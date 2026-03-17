Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir? Engelli Bakım

Engelli bakım maaşı olarak da bilinen evde bakım maaşı, belirli bir oranda engelliliği bulunan ve bakım gereksinimi olan bireylere devlet tarafından sağlanan düzenli bir sosyal yardım ödemesidir. Bu destek, engelli bireyin günlük yaşamını sürdürebilmesini kolaylaştırmak ve bakım veren kişinin yükünü hafifletmek amacıyla verilir. Türkiye’de evde bakım maaşı, genellikle sosyal güvencesi olmayan veya hane içinde kişi başına düşen geliri, devletin belirlediği muhtaçlık sınırının altında kalan vatandaşlara bağlanır.

Bu yazımızda evde bakım maaşının ne olduğunu, nasıl alındığını ve sorgulandığını, başvuru şartlarını ve maaşı almak için nereye başvurulacağını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca evde bakım maaşını kimlerin alabileceğini, maaşın hangi tarihlerde yatırıldığını ve bu süreçle ilgili sık sorulan soruları ele alacağız.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan, ağır engelli ya da bakıma ihtiyaç duyan bireylerin bakımının aile ortamında yapılabilmesini desteklemek amacıyla devlet tarafından verilen sosyal yardım ödemesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, bakıma muhtaç kişinin bakımını üstlenen aile bireyine düzenli olarak ödenir.

Bu yardımın temel amacı, ağır engelli veya yaşlı bireylerin kurum bakımına ihtiyaç duymadan kendi evlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda bakım sorumluluğunu üstlenen aile bireylerinin üzerindeki maddi yükün bir kısmını hafifletmek de hedeflenmektedir. Bu nedenle evde bakım maaşı, bakım veren kişinin emeğini destekleyen önemli bir sosyal yardım olarak kabul edilir.

Ancak engelli bakım maaşı belirli şartların sağlanması halinde verilmektedir. Başvurular sonucunda yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda, bakıma muhtaçlık durumu uygun bulunan kişiler için aylık ödeme bağlanabilir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı almak için belirli başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanması gerekir. Bu süreç, başvurunun yapılmasıyla başlar ve sosyal inceleme ile heyet değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır.

Evde bakım parası alma süreci adım adım şu şekildedir:

1. Başvurunun Yapılması: Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin ikamet ettiği yerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi üzerinden yapılır. Başvuru ayrıca e-Devlet Kapısı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Başvuruyu engelli bireyin kendisi, bakım vermek isteyen kişi, yakını veya vasisi yazılı olarak yapabilir.

2. Sağlık Raporunun Sunulması: Başvuru sırasında engelli bireyin sağlık durumunu gösteren bir sağlık kurulu raporunun bulunması gerekir. Raporun, Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanında kayıtlı olması tercih edilir. Eğer sistemde kayıtlı değilse, raporun aslı veya hastane tarafından onaylı bir sureti de başvuru sırasında kabul edilir. Bu raporun doğrulaması daha sonra yapılır.

3. Gerekli Belgelerin Teslim Edilmesi: Başvuru yapıldıktan sonra genellikle 30 gün içinde bazı belgelerin teslim edilmesi istenir. Bunlar arasında aşağıdaki belgeler yer alır:

T.C. kimlik numarası veya yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası,

Sağlık kurulu raporu,

Hanede yaşayan kişilerin gelir ve mal varlığına ilişkin beyan,

Gerekli durumlarda vesayet kararı ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

Açık rıza formu,

Engelli bireye ait 2 adet vesikalık fotoğraf,

Engelli birey özel eğitim kurumunda eğitim görüyorsa öğrenci belgesi,

Hane halkı yerleşim yeri belgesi,

Gerekirse boşanma kararı veya öğrenim durumunu gösteren belgeler,

Hane ve gelir durumunun tespiti için talep edilebilecek diğer belgeler.

4. Sosyal İnceleme ve Hane Ziyareti Başvurudan sonra sosyal hizmet görevlileri tarafından engelli bireyin yaşadığı haneye ziyaret gerçekleştirilir. Bu inceleme sırasında hanedeki gelir durumu, yaşam koşulları ve engelli bireyin bakım ihtiyacı değerlendirilir.

