belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Kredi Talep Dilekçesi: Başvuru sahibinin, faizsiz konut kredisinden yararlanmak istediğini belirttiği imzalı dilekçedir. Dilekçe, banka veya ilgili kurum tarafından sağlanan örnek forma uygun şekilde hazırlanmalıdır.

SGK Hak Sahipliği Belgesi: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan bu belge, başvuran kişinin faizsiz kredi hakkına sahip olduğunu resmi olarak gösterir. Başvuru sürecinin ilk adımıdır.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla başvuru sahibinin nüfus cüzdanının fotokopisi istenir.

Tapu Senedi veya Tapu Örneği: Krediye konu olacak taşınmazın tapu senedi ya da tapu örneği belgeler arasında yer almalıdır. Tapunun başvuru sahibine ait olması beklenir.

Noter Onaylı Feragatname (Varsa): Eğer kredi hakkı birden fazla kişiye tanınmışsa, diğer hak sahiplerinin bu haktan feragat ettiğine dair noter onaylı belge sunulmalıdır.

Gerekli Diğer Belgeler: Başvurulan bankaya veya başvuru sahibinin durumuna göre, ek belgeler istenebilir. Bu belgeler arasında ikametgah belgesi, gelir durumu beyanı gibi belgeler olabilir.

Gazilere Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gazilere yönelik faizsiz kredi desteğinden yararlanılabilmesi için belirli bir başvuru sürecinin izlenmesi gerekmektedir. Süreç, belgelerin temininden bankaya yapılacak son başvuruya kadar birkaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu adımlar sırasıyla açıklanmıştır:

1. Adım: Hak Sahipliği Belgesinin Alınması

Başvuru sürecine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile başlanmaktadır. Bu başvuru sonucunda Hak Sahipliği Belgesi düzenlenmekte ve bu belgeyle başvuru sahibinin faizsiz kredi hakkına sahip olduğu resmiyet kazanmaktadır. Bu belge olmadan sürece devam edilememektedir.

2. Adım: Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Gazilere faizsiz kredi başvurusu için gereken evraklar arasında kredi istek dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, krediye konu olan konutun tapu senedi ve fotokopisi yer almaktadır. Ayrıca SGK’dan alınmış hak sahipliği belgesinin sunulması gerekmektedir. Kredi hakkı birden fazla kişi adına tanımlandıysa, kullanılmayacak haklara ilişkin noter onaylı feragatname istenmektedir.

3. Adım: Bankaya Şahsen Başvuru Yapılması

Gerekli tüm belgeler tamamlandıktan sonra banka şubesine şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir. Online veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmamaktadır. Belgeler banka tarafından incelenmekte ve kredi süreci başlatılmaktadır.

4. Adım: Kredi Sürecinin Takip Edilmesi

Krediye ilişkin masraflar ve geri ödeme koşulları banka tarafından bildirilmektedir. Krediye faiz uygulanmamakta, ancak kredi tutarının %1’i oranında bir defaya mahsus masraf alınmaktadır. Geri ödemeler ise maaşın dörtte biri oranında otomatik kesintiyle yapılmaktadır.

Kredi Kaç Günde Çıkar?

Gazilere yönelik faizsiz kredi başvurularında, başvuru evraklarının tam ve doğru şekilde teslim edilmesi halinde, kredi onay süreci ortalama 3 ila 5 iş günü içinde tamamlanabilmektedir. Ancak yoğun dönemlerde ya da ek belge talebi durumlarında bu süre 1 haftayı, bazı durumlarda 10 günü bulabilir. Bu süre, genel olarak diğer bireysel kredi başvurularıyla benzer şekilde işlemekte ve benzer sürelerde tamamlanmaktadır.

Faizsiz kredi seçeneklerini ve %0 faizli kampanyaları incelemek istiyorsanız, Faizsiz Kredi Veren Bankalar – %0 Faizli Kampanyalar sayfamıza göz atabilirsiniz.

Alınabilecek Kredinin Miktarında Sınırlama Var mı?

Gaziler için alınabilecek kredilerin miktarında, kredi türüne göre değişen yasal ve kurumsal sınırlamalar bulunmaktadır. Örneğin 2026 yılında faizsiz konut kredisi için bu sınır 942.000 TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde net bir üst limit bulunmamakla birlikte bu krediler bankaların dönemsel kampanyalarına göre şekillenmektedir. Diğer yandan kredi limiti başvuran kişinin gelir durumu, kredi notu ve bankanın belirlediği koşullara bağlı olarak da değişebilir.

Gazilere Faizsiz Kredi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

​Gazilere yönelik faizsiz kredi hesaplaması, standart kredi hesaplamalarından farklı bir yöntemle gerçekleştirilir. Çünkü bu kredi türünde faiz uygulanmaz ve geri ödeme planı, hak sahibinin maaşının dörtte biri oranında aylık taksitlerle belirlenir.

Örneğin 2026 yılı için belirlenen gazilere yönelik 942.000 TL’lik faizsiz konut kredisini ele alalım. Eğer hak sahibinin aylık maaşı 60.000 TL ise aylık taksit tutarı maaşın dörtte biri olan 15.000 TL olacaktır. Bu durumda, toplam kredi tutarı olan 942.000 TL, aylık 15.000 TL taksitlerle geri ödenir. Kredi süresi bu tutar üzerinden yaklaşık 63 ay (yaklaşık 5 yıl 3 ay) olarak belirlenir. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak kredi açılışında bir defaya mahsus olmak üzere kredi tutarının %1’i oranında, yani 9.420 TL masraf alınır.

Kredi geri ödemeleri, hak sahibinin maaşından yapıldığı için eğer hak sahibinin maaşı kesilirse veya değişiklik olursa geri ödeme planı da buna göre güncellenir. Bu nedenle kredi süresi ve aylık taksit tutarları, hak sahibinin maaşına ve kredi tutarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kredi Ödemelerinin Geciktirilmesi Durumunda Ne Olur?

Gazilere yönelik faizsiz konut kredilerinde, kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi büyük önem taşır. Ödemelerin gecikmesi halinde, gecikilen tutarlar için faiz uygulanabilir ve toplam geri ödeme miktarı artabilir. Eğer üst üste iki taksit ödenmezse, banka tarafından hak sahibine ihtarname gönderilir. Bu uyarıya rağmen ödeme yapılmazsa, yasal takip süreci başlatılabilir ve borç, haciz gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Ödemeler genellikle maaştan otomatik olarak kesildiği için böyle durumlar nadiren görülür. Ancak maaş kesintisinin durması veya gelirdeki değişiklikler süreci etkileyebilir. Ödeme zorluğu yaşanması durumunda, hak sahiplerinin vakit kaybetmeden ilgili banka ile iletişime geçerek yapılandırma ya da erteleme gibi seçenekleri değerlendirmesi tavsiye edilir. Bu sayede hem ek mali yüklerden kaçınılabilir hem de yasal sorunlar önlenmiş olur.

Emekli Gazilere Kredi Veriliyor mu?

Evet, emekli gazilere kredi verilmektedir. Bu konuda hem devlet destekli hem de banka kaynaklı çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Örneğin harp veya vazife malulü olarak emekli olmuş gaziler, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında faizsiz konut kredisi alma hakkına sahiptir. Bunun dışında bankalar da dönemsel olarak emekli gazilere özel ihtiyaç ve konut kredisi kampanyaları düzenleyebilmektedir. Örneğin Halkbank, Vefa Konut Kredisi ve Vefa İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerle, gazilere uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunmaktadır.

Gaziler İçin Kredi Notu Şart mı?

Gaziler için kredi notu şartı, başvurulan kredi türüne göre değişir. Devlet tarafından sağlanan faizsiz konut kredisi gibi sosyal hak kapsamında verilen kredilerde kredi notu aranmaz. Başvuru için hak sahipliği belgesi ve gerekli evraklar yeterlidir. Ancak ihtiyaç veya taşıt kredisi gibi bankaların sunduğu ticari kredi türlerinde kredi notu genellikle dikkate alınır. Bu tür kredilerde, bankalar gazilere özel kampanyalar sunsa da kredi notu, ödeme geçmişi ve gelir durumu gibi faktörler değerlendirilir.