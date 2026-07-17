Faiz Artarsa Altın, Borsa ve Dolar Ne Olur? Tüm Beklentiler Faiz artarsa altına, borsaya, banka hisselerine, dolar ve euroya ne olacağı, banka kredilerinin düşüp düşmeyeceği ve uzman tahminleri bu yazıda!

Faiz arttığında kredi kullanmak zorlaşır ve aylık taksitler yükselir. Bu nedenle tüketiciler harcamalarını, şirketler ise yatırımlarını azaltabilir. Mevduat ve tahvil gibi faiz getirisi sağlayan araçlar daha cazip hâle gelirken borsa, altın ve döviz baskı altında kalabilir. Ancak bu araçların yönü yalnızca faiz kararına bağlı değildir; enflasyon, döviz kuru, küresel gelişmeler ve piyasalardaki güven de fiyatları etkiler. Yüksek faiz konut ve otomobil fiyatlarını hemen düşürmeyebilir, ancak krediyle yapılan satışların azalmasına ve fiyat artışının yavaşlamasına neden olabilir.

Bu yazımızda faiz artarsa neler yaşanacağını, faiz artarsa altına, borsaya, banka hisselerine, dolar ve euroya ne olacağını ele alacağız. Ayrıca faizin artması durumunda banka kredilerinin düşüp düşmediğine ve Merkez Bankası faiz kararının piyasayı nasıl etkilediğine değineceğiz.

Faiz Artarsa Ne Olur?

Faiz arttığında kredi kullanmak daha pahalı, mevduatta para tutmak ise daha kazançlı hâle gelir. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin taksitleri yükseldiği için insanlar harcamalarını azaltabilir. Şirketler de yüksek kredi maliyetleri nedeniyle yeni yatırım yapmaktan kaçınabilir. Bunun sonucunda piyasadaki para hareketi yavaşlar ve ürünlere olan talep azalır. Merkez Bankası da faiz artırarak talebi düşürmeyi ve enflasyonu kontrol altına almayı amaçlar. Nitekim TCMB’nin 18 Haziran 2026 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’ne göre sıkı para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden enflasyonun düşürülmesini destekler.

Diğer yandan faiz artışı yatırım araçlarını da etkiler. Mevduat ve devlet tahvilleri daha yüksek getiri sunduğunda bazı yatırımcılar borsadan çıkarak faizli ürünlere yönelebilir. Aynı zamanda şirketlerin borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, kârlarının azalmasına ve hisse fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Yüksek faiz Türk lirasını güçlendirirse dolar ve gram altındaki yükseliş de yavaşlayabilir. Ancak enflasyonun yüksek kalması veya piyasalardaki güvenin azalması durumunda döviz ve altın, faiz artışına rağmen yükselebilir.

Kısacası faiz arttığında kredi kullanımı, tüketim ve şirket yatırımları azalır. Bu durum enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir ancak ekonominin yavaşlamasına da yol açabilir. Faiz artışının etkisi ise faizin ne kadar yükseldiğine, ne kadar süre yüksek kaldığına ve piyasalarda güven oluşup oluşmadığına göre değişir.

Faiz Artarsa Altın Ne Olur?

Faiz arttığında altın fiyatları genellikle baskı altında kalır. Çünkü yüksek faiz, mevduat ve tahvil gibi düzenli getiri sağlayan yatırım araçlarını daha cazip hale getirir. Altın ise faiz getirisi sunmadığı için bazı yatırımcılar paralarını altından çıkararak faizli ürünlere yöneltebilir. Ancak enflasyonun yüksek kalması, savaş ve siyasi belirsizliklerin artması veya döviz kurunun yükselmesi durumunda altın, faiz artışına rağmen değer kazanabilir.

Türkiye’de altının nasıl hareket edeceği ise yalnızca faiz kararına bağlı değildir. Özellikle gram altın, ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlerden birlikte etkilenir. Piyasa uzmanları da yüksek faiz beklentisinin kısa vadede altını baskılayabileceğini ancak kur, enflasyon ve küresel risklerin bu etkiyi değiştirebileceğini vurgulamaktadır.

Nitekim Türkiye’de faiz arttığında altın fiyatlarının kesin olarak düşeceği söylenemez. Faiz artışı mevduatı daha cazip hale getirerek altın talebini azaltabilir. Ancak enflasyonun yüksek kalması, Türk lirasının değer kaybetmesi ve geleceğe yönelik belirsizliklerin sürmesi durumunda gram altın yükselmeye devam edebilir. Nitekim Türkiye’de faizlerin yüksek olduğu dönemlerde altın fiyatları da artmıştır. TÜİK verilerine göre külçe altın, Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda TÜFE’den arındırılmış yüzde 51,77 reel getiri sağlayarak en yüksek kazandıran yatırım aracı olmuştur. Bu nedenle yüksek faiz ile altındaki yükseliş aynı dönemde görülebilir; ancak bu durum altının doğrudan faiz artışı nedeniyle yükseldiği anlamına gelmez.

Faiz Artarsa Gram Altın Düşer mi?

Faiz arttığında gram altının düşüp düşmeyeceği hem ons altına hem de dolar/TL kuruna bağlıdır. Faiz artışı ons altının düşmesine ve Türk lirasının güçlenmesine yol açarsa gram altın da gerileyebilir. Bu nedenle faiz artışının ardından gram altın üzerinde genellikle aşağı yönlü bir baskı oluşur.

Ancak dolar/TL kuru yükselmeye devam ederse ons altındaki düşüş gram altına aynı ölçüde yansımayabilir. Hatta kurdaki artış güçlü olursa gram altın, faiz artışına rağmen yükselebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığının hesaplama yönteminde de gram altının TL değerinin ons altın fiyatı ve dolar kuru üzerinden belirlendiği görülmektedir. Bu nedenle gram altının yönünü değerlendirirken faiz kararının yanında dolar/TL kuru da takip edilmelidir.

Türkiye’de ise faiz arttığında gram altının kesin olarak düşeceği söylenemez. Çünkü gram altının fiyatı yalnızca faiz kararına değil, ons altına ve dolar/TL kuruna bağlıdır. Faiz artışı Türk lirasını güçlendirir ve ons altını baskılarsa gram altında düşüş görülebilir. Ancak Türkiye’de yüksek enflasyonun devam ettiği ve kurun yükseldiği dönemlerde, faizler artmasına rağmen gram altın da değer kazanmıştır.

Bu nedenle Türkiye’de faiz artışı ile gram altındaki yükseliş aynı dönemde görülebilir. Bunun temel nedeni, yatırımcıların enflasyona ve Türk lirasındaki değer kaybına karşı altına yönelmesi ve dolar/TL kurunun gram altını yukarı taşımasıdır. Faiz artışı kuru yeterince düşürmezse veya ons altın yükselmeye devam ederse gram altın gerilemeyebilir. Kısacası gram altının yönünü değerlendirirken faiz kararının yanında enflasyon, dolar/TL kuru ve ons altın birlikte takip edilmelidir.

Faiz Artarsa Ons Altın Ne Olur?

Faiz arttığında ons altın genellikle değer kaybeder. Bunun temel nedeni, altının faiz getirisi sağlamamasıdır. Faiz oranları yükseldiğinde yatırımcılar tahvil ve mevduat gibi getiri sunan araçlara yönelebilir. Özellikle ABD’de faizlerin ve tahvil getirilerinin yükselmesi, doların da güçlenmesine yol açarsa ons altın üzerindeki satış baskısı artabilir.

Türkiye’de ise faiz artışı ons altını doğrudan belirlemez. Çünkü ons altın, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanır ve daha çok ABD Merkez Bankasının faiz kararlarından, ABD tahvil getirilerinden ve doların küresel değerinden etkilenir. ABD’de faizler yükseldiğinde faiz getirisi olmayan altının cazibesi azalabilir ve ons altın düşüş baskısı altında kalabilir. Ancak savaş, ekonomik kriz ve yüksek küresel enflasyon gibi riskler artarsa ons altın, yüksek faize rağmen yükselebilir.

Türkiye’de faizlerin ve altın fiyatlarının aynı dönemde yükselmesi çoğunlukla gram altın üzerinden görülmüştür. Bunun temel nedeni yüksek enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı ve dolar/TL kurundaki artıştır. Bu nedenle ons altın yatay kalsa veya düşse bile kur yükseldiğinde Türkiye’de gram altın değer kazanabilir. Kısacası Türkiye’deki faiz artışı ons altını sınırlı ve dolaylı biçimde etkiler; Türkiye’de yatırımcının gördüğü altın fiyatını ise ons altının yanında döviz kuru ve enflasyon belirler.

