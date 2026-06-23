Kredi Kartı Limit Yükseltme Taktikleri Nelerdir? İşe Yarayan Yöntemler Kredi kartı limit artışının neye göre değerlendirildiği, reddedilme nedenleri ve kredi kartı limit yükseltme taktikleri detayları ile bu rehberde!

Kredi kartı limitinizi yükseltmek istiyorsanız önce bankanın gözünde daha güvenilir bir müşteri profili oluşturmanız gerekir. Kredi kartı limit yükseltme taktikleri arasında gelir bilgilerini güncellemek, kullanılmayan kartların limitlerini düşürmek, ekstre borcunun tamamını düzenli ödemek ve kart limitini sürekli doluya yakın kullanmamak yer alır.

Ayrıca limit artışı istediğiniz bankayla ilişkinizi güçlendirmek, kartı düzenli ve çeşitli harcamalarda kullanmak ve otomatik limit artış talimatı vermek başvurunun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir. Ancak tüm bu adımlar, gelirinizin ve toplam kart limitinizin yasal sınırlar içinde olması durumunda işe yarar. Limit artışı onaylandıktan sonra ise yeni limitin ek gelir gibi görülmemesi, harcamaların gelir düzeyine göre planlanması ve borç yönetiminin aksatılmaması gerekir. Bu yazımızda bankaların kredi kartı limit artışını neye göre değerlendirdiğini, kredi kartı limit yükseltme taktiklerini, limit artırma talebinin neden reddedildiğini ve limit artışı sonrası borç yönetiminin nasıl yapıldığını ele alacağız.

Kredi Kartı Limit Yükseltme Taktikleri Nelerdir?

Kredi kartı limit yükseltme sürecinde başvurunun olumlu sonuçlanmasını sağlayabilecek birden fazla yöntem bulunur. Gelir bilgilerinin güncellenmesinden kullanılmayan kart limitlerinin azaltılmasına, ekstre borcunun düzenli ödenmesinden banka ile ilişkinin güçlendirilmesine kadar pek çok adım limit artışı şansını etkileyebilir.

Aşağıda kredi kartı limit yükseltme taktiklerine dair tüm detayları bulabilirsiniz:

Gelir Bilgilerinizi Güncelleyin

Bankalar kredi kartı limit hesaplamasını, sistemlerinde kayıtlı olan son gelir beyanına göre yapar. Maaşınıza zam geldiğinde veya ek bir gelir (kira, serbest meslek vb.) elde etmeye başladığınızda, bu durumu bankanıza bildirmeniz gerekir. Çoğu bankanın mobil uygulamasında bulunan "Gelir Bilgilerimi Güncelle" sekmesi üzerinden ya da şubeye giderek gelir bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Kullanılmayan Kartların Limitlerini Düşürün

Kullanmadığınız kredi kartlarının limitleri, yeni limit artışı taleplerinizi olumsuz etkileyebilir. Çünkü bankalar, limit değerlendirmesi yaparken yalnızca başvuru yaptığınız kartın limitine değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinize bakar. Örneğin bir bankada 100.000 TL limitli bir kartınız varsa ve bu kartı neredeyse hiç kullanmıyorsanız, bu limit yine de toplam limitinizin içinde yer alır. Bu durum, başka bir bankadan limit artışı istediğinizde yasal limit alanınızın dolu görünmesine neden olabilir. Bu nedenle aktif kullanmadığınız kartların limitini düşürmek veya ihtiyaç duymuyorsanız kartı kapatmak, asıl kullanmak istediğiniz kart için limit alanı açabilir.

Ekstre Borcunun Tamamını Ödeyin

Limit artışı başvurusu yapmadan önce her ay yalnızca asgari tutarı ödemek yerine dönem borcunun tamamını kapatmak oldukça önemlidir. Çünkü bankalar, kredi kartı borcunun sadece zamanında ödenmesine değil, ne kadarının ödendiğine de bakar. Her ay yalnızca asgari tutarı ödemek, borcun sürekli sonraki aya devrettiğini gösterir. Bu durum bankada, kişinin ödeme gücünün sınırlı olduğu izlenimi oluşturabilir. Buna karşılık ekstre borcunun tamamını düzenli olarak ödemek, harcamalarınızı gelirinizle karşılayabildiğinizi ve borcunuzu kontrollü şekilde yönettiğinizi gösterir.

