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Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler Listesi 2026 - Nerelerde Geçerli?

2026 yılında Bankkart Lira'nın anlaşmalı iş yerleri ve geçerli olduğu alanların yanı sıra hangi noktalarda kullanılabildiğine dair her şey!

Bankkart Lira, Ziraat Bankası’nın sunduğu ödül programı sayesinde kullanıcıların yaptıkları harcamalardan kazandıkları puanları farklı sektörlerde indirimli veya bedava alışverişe dönüştürmelerini sağlayan bir sistemdir. Günlük market alışverişlerinden giyim, akaryakıt, teknoloji ve online alışverişlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Bankkart Lira, Türkiye genelinde birçok anlaşmalı marka ve iş yerinde geçerlidir.

Bu yazımızda 2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı yerlerin hangileri olduğunu, hangi sektörlerde geçerli olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı şekilde ele alacağız.

Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler

Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül programıdır ve kullanıcıların Bankkart ile yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanları anlaşmalı iş yerlerinde TL gibi kullanmalarını sağlar. Günlük harcamalardan online alışverişe, akaryakıttan giyim ve teknolojiye kadar geniş bir kullanım ağına sahip olan bu sistem, Türkiye genelinde birçok farklı sektör ve markada geçerlidir.

Aşağıda 2026 yılı itibarıyla Bankkart Lira’nın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan anlaşmalı markalar detaylı olarak listelenmiştir.

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Bankkart Lira Anlaşmalı Marketler

2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı marketler aşağıdaki gibidir:

Bizim Toptan MarketCarrefourSAYunus Marketler Zinciri
MetroMigrosTespo
ÖzdilekŞok

Bankkart Lira Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Abdullah Kiğılı Exclusive CutFLOMudo
adLGantNautica
Altınyıldız ClassicsGapNetWork
ArmineGiziaOccasion
Ayakkabı DünyasıGürmen GroupOpmar Optik
Banana RepublicRamseyOXXO
BarçınKiPPanço
BatikGustoPırlant
BetaHouse of SuperStepPolo Garage
BisseHotiçRoman
BoynerHummelSamsonite
Carter’sINTERSPORTSarar
CivilİpekyolSneaks Up
Colin’sKemal TancaSkechers
CollezioneKiğılıSportime
ColumbiaKonya SaatSuperStep
ConverseKoraysporSuwen
DagiKotonTiffany & Tomato
DecathlonKartal YuvasıTudors
DeFactoLC WaikikiTwist
DerimodLesconUnder Armour
DesaLTBUnited Colors of Benetton
DivareseLoftVakko
DufyLufianVictoria’s Secret
Faik SönmezMachkaYalı Spor
FashFedMarks & SpencerYargıcı
FeneriumMavi

Bankkart Lira Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Bankkart Lira geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

AytemizPetrol OfisiTotalEnergies
MOilShell

Bankkart Lira Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

CasperMonsterTroy
GoldMaster HomePupaVatan Computer
KVKSamsung
MediaMarktTeknosa

Bankkart Lira Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:

arabam.comEtsturtatilmeyve.com
Baby MallFulltriptatilsepeti.com
biletall.com.trJollytatil.com
biletbayisiKamil Koçtatilbudur.com
Coral TravelKappaturTouristica
D&R Music & Book StoreKitapyurdu.comturna.com
ebebekobilet.comYemeksepeti
ENUYGUNProntotour

Bankkart Lira Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Bankkart Lira geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Arby’sLe Pain QuotidienShake Shack
BaydönerMcDonald’sStarbucks
Bolulu Hasan UstaPidemUsta Dönerci
Burger KingPinkberryUsta Pideci
GodivaPopeyes
HD İskenderSbarro

Bankkart Lira Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

amazon.com.trHepsiburadaToyzz Shop
ÇiçekSepetiModanisaTrendyol
GittiGidiyorn11.com

Bankkart Lira Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

BoschProfiloVestel
DemirDökümUğurViessmann
E.C.A.Vaillant

Bankkart Lira Geçen Araç Kiralama Şirketleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen araç kiralama şirketleri aşağıdaki gibidir:

Enterprise Rent-A-CarIntercityZiraat Filo

Bankkart Lira Geçen Hava Yolu Şirketleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen hava yolu şirketleri aşağıdaki gibidir:

Atlas Global,PegasusTurkish Airlines

Bankkart Lira Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

Bath & Body WorksWatsonsYves Rocher
The Body Shop

Bankkart Lira Geçen Mobilya ve Yatak Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen mobilya ve yatak mağazaları aşağıdaki gibidir:

AlfemoEnza HomeLova Yatak
BellonaİDAŞModa Life
ÇetmenİstikbalMondi
ÇilekKelebekPuffy Yataş
DivanevKoleksiyonYataş Bedding
DoğtaşKonfor

Bankkart Lira Geçen Ev Yaşam, Züccaciye ve Mutfak Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen ev yaşam, züccaciye ve mutfak mağazaları aşağıdaki gibidir:

CookplusHisarKorkmaz
ChakraIKEAPorland
Doqu HomeJumboSchafer
EmsanKaraca
GümüşsuyuKaraca Home

Bankkart Lira Geçen Yapı Marketler

2026 yılında Bankkart Lira geçen yapı marketler aşağıdaki gibidir:

BauhausKoçtaşTekzen

Bankkart Lira Nerelerde Kullanılamaz?

Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül puanı sistemidir ve belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilir. Ancak her işlemde geçerli değildir ve bazı durumlarda kullanımı kısıtlanmaktadır.

Öncelikle Bankkart Lira ile nakit çekimi yapılamamaktadır. Kazanılan Bankkart Liralar yalnızca alışverişlerde veya Bankkart'ın izin verdiği ödeme işlemlerinde kullanılabilir. Bu nedenle ATM'den para çekmek ya da nakit avans işlemlerinde Bankkart Lira kullanılması mümkün değildir.

Bankkart Lira ile daha önce hesap özetine yansımış harcamalar ödenememektedir. Ayrıca henüz döneme girmemiş taksitler, bekleyen taksit ödemeleri ve sonradan taksitlendirilmiş işlemler için de Bankkart Lira kullanılamaz. Bu özellik yalnızca belirli koşulları sağlayan uygun harcamalarda geçerlidir.

Kampanya kapsamında kazanılan bazı Bankkart Liralar, yalnızca belirli iş yerlerinde veya belirli sektörlerde kullanılabilir. Örneğin bir market kampanyasından kazanılan Bankkart Lira, kampanya şartlarında belirtilmişse yalnızca ilgili marketlerde harcanabilir. Bu nedenle kullanım alanı kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.

Bankkart Lira ile Öde özelliği yurt dışı işlemlerinde geçerli değildir. Bu özellik yalnızca yurt içinde gerçekleştirilen uygun alışverişlerde kullanılabilir. Ayrıca işlem tutarının tamamını karşılayacak kadar Bankkart Lira bulunmuyorsa kısmi ödeme yapılamaz; yani eksik kalan kısmı karttan çekerek tamamlamak mümkün olmayabilir.

Son olarak, bazı kart türlerinde veya ürünlerde Bankkart Lira kullanımına ilişkin ek sınırlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle Bankkart Lira kullanmadan önce karta özel koşulları ve kampanya şartlarını incelemek faydalı olabilir.

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