5. Bakım Raporunun Hazırlanması: Yapılan hane ziyareti, sunulan belgeler ve resmi sistemlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir bakım raporu hazırlanır. Bu raporda engelli bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal durumu ile ailenin bakım imkanları değerlendirilir.

6. Heyet Değerlendirmesi ve Karar: Hazırlanan rapor, ilgili heyet tarafından incelenir. Heyet, engelli bireyin bakıma muhtaç olup olmadığına ve hanenin gelir durumuna göre karar verir. Şartların uygun bulunması halinde evde bakım maaşı bağlanır ve düzenli ödeme yapılmaya başlanır.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir?

Bu yardım programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür ve ödemeler engelli bireyin bakımını fiilen üstlenen kişiye yapılır. Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği kapsamında üvey akrabalar da dahil olmak üzere, engelli bireyin bakımını üstlenen aşağıdaki kişiler engelli bakım maaşı alabilir:

Engelli bireyin eşi,

Engelli bireyin çocukları ve çocuklarının eşleri,

Engelli bireyin anne ve babası,

Engelli bireyin anne ve babasının anne ve babası (büyükanne ve büyükbabası),

Engelli bireyin torunları ve torunlarının eşleri,

Engelli bireyin kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri,

Engelli bireyin kardeşlerinin çocukları ve kardeş çocuklarının eşleri,

Engelli bireyin eşinin anne ve babası (kayınvalide ve kayınpeder),

Engelli bireyin eşinin kardeşleri,

Engelli bireyin eşinin kardeşlerinin eşleri ve çocukları,

Engelli bireyin amcaları ve amcalarının eşleri,

Engelli bireyin amca çocukları ve onların eşleri,

Engelli bireyin halaları ve halalarının eşleri,

Engelli bireyin hala çocukları ve onların eşleri,

Engelli bireyin dayıları ve dayılarının eşleri,

Engelli bireyin dayı çocukları ve onların eşleri,

Engelli bireyin teyzeleri ve teyzelerinin eşleri,

Engelli bireyin teyze çocukları ve onların eşleri.

Evde Bakım Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerindeki İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi’ne yapılabilir. Bunun yanı sıra başvuru işlemleri, e-Devlet kapısı üzerinden de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru süreci genellikle engelli bireyin kendisi, bakım hizmetini üstlenecek kişi, vasisi veya yakınları tarafından yürütülür. Başvurular, ilgili kurumlara şahsen ve yazılı olarak yapılabileceği gibi gerekli durumlarda yetkili temsilci aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

Evde bakım maaşı alma şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuata göre belirlenir. Temel olarak engelli bireyin bakım ihtiyacı ve hanenin gelir durumu üzerinden belirlenen bu maaşı alabilmek için karşılanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

1. Hane Gelirinin Belirlenen Sınırın Altında Olması: Evde bakım maaşı bağlanabilmesi için aynı evde yaşayan tüm bireylerin gelirleri hesaplanır. Yapılan hesaplama sonucunda kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, net asgari ücretin üçte ikisinden daha az olması gerekir.

2. Geçerli Bir Sağlık Kurulu Raporunun Bulunması: Engelli bireyin, yetkili hastaneler tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan bir sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekir. 18 yaşından büyük engelli bireyler için raporda “ağır engelli / tam bağımlı” ibaresinin bulunması gerekir. 18 yaşından küçük engelli bireylerde ise raporda “Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var”, “Belirgin Özel Gereksinimi Var” veya “Özel Koşul Gereksinimi Var” ibarelerinden birinin bulunması şarttır. Bu rapor, kişinin engellilik durumunu ve bakım ihtiyacını resmi olarak belgeleyen temel şartlardan biridir.

3. Bakıma Muhtaçlık Durumunun Tespit Edilmesi: Engelli bireyin günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyecek durumda olması gerekir. Yemek yeme, giyinme, temizlik veya hareket etme gibi günlük ihtiyaçlarını başkasının yardımı olmadan karşılayamayan kişiler için yapılan sosyal inceleme sonucunda bakıma muhtaçlık durumu belirlenir.

4. Birden Fazla Engelli Bireyin Bulunduğu Haneler İçin Gelir Hesabı: Aynı hanede birden fazla bakıma muhtaç engelli birey bulunması durumunda gelir hesaplaması farklı yapılır. İlk engelli bireyden sonra her bakıma muhtaç kişi iki kişi olarak değerlendirilir ve buna göre kişi başına düşen gelir yeniden hesaplanır.

5. Heyet Değerlendirmesi ve Onay Süreci: Başvuru sonrasında yapılan sosyal inceleme, hane ziyareti ve hazırlanan bakım raporu ilgili heyet tarafından değerlendirilir. Şartların uygun bulunması halinde yardım onaylanır ve ödeme, Bakanlık sisteminde verilen onay tarihinden itibaren başlatılır.

6. Bakımın Düzenli Şekilde Devam Etmesi: Engelli bireyin bakımının gerçekten yapılması ve bakım veren kişinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Yapılan incelemelerde bakımın ihmal edildiği tespit edilirse engelli bakım maaşı kesilebilir.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla evde bakım maaşı 11.702 TL’den 13.878 TL’ye yükselmiştir. Bu maaş, bakıma muhtaç engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere her ay düzenli olarak devlet tarafından ödenir. Ödeme miktarı, 10.000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpılması sonucunda belirlenir. Dolayısıyla memur maaş katsayısındaki değişiklikler, evde bakım maaşını doğrudan etkiler.

Bununla birlikte, evde bakım maaşından yararlanabilmek için hane gelir kriteri (kişi başına düşen gelir) de önemlidir. Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir 2026 yılında başvuru yapılan hanede yaşayan tüm bireylerin toplam gelirine göre hesaplanır. Bu tutarın net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekir.

Evde Bakım Maaşı Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

2026 Temmuz ayında yapılacak engelli bakım maaşı zammı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak evde bakım maaşı, memur maaş katsayısına bağlı olarak Ocak ve Temmuz dönemlerinde güncellendiği için, memur maaşlarına yapılacak artış oranına göre tahminler yapılabiliyor. 2026 Ocak itibarıyla evde bakım maaşı 13.878 TL olarak belirlenmişti.

Ekonomistlerin ve piyasa beklentilerinin ortalamasına bakıldığında, 2026 Temmuz memur zammının yaklaşık %15 ile %20 aralığında olabileceği öngörülüyor. Bu oranlara göre evde bakım maaşı tahminleri de hesaplanabiliyor. Tahmini rakamlar aşağıdaki gibidir:

%15 zam olursa maaş yaklaşık 15.960 TL,

%18 zam olursa yaklaşık 16.380 TL,

%20 zam olursa ise yaklaşık 16.650 TL seviyesinde olacak.

Bu nedenle Temmuz 2026 sonrası evde bakım maaşının 16 bin – 16 bin 700 TL bandında olması bekleniyor. Kesin tutar ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verileri ve memur maaş katsayısındaki nihai artışın netleşmesiyle belli olacak.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatar?

Evde bakım maaşı, Ödemeler, her ay 15 ile 31 tarihleri arasında yatırılmaktadır. Yani maaşınız her ay bu tarihler arasında hesabınıza geçer; ödeme tarihi genellikle bankaların işlem günlerine ve illere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu sistem sayesinde bakıma muhtaç engelli bireyin bakımını üstlenen kişiler, maaşı her ay düzenli alarak bakım süreçlerini planlayabilir.

Evde Bakım Maaşı Neden Yatmadı?

Evde bakım maaşı, birkaç olası nedenden dolayı yatmayabilir. Yönetmelik kapsamında değerlendirildiğinde, en sık karşılaşılan durumlar şunlardır:

Adres değişikliği veya nakil başvurusunun yapılmaması: Engelli birey başka bir şehre taşındıysa, nakil işlemlerinin başlatılması gerekir. Eğer 90 gün içinde İl Müdürlüğü’ne nakil talebi iletilmezse, maaş otomatik olarak durdurulur. Sağlık raporu süresinin sona ermesi: Engellinin sağlık kurulu raporu geçerliliğini yitirmişse, yeni rapor alınana kadar ödeme durdurulur. Yeni alınan raporun şartları karşılamadığı durumlarda ise maaş tamamen kesilir.. Gelir kriterlerinin aşılması: Hane içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelir, asgari ücretin 2/3’ünü geçerse, yardım durdurulur. Bakım veren kişi ile ilgili durumlar: Bakım veren kişinin değişmesi veya feragat etmesi, bakıma ihtiyacı olan engelli ile aynı hanede ikamet etmemesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde maaş kesilebilir. Diğer durumlar: Engellinin özel bakım veya rehabilitasyon merkezine sürekli yerleşmesinin yanı sıra vefat, tutukluluk gibi durumlar da maaşın kesilmesine yol açar.

Evde Bakım Maaşı Bayramdan Önce Yatacak mı?

Engelli bakım maaşı genellikle her ayın 15’i ila 31’i arasında ödenmektedir. 2026 yılı bayramı öncesi, SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetim maaşlarının öne çekilmesi söz konusu olsa da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı henüz evde bakım maaşlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmamıştır. Bu nedenle, ödeme tarihleri yalnızca bakanlığın resmi duyurusuna bağlıdır ve maaşın bayram öncesi yatıp yatmayacağı kesin olarak belli değildir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet, banka ya da Alo 144 hattı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Sorgulama işleminin detayları aşağıdaki gibidir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Birey, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet’e giriş yapar. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altındaki “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından maaş detaylarını görüntüleyebilir. Bankalar Üzerinden Sorgulama: Birey, maaşını aldığı bankanın SMS veya mobil uygulama hizmetleriyle bakiye sorgulaması yapabilir. Örneğin maaşını Ziraat Katılım Bankası, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halkbank, diğer katılım bankaları da kendi mobil uygulama veya SMS servisleriyle benzer şekilde bakiye sorgulama imkanı sunmaktadır. Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Üzerinden Sorgulama: Birey, Alo 144’ü arayarak evde bakım maaşı hakkında bilgi edinebilir.

Emekli Maaşı Olan Evde Bakım Parası Alabilir mi?

Evet, emekli maaşı alan kişi tam bağımlı sağlık kurulu raporu sahibi olması, bakıma muhtaç bulunması ve gelir kriterini sağlaması halinde evde bakım parası alabilir. Bu kriterlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tam bağımlı sağlık kurulu raporu: Engelli bireyin en az %50 oranında engelli olduğunun ve günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremediğinin “tam bağımlı” ibaresiyle sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması gerekir.

Bakıma muhtaç olması: Engellilik durumu nedeniyle, günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereksinimlerini tek başına yerine getirememesi ve hayatını bir bakım verenin yardımı olmadan sürdürememesi gerekir.

Gelir kriteri: Hanede kişi başına düşen aylık ortalama gelirin, asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olması gerekir. Emekli maaşı, bu sınırı aşmadığı sürece evde bakım parası alınabilir. Hanedeki emekli maaşı, kişi başına düşen gelir sınırını geçerse yardım kesilir.

Evde Bakım Maaşı Neden İptal Olur?

Evde bakım maaşı, belirlenen şartların yerine getirilmemesi veya durum değişiklikleri nedeniyle iptal edilebilir.

Tüm detaylar aşağıdaki tabloda detaylı şekilde verilmiştir:

İptal Nedeni Açıklama Maaşın Kesildiği Tarih Engelli bireyin veya bakım verenin vefatı Engelli veya bakıcının ölümü Vefat tarihi Bakım verenin değişikliği veya feragati Bakım görevinden ayrılma veya feragat etme Dilekçe tarihi Gelir kriterinin aşılması Hane içi kişi başı aylık gelir, asgari ücretin 2/3’ünü geçerse Gelir değişikliğinin gerçekleştiği tarih Engellinin sürekli kuruma yerleşmesi Özel bakım veya rehabilitasyon merkezine sürekli yerleşim Kuruluşa yerleşim tarihinden bir gün önce Tutukluluk veya hükümlülük Engelli birey veya bakıcının ceza infaz kurumuna girmesi Ceza infaz kurumuna giriş tarihi Bakım verenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi Engellinin bakımıyla ilgili sorumlulukların ihmal edilmesi Tespit tarihi Bakım verenin fiilen ikamet etmemesi Rapor şartına rağmen engelli ile aynı hanede yaşamaması Tespit tarihi Sağlık raporunun süresinin dolması Yeni rapor alınmazsa veya tam bağımlı ibaresi yoksa Rapor süresinin dolduğu tarih Sahte sağlık raporu tespiti Raporun sahte olduğunun anlaşılması Tespit tarihi İl dışı adres değişikliği ve nakil talebi yapılmaması Yeni adrese nakil talebi 90 gün içinde yapılmazsa 90 günün sonunda Engellinin yurt dışında 6 aydan uzun kalması Bakıcı ile birlikte geçici yurt dışı seyahati 6 ayı geçerse 6 ayın sonunda

Evde Bakım Maaşı İptal Olanlar Ne Yapmalı?

Evde bakım maaşı iptal edilen kişiler; bilgi ve danışmanlık alarak, iptal gerekçesini tespit ederek, gerekli dilekçe ile başvuruda bulunduktan sonra ilgili süreci takip ederek işlemlerini tamamlayabilir.

Bu sürece ilişkin adımların detayları aşağıdaki gibidir:

Bilgi ve danışmanlık alınması: Maaşın iptaliyle ilgili detaylı bilgi almak için ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranabilir. Aile, engelli veya bakım konularında genel rehberlik ve danışmanlık için ALO 183 Sosyal Destek Hattı hizmet vermektedir. İptal gerekçesinin tespit edilmesi: Maaşın neden kesildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Gelir sınırının aşılması, sağlık raporu süresinin dolması, özel bakım kurumuna yerleşim ve geçici yurt dışı çıkışı bu sebepler arasında yer almaktadır. Bu süreçte resmi belgeler ve yapılan tespitler önemlidir. Dilekçe ile başvuru yapılması: İptal edilen evde bakım maaşı için bağlı olunan İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezine yazılı dilekçe verilir. İptalin haksız olduğu düşünülüyorsa ya da geriye dönük ödeme talep edilecekse, dilekçede “evde bakım maaşı geriye dönük ödeme itiraz dilekçesi” ifadesine yer verilmesi faydalı olabilir. Ayrıca dilekçeye gelir durumu ve sağlık raporu gibi destekleyici belgelerin eklenmesi sürecin daha hızlı değerlendirilmesini sağlayabilir. Takip ve sonuç: Başvuru yapıldıktan sonra, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi durumu inceleyip karar verir. Onaylanırsa, hak edilen bakiyeler takip eden ödeme döneminde geriye dönük olarak ödenir.

Evde Bakım Maaşı Geriye Dönük Ödeme İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evde bakım maaşı geriye dönük ödeme itiraz dilekçesi, maaşın haksız şekilde kesildiğini veya geriye dönük borç çıkarıldığını düşünen kişilerin, durumu resmi olarak itiraz etmek için hazırladığı yazılı başvurudur. Dilekçenin açık, belgeli ve doğru bir yapıda hazırlanması sürecin olumlu sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Bu dilekçede yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

1.Tanım: Maaşın haksız kesildiğini veya borç çıkarıldığını düşünenlerin yaptığı resmi başvurudur. Örneğin “Tarafıma çıkarılan geriye dönük borca itiraz etmek amacıyla bu dilekçeyi sunuyorum.”.

2.Hitap: Başvuru yapılacak kurum yazılır. Örneğin “Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne”

3. Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. kimlik no ve adres yazılır.

4.Konu Başlığı: Dilekçenin amacı net yazılır. Örneğin “Konu: Evde bakım maaşı geriye dönük ödeme itiraz dilekçesi”

5.İtirazın Açıklanması: Kesilme nedeni, tebliğ tarihi ve itiraz gerekçesi anlatılır. Örneğin “Maaşım gelir artışı gerekçesiyle kesilmiş olup, bu işlem tarafımca haksız görülmektedir.”

5.1. Gelir Bildirimi: Gelir değişikliği bildirildiyse belirtilir. Örneğin “Gelir değişikliğini yasal süresi içinde bildirdiğimi gösteren belgeler ektedir.”

5.2. Şartların Devamı: Şartların sağlandığı açıklanır. Örneğin “Gelir kriteri halen uygun olup bakım şartları devam etmektedir.”

6. Talep: Net ve resmi talep yazılır. Örneğin “Haksız olarak çıkarılan borcun iptal edilmesini arz ederim.”

7. Ekler: Belgeler dilekçeye eklenir. Örneğin “Ek-1: Gelir belgesi / Ek-2: Sağlık raporu”

8. Tarih ve İmza: Dilekçe imzalanır.

 Dikkat! Geriye dönük borç hesaplamalarında her zaman tüm tutar talep edilmeyebilir. Gelir sınırının sınırlı şekilde aşılması halinde yalnızca aşım oranına göre hesaplama yapılır. Bu nedenle dilekçede, hesaplamaya yönelik itiraz varsa açıkça belirtilmelidir.

Evde Bakım Maaşı Alan Kişi Çalışabilir mi?

Evde bakım maaşı alan kişi, engelli bireye günde 8 saatlik bakım hizmetini aksatmamak ve hane içi kişi başına düşen gelir kriterini (asgari ücretin 2/3’ü) aşmamak şartıyla sigortalı olarak çalışabilir. Bu sayede hem gelir elde edebilir hem de bakım yükümlülüğünü sürdürerek maaşını almaya devam edebilir.

Bakım hizmeti, maaşı alan kişinin engelli bireyle aynı evde yaşaması ve günlük bakım sorumluluklarını yerine getirmesi esasına dayanır. Bakım hizmetinin aksaması, maaşın kesilmesine veya geriye dönük borç çıkarılmasına neden olabilir.

Çalışmaya başlandığında bu durumun 1 ay içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur. Bildirim yapılmadığında, maaş usulsüz ödenmiş sayılır ve geriye dönük tahsilat yapılabilir.

Sigorta türü açısından ise isteğe bağlı sigorta veya bir işyerinde sigortalı (4A) olarak çalışmak mümkündür. Önemli olan, çalışma şekli ne olursa olsun bakım hizmetinin aksatılmamasıdır.

Sosyal Güvencesi Olan Evde Bakım Maaşı Alabilir mi?

Evet, sosyal güvencesi (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olan kişi, hem engelli hem de bakıcı konumunda olsa da evde bakım maaşı alabilir, ancak bunun için hane içi kişi başına düşen aylık gelir sınırının aşılmaması gerekir. 2026 yılı için bu sınır, net asgari ücretin 2/3’ü civarında olup yaklaşık 14.069,78 TL’dir. Yani asıl belirleyici faktör sigortalılık durumu değil, hane toplam geliridir.

Evde bakım maaşı alabilmek için temel şartlar şunlardır:

Engellilik Durumu: Engellinin raporunda “Ağır Engelli” veya “Tam Bağımlı” ibaresinin bulunması gerekir.

Gelir Kriteri: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir, belirlenen sınırı aşmamalıdır.

Bakım İhtiyacı: Engelli birey başkasının yardımına ihtiyaç duymalıdır, yani kendi başına hayatını devam ettiremeyecek durumda olmalıdır.

Akrabalık ve İkamet: Bakımı üstlenen kişinin engelli ile aynı evde yaşaması ve aralarında akrabalık bağı bulunması gerekir.

Evi Arabası Olan Evde Bakım Parası Alabilir mi?

Evet evi veya arabası olan bir kişi, evde bakım maaşı alabilir. Sahip olunan taşınmaz veya taşıt, maaşın bağlanmasını doğrudan etkilemez. Burada, hane içindeki kişi başına düşen gelir ve engellilik durumu esas alınır. Ayrıca engellinin günlük bakım ihtiyacının karşılanıyor olması ve bakıcının bu sorumluluğu aksatmaması da maaşın devamlılığı açısından önemlidir.

Dolayısıyla hane içi kişi başına düşen aylık gelirin belirlenen sınırı aşmaması önemlidir. 2026 yılı için bu sınır yaklaşık 14.069,78 TL’dir.

ÖTV’siz Araç Alımında Evde Bakım Maaşı Kesilir mi?

ÖTV’siz araç alımı, doğrudan evde bakım maaşını kesmez; ancak maaşın devam etmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Alınan araç, hanenin mal varlığı ve gelir durumu açısından değerlendirilir.

Evde bakım maaşı kesilmemesi için dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir:

Gelir Kriteri: Araç alındıktan sonra hane içinde kişi başına düşen aylık gelir, belirlenen yasal sınırı (2026 yılı için asgari ücretin 3/2’si) aşmamalıdır.

Mal Bildirimi: ÖTV’siz araç alımı, maaşın kesilmemesi veya geriye dönük borç oluşmaması için 1 ay içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

Hesaplama Yöntemi: Satın alınan aracın vergi muafiyetli tutarının 120’de biri, hane aylık gelirine eklenir ve hane içi kişi sayısına bölünerek kişi başı gelir hesaplanır.

Gelir Kaynağı: Araç için ödenen yüksek meblağlı paranın kaynağı da dikkate alınır. Eğer bu tutar haneye giren yeni bir gelir veya birikim olarak görülür ve kişi başı gelir sınırını aşarsa maaş kesilebilir.

Evde Bakım Maaşı Yatmadı Nereyi Arayabilirim?

Evde bakım maaşı yatmadığında, durumun araştırılması için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekir. Bu kurum, ödemelerin takibini yapar ve eksik veya gecikmiş ödemelerle ilgili bilgi verir. Buna ek olarak, ALO 183 Sosyal Destek Hattı üzerinden de maaş durumu sorgulanabilir. Bu hat, 7/24 hizmet vererek ödeme tarihleri ve olası aksaklıklar hakkında bilgi sağlar.

Evde Bakım Maaşı Bağlandığını Nasıl Öğrenebilirim?

Evde bakım maaşının bağlanıp bağlanmadığını öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve e-Devlet sistemi kullanılabilir.

Bu yöntemlere ilişkin sorgulama şekilleri aşağıdaki gibidir:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü: Başvuru sahibinin kimlik bilgileriyle doğrudan müdürlüğe giderek veya telefonla arayarak maaşın bağlanıp bağlanmadığı sorgulanabilir. Müdürlük, maaş başvurusu, onay durumu ve ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgi verir. ALO 183 Sosyal Destek Hattı: 7/24 hizmet veren bu hattı arayarak, kimlik bilgileriyle maaşın bağlanıp bağlanmadığı öğrenilebilir. Hat üzerinden ayrıca maaşın ödeme tarihi ve varsa eksik belgeler hakkında da bilgi alınabilir. E-Devlet Üzerinden Sorgulama: E-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Evde Bakım Yardımı Sorgulama” hizmeti seçilir. Bu hizmet üzerinden maaşın bağlanma durumu, yatırılan tarihler ve varsa eksik belgeler görüntülenebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Evde Bakım Maaşı İçin Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı için sağlık kurulu raporu, engelli bireyin devlet hastanesine başvurması üzerine düzenlenir. Rapor, hekim muayenesi ve gerekli tıbbi incelemeler yapıldıktan sonra yetkili sağlık kurulu tarafından hazırlanır. Maaş başvurusunda sunulması zorunlu olan bu rapor, engellilik derecesi ve bakım ihtiyacını gösterir.

Evde Bakım Maaşı İçin Ev Ziyareti Yapılır mı?

Evet, evde bakım maaşı başvurularında gerekli görüldüğünde ev ziyareti yapılabilir. Sosyal hizmet uzmanları veya görevliler, engellinin bakım ihtiyacını, yaşam koşullarını ve başvuruda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla ev ziyareti gerçekleştirir. Bu ziyaret, maaşın bağlanması veya devam etmesi sürecinde standart bir uygulamadır.

Evde Bakım Maaşı Başka Bir Şehre Taşınınca Kesilir mi?

Hayır, evde bakım maaşı başka bir şehre tanışınıldığı için otomatik olarak kesilmez. Ancak taşınma durumunun 1 ay içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur. Bildirim yapılmazsa maaşın devamında aksaklıklar veya geriye dönük borç çıkarılması riski olabilir. Taşınma sonrası, yeni ikamet adresi üzerinden hane gelir durumu ve bakım koşulları yeniden değerlendirilir. Eğer şartlar karşılanıyorsa maaş ödemesi devam eder.

Evde Bakım Maaşı Banka Hesabına mı Yatırılır?

Evet, evde bakım maaşı genellikle banka hesabına veya PTT hesabına yatırılır. Başvuru sırasında belirtilen hesap üzerinden maaş ödemeleri düzenli olarak yapılır. Maaşı alan kişinin banka hesabı yoksa PTT aracılığıyla da maaşını alınabilir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Aynı Evde Yaşamak Şart mı?

Evet, evde bakım maaşı alabilmek için bakıcının engelli kişiyle aynı evde yaşaması şarttır. Devlet evde bakım maaşını, engellinin günlük bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla verdiği için bakıcının aynı evde bulunması ve bakım görevlerini düzenli olarak yerine getirmesi gerekir. Aynı evde yaşama şartı, maaşın bağlanması ve devam etmesi için temel kriterlerden biridir.

Evde Bakım Maaşı Alan Kişinin Adres Değişikliği Nasıl Bildirilir?

Evde bakım maaşı alan kişinin adres değişikliği, maaşın kesilmemesi ve ödemelerin güncel bilgilerle devam etmesi için 1 ay içinde bildirilmelidir. Bu bildirim, yeni adres bilgileri ve gerekli belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü’ne yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de “Adres Değişikliği Bildirimi” hizmeti kullanılarak adres güncellenebilir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin İkamet Şartı Var mı?

Evet, evde bakım maaşı alabilmek için başvuru sahibinin ve bakıcının aynı evde ikamet etmesi şarttır. Devlet, maaşı engellinin günlük bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verdiği için bakıcının engelliyle aynı konutta bulunması ve bakım sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bu ikamet şartı, maaşın bağlanması ve devam etmesi açısından temel bir kriterdir.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Reddedilirse Tekrar Başvuru Yapılabilir mi?

Evet, evde bakım maaşı başvurusu reddedilirse eksiklikler tamamlandıktan veya şartlar yeniden sağlandıktan sonra yeni bir başvuru yapılabilir. Reddedilme nedeni genellikle gelir kriterinin sağlanamaması, engellilik durumunun yeterince belgelenmemesi veya bakım ihtiyacının yetersiz görülmesidir. Tekrar başvuru sırasında önceki reddedilme gerekçelerini dikkate almak, belgeleri eksiksiz sunmak maaşın onaylanma şansını artırır.

Evde Bakım Maaşı Alan Kişiler Başka Sosyal Yardımlardan Yararlanabilir mi?

Evet, evde bakım maaşı alan kişiler başka sosyal yardımlardan da yararlanabilir. Bunun ön şartı, hane gelirinin belirlenen sınırları aşmaması ve ilgili yardımları alabilmek için gereken şartların yerine getirilmesidir. Örneğin engelli maaşı, yaşlılık aylığı veya nakdi yardımlar, evde bakım maaşı ile birlikte alınabilir. Ancak bazı yardımlar gelir testine tabi olduğundan, hane gelirinin uygunluğu kontrol edilir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Bakım Veren Kişinin Akraba Olması Gerekir mi?

Evet, evde bakım maaşı alabilmek için bakımı üstlenen kişinin engelli ile belirli bir akrabalık bağının bulunması gerekir. Genellikle eş, çocuk, anne, baba veya kardeş gibi akrabalar bu kapsamda değerlendirilir. Bu şart, maaşın bağlanması ve devam etmesi açısından önemlidir. Yani bakımı üstlenen kişi akraba değilse, maaş başvurusu genellikle kabul edilmez.

Evde Bakım Maaşı İçin Heyet Raporu Kaç Yıl Geçerlidir?

Evde bakım maaşı için alınan sağlık kurulu (heyet) raporu, genellikle 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre, engellilik durumunun takip etmek ve bakım ihtiyacının devam edip etmediğini değerlendirmek için belirlenmiştir. Süre dolduğunda, maaşın devam edebilmesi için raporun yenilenmesi gerekir.

Kaynakça