Limit Kullanım Oranını %50'nin Altında Tutun

Limit artışı başvurusu yapmadan önce kart limitinizi ne kadar kullandığınıza dikkat edin. Kartınızın limiti sürekli doluya yakınsa, banka bunu olumsuz değerlendirebilir. Örneğin limitinizin %80’ini kullanıyorsanız, banka mevcut limitin size yetmediğini ve ödeme açısından zorlanabileceğinizi düşünebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde toplam borcunuzu azaltmak, ara ödeme yapmak veya harcamalarınızı bir süre kontrol altında tutmak faydalı olabilir. Özellikle limit kullanımını %50’nin altında tutmanız, kartınızı daha dengeli kullandığınızı gösterir.

Banka ile Etkileşiminizi (İç Skorunuzu) Artırın

Limit yükseltmek istediğiniz bankayla ilişkinizin güçlü olması kredi kartı limit artırma başvurunuzu olumlu etkileyebilir. Bankalar, kendi ürünlerini düzenli kullanan müşterileri daha yakından tanır ve bu müşterilerin finansal alışkanlıklarını daha kolay değerlendirir. Bu nedenle kredi kartına ek olarak bankanın diğer hizmetlerini de aktif kullanmak faydalı olabilir.

Örneğin kredi kartınıza birkaç otomatik fatura ödeme talimatı verebilir, düzenli olarak vadesiz hesabınıza para aktarabilir veya küçük tutarlarda da olsa altın, döviz ya da fon gibi yatırım işlemlerinizi aynı banka üzerinden yapabilirsiniz.

Düzenli Ama Çeşitli Harcamalar Yapın

Limit artışı almak istediğiniz kredi kartını düzenli ve çeşitli harcamalarda kullanmanız faydalı olabilir. Çünkü hiç kullanılmayan ya da yalnızca ayda bir kez yüksek tutarlı işlem yapılan kartlar, bankalar açısından güçlü bir kullanım alışkanlığı göstermez. Bunun yerine kartı market, akaryakıt, fatura, giyim ve online alışveriş gibi günlük harcamalarda aktif şekilde kullanmak daha olumlu bir izlenim oluşturur. Banka, kartın düzenli olarak kullanıldığını ve borcunun zamanında ödendiğini gördüğünde, müşterinin daha yüksek limiti yönetebileceğini düşünebilir. Bu da limit artışı ihtimalini artırabilir.

Otomatik Limit Artış Talimatı Verin

Limit artışı sürecini daha kolay hale getirmek için bankanızdan otomatik limit artış talimatı verebilirsiniz. Bu talimat genellikle mobil bankacılık veya internet şubesindeki “Limit İşlemleri” bölümünden yapılabilir. Talimat verdikten sonra banka, ödeme düzeninizi, gelir durumunuzu ve kart kullanım alışkanlıklarınızı takip eder. Limit artışı için uygun şartlar oluşursa, banka limitinizi otomatik olarak artırır. Ancak otomatik artış talimatı verilse dahi bankalar, limit artırımından 15 gün önce kart sahibini bilgilendirir. Kart sahibi bu süre içinde itiraz etmezse limit artışı uygulanır.

Kredi Kartı Limit Artırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kartı limitini artırmak isteyen kullanıcılar, mobil bankacılık, internet şubesi, müşteri hizmetleri, ATM veya banka şubeleri aracılığıyla limit artırma talebi oluşturabilir. Talep oluşturulduktan sonra banka, kullanıcının gelir durumunu, mevcut kredi kartı limitlerini, kredi notunu, ödeme geçmişini ve kart kullanım alışkanlıklarını birlikte değerlendirir. Bu inceleme sonucunda kişinin ödeme gücü ve risk durumu uygun görülürse limit artışı onaylanır; şartlar yeterli bulunmazsa başvuru reddedilir.

Kredi Kartı Limit Artışı Neden Reddedilir?