Faiz Artışı Dolar ve Altını Aynı Anda Etkiler mi?

Evet, faiz artışı dolar ve altını aynı anda etkiler ancak Türkiye’de her iki yatırım aracının da mutlaka düşmesi beklenmemelidir. Faiz yükseldiğinde TL mevduatın getirisi artar ve teorik olarak dövize olan talep azalabilir. Ancak enflasyon yüksek kalır, Türk lirasındaki değer kaybı sürer veya ekonomi politikalarına duyulan güven yeterince güçlenmezse dolar/TL kuru yükselmeye devam edebilir.

Nitekim Haziran 2026’da politika faizi yüzde 37 seviyesindeyken yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,11 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle faiz oranının yüksek olması, kurun tek başına düşmesi için yeterli değildir. Türkiye’de dolar yükseldiğinde gram altın da çoğu zaman kur üzerinden desteklenir. Bu nedenle ons altın gerilese bile dolar/TL’deki artış gram altının düşmesini engelleyebilir.

Ayrıca yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı endişesi, yatırımcıların altını birikimlerini koruma aracı olarak görmesine neden olur. Türkiye’de yüksek faiz döneminde altın fiyatlarının da yükselmesinin temel nedeni budur. Reuters’ın değerlendirmesine göre Türk yatırımcıların yüksek enflasyon ve finansal belirsizliklere karşı altın biriktirmesi, ülkedeki altın varlıklarının değerini önemli ölçüde artırmıştır. Kısacası Türkiye’de faiz artışı dolar ve gram altını baskılayabilir ancak enflasyon, kur beklentisi ve güven sorunu daha güçlü kaldığında iki yatırım aracı birlikte yükselmeye devam edebilir.

Faiz Artarsa Borsa Ne Olur?

Faiz arttığında borsa genellikle ilk aşamada düşüş baskısı altında kalır. Çünkü mevduat ve devlet tahvilleri daha yüksek getiri sunmaya başlar. Bu nedenle bazı yatırımcılar borsadaki riskli yatırımlarını azaltarak paralarını faizli ürünlere yöneltebilir. Aynı zamanda kredi faizlerinin yükselmesi, şirketlerin borçlanmasını pahalılaştırır. Artan finansman giderleri şirketlerin kârını azaltabileceği için hisse fiyatları da gerileyebilir.

Türkiye’de bu etki, faizlerin mevcut seviyesine ve piyasanın kararı önceden bekleyip beklemediğine göre değişir. TCMB verilerine göre Temmuz 2026 başında kısa vadeli TL mevduat faizleri yaklaşık yüzde 49, ticari kredi faizleri ise yüzde 53 seviyesindeydi. Bu kadar yüksek faizler, mevduatı borsaya karşı güçlü bir alternatif hâline getirirken şirketlerin finansman yükünü de artırmaktadır. Ancak uzmanlara göre faiz artışı Türk lirasını destekler, döviz kurundaki oynaklığı azaltır ve ekonomi politikalarına duyulan güveni yükseltirse borsadaki düşüş kısa süreli kalabilir.

Faiz artışından bütün sektörler aynı ölçüde etkilenmez. Borcu yüksek, krediye bağımlı ve iç tüketimden beslenen şirketler daha fazla baskı görebilir. Bankalar da yüksek mevduat maliyetleri, kredi sınırlamaları ve ödeme sorunlarının artması nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Buna karşılık enflasyon düşmeye başlar ve ekonomik güven güçlenirse borsa orta vadede yeniden yükselişe geçebilir. Nitekim TÜİK verilerine göre BIST 100, Haziran 2026 itibarıyla yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuştur. Bu nedenle faiz artışı borsayı genellikle kısa vadede düşürse de uzun vadeli sonuç, enflasyonun, kurun ve şirket kârlılıklarının nasıl değişeceğine bağlıdır.

Faiz Artarsa Dolar ve Euro Ne Olur?

Faiz arttığında dolar ve euro kuru genellikle düşüş baskısı altında kalır veya kurdaki yükseliş yavaşlar. Çünkü yüksek faiz, Türk lirasıyla yapılan mevduat ve tahvil yatırımlarını daha cazip hâle getirir. Yatırımcıların TL’ye yönelmesi döviz talebini azaltabilir ve Türk lirasını destekleyebilir. Ancak faiz artışı piyasanın beklentisinin altında kalırsa dolar ve euro üzerindeki etkisi sınırlı olabilir.

Türkiye’de ise faiz arttığında dolar ve euronun kesin olarak düşeceği söylenemez. Faiz artışı TL mevduatı daha cazip hâle getirerek döviz talebini azaltabilir ancak bu etki çoğu zaman kurların düşmesinden çok yükseliş hızının yavaşlaması şeklinde görülür. Enflasyonun yüksek kalması ve Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceği beklentisi, yatırımcıların döviz talebini korumasına neden olabilir. Bu nedenle Türkiye’de faizler yükselirken dolar ve euro da yükselmeye devam edebilir.

Nitekim Haziran 2026’da TCMB politika faizi yüzde 37 seviyesindeyken yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,11 olarak gerçekleşmiştir. Faiz ile enflasyon arasındaki fark sınırlı kaldığında ve gelecekteki enflasyon beklentileri yüksek olduğunda TL’ye geçiş istenen ölçüde güçlenmeyebilir. Ayrıca TCMB, Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulandığını ve dolar ya da euro için belirlenmiş bir kur hedefi bulunmadığını açıklamaktadır. Buna göre döviz kurları yalnızca faize değil; enflasyona, piyasa beklentilerine, ekonomi politikalarına ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak belirlenir.

Dolar ve euro da her zaman aynı hızda hareket etmez. Dolar/TL daha çok Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve doların küresel değeriyle şekillenirken euro/TL, bunların yanında euronun dolar karşısındaki hareketinden de etkilenir. Bu nedenle euro küresel piyasalarda değer kazanırsa faiz artışına rağmen euro/TL, dolar/TL’den daha hızlı yükselebilir. Kısacası Türkiye’de güçlü ve güven veren bir faiz artışı dövizde geçici bir düşüş sağlayabilir; ancak kalıcı gerileme için enflasyonun, kur beklentilerinin ve ekonomi politikalarına duyulan güvenin birlikte iyileşmesi gerekir.

Faiz Artarsa Banka Hisseleri Ne Olur?

Faiz arttığında banka hisseleri genellikle kısa vadede satış baskısı altında kalabilir. Çünkü bankaların müşterilerden topladığı mevduata ödediği faiz yükselir ve kaynak maliyeti artar. Bankalar kredi faizlerini aynı hızda yükseltemezse kredi gelirleri ile mevduat giderleri arasındaki fark daralır. Bu durum bankaların kâr beklentilerini zayıflattığı için hisse fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Yüksek faiz, ihtiyaç ve ticari kredi talebini de azaltabilir. Ekonomik faaliyet yavaşladığında bankaların kredi büyümesi sınırlanırken borçların geri ödenmesinde yaşanan sorunlar artabilir. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de sıkı para politikası, kredi sınırlamaları ve yükselen fonlama maliyetlerinin 2026 yılında Türk bankalarının kârlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtmiştir. TCMB ise Haziran 2026’da politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş ve iç talebin zayıf seyrettiğini açıklamıştır.

Ancak faiz artışı banka hisselerini her zaman düşürmez. Faiz kararı Türk lirasını güçlendirir, enflasyon beklentilerini düşürür ve ekonomi politikalarına duyulan güveni artırırsa yabancı yatırımcıların bankacılık hisselerine ilgisi artabilir. Ayrıca bankalar kredi faizlerini mevduat maliyetlerinden daha hızlı yükseltebilirse kâr marjları genişleyebilir. Bu nedenle banka hisselerinin yönü; faiz artışının büyüklüğüne, kararın piyasa tarafından beklenip beklenmediğine, kredi büyümesine ve bankaların bilançolarına göre değişir.

Faiz Artarsa Enflasyon Ne Olur?

