Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler Listesi 2026 - Nerelerde Geçerli?2026 yılında Bankkart Lira'nın anlaşmalı iş yerleri ve geçerli olduğu alanların yanı sıra hangi noktalarda kullanılabildiğine dair her şey!
Bankkart Lira, Ziraat Bankası’nın sunduğu ödül programı sayesinde kullanıcıların yaptıkları harcamalardan kazandıkları puanları farklı sektörlerde indirimli veya bedava alışverişe dönüştürmelerini sağlayan bir sistemdir. Günlük market alışverişlerinden giyim, akaryakıt, teknoloji ve online alışverişlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Bankkart Lira, Türkiye genelinde birçok anlaşmalı marka ve iş yerinde geçerlidir.
Bu yazımızda 2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı yerlerin hangileri olduğunu, hangi sektörlerde geçerli olduğunu ve hangi markaları kapsadığını detaylı şekilde ele alacağız.
Bankkart Lira Anlaşmalı Yerler
Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül programıdır ve kullanıcıların Bankkart ile yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanları anlaşmalı iş yerlerinde TL gibi kullanmalarını sağlar. Günlük harcamalardan online alışverişe, akaryakıttan giyim ve teknolojiye kadar geniş bir kullanım ağına sahip olan bu sistem, Türkiye genelinde birçok farklı sektör ve markada geçerlidir.
Aşağıda 2026 yılı itibarıyla Bankkart Lira’nın geçerli olduğu başlıca sektörler ve bu sektörlerde yer alan anlaşmalı markalar detaylı olarak listelenmiştir.
Bankkart Lira Anlaşmalı Marketler
2026 yılında Bankkart Lira anlaşmalı marketler aşağıdaki gibidir:
|Bizim Toptan Market
|CarrefourSA
|Yunus Marketler Zinciri
|Metro
|Migros
|Tespo
|Özdilek
|Şok
Bankkart Lira Geçen Giyim Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen giyim mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Abdullah Kiğılı Exclusive Cut
|FLO
|Mudo
|adL
|Gant
|Nautica
|Altınyıldız Classics
|Gap
|NetWork
|Armine
|Gizia
|Occasion
|Ayakkabı Dünyası
|Gürmen Group
|Opmar Optik
|Banana Republic
|Ramsey
|OXXO
|Barçın
|KiP
|Panço
|Batik
|Gusto
|Pırlant
|Beta
|House of SuperStep
|Polo Garage
|Bisse
|Hotiç
|Roman
|Boyner
|Hummel
|Samsonite
|Carter’s
|INTERSPORT
|Sarar
|Civil
|İpekyol
|Sneaks Up
|Colin’s
|Kemal Tanca
|Skechers
|Collezione
|Kiğılı
|Sportime
|Columbia
|Konya Saat
|SuperStep
|Converse
|Korayspor
|Suwen
|Dagi
|Koton
|Tiffany & Tomato
|Decathlon
|Kartal Yuvası
|Tudors
|DeFacto
|LC Waikiki
|Twist
|Derimod
|Lescon
|Under Armour
|Desa
|LTB
|United Colors of Benetton
|Divarese
|Loft
|Vakko
|Dufy
|Lufian
|Victoria’s Secret
|Faik Sönmez
|Machka
|Yalı Spor
|FashFed
|Marks & Spencer
|Yargıcı
|Fenerium
|Mavi
Bankkart Lira Geçen Petrol ve Benzinlikler
2026 yılında Bankkart Lira geçen petrol ve benzinlikler aşağıdaki gibidir:
|Aytemiz
|Petrol Ofisi
|TotalEnergies
|MOil
|Shell
Bankkart Lira Geçen Teknoloji Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen teknoloji mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Casper
|Monster
|Troy
|GoldMaster Home
|Pupa
|Vatan Computer
|KVK
|Samsung
|MediaMarkt
|Teknosa
Bankkart Lira Geçen Online Alışveriş Siteleri
2026 yılında Bankkart Lira geçen online alışveriş siteleri aşağıdaki gibidir:
|arabam.com
|Etstur
|tatilmeyve.com
|Baby Mall
|Fulltrip
|tatilsepeti.com
|biletall.com.tr
|Jolly
|tatil.com
|biletbayisi
|Kamil Koç
|tatilbudur.com
|Coral Travel
|Kappatur
|Touristica
|D&R Music & Book Store
|Kitapyurdu.com
|turna.com
|ebebek
|obilet.com
|Yemeksepeti
|ENUYGUN
|Prontotour
Bankkart Lira Geçen Restoran ve Kafeler
2026 yılında Bankkart Lira geçen restoran ve kafeler aşağıdaki gibidir:
|Arby’s
|Le Pain Quotidien
|Shake Shack
|Baydöner
|McDonald’s
|Starbucks
|Bolulu Hasan Usta
|Pidem
|Usta Dönerci
|Burger King
|Pinkberry
|Usta Pideci
|Godiva
|Popeyes
|HD İskender
|Sbarro
Bankkart Lira Geçen E-Ticaret Siteleri
2026 yılında Bankkart Lira geçen e-ticaret siteleri aşağıdaki gibidir:
|amazon.com.tr
|Hepsiburada
|Toyzz Shop
|ÇiçekSepeti
|Modanisa
|Trendyol
|GittiGidiyor
|n11.com
Bankkart Lira Geçen Beyaz Eşya Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen beyaz eşya mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Bosch
|Profilo
|Vestel
|DemirDöküm
|Uğur
|Viessmann
|E.C.A.