Kredi kartı limit artış taleplerinin reddedilmesi, genellikle bankanın risk algoritmalarının veya yasal kısıtlamaların bir sonucudur. Kredi kartı limit artış taleplerinin reddedilmesinin nedenleri arasında; gelirin yetersiz olması veya belgelerle kanıtlanamaması, toplam kart limitinin yasal sınıra yaklaşması, yakın dönemde gecikme yaşanması veya yüksek borç oranı gibi maddeler yer almaktadır.

Aşağıda bu nedenler ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır:

Gelirin Yetersiz veya Belgesiz Görünmesi

Limit artışı taleplerinin reddedilme nedenlerinden biri, gelirinizin yetersiz olması veya belgelerle kanıtlanamamasıdır. Bankalar kredi kartı limitini belirlerken resmi olarak kanıtlanabilen geliri dikkate alır. Bu nedenle maaşınıza zam almış olsanız bile gelir bilginiz bankada güncel değilse, başvuru eski maaşınıza göre değerlendirilir ve limit artışı reddedilebilir.

Aynı şekilde elden alınan prim, bahşiş veya belgelenmeyen serbest meslek kazançları da banka açısından düzenli gelir olarak kabul edilmeyebilir. Diğer yandan yeni işe başlayan kişilerde ya da SGK primi gerçek maaştan daha düşük gösterilen çalışanlarda da benzer bir sorun yaşanabilir. Bu yüzden limit artışı başvurusu yapmadan önce gelir bilginizi güncellemeniz ve bankaya mümkünse maaş bordrosu, vergi levhası ya da resmi gelir belgesi sunmanız oldukça önemlidir.

Toplam Kart Limitinin Yasal Sınıra Yaklaşması

Limit artışı başvurularında en çok gözden kaçan konulardan biri, toplam kredi kartı limitinin yasal sınıra yaklaşmış olmasıdır. Bankalar, yeni limit verirken yalnızca kendi bankalarındaki kart limitine bakmaz, diğer bankalardaki tüm kredi kartı limitlerini de birlikte değerlendirir. BDDK kurallarına göre, kredi kartı kullanımında bir yılı dolduran kişilerin tüm bankalardaki toplam kart limiti, belgelenebilir aylık net gelirinin en fazla 4 katı olabilir.

Örneğin aylık net geliriniz 40.000 TL ise toplam kredi kartı limitiniz en fazla 160.000 TL olabilir. A bankasında 100.000 TL, B bankasında ise 60.000 TL limitli kartınız varsa bu sınır tamamen dolmuş olur. Bu kartları aktif kullanmasanız bile söz konusu limitler sistemde size tahsis edilmiş görünür. Bu nedenle C bankasından yapacağınız küçük bir limit artışı talebi bile yasal sınır aşıldığı için reddedilebilir.

Yakın Dönemde Gecikmeye Düşülmesi veya Yüksek Borç Oranı

Yakın dönemde gecikmeye düşülmesi veya mevcut borç oranının yüksek olması, kredi kartı limit artışı başvurularının reddedilmesine neden olabilir. Bankalar, limit artışı talebini değerlendirirken Findeks raporuna, son aylardaki ödeme düzenine ve mevcut kart borçlarına birlikte bakar. Son 6 ay içinde kredi veya kredi kartı ödemelerinde kısa süreli gecikmeler yaşanmışsa, bu durum bankada nakit akışının bozulduğu izlenimi oluşturabilir.

Aynı şekilde mevcut kredi kartı limitinin büyük bölümü kullanılıyorsa ve borç her ay sonraki döneme devrediyorsa, banka bu durumu riskli görebilir. Çünkü limitin sürekli doluya yakın olması, kişinin mevcut borcunu yönetmekte zorlandığını düşündürebilir. Bu nedenle limit artışı talebinden önce gecikmeleri kapatmak, borç bakiyesini azaltmak ve kart kullanım oranını daha makul seviyeye indirmek başvurunun olumlu değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

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Kredi Kartı Limit Yükseltmede Yapılmaması Gereken Hatalar

Kredi kartı limit yükseltme talebinin olumlu sonuçlanması için aşağıdaki hatalardan kaçınılmalıdır:

Kısa süre içinde çok fazla başvuru yapılmamalıdır. Aynı dönemde birden fazla kredi, kredi kartı veya limit artışı başvurusu yapmak bankalar tarafından riskli görülebilir.

Kart limiti sonuna kadar kullanılmamalıdır. Kart limitinin sürekli dolu olması, bankalar tarafından yüksek borçluluk göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ödemeler geciktirilmemelidir. Kredi kartı veya kredi ödemelerinde yaşanan gecikmeler, limit artışı talebinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Gelir bilgisi güncellenmeden yüksek limit talep edilmemelidir. Bankada kayıtlı gelir bilgisi düşükse veya güncel değilse, istenen limit artışı onaylanmayabilir.

Mevcut borçlar azaltılmadan başvuru yapılmamalıdır. Kredi kartı ve kredi borçlarının yüksek olması, bankanın limit artışı değerlendirmesini olumsuz etkileyebilir.

Ödeme gücünü aşan limit talep edilmemelidir. Gelire uygun olmayan yüksek limit talepleri, hem başvurunun reddedilmesine hem de borçlanma riskinin artmasına yol açabilir.

Kredi notu düşükken başvuru yapılmamalıdır. Kredi notu düşükse önce ödeme düzenini toparlamak ve borçları azaltmak daha doğru olur.

Limit Artışı Sonrası Borç Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Limit artışı sonrası borç yönetimi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Kredi kartı limitinin yükselmesi, daha fazla harcama yapılabileceği anlamına gelse de bu tutar ek gelir gibi görülmemelidir. Yeni limit, ihtiyaçlara göre kontrollü kullanılmalı ve ödeme gücünü aşan harcamalardan kaçınılmalıdır.

Aşağıda limit artışı sonrası borç yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler sıralanmıştır:

Yeni limitin tamamı kullanılmamalıdır. Limit yükseldikten sonra kartın büyük bölümünü kısa sürede harcamak, borç yükünü artırır.

Harcamalar gelir düzeyine göre planlanmalıdır. Aylık gelirle rahatça ödenemeyecek harcamalar, ilerleyen dönemlerde ödeme zorluğu yaratır.

Asgari ödeme alışkanlık haline getirilmemelidir. Sürekli asgari tutarı ödemek, kalan borca faiz işlemesine ve toplam borcun büyümesine neden olur.

Ekstre düzenli olarak takip edilmelidir. Dönem içi harcamalar, taksitler ve son ödeme tarihi kontrol edilerek borç birikimi önlenebilir.

Taksitli alışverişlerde toplam borç dikkate alınmalıdır. Aylık taksitler düşük görünse bile birden fazla taksitli harcama birleştiğinde ödeme yükü artar.

Nakit avans zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Nakit avans, faiz ve işlem maliyeti nedeniyle kart borcunu yönetmeyi zorlaştırabilir.

Kredi kartı limitinin nasıl düşürüleceğini merak ediyorsanız Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür? Tüm Bankalar 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Kartı Limit Artışı İçin Maaş Bordrosu Şart mı?

Hayır, kredi kartı limit artışı için maaş bordrosu her durumda şart değildir ancak gelirinizi belgelemeniz gerekir. Maaşınız aynı bankaya yatıyorsa banka gelir akışınızı sistemden görebildiği için çoğu zaman ayrıca bordro istemeyebilir. Farklı bir bankadan maaş alıyorsanız, geliriniz sistemde görünmüyorsa veya daha yüksek bir limit talep ediyorsanız maaş bordrosu, SGK dökümü ya da hesap hareketi gibi belgeler istenebilir.

Kira Geliri Kredi Kartı Limit Artışında Dikkate Alınır mı?

Evet, düzenli ve belgelenebilir kira geliri kredi kartı limit artışı değerlendirmesinde dikkate alınır.

Serbest Çalışanlar Kredi Kartı Limitini Artırmak İçin Hangi Belgeleri Sunabilir?

Serbest çalışanlar kredi kartı limit artışı için vergi levhası, gelir beyannamesi, banka hesap hareketleri, düzenli fatura kayıtları, müşteri sözleşmeleri ve varsa kira ya da faiz geliri gibi ek gelir belgelerini bankaya sunabilir.

Yeni İşe Başlayan Biri Kredi Kartı Limit Artışı Talep Edebilir mi?

