İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kredi kullanırken dikkat edilmesi gereken durumların yanı sıra ihtiyaç kredisinde cayma hakkı ve yapılandırma işlemlerine dair bilgiler!

Zaman zaman herkes bireysel harcamaları için yüklü miktarda paraya ihtiyaç duyabilir. Böyle zamanlarda, bankaların ihtiyaç kredisi olanakları kişilerin yardımına koşar. Müşteriler, yüklü miktarda paraları uzun vadede ödemek üzere çekerek bireysel harcamaları için kullanabilirler. Fakat kredi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır.

Kredi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

İhtiyaç kredisi çekmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat ederek aldığınız krediyi çok daha rahat bir şekilde ödeyebilir ve kendinizi finansal olarak rahatlatmak amacıyla çektiğiniz kredinin daha fazla finansal sorunlara sebep olmasının önüne geçebilirsiniz. Dikkatsiz bir şekilde kullanılan kredinin ileride sorun olabileceğini unutmamalısınız.

Ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu iyi hesaplayın

Kredi çekmeden önce farkında olmanız gereken en önemli şey ihtiyaç duyduğunuz miktardır. Bankalar tarafından sunulan kredi seçenekleri fazlasıyla yüksek üst limitlere sahip olabilir; bu durumda, gereğinden yüksek meblağlarda kredi çekmekten uzak durmalısınız, zira, kredi seçeneklerinin size sunduğu üst limitler ile sizin ihtiyaç duyduğunuz miktar aynı değildir. Kredi kullanarak alacağınız borç miktarı arttıkça geri ödeyeceğiniz meblağ da artacaktır. İhtiyaç fazlası kredi, ödenecek fazladan faiz anlamına gelir.

Faiz oranlarına dikkat edin

Bankaların faiz oranları değişiklik göstereceğinden kredi kullanmadan önce iyi bir araştırma yapmanızda fayda var. Bankaların internet sitelerini ziyaret ederek sundukları kredi fırsatlarını gözden geçirmek ve ihtiyaçlarınızla en uyumlu kredi fırsatlarını değerlendirmek bu aşamada mantıklı bir davranış olabilir. Ayrıca, buraya tıklayarak TeklifimGelsin tarafından size sunulan kredi hesaplama araçlarından faydalanabilir, ihtiyaçlarınıza en uygun kredi tekliflerini görüntüleyebilirsiniz.

Faiz oranı genellikle sizin geri ödeyeceğiniz parayı belirleyen en önemli unsurlardan olduğu için kredi çekerken faiz oranına kesinlikle dikkat edin. Bankalar yüksek kredi notuna sahip müşterilere daha düşük faizli krediler sunduğu için kredi notunuzu yüksek tutarak kredi kullanma başvurusunda bulunmak da işinizi kolaylaştıracaktır.

Vadelerinizi kısa tutmaya çalışın

Kredi çekerken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da vadedir. Uzun vadeli kredileri ödemek daha kolay görünse de uzun vade demek bir yerde daha yüksek faiz oranı demektir. Bu sebeple, eğer durumunuz müsait ise daha kısa vadeli krediler çekmek her zaman daha avantajlıdır. Krediyi ödemede zorlandığınız takdirde yapılandırma şansınızın da olduğunu düşününce kısa vadeli kredi çekmek her zaman biraz daha avantajlı bir seçenektir.

Kredi notunuzu öğrenin

Kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu öğrenmek başvurunuzun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağıyla ilgili size bir fikir verecektir. Bu sayede, eğer düşük kredi notuna sahipseniz başvurunuzu biraz erteleyip kredi notunuzu yükseltmeye çalışabilirsiniz. Kredi notu düşük olan kişilere kredi veren bankalar olsa da bu kredi seçenekleri genelde yüksek faiz oranına sahip olurlar.

Kredi Ödemelerinizi Düzenli Yapın

Kredi kullanım başvurusundan önce yapmanız gereken şeylerden birisi de kredi ödemelerinizi düzenli yapmaktır. Bu sayede, halihazırda kredi borcunuz varsa bu borçları ödemiş olacağınız için hem daha yüksek bir kredi notuna sahip olacaksınız hem de borçlarınızın yükü daha da artmayacaktır. Ayrıca, kredilerini düzenli ödeyen kişiler bankaların gözünde daha güvenilir bir pozisyonda olacağı için kredi başvurularının onaylanma olasılığı da daha yüksektir. Düzenli ödeme alışkanlığı aynı zamanda birden fazla borcunuz varsa bunları daha yönetilebilir bir hale getirmek için borç kapatma kredisi gibi çözümleri değerlendirmenize de olanak sağlar. Bu sayede mevcut borçlarınız tek bir kredi altında toplanabilir, faiz oranları optimize edilebilir ve ödeme planı daha kolay yönetilebilir, böylelikle finansal durumunuzda uzun vadeli bir denge sağlanmış olur.

Bütçe Planı Yapın

Ödeme planınız kredi ödemelerinizi ve bütçenizi büyük oranda etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. İş durumunuz, haneye giren aylık gelir ve gelir düzeni gibi detaylar ödeme planı seçerken fazlasıyla önemlidir. Bankalar bütçe planınıza bağlı olarak esnek ya da artan ödemeli kredi planı sunarak ödemelerinizi bütçe planınıza uygun bir şekilde ayarlayabilir.

Karşılaştırma Yapın

Size en uygun bankayı ve kredi seçeneğini buluncaya kadar araştırma yapmaya devam edin. Ortada pek çok seçenek olduğu için farklı seçenekleri kıyaslayarak karar vermek daha iyi fırsatlar yakalamanızı sağlayacaktır. Kararınızı vermeden önce vade, aylık taksitler, faiz oranı ya da toplam maliyet gibi unsurları göz önünde bulundurmalı, farklı bankaların sunduğu seçenekleri birbiriyle kıyaslamalısınız. Bunun yanında; sigortalar, dosya masrafları, vergi yükümlülükleri, bankanın talep ettiği ücretler gibi farklı unsurlar da kendinize en uygun kredi seçeneğini bulmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken unsurlar arasındadır.

İhtiyaç Kredisinden Cayma Hakkı Var Mı?

Diyelim ki kredi başvurunuzu yaptınız ve onaylandı. Ancak, aldığınız paraya artık ihtiyacınız olmadığını düşündünüz ya da ödeyemeyebileceğinize karar verip aldığınız krediden caymak istiyorsunuz. Bu durumda kredi başvurunuz onaylandıktan sonraki 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanarak kredinizi iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle müşteri temsilcinizle iletişime geçip caymak istediğiniz belirtmeniz gerekmektedir. Bundan sonra kredi ve geri iade tarihine kadar ödeyeceğiniz faiz tutarını 30 gün içerisinde kredi kullandığınız kuruma yatırmış olmanız gerekmekte.

Her ne kadar aldığınız krediden cayma hakkınız olsa da biz yine de kredi çekmeden önce iyice düşünüp ona göre karar vermenizi öneriyoruz. Krediye ihtiyacınız olup olmadığını, aldığınız miktarı geri ödeyip ödeyemeyeceğiniz ya da aldığınız paranın ihtiyaç duyduğunuz miktarın çok üstünde olup olmadığı gibi detayları iyice düşünerek kredi başvurusunda bulunmalısınız.

En fazla ne kadar ihtiyaç kredisi çekebileceğinizi merak ediyorsanız, En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Çekebilirim? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda, kredi tutarını etkileyen faktörler, gelir-kredi oranı, kredi notu ve bankaların değerlendirme kriterleri gibi önemli detaylar yer almaktadır.

İhtiyaç Kredisinde Kredi Yapılandırma Var Mı?

Şimdi de krediyi aldığınızı ancak herhangi bir sebepten ötürü ödemede zorlandığınızı varsayalım. Bu durumda çoğu kişi kullandığı krediyi yapılandırma yoluna gitmektedir. İhtiyaç kredisinde de kredi yapılandırma olanağı vardır. Eğer aldığınız krediyi ödemede zorlanıyorsanız müşteri temsilcinizle bununla ilgili iletişime geçerek kredinizi yapılandırabilirsiniz. Kredi yapılandırma sayesinde ödeme planınızın vadesi uzamış olacak ve aylık ödeme tutarınız düşürülecek, bu sayede kredinizi daha kolay bir şekilde ama daha uzun vadede ödemiş olacaksınız.

Kredi Başvurumun Onaylanması İçin Kredi Notum Kaç Olmalı?

Kredi çekecekseniz dikkat etmeniz gereken en önemli unsur kesinlikle kredi notudur, Findeks tarafından belirlenen ve 0 ile 1900 arasında bir skor ile ifade edilen kredi notu sizin risk durumunuzu belirler. Bankalar genelde bu notun yüksekliğine bakıp kredi başvurularını ona göre onaylarlar. Kredi notu düşük olan kullanıcılara, kredi başvurularının onaylanması için kredi notlarını yükseltmeleri önerilir. Her bankanın kredi notuna yaklaşımı farklı olsa da genellikle 1500 üzeri kredi notuna sahip olan kişilerin başvuruları olumlu sonuçlanır. 1100-1499 arasındaki kredi notları ise genellikle riskli gruba dahil olduğu için bankaların biraz daha çekimser davranmasına sebep olabilir.

Düşük kredi notuna sahip olan kişilere kredi veren bankalar bulunsa da bu kişilerin alacağı krediler genellikle daha yüksek bir faiz oranına sahip olacaktır. Bu sebeple, kredi notunu mümkün olduğunca yüksek tutmak tavsiye edilir. Bu sebeple, çok sık kredi çekmeyerek, çektiğiniz kredileri zamanında ödeyerek, düşük limitli bir kredi kartı ile alışveriş yaparak ve bankacılık ürünlerini kullanarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.