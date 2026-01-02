Kredi Kartıyla KYK Borcu Ödenir Mi? KYK öğrenim kredisinin kredi kartı ile ödenip ödenemeyeceğini merak ediyorsan çok daha fazlası burada!

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

KYK, yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri desteklemek için öğrenim kredileri ve yurt desteği sağlamaktadır. Öğrencilere verilen öğrenim kredisi, pek çok gencin üniversite yıllarında hem sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak hem de kendilerini ekonomik açıdan desteklemek için aldığı bir kredi türüdür. Bu kredi türüyle ilgili en sık sorulan sorulardan birisi ise kredi kartıyla KYK borcu ödenip ödenmeyeceği sorusudur.

KYK öğrenim ve katkı kredisi ya da yurt ödemelerinizi banka kartıyla ya da kredi kartıyla kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede borcunuzu kolay ve hızlı bir şekilde, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kapatabilirsiniz.

2026 KYK Öğrenim Kredisi Ne Kadar?

2025 yılında KYK öğrenim kredisi lisans öğrencileri için 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL, doktora öğrencileri için ise 9 bin TL. Alınan kredinin mezun olduktan sonraki iki yıl içerisinde ödenmesi gerekiyor; eğer kredi ödenmez ise alınan borç miktarı öncelikle ÜFE oranında arttırılıyor, iki yıldan sonra ödenmeyen borçlara ayrıca aylık yüzde 1,4 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu sebeple, öğrenciler aldıkları KYK borcunu en kısa sürede ödemek istiyorlar.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

KYK Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Ön lisans mezunu olup dikey geçiş ile bir lisans programına geçen öğrencilere,

Yüksek lisans öğrencileri

KYK Öğrenim Kredisinden Kimler Yararlanamaz?

Halihazırda mezun olmuş öğrenciler

Ek süre öğrenim gören öğrenciler

Sağlık sebebi dışında bir nedenle intibak programına başlayan ön lisans öğrencileri

Dikey geçiş için intibak programı yapan öğrenciler

Kayıtlı bulunduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan ya da bir yıldan fazla ara veren öğrenciler

Daha önce burs ya da kredi almış öğrenciler

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler

Daha önce kurumun yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri

Halihazırda burs almakta olan öğrenciler

KYK Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

KYK borcu yapılandırmak aslında fazlasıyla basit bir işlem. Bu basit işlemi E-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek hızlı bir şekilde KYK borcu yapılandırma yapabilirsiniz:

Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayın.

E-Devlet ile giriş yapın.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki talimatlara uyarak ilerleyin.

Birkaç adım sonra yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.

Buna ek olarak, eğer klasik yöntemlere başvurmak istiyorsanız vergi dairelerine giderek KYK borcu yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

KYK Borcumu Öderken Bankadan Kredi Alabilir Miyim?

Normalde, bir kişinin birden fazla kredi almasını engelleyen herhangi bir yasal sınırlama bulunmuyor. Bu sebeple, KYK borcunuzu öderken kredi almanızı engelleyen herhangi bir durum yok diyebiliriz. Ancak, kredi başvurusunda bulunacağınız banka sizin kredi başvurunuzu onaylayıp onaylamam konusunda özgür olduğu için bu durum tamamen bankaya kalmış oluyor. Eğer banka kredinizi ödemekte zorlandığınız ve alacağınız krediyi ödeyemeyebileceğiniz izlenimine kapılırsa bu durumda kredi başvurunuzun onaylanmama ihtimali söz konusudur. Ayrıca, kredi notu, kredi başvurularının onaylanmasında büyük rol oynadığından kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu yükseltmeye çalışmanız kesinlikle tavsiye edilir. Halihazırda ödediğiniz bir borç varsa ve ödeme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsanız bu durum kredi notunuzu da olumsuz etkileyeceğinden bankaların başvurunuzu onaylama ihtimali de düşük olacaktır. Fakat, borcunuzu zorlanmadan ödüyorsanız ve gelir durumunuz da iyiyse bankanın başvurunuzu reddetmek için hiçbir sebebi olmayacaktır.

KYK borcu ödemek için kredi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız ancak herkesin kredi çekip çekemeyeceğini merak ediyorsanız, Herkes Kredi Çekebilir Mi? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda, kredi başvurusunda bulunmak için gereken şartlar, kredi notunun önemi, gelir durumu ve bankaların değerlendirme kriterleri gibi konular detaylı şekilde ele alınmaktadır. Krediye uygunluk durumunuzu öğrenmek için faydalı bir kaynaktır.

Kredi Notu Nedir? Neden Önemlidir?

Kredi notu, sizin finansal durumunuzu, mevcut borçlarınızı, ödeme alışkanlıklarınızı ve benzeri unsurlar temel alınarak ortaya konan bir skordur. 0-1900 arasında olan bu skor, genellikle bankaya sizin risk durumunuz hakkında fikir verir. Bu sebeple, bankalar için, kredi notu büyük önem arz etmektedir.

Kredi notunuz ayrıca alacağınız kredinin faiz oranını ya da kredi kartı limitinizi etkileyebilir. Kredi kartı limiti arttırmak için başvuru yaptığınızda da bakılan ayrıntılardan birisi kredi notunuzdur.

KYK Borcu Kredi Notumu Etkiler Mi?

KYK borcu da diğer borçlar gibi kredi notunuzu etkiler. Eğer KYK borcunuzu ödeme takvimine uygun bir şekilde ödüyorsanız bu durum kredi notunuzu arttıracaktır. Ancak, ödemelerinizin gecikmesi, eksik tutarda yapılan ödemeler, borç faizinin artmış olması ve benzeri durumlar kredi notunuzu düşürecektir. Kredi notunuzun düşmesi ise size kredi verecek bir bankayı daha zor bulmanız, kredi kartı limitinizi arttıramamanız, alacağınız kredileri yüksek faiz oranından almanız gibi eksilere sebep olur. Bu sebeple, kredi notunuzu yükseltmek için KYK borcunuzun vadelerini geciktirmeden ödemeniz, mümkünse borcunuzun asgarisinden biraz daha fazlasını ödeyerek borcunuzu ödemeye niyetli olduğunuzu göstermeniz bankacılık hizmetlerini kullanırken işinizi kolaylaştıracaktır.

Kredi Notumu Nasıl Yükseltirim?

Kredi notunuzu yükseltmek için yapabileceğiniz belli başlı şeyler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Çok sık kredi çekmeyin: Çok sık kredi çektiğiniz takdirde bu kredileri öderken zorlanma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Bu da hem kredi notunuzun düşmesine hem de bankaların size kredi vermeye yanaşmamasına sebep olacaktır.

Borçlarınızı vaktinde ödeyin: Kredi borçlarınızı vaktinde ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Borçlarınızı vaktinde ödemek aynı zamanda bankaların gözünde borcuna sadık bir kişi imajı çizmenizi sağlayacaktır.

Borçlarınızın asgarisini ödemekle yetinmeyin: Eğer elinizden geliyorsa borçlarınızın asgarisinden de fazlasını ödeyerek hem borçlarınızı kapatma niyetinde olduğunuzu gösterebilir hem de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Bankacılık ürünlerini kullanın: Bankacılık ürünlerini kullanmazsanız kredi notunuz oluşmayacaktır; bunun yanında, bankacılık ürünlerini aktif bir şekilde kullanmak da sağladığı avantajların yanı sıra kredi notunuzu yükseltecektir.

Düşük limitli bir kredi kartı alın: Düşük limitli bir kredi kartı çıkartıp bu kartı alışverişlerinizde kullanmak da kredi notunuzu olumlu yönde etkileyecektir. Her ne kadar kredi kartınızın limiti kredi notunuzu doğrudan etkilemese de kart limitinizin yüksek olması ödeyemeyecek miktarlarda harcama yapmanıza sebep olabilir, bu da doğal olarak kredi notunuzu düşürecektir. Ödeyebileceğiniz limit her zaman en doğru limittir.

TeklifimGelsin Kredi Notumu Yükseltmeme Nasıl Yardımcı Olur?

TeklifimGelsin, kullanıcılarına sunduğu Kredi Karnesi sayesinde onlara kredi derecesi adı verilen bir skor sistemi ile bankaların gözünden kendilerine bakma fırsatı tanır. A+ ile E- arasında bir harf ile belirlenen kredi derecesi, kredi notu ile aynı şey sayılabilir. TeklifimGelsin Kredi Karnesi, ayrıca, kullanıcılarına verdiği tavsiyeler ile onlara kredi derecelerini arttırmada yardımcı olur.

TeklifimGelsin Kredi Karnesi; kullanıcılara, alabilecekleri kredi fırsatlarını ve kendilerine en uygun kredi kartını göstererek yardımcı olur, ayrıca, kullanıcıların risk durumunu da göstererek kredi başvurularının onaylanma ihtimali hakkında daha net fikir vermeyi hedefler. Bunlara ek olarak TeklifimGelsin Kredi Karnesi üzerinde gerek kredi derecesini gerek risk seviyesini iyileştirmek için tamamen kullanıcıya özel tüyolar da verilmektedir.