Evet, yeni işe başlayan biri limit artışı talep edebilir. Ancak banka genellikle gelir belgesi, çalışma süresi ve kredi notuna göre limit artışı talebini onaylar ya da reddeder.

Aynı Bankada Maaş Hesabı Olması Limit Artışını Kolaylaştırır mı?

Evet, maaşın aynı bankaya yatması kredi kartı limit artışını kolaylaştırabilir. Çünkü banka, gelirinizin düzenli yatıp yatmadığını, maaş tutarınızı ve hesap hareketlerinizi doğrudan görebilir. Bu durum bazı başvurularda ek gelir belgesi istenmeden değerlendirme yapılmasını sağlayabilir.

Kredi Kartını Sık Kullanmak Limit Artışına Yardımcı Olur mu?

Evet, kredi kartını düzenli kullanmak limit artışı değerlendirmesinde yardımcı olabilir. Ancak önemli olan kartı sık kullanmak değil, yapılan harcamaların zamanında ve düzenli şekilde ödenmesidir. Bankalar kart kullanım alışkanlığını, ödeme düzeniyle birlikte değerlendirir.

Kart Limitinin Tamamını Kullanmak Banka Değerlendirmesini Olumsuz Etkiler mi?

Evet, kart limitinin tamamını ya da büyük bölümünü sürekli kullanmak banka değerlendirmesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, kişinin mevcut limite rağmen borç yükünün yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Kredi Kartı Borcunu Erken Ödemek Limit Artışı İçin Avantaj Sağlar mı?

Evet, kredi kartı borcunu son ödeme tarihinden önce ödemek olumlu bir izlenim yaratabilir. Ancak tek başına erken ödeme yeterli değildir. Düzenli ödeme geçmişi, gelir durumu, kredi notu ve mevcut borç seviyesi de dikkate alınır.

Asgari Ödeme Yapmak Limit Artışı Açısından Yeterli Olur mu?

Hayır, yalnızca asgari ödeme yapmak limit artışı için avantaj sağlamaz. Asgari tutarın düzenli ödenmesi gecikmeyi önlese de kalan borcun sürekli devretmesi, bankalar tarafından borç yükünün yüksek olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

Gecikmiş Ödeme Kapatıldıktan Sonra Limit Artışı Talep Edilebilir mi?

Evet, gecikmiş ödeme kapatıldıktan sonra limit artışı talep edilebilir. Ancak bu durumda başvurunun hemen onaylanması garanti değildir. Banka, gecikmenin ne kadar yakın tarihte yaşandığını, sonraki ödeme düzenini ve kredi notundaki toparlanmayı birlikte değerlendirir.

Kısa Sürede Birden Fazla Limit Artışı Talebi Yapmak Doğru mu?

Hayır, kısa süre içinde birden fazla limit artışı talebinde bulunmak doğru değildir. Bankalar sık yapılan başvuruları acil nakit ihtiyacı veya artan borçlanma riski olarak değerlendirebilir. Bu nedenle limit artışı talebinden önce gelir, borç ve ödeme düzeni kontrol edilmeli ve gereksiz başvurulardan kaçınılmalıdır.

Başka Bankadaki Kredi Kartı Limitleri Yeni Limit Talebini Etkiler mi?

Evet, başka bankalardaki kredi kartı limitleri yeni limit talebini etkileyebilir. Çünkü kredi kartı limiti yalnızca başvuru yapılan bankadaki kart üzerinden değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti üzerinden değerlendirilir. Mevcut toplam limit gelir sınırına yaklaşmışsa yeni limit artışı onaylanmayabilir.

Ek Kart Kullanımı Ana Kart Limit Artışını Etkiler mi?

Evet, ek kart kullanımı ana kart limit artışı değerlendirmesini etkileyebilir. Ek kart harcamaları ana kart limitinden düşer. Bu nedenle ek kartta yüksek harcama yapılması veya borcun düzenli ödenmemesi, ana kart sahibinin limit artışı talebini olumsuz etkileyebilir.

Öğrenciler Kredi Kartı Limit Artışı Talep Edebilir mi?

Evet, öğrenciler kredi kartı limit artışı talep edebilir ancak başvurunun onaylanması düzenli ve belgelenebilir gelire bağlıdır. Öğrencinin yarı zamanlı çalışması, düzenli hesap hareketi bulunması veya belgelenebilir ek geliri olması halinde banka bu bilgileri değerlendirmeye alabilir. Düzenli gelir yoksa limit artışı talebi reddedilebilir ya da banka yalnızca düşük tutarlı bir artışa onay verebilir.

Emekliler Kredi Kartı Limit Artışı Başvurusu Yapabilir mi?

Evet, emekliler kredi kartı limit artışı başvurusu yapabilir. Emekli maaşı düzenli gelir olarak kabul edildiği için banka, maaş tutarını, mevcut borçları, ödeme düzenini ve toplam kredi kartı limitini birlikte değerlendirir. Ayrıca emekli maaşı aynı bankaya yatıyorsa süreç daha kolay ilerleyebilir. Farklı bankadan maaş alınması halinde ise maaş dökümü veya ek belgeler istenebilir.

Banka Kendiliğinden Kredi Kartı Limitini Artırabilir mi?

Bankalar yalnızca müşterinin otomatik veya düzenli limit artışı talimatı varsa kredi kartı limitini kendiliğinden artırabilir. Müşterinin böyle bir onayı yoksa banka genellikle limit artışı için teklif sunar veya limiti başvuru yoluyla artırabilir.

Limit Artışı Talebi Kredi Notunda Olumsuz Görünür mü?

Hayır, limit artışı talebi tek başına kredi notunu olumsuz etkilemez. Ancak kısa süre içinde çok fazla limit artışı veya kredi başvurusu yapılması, bankalar tarafından riskli görülebilir. Ayrıca limit artırıldıktan sonra borç miktarı yükselir ve ödemeler aksarsa bu durum kredi notunu olumsuz etkileyebilir.

Kredi Kartı Limit Artışı Ne Kadar Sürede Hesaba Yansır?

Kredi kartı limit artışı, banka hesabına para yatması gibi hesaba yansıyan bir işlem değildir. Onaylanan tutar, kredi kartınızın toplam ve kullanılabilir limitine eklenir. Bu nedenle limit artışı onaylandığında yeni limit çoğu zaman aynı gün içinde kullanıma açılır. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda sonuç anlık görülebilir. Ancak gelir belgesi, ek inceleme veya şube değerlendirmesi gerekiyorsa süreç birkaç iş gününe kadar uzayabilir.

Onaylanan Limit Artışı Sonradan İptal Edilebilir mi?

Evet, onaylanan limit artışı sonradan iptal edilebilir veya limit yeniden düşürülebilir. Kart sahibi bankanın mobil uygulaması, müşteri hizmetleri ya da şubesi üzerinden limit düşürme talebinde bulunabilir. Ancak yeni limitin tamamı kullanıldıysa, borç kapatılmadan limitin istenen seviyeye düşürülmesi mümkün değildir.

Limit Artışı Kabul Edilmezse Mevcut Limit Düşer mi?

Hayır, limit artışı talebinin reddedilmesi mevcut kredi kartı limitinin düşeceği anlamına gelmez. Banka yalnızca yeni limit talebini reddetmiş olur. Bu durum mevcut limiti etkilemez.

Ek Gelir Belgesi Sunmak Her Zaman Limit Artışı Sağlar mı?

Hayır, ek gelir belgesi sunmak her zaman limit artışı sağlanacağı anlamına gelmez. Kira geliri, ek iş geliri veya faiz geliri gibi belgelenebilir gelirler değerlendirmeye alınabilir. Ancak banka aynı zamanda kredi notuna, mevcut borçlara, ödeme geçmişine ve toplam kredi kartı limitine de bakar. Gelir artmış olsa bile mevcut risk seviyesi yüksekse talep reddedilebilir.

Limit Artışı Yerine İkinci Kart Almak Daha Mantıklı Olabilir mi?

Bazı durumlarda ikinci kredi kartı almak daha mantıklı olabilir. Ancak bu karar yalnızca limit ihtiyacına göre verilmemelidir. Farklı bir kredi kartı; aidat, kampanya, taksit, mil veya nakit iade avantajı sunuyorsa tercih edilebilir. Ancak ikinci kartın limitinin de toplam kredi kartı limitine dahil edildiği unutulmamalıdır.

Kaynak

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu