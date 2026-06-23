Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler Listesi 2026 - Nerelerde Geçerli? 2026 yılında Bankkart Lira'nın anlaşmalı iş yerleri ve geçerli olduğu alanların yanı sıra hangi noktalarda kullanılabildiğine dair her şey!

Bankkart Lira, Ziraat Bankası’nın sunduğu ödül programı sayesinde kullanıcıların yaptıkları harcamalardan kazandıkları puanları farklı sektörlerde indirimli veya bedava alışverişe dönüştürmelerini sağlayan bir sistemdir. Günlük market alışverişlerinden giyim, akaryakıt, teknoloji ve online alışverişlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Bankkart Lira, Türkiye genelinde birçok anlaşmalı marka ve iş yerinde geçerlidir.

Bu yazımızda 2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı yerlerin hangileri olduğunu, hangi sektörlerde geçerli olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı şekilde ele alacağız.

Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler

Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül programıdır ve kullanıcıların Bankkart ile yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanları anlaşmalı iş yerlerinde TL gibi kullanmalarını sağlar. Günlük harcamalardan online alışverişe, akaryakıttan giyim ve teknolojiye kadar geniş bir kullanım ağına sahip olan bu sistem, Türkiye genelinde birçok farklı sektör ve markada geçerlidir.

Aşağıda 2026 yılı itibarıyla Bankkart Lira’nın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan anlaşmalı markalar detaylı olarak listelenmiştir.

Bankkart Lira Anlaşmalı Marketler

2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı marketler aşağıdaki gibidir:

Bizim Toptan Market CarrefourSA Yunus Marketler Zinciri Metro Migros Tespo Özdilek Şok

Bankkart Lira Geçen Giyim Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:

Abdullah Kiğılı Exclusive Cut FLO Mudo adL Gant Nautica Altınyıldız Classics Gap NetWork Armine Gizia Occasion Ayakkabı Dünyası Gürmen Group Opmar Optik Banana Republic Ramsey OXXO Barçın KiP Panço Batik Gusto Pırlant Beta House of SuperStep Polo Garage Bisse Hotiç Roman Boyner Hummel Samsonite Carter’s INTERSPORT Sarar Civil İpekyol Sneaks Up Colin’s Kemal Tanca Skechers Collezione Kiğılı Sportime Columbia Konya Saat SuperStep Converse Korayspor Suwen Dagi Koton Tiffany & Tomato Decathlon Kartal Yuvası Tudors DeFacto LC Waikiki Twist Derimod Lescon Under Armour Desa LTB United Colors of Benetton Divarese Loft Vakko Dufy Lufian Victoria’s Secret Faik Sönmez Machka Yalı Spor FashFed Marks & Spencer Yargıcı Fenerium Mavi

Bankkart Lira Geçen Petrol ve Benzinlikler

2026 yılında Bankkart Lira geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:

Aytemiz Petrol Ofisi TotalEnergies MOil Shell

Bankkart Lira Geçen Teknoloji Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:

Casper Monster Troy GoldMaster Home Pupa Vatan Computer KVK Samsung MediaMarkt Teknosa

Bankkart Lira Geçen Online Alışveriş Siteleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:

arabam.com Etstur tatilmeyve.com Baby Mall Fulltrip tatilsepeti.com biletall.com.tr Jolly tatil.com biletbayisi Kamil Koç tatilbudur.com Coral Travel Kappatur Touristica D&R Music & Book Store Kitapyurdu.com turna.com ebebek obilet.com Yemeksepeti ENUYGUN Prontotour

Bankkart Lira Geçen Restoran ve Kafeler

2026 yılında Bankkart Lira geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:

Arby’s Le Pain Quotidien Shake Shack Baydöner McDonald’s Starbucks Bolulu Hasan Usta Pidem Usta Dönerci Burger King Pinkberry Usta Pideci Godiva Popeyes HD İskender Sbarro

Bankkart Lira Geçen E-Ticaret Siteleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:

amazon.com.tr Hepsiburada Toyzz Shop ÇiçekSepeti Modanisa Trendyol GittiGidiyor n11.com

Bankkart Lira Geçen Beyaz Eşya Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:

Bosch Profilo Vestel DemirDöküm Uğur Viessmann E.C.A. Vaillant

Bankkart Lira Geçen Araç Kiralama Şirketleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen araç kiralama şirketleri aşağıdaki gibidir:

Enterprise Rent-A-Car Intercity Ziraat Filo

Bankkart Lira Geçen Hava Yolu Şirketleri

2026 yılında Bankkart Lira geçen hava yolu şirketleri aşağıdaki gibidir:

Atlas Global, Pegasus Turkish Airlines

Bankkart Lira Geçen Kozmetik Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:

Bath & Body Works Watsons Yves Rocher The Body Shop

Bankkart Lira Geçen Mobilya ve Yatak Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen mobilya ve yatak mağazaları aşağıdaki gibidir:

Alfemo Enza Home Lova Yatak Bellona İDAŞ Moda Life Çetmen İstikbal Mondi Çilek Kelebek Puffy Yataş Divanev Koleksiyon Yataş Bedding Doğtaş Konfor

Bankkart Lira Geçen Ev Yaşam, Züccaciye ve Mutfak Mağazaları

2026 yılında Bankkart Lira geçen ev yaşam, züccaciye ve mutfak mağazaları aşağıdaki gibidir:

Cookplus Hisar Korkmaz Chakra IKEA Porland Doqu Home Jumbo Schafer Emsan Karaca Gümüşsuyu Karaca Home

Bankkart Lira Geçen Yapı Marketler

2026 yılında Bankkart Lira geçen yapı marketler aşağıdaki gibidir:

Bauhaus Koçtaş Tekzen

Bankkart Lira Nerelerde Kullanılamaz?

Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül puanı sistemidir ve belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilir. Ancak her işlemde geçerli değildir ve bazı durumlarda kullanımı kısıtlanmaktadır.

Öncelikle Bankkart Lira ile nakit çekimi yapılamamaktadır. Kazanılan Bankkart Liralar yalnızca alışverişlerde veya Bankkart'ın izin verdiği ödeme işlemlerinde kullanılabilir. Bu nedenle ATM'den para çekmek ya da nakit avans işlemlerinde Bankkart Lira kullanılması mümkün değildir.

Bankkart Lira ile daha önce hesap özetine yansımış harcamalar ödenememektedir. Ayrıca henüz döneme girmemiş taksitler, bekleyen taksit ödemeleri ve sonradan taksitlendirilmiş işlemler için de Bankkart Lira kullanılamaz. Bu özellik yalnızca belirli koşulları sağlayan uygun harcamalarda geçerlidir.

Kampanya kapsamında kazanılan bazı Bankkart Liralar, yalnızca belirli iş yerlerinde veya belirli sektörlerde kullanılabilir. Örneğin bir market kampanyasından kazanılan Bankkart Lira, kampanya şartlarında belirtilmişse yalnızca ilgili marketlerde harcanabilir. Bu nedenle kullanım alanı kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.

Bankkart Lira ile Öde özelliği yurt dışı işlemlerinde geçerli değildir. Bu özellik yalnızca yurt içinde gerçekleştirilen uygun alışverişlerde kullanılabilir. Ayrıca işlem tutarının tamamını karşılayacak kadar Bankkart Lira bulunmuyorsa kısmi ödeme yapılamaz; yani eksik kalan kısmı karttan çekerek tamamlamak mümkün olmayabilir.

Son olarak, bazı kart türlerinde veya ürünlerde Bankkart Lira kullanımına ilişkin ek sınırlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle Bankkart Lira kullanmadan önce karta özel koşulları ve kampanya şartlarını incelemek faydalı olabilir.