|Vaillant
Bankkart Lira Geçen Araç Kiralama Şirketleri
2026 yılında Bankkart Lira geçen araç kiralama şirketleri aşağıdaki gibidir:
|Enterprise Rent-A-Car
|Intercity
|Ziraat Filo
Bankkart Lira Geçen Hava Yolu Şirketleri
2026 yılında Bankkart Lira geçen hava yolu şirketleri aşağıdaki gibidir:
|Atlas Global,
|Pegasus
|Turkish Airlines
Bankkart Lira Geçen Kozmetik Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen kozmetik mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Bath & Body Works
|Watsons
|Yves Rocher
|The Body Shop
Bankkart Lira Geçen Mobilya ve Yatak Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen mobilya ve yatak mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Alfemo
|Enza Home
|Lova Yatak
|Bellona
|İDAŞ
|Moda Life
|Çetmen
|İstikbal
|Mondi
|Çilek
|Kelebek
|Puffy Yataş
|Divanev
|Koleksiyon
|Yataş Bedding
|Doğtaş
|Konfor
Bankkart Lira Geçen Ev Yaşam, Züccaciye ve Mutfak Mağazaları
2026 yılında Bankkart Lira geçen ev yaşam, züccaciye ve mutfak mağazaları aşağıdaki gibidir:
|Cookplus
|Hisar
|Korkmaz
|Chakra
|IKEA
|Porland
|Doqu Home
|Jumbo
|Schafer
|Emsan
|Karaca
|Gümüşsuyu
|Karaca Home
Bankkart Lira Geçen Yapı Marketler
2026 yılında Bankkart Lira geçen yapı marketler aşağıdaki gibidir:
|Bauhaus
|Koçtaş
|Tekzen
Bankkart Lira Nerelerde Kullanılamaz?
Bankkart Lira, Ziraat Bankası tarafından sunulan bir ödül puanı sistemidir ve belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilir. Ancak her işlemde geçerli değildir ve bazı durumlarda kullanımı kısıtlanmaktadır.
Öncelikle Bankkart Lira ile nakit çekimi yapılamamaktadır. Kazanılan Bankkart Liralar yalnızca alışverişlerde veya Bankkart'ın izin verdiği ödeme işlemlerinde kullanılabilir. Bu nedenle ATM'den para çekmek ya da nakit avans işlemlerinde Bankkart Lira kullanılması mümkün değildir.
Bankkart Lira ile daha önce hesap özetine yansımış harcamalar ödenememektedir. Ayrıca henüz döneme girmemiş taksitler, bekleyen taksit ödemeleri ve sonradan taksitlendirilmiş işlemler için de Bankkart Lira kullanılamaz. Bu özellik yalnızca belirli koşulları sağlayan uygun harcamalarda geçerlidir.
Kampanya kapsamında kazanılan bazı Bankkart Liralar, yalnızca belirli iş yerlerinde veya belirli sektörlerde kullanılabilir. Örneğin bir market kampanyasından kazanılan Bankkart Lira, kampanya şartlarında belirtilmişse yalnızca ilgili marketlerde harcanabilir. Bu nedenle kullanım alanı kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.
Bankkart Lira ile Öde özelliği yurt dışı işlemlerinde geçerli değildir. Bu özellik yalnızca yurt içinde gerçekleştirilen uygun alışverişlerde kullanılabilir. Ayrıca işlem tutarının tamamını karşılayacak kadar Bankkart Lira bulunmuyorsa kısmi ödeme yapılamaz; yani eksik kalan kısmı karttan çekerek tamamlamak mümkün olmayabilir.
Son olarak, bazı kart türlerinde veya ürünlerde Bankkart Lira kullanımına ilişkin ek sınırlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle Bankkart Lira kullanmadan önce karta özel koşulları ve kampanya şartlarını incelemek faydalı olabilir.
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