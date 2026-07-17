5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisi Gerçek mi? Şartları Neler? 5 yıl satmama sözüne konut kredisinin gerçek olup olmadığına ve şartlarına dair tüm bilgiler burada!

5 yıl satmama sözü verene 3 yıl ödemesiz konut kredisi, ilk kez ev alacak kişilerin konut finansmanına daha kolay erişebilmesi amacıyla sunulması planlanan bir kredi modelidir. Teklifte faiz veya kâr payının bir bölümünün devlet tarafından karşılanması, işlem masraflarının azaltılması ve satın alınan konutun belirli bir süre satılmaması gibi düzenlemeler öngörülmektedir. Ancak haber sitelerinde paylaşılan bu kampanya resmi nitelik taşımamaktadır. Güncel gelişmelerin Resmî Gazete, TBMM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve yetkilendirilecek bankaların açıklamalarından takip edilmesi gerekir.

Kampanyanın resmi kaynaklardan yayınlanması halinde bu içeriğimizi hızlı bir şekilde güncelliyor olacağız.

Bu yazımızda 5 yıl satmama sözüne konut kredisinin ne olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını ele alacağız. Ayrıca krediden kimlerin yararlanabileceğine, öngörülen başvuru şartlarına ve ödeme planına değineceğiz.

5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisi Nedir?

5 yıl satmama sözüne konut kredisi, ilk kez ev alacak kişilerin konut finansmanına daha kolay erişebilmesi amacıyla sunulması planlanan devlet destekli finansman modelidir. Teklif; konut kredisindeki faiz veya kâr payının bir bölümünün devlet tarafından karşılanması, işlem masraflarının azaltılması ve konut ediniminin kolaylaştırılması gibi düzenlemeler içermektedir.

Sosyal medyada bu kredi için satın alınan konutun 5 yıl satılmaması, 3 yıl geri ödemesiz dönem uygulanması ve 240 aya kadar vade sunulması gibi şartlardan söz edilmektedir. Ancak söz konusu düzenleme henüz yasalaşmamış, Resmî Gazete’de yayımlanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Dolayısıyla güncel durumda bu adla başvuru yapılabilen resmî bir konut kredisi bulunmamaktadır. Kesin şartlar, yaş sınırı, kredi tutarı, faiz oranı ve başvuru tarihi ancak teklifin yasalaşması ve uygulama esaslarının açıklanması hâlinde belli olacaktır.

5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisi Gerçek mi?

5 yıl satmama sözüne konut kredisi iddiaları tamamen asılsız değildir. Ancak teklif henüz yasalaşmadığı, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği için günümüzde başvuruya açık resmi bir konut kredisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla çeşitli haberlerde yer alan 5 yıl satmama şartı, 3 yıl geri ödemesiz dönem ve 240 aya kadar vade gibi ayrıntılar şu an kesinleşmiş uygulama koşulları değildir. Kredi şartları, faiz desteği, yaş sınırı ve başvuru tarihleri ancak teklifin kabul edilmesi ve ilgili kurumların uygulama esaslarını açıklaması durumunda kesinlik kazanacaktır.

5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisi Şartları Neler?

5 yıl satmama sözüne konut kredisi henüz resmi olarak duyurulmadığı için kesinleşmiş başvuru şartları bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde öne çıkan muhtemel şartlar aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibinin ilk kez konut alacak olması,

Belirlenecek yaş aralığında bulunması,

Satın alınan konutun en az 5 yıl boyunca satılmaması veya devredilmemesi,

Gelirin ve kredi taksitlerini ödeme gücünün belgelenmesi,

Bankanın kredi notu ve risk değerlendirmesinden geçilmesi,

Satın alınacak konutun belirlenen değer ve nitelik kriterlerine uygun olması,

Kredinin yalnızca konut satın alma amacıyla kullanılması.

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5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Kanun teklifine göre destekten öncelikle ilk kez konut satın alacak ve belirlenen yaş şartını karşılayacak kişilerin yararlanması öngörülmektedir. Başvuru sahibinin satın aldığı konutu 5 yıl boyunca satmamayı veya devretmemeyi taahhüt etmesi, gelirini belgeleyebilmesi ve bankanın kredi değerlendirmesinden geçmesi de beklenen koşullar arasındadır.

Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için kimlerin yararlanabileceğine ilişkin yaş sınırı, gelir kriteri, hane halkı üzerine kayıtlı konut şartı ve kredi notu gibi ayrıntılar kesinleşmemiştir. Teklifin kabul edilmesi durumunda yararlanabilecek kişiler ve başvuru koşulları, ilgili kamu kurumları ile katılımcı bankaların yayımlayacağı resmî açıklamalarla netlik kazanacaktır.

5 Yıl Satmama Sözüne Konut Kredisi Ödeme Planı Nasıl?

Haber kaynaklarında paylaşılan bilgilere göre 5 yıl satmama sözüne konut kredisi için 3 yıl ödemesiz dönem ve 240 aya kadar vade öngörülmektedir. Ayrıca kredi faizinin veya katılım finansmanındaki kâr payının bir bölümünün devlet tarafından karşılanabileceği belirtilmektedir. Buna göre ilk ödemenin üç yıllık erteleme döneminden sonra başlaması ve kalan borcun uzun vadeli taksitlere bölünmesi gündemdedir.

Örnek Ödeme Planı

Aşağıdaki ödeme planında 2 milyon TL kredi, 240 ay toplam vade, ilk 36 ay taksit ertelemesi ve aylık net %1,50 faiz varsayılmıştır. Bu oran resmî olarak açıklanmış bir kampanya oranı değildir.

Ödeme planı bilgisi Temsili tutar Kullanılan kredi 2.000.000 TL Toplam vade 240 ay Geri ödemesiz dönem 3 yıl (36 ay) Kalan ödeme süresi 204 ay Varsayılan aylık faiz %1,50 Faiz erteleme döneminde borca eklenmezse aylık taksit Yaklaşık 31.500 TL 204 ayda ödenecek toplam taksit Yaklaşık 6.427.000 TL Toplam finansman maliyeti Yaklaşık 4.427.000 TL

Yukarıdaki hesaplama, yalnızca sistemin nasıl işleyebileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu örnekte geri ödemesiz dönemde faiz veya kâr payının devlet tarafından karşılandığı ve kredi anaparasının 2 milyon TL olarak kaldığı varsayılmıştır. Erteleme dönemindeki faiz borca eklenirse 36 ayın sonunda kredi bakiyesi yaklaşık 3,42 milyon TL’ye yükselebilir. Bu durumda aynı faiz ve kalan vade üzerinden aylık taksit yaklaşık 53.800 TL’ye çıkabilir.

Kredi Tutarına Göre Temsili Taksitler

Aylık %1,50 faiz, 204 ay ödeme süresi ve erteleme döneminde borca faiz eklenmediği varsayımıyla örnek tutarlar şöyledir:

Kredi tutarı İlk 36 ay Sonraki 204 ay için yaklaşık taksit Yaklaşık toplam geri ödeme 1.000.000 TL 0 TL 15.750 TL 3.214.000 TL 1.500.000 TL 0 TL 23.630 TL 4.820.000 TL 2.000.000 TL 0 TL 31.500 TL 6.427.000 TL 2.500.000 TL 0 TL 39.380 TL 8.033.000 TL 3.000.000 TL 0 TL 47.260 TL 9.641.000 TL

Başvurular Ne Zaman?

5 yıl satmama sözüne konut kredisi başvuruları için henüz resmî bir başlangıç tarihi açıklanmamıştır. Dolayısıyla başvurular henüz başlamamış ve bankalar aracılığıyla kullanılabilecek resmî bir kredi ürünü oluşturulmamıştır. Başvuruların açılabilmesi için kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve uygulama esaslarının ilgili kamu kurumları tarafından belirlenmesi gerekmektedir.