Faiz arttığında enflasyon genellikle zamanla düşer. Çünkü kredi kullanmak pahalılaşır, insanlar harcamalarını azaltır ve şirketlerin yatırım iştahı zayıflar. Talep yavaşladığında firmaların fiyatları hızlı biçimde artırması zorlaşır. Ancak faiz artışı fiyatları hemen düşürmez. Önce fiyat artış hızını yavaşlatır ve etkisi birkaç ay gecikmeyle görülür.

Türkiye’de ise faiz arttığında enflasyon hemen düşmez. Hatta faizlerin yüksek olduğu bir dönemde fiyatlar artmaya devam edebilir. Bunun nedeni faiz kararlarının ekonomiye gecikmeli yansımasıdır. Nitekim politika faizi yüzde 37 seviyesindeyken yıllık enflasyon Mayıs 2026’da yüzde 32,61’e yükselmiş, Haziran 2026’da ise sınırlı bir gerilemeyle yüzde 32,11’e inmiştir. Bu nedenle faiz artışı, marketteki veya pazardaki fiyatları doğrudan düşürmez; öncelikle fiyatların artış hızını yavaşlatmayı amaçlar.

Türkiye’de enflasyonu yalnızca tüketici talebi belirlemez. Döviz kuru, akaryakıt ve enerji fiyatları, kiralar, gıda maliyetleri, vergiler ve kamu tarafından belirlenen fiyatlar da enflasyonu yukarı taşıyabilir. Örneğin Haziran 2026’da konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki yıllık fiyat artışı yüzde 45,14, gıdadaki artış ise yüzde 35,45 olarak gerçekleşmiştir. TCMB de enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyetler üzerinden enflasyonu artırabildiğini belirtmektedir. Bu nedenle faiz artsa ve harcamalar yavaşlasa bile maliyet kaynaklı fiyat artışları bir süre devam edebilir.

Bununla birlikte faiz uzun süre yeterince yüksek tutulduğunda kredi kullanımı ve iç talep yavaşlar, döviz kurundaki baskı azalabilir ve gelecekteki enflasyon beklentileri zayıflayabilir. Bu etkiler zamanla enflasyonun gerilemesine yardımcı olur. Nitekim yıllık enflasyon Haziran 2024’te yüzde 71,60 iken Haziran 2026’da yüzde 32,11’e düşmüştür. Ancak bu gerileme yalnızca faiz kararından değil; kurun seyri, maliye politikası, enerji ve gıda fiyatları gibi birçok gelişmeden birlikte etkilenmiştir. Kısacası Türkiye’de faiz artışı enflasyonu hemen düşürmez ancak yeterli süre devam eden sıkı para politikası, enflasyonun zaman içinde yavaşlamasını sağlayabilir.

Yüksek Faiz Döneminde Hangi Yatırım Araçları Öne Çıkar?

Yüksek faiz dönemlerinde ilk olarak vadeli mevduat, katılma hesapları ve para piyasası fonları öne çıkar. Çünkü bu araçlar, borsaya göre daha düşük riskle düzenli getiri sağlayabilir. Özellikle kısa vadede parasını korumak ve piyasalardaki dalgalanmadan uzak durmak isteyen yatırımcılar faizli TL araçlarına yönelebilir. TCMB’nin Haziran 2026’da politika faizini yüzde 37 seviyesinde tutması, TL cinsi tasarruf araçlarının cazibesinin devam ettiğini göstermektedir.

Devlet tahvilleri, hazine bonoları ve borçlanma araçları fonları da yüksek faiz dönemlerinde değerlendirilebilecek seçenekler arasındadır. Kısa vadeli tahvil ve bonolar, mevcut yüksek faizlerden yararlanma imkânı sunarken para piyasası fonları günlük likidite açısından daha esnek olabilir. Faizlerin ilerleyen dönemde düşeceğini düşünen yatırımcılar ise uzun vadeli tahvillere yönelebilir. Çünkü faiz düştüğünde daha önce yüksek faizle alınan tahvillerin piyasa değeri artabilir. Ancak faizler yükselmeye devam ederse uzun vadeli tahvillerde geçici değer kaybı yaşanabilir.

Altın, döviz ve hisse senetleri ise yüksek faizin doğrudan avantaj sağladığı araçlar değildir. Yüksek faiz, mevduatı daha cazip hâle getirerek borsa ve altına olan talebi azaltabilir. Özellikle borcu yüksek ve krediye bağımlı şirketlerin hisseleri bu dönemde daha fazla baskı görebilir. Buna karşılık ihracat geliri güçlü, borcu düşük ve düzenli nakit üreten şirketler daha dayanıklı kalabilir. Bu nedenle yüksek faiz döneminde yalnızca getiri oranına bakılmamalı, enflasyon sonrası gerçek kazanç, vade, likidite ve risk düzeyi birlikte değerlendirilmelidir.

Faiz Kararından Sonra Konut, Otomobil ve Kredi Fiyatları Değişir mi?

Evet, Merkez Bankasının faiz kararı konut, otomobil ve kredi piyasalarını etkiler ancak değişim her alanda aynı anda gerçekleşmez. Faiz artırıldığında bankaların kaynak maliyeti yükseldiği için yeni ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin faizleri genellikle artar. Böylece aynı tutarda kredi kullanmanın aylık taksiti ve toplam geri ödemesi yükselir. Faiz indirildiğinde ise kredi oranlarında zamanla düşüş görülebilir. Ancak bankalar politika faizindeki değişimi müşterilerine hemen ve aynı oranda yansıtmayabilir.

Konut kredilerinin pahalılaşması, krediyle ev almak isteyenlerin talebini azaltabilir. Talep zayıfladığında konut satışları yavaşlayabilir ve satıcıların fiyat artırması zorlaşabilir. Ancak bu durum konut fiyatlarının doğrudan düşeceği anlamına gelmez. Yüksek enflasyon, arsa ve inşaat maliyetleri ile sınırlı konut arzı fiyatların yükselmeye devam etmesine neden olabilir. TÜİK verilerine göre Mayıs 2026’da ipotekli konut satışları yıllık yüzde 2,8 azalırken ilk ve ikinci el satışlarda da belirgin düşüş yaşanmıştır. Buna rağmen Haziran 2026’da tüketici enflasyonunun yüzde 32,11, üretici enflasyonunun ise yüzde 28,09 olması maliyet baskısının sürdüğünü göstermektedir.

Taşıt kredilerindeki faiz artışı da otomobil talebini azaltabilir. Bu durumda markalar ve galeriler liste fiyatlarını düşürmek yerine indirim, sıfır faizli kredi veya takas desteği gibi kampanyalara yönelebilir. Nitekim Mayıs 2026’da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalmıştır. Ancak döviz kuru, vergiler ve üretim maliyetleri yükseliyorsa otomobil fiyatları talep düşmesine rağmen artmaya devam edebilir. Kısacası faiz artışı kredi maliyetlerini daha hızlı yükseltirken konut ve otomobil fiyatlarında çoğunlukla önce satışları ve fiyat artış hızını yavaşlatır; doğrudan ve kalıcı fiyat düşüşü garanti etmez.

SIK SORULAN SORULAR

Faiz Artışı Önceden Fiyatlanmışsa Piyasa Neden Tepki Vermez?

Piyasalar yalnızca açıklanan faiz kararına değil, kararın beklentiden farklı olup olmadığına tepki verir. Yatırımcılar faiz artışını önceden tahmin etmişse döviz, altın ve hisse senedi fiyatları karar açıklanmadan önce buna göre hareket etmiş olabilir.

Baz Puan Ne Demek?

Baz puan, faiz oranlarındaki değişimi daha açık ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Bir baz puan, yüzde 0,01’e karşılık gelir. Örneğin politika faizinin yüzde 30’dan yüzde 30,50’ye yükselmesi, faizin 50 baz puan artırıldığı anlamına gelir.

100 Baz Puan Faiz Artışı Yüzde Kaç Artış Anlamına Gelir?

100 baz puan, faiz oranında 1 yüzde puanlık artış anlamına gelir. Örneğin politika faizi yüzde 35’ten yüzde 36’ya çıkarılırsa faiz 100 baz puan artırılmış olur. Bu değişim, faizin kendi değerine göre yüzde 1 arttığı anlamına gelmez, iki oran arasında 1 yüzde puanlık fark oluştuğunu gösterir.

Nominal Faiz Artışı İle Reel Faiz Artışı Aynı Şey mi?

Hayır, nominal faiz artışı ile reel faiz artışı aynı değildir. Nominal faiz, bankaların veya Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranıdır. Reel faiz ise nominal faizden enflasyon etkisi çıkarılarak değerlendirilir. Örneğin faiz yükselse bile enflasyon daha hızlı artıyorsa reel faiz düşebilir.

Reel Faiz Artarsa Piyasalar Nasıl Etkilenir?

Reel faiz arttığında TL cinsi mevduat ve tahvillerin enflasyondan arındırılmış getirisi yükselir. Bu durum Türk lirasına olan talebi destekleyerek döviz ve altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Yatırımcıların düşük riskli faiz araçlarına yönelmesi borsayı da kısa vadede olumsuz etkileyebilir.

Faiz Artışı Mevduat Faizlerini Hemen Yükseltir mi?

Faiz artışı mevduat faizlerini genellikle yükseltir ancak bankalar bu değişimi aynı gün ve aynı oranda yansıtmak zorunda değildir. Bankanın nakit ihtiyacı, mevduat vadesi, piyasa rekabeti ve likidite koşulları sunulan oranı etkiler.

Faiz Artarsa Kredi Kartı Faizleri Etkilenir mi?

Evet, faiz artışı kredi kartı faizlerini etkileyebilir ancak oranlar politika faiziyle birlikte otomatik olarak aynı miktarda yükselmez. Kredi kartlarında uygulanabilecek en yüksek akdi ve gecikme faizleri TCMB tarafından belirlenen referans oran ve borç tutarına göre düzenlenir. Bankalar yalnızca bu üst sınırların altında oran uygulayabilir.

Faiz Artışı Şirketlerin Borçlanma Maliyetini Nasıl Etkiler?

Faiz arttığında şirketlerin banka kredisi ve tahvil yoluyla borçlanma maliyeti genellikle yükselir. Şirketler aynı miktardaki finansman için daha fazla faiz ödemek zorunda kaldığından yatırım, üretim ve büyüme planlarını erteleyebilir.

Faiz Artışı Yabancı Yatırımcıyı Çeker mi?

Evet, faiz artışı yabancı yatırımcıların Türk lirası cinsi mevduat ve tahvillere ilgisini artırabilir. Ancak yüksek faiz tek başına yeterli değildir. Yabancı yatırımcılar enflasyonun seyrine, döviz kuru riskine, Merkez Bankasının güvenilirliğine ve ekonomi politikalarının devamlılığına da bakar.

Faiz Artışı Resesyon Riskini Artırır mı?

Evet, faizlerin çok hızlı artırılması veya uzun süre yüksek tutulması resesyon riskini artırabilir. Çünkü yüksek faiz kredi kullanımını, tüketimi ve şirket yatırımlarını azaltır. Talep fazla yavaşlarsa üretim düşebilir, şirketlerin satışları zayıflayabilir ve işsizlik artabilir.

Faiz Artışı İthalat ve İhracatı Etkiler mi?

Evet, faiz artışı hem ithalatı hem de ihracatı etkileyebilir. Kredilerin pahalılaşması ve iç talebin yavaşlaması, tüketim ve yatırım mallarına yönelik ithalatı azaltabilir. Faiz artışı Türk lirasını güçlendirirse ithal ürünler ucuzlarken ihracatçıların fiyat avantajı zayıflayabilir.

Faiz Artışı Kira Fiyatlarını Etkiler mi?

Faiz artışı kira fiyatlarını doğrudan değil, dolaylı olarak etkiler. Konut kredileri pahalılaştığında ev almak zorlaşır ve bazı kişiler kirada kalmaya devam eder. Bu durum kiralık konut talebini artırarak kira fiyatlarını yükseltebilir. Diğer yandan yüksek faiz ekonomiyi ve enflasyonu yavaşlatırsa kira artışları zamanla sınırlanabilir.

Faiz Artışı Sonrası Yatırımcılar Hangi Göstergelere Bakmalı?

Faiz artışı kira fiyatlarını doğrudan değil, dolaylı olarak etkiler. Konut kredileri pahalılaştığında ev almak zorlaşır ve bazı kişiler kirada kalmaya devam eder. Bu durum kiralık konut talebini artırarak kira fiyatlarını yükseltebilir. Diğer yandan yüksek faiz ekonomiyi ve enflasyonu yavaşlatırsa kira artışları zamanla sınırlanabilir.

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