TOKİ Kiralık Konut Projesi Şartları Neler? Başvuru Rehberi

Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan kira fiyatları ve barınma sorunu, sosyal konut projelerine olan ilgiyi önemli ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda TOKİ Kiralık Konut Projesi, dar ve orta gelirlilere uygun fiyatlı kiralama imkanı sunan ve vatandaşlar arasında dikkat çeken yeni bir model olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 2026 yılında İstanbul’da başlatılan pilot uygulama ile birlikte projenin şartları ve başvuru süreci vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu yazımızda TOKİ Kiralık Konut Projesi’nin ne olduğunu, kimlerin başvurabileceğini ve başvuru sürecinin nasıl işlediğini detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca proje kapsamında belirlenen şartları, gelir kriterlerini, öncelik gruplarını ve başvuru aşamalarını adım adım inceleyerek, sürece dair merak edilen tüm sorulara açıklık getireceğiz.

TOKİ Kiralık Konut Projesi Nedir?

TOKİ Kiralık Konut Projesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan ve konutların satılması yerine uygun bedellerle kiraya verilmesini hedefleyen bir sosyal konut modelidir. Bu sistemde devlet, proje kapsamında inşa ettiği konutları satışa sunmak yerine, belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara kiralamaktadır. Projenin ilk uygulaması, İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut ile başlatılmıştır.

Proje kapsamında konutlar, hak sahiplerine üç yıllık kira sözleşmeleriyle tahsis edilmektedir. Bu sürenin sonunda kiracılar, sözleşme hükümleri doğrultusunda konutu tahliye etmektedir. Projenin temel amacı, özellikle büyük şehirlerde artan kira fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların daha erişilebilir koşullarda konut bulmasını sağlamaktır.

Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve Murat Kurum tarafından detayları paylaşılan 500 bin Sosyal Konut hamlesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir.

TOKİ Kiralık Konut Projesi Şartları Nelerdir?

TOKİ Kiralık Konut Projesi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Vatandaşlık Şartı: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

İkamet Şartı: Başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet etmek veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekir.

Gelir Şartı: Hane halkı toplam aylık gelirinin, devlet tarafından açıklanan üst gelir sınırının altında olmalıdır. Yani vatandaşın dar gelirli grubuna dahil olması gerekmektedir.

Konut Sahipliği Şartı: Başvuru sahibinin, eşinin ya da velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamalıdır.

TOKİ’den Yararlanmamış Olma Şartı: Daha önce TOKİ aracılığıyla konut satın alınmamış veya konut kredisi kullanılmamış olması gerekir.

Tek Başvuru Kuