Sarı Panjur Konut Kredisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Faiz Oranları Sarı Panjur konut kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve faiz oranlarının yanı sıra bu kredinin nasıl alındığı ve kimlere verildiğine dair tüm bilgiler!

Enflasyonda yaşanan artış ile birlikte konut kredisi faiz oranlarında da yükselme meydana gelmektedir. Pek çok vatandaş, daha uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile konut kredisi arayışına girerek avantajlı fırsatlardan faydalanmak istemektedir. Tam da bu noktada Sarı Panjur halden anlayan konut kredisi, esnek ödeme planı ve uygun faiz oranı arayan müşterilere hitap etmektedir.

Bu yazımızda Sarı Panjur konut kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, nasıl alındığını ve bu kredi için belirlenen faiz oranlarını ele alacağız. Ayrıca bu kredinin kimlere verildiğini, nasıl yapılandırıldığını ve nasıl iptal edildiğini inceledikten sonra kredi için gereken evrakların hangileri olduğuna değineceğiz.

Sarı Panjur Konut Kredisi Nedir?

Sarı Panjur Konut Kredisi, uzun vade seçenekleri ile vatandaşların uygun faiz oranlarından ve esnek ödeme planından yararlanmalarına fırsat tanıyan kredi ürünüdür. Bu kredi ürünü, VakıfBank tarafından vatandaşlara sunulur ve vatandaşların diğer standart konut kredilerine göre daha avantajlı kredi çekmelerine yardımcı olur. Ödeme planı vatandaşların talebi doğrultusunda şekillenen bu Sarı Panjur konut kredisi; eşit, artan ya da azalan taksit planına göre çekilebilir.

Sarı Panjur konut kredisi, bütçesi az olan vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştıran uygun bir kredi olarak öne çıkar. Ödenmesi gereken taksit miktarı önceden belirlendiği için, taksit tutarında değişiklik yaşanmasını engeller ve taksit miktarı vade süresi boyunca aynı kalır. Vatandaşlar, 120 aya varan vade seçenekleriyle (10 yıl) bu krediye sahip olabilir. Ancak yalnızca yeni ev alacak olan vatandaşlar bu krediye başvuru yapabilir. Sarı Panjur konut kredisinin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Temel Özellik Açıklama Vade Seçeneği 120 aya (10 yıl) varan vade seçenekleri mevcuttur. Ödeme Planı Artan, azalan ve eşik taksitli olarak alınabilir. Ekspertiz Şartı A sınıfı konutlarda ekspertiz değerinin %90’ına, B sınıfı konutların %85’ine, diğer konutların ise %80’ine kadar kredi kullandırılır. Sigorta Şartı Hayat sigortası yaptırmak zorunludur. İpotek Şartı Kredi onaylanırsa, konuta 1.dereceden ipotek konulur. (Borç ödenmezse banka evi satışa çıkarabilir.) Tazminat Durumu Kredinin erken kapatılması halinde, erken ödenen tutarın belirli bir kısmı üzerinden tazminat alınır. Bu tutar, kredinin kalan vadesi 36 aydan fazla ise %2, 36 aydan az ise %1 olarak hesaplanır.

Sarı Panjur Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Sarı Panjur konut kredisi hesaplama işleminde alınmak istenen evin ekspertiz değerine ve evin durumuna (sıfır, ikinci el) bakılır. Ardından konutun enerji kimlik belgesi, kredinin vade süresi ve faiz oranı üzerinden hesaplama gerçekleştirilir. Ayrıca kredi kullanım tarihi itibarıyla üzerinde kayıtlı herhangi bir konut bulunmayan vatandaşlar, BSMV’den muaf tutulur.

Örneğin; 1. el A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olan bir evin ekspertiz değeri 3.500.000 TL ise ve vatandaş %3,69 faiz oranı ile 24 aya varan vade seçeneği talep ettiyse, alınabilecek kredinin tutarı maksimum 3.150.000 TL olur. Bu durumda vatandaş, anapara miktarı olarak yalnızca 3.150.000 TL olan Sarı Panjur konut kredisine başvuru yaparsa aylık ödemesi gereken taksit tutarı yaklaşık 200.000 TL’dir. Bu krediye ait örnek ödeme planı ise aşağıdaki gibidir;

Sarı Panjur Konut Kredisi Örnek Ödeme Planı - 2026

Ödeme Tarihi Taksit Sayısı Taksit Tutarı Ödenmiş Anapara Tutarı Faiz Ödemesi Kalan Anapara Miktarı 25.05.2025 1 200.093,81 TL 83.858,81 TL 116.235,00 TL 3.066.141,19 TL 25.06.2025 2 200.093,81 TL 86.953,20 TL 113.140,61 TL 2.979.187,99 TL 25.07.2025 3 200.093,81 TL 90.161,77 TL 109.932,04 TL 2.889.026,22 TL 25.08.2025 4 200.093,81 TL 93.488,74 TL 106.605,07 TL 2.795.537,48 TL 25.09.2025 5 200.093,81 TL 96.938,48 TL 103.155,33 TL 2.698.599,00 TL 25.10.2025 6 200.093,81 TL 100.515,51 TL 99.578,30 TL 2.598.083,49 TL 25.11.2025 7 200.093,81 TL 104.224,53 TL 95.869,28 TL 2.493.858,96 TL 25.12.2025 8 200.093,81 TL 108.070,41 TL 92.023,40 TL 2.385.788,55 TL 25.01.2026 9 200.093,81 TL 112.058,21 TL 88.035,60 TL 2.273.730,34 TL 25.02.2026 10 200.093,81 TL 116.193,16 TL 83.900,65 TL 2.157.537,18 TL 25.03.2026 11 200.093,81 TL 120.480,69 TL 79.613,12 TL 2.037.056,49 TL 25.04.2026 12 200.093,81 TL 124.926,43 TL 75.167,38 TL 1.912.130,06 TL 25.05.2026 13 200.093,81 TL 129.536,21 TL 70.557,60 TL 1.782.593,85 TL 25.06.2026 14 200.093,81 TL 134.316,10 TL 65.777,71 TL 1.648.277,75 TL 25.07.2026 15 200.093,81 TL 139.272,36 TL 60.821,45 TL 1.509.005,39 TL 25.08.2026 16 200.093,81 TL 144.411,51 TL 55.682,30 TL 1.364.593,88 TL 25.09.2026 17 200.093,81 TL 149.740,30 TL 50.353,51 TL 1.214.853,58 TL 25.10.2026 18 200.093,81 TL 155.265,71 TL 44.828,10 TL 1.059.587,87 TL 25.11.2026 19 200.093,81 TL 160.995,02 TL 39.098,79 TL 898.592,85 TL 25.12.2026 20 200.093,81 TL 166.935,73 TL 33.158,08 TL 731.657,12 TL 25.01.2027 21 200.093,81 TL 173.095,66 TL 26.998,15 TL 558.561,46 TL 25.022027 22 200.093,81 TL 179.482,89 TL 20.610,92 TL 379.078,57 TL 25.03.2027 23 200.093,81 TL 186.105,81 TL 13.988,00 TL 192.972,76 TL 25.04.2027 24 200.093,45 TL 192.972,76 TL 7.120,69 TL 0,00 TL Toplam 24 4.802.251,08 TL 3.150.000,00 TL 1.652.251,08 TL -

Sarı Panjur Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Sarı Panjur konut kredisi alırken bankanın ilgili kanallarına başvurmak gerekir. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından ön değerlendirme süreci tamamlanır ve Sarı Panjur konut kredisi şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu onaylanır. Başvurunun onaylanması halinde başvuru sahibi bankaya davet edilir.

Sarı Panjur kredisi alma aşamaları aşağıdaki gibidir;

1.Adım: Bankanın İlgili Kanallarına Başvuru

Sarı Panjur konut kredisi almak için öncelikle bankaya başvuru yapmak gerekir. Bu süreçte vatandaşlar, bankaların başvuru kanallarını incelemesi gerekir. Başvuru talebi oluşturmak için bankanın dijital kanalları ya da SMS bankacılığı tercih edilebilir. SMS bankacılığını tercih eden kişiler; sırasıyla KONUT, T.C. kimlik numarası ve aylık gelir bilgisini yazarak 5724’e SMS göndermesi gerekir.

2.Adım: Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde bankalar, başvuru sahibinin bilgilerini analiz eder. Bu süreçte kişinin kredi notuna, gelir durumuna ve talep ettiği kredinin tutarına bakılır. Başvuru sahibinin gerekli nitelikleri taşıması halinde kredinin ön onayı verilir.

3.Adım: Kesin Onay ve Banka Ziyareti

Kredinin ön onayının ardından kesin onayın yapılması için başvuru sahibi bankanın fiziki şubesine davet edilir. Bu süreçte vatandaş, gerekli evrakları imzalar ve kredinin başvuru süreci tamamlanır.

4.Adım: Ekspertiz Süreci

Ekspertiz süreci, kredinin anapara tutarının belirlenmesi için bankalar tarafından talep edilen bir süreçtir. Banka, evin ekspertiz değerine uygun görülen kredinin tutarını hesaplayarak vatandaşın kredi kullanımını mümkün kılar. Ayrıca ekspertiz için gereken ücret peşin olarak ödenir ve ödeme süreci tamamlandıktan sonra kredi kullanımı mümkün hale gelir. İlgili banka, A sınıfı konutlarda ekspertiz değerinin %90’ına, B sınıfı konutlarda %85’ine, diğer konutlarda ise %80’ine kadar kredi kullandırabilir.

Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranları 2026

Sarı Panjur konut kredisi için belirlenen faiz oranları, konutun Enerji Kimlik Belgesi sınıfına ve kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Vakıfbank "Sarı Panjur Konut Kredisi" kampanyası ile değişken faiz oranları sunar. Örneğin bir vatandaş, aylık %2,99 faiz oranı ile 120 ay vadeli A Sınıfı enerjiye sahip olan 1. el konut için 2.000.000 TL’lik kredi çekmek isterse banka, bu 1.800.000 TL’lik limit belirleyebilir. Bu durumda ödemesi gereken tutarlar aşağıdaki gibi olabilir;

Tarih: 25.04.2025

Kredi Tutarı: 1.800.000,00 TL

Faiz Oranı (Ay): %2,99

Vade Süresi (Ay): 120

Aylık Taksit Tutarı: 55.435,79 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 9.000,00 TL

Ekspertiz Ücreti: 19.500,00 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %43,3025

Sarı Panjur Konut Kredisi Kimlere Verilir?

Sarı Panjur konut kredisi, belirli şartları taşıyan vatandaşlara verilir. Bu şartlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Yaş Şartı: Krediye başvuran vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Vatandaşlık Şartı: Krediye başvurmak isteyen bireylerin T.C. vatandaşı olması gerekir.

Gelir Şartı: Bu kredinin alınması için düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olmak gerekir.

Kredi Notu Şartı: Başvuru sahibinin kredi notunun risksiz seviyede ve yeterli düzeyde olması gerekir.

İpotek Gösterme Şartı: Başvuru sahiplerinin krediyi alabilmesi için kredi teminatı olarak ipotek göstermesi gerekir.

Ekspertiz Şartı: Kredi çekmek için alınmak istenen konut, banka tarafından gönderilen ekspertiz tarafından onaylanmalıdır. Dolayısıyla konutun ipotek edilmeye uygun olması ve krediye konu olabilecek nitelikleri taşıması gerekir.

Sigorta Zorunluluğu: Başvuru sahiplerinin kredi çekmesinin ardından Hayat Sigortası yaptırması zorunludur.

Tazminat Ödeme Şartı: Krediyi erken kapatmak isteyen vatandaşların erken ödeme tazminatı vermeyi kabul etmesi gerekir.

Sarı Panjur Konut Kredisi Nasıl Yapılandırılır?

Sarı Panjur konut kredisi yapılandırılırken banka ile iletişime geçilmeli ve yapılandırma talebinde bulunulmalıdır. Talepte bulunduktan sonra bankanın yapılandırma işlemi için istediği kimlik fotokopisi ve tapu fotokopisi gibi belgelerin hazırlanması, ardından bu belgelerin bankaya iletilmesi gerekir. Bu adımların tamamlanmasının ardından baka, iletilen belgeler ile birlikte talebi inceler ve talebi değerlendirerek müşteriye dönüş sağlar.

Başvuru onaylandıktan sonra ise banka, yeni bir ödeme planı belirleyerek bu planı müşterilere sunar. Belirlenen ödeme planı ise genel olarak mevcut piyasa koşullarına ve bankanın yapılandırma politikasına göre değişiklik gösterir. Ancak yapılandırma talebinin geri ödeme tutarını artırabileceğini unutmamak gerekir.

Konut Kredisi Yapılandırma Nedir? Nasıl Hesaplanır? başlıklı yazımızı okuyarak konut kredisi yapılandırma ve hesaplama işlemine dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sarı Panjur Konut Kredisi Nasıl İptal Edilir?

Sarı Panjur konut kredisi iptali, kredi sahibinin ilgili bankaya iptal talebinde bulunması ile mümkündür. Ancak müşterinin iptal aşamasında, sözleşmede belirtilen iptal ve iade şartlarına uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Bu krediye başvuran ve cayma hakkını kullanmak isteyen müşterilerin sözleşmeyi imzalamasının ardından 14 günlük süresi bulunur. Bu süre içerisinde herhangi bir masraf ödemeden kredinin iptali gerçekleştirilebilir.

Sarı Panjur Konut Kredisi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bankanın talep ettiği genel evraklar;

Başvuru Formu (şube içerisinde doldurulmalıdır),

Satın alınacak konutun tapusunu gösteren fotokopi belgesi,

Kimlik belgesi ya da sürücü belgesi,

İkametgah belgesi ya da yeni tarihli fatura,

Gelir belgesi.

Emeklilerden talep edilen evraklar;

Maaş cüzdanının fotokopisi.

Ücretli çalışanlardan talep edilen evraklar;

Maaş bordrosu,

Antetli kâğıda yazılan ve maaş üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını kanıtlayan belge,

Belge üzerinde imzası olan yetkililerin imza sirküleri.

Serbest meslek sahiplerinden talep edilen belgeler;

Faaliyet gösterdiğini kanıtlayan belge,

İmza sirküleri,

Son vergi levhasına ait fotokopi,

Son yıla ait Kurumlar Vergisi Tahakkuk fişi,

Son 1 yıla ait bilanço ve gelir tablosu,

Ticaret sicil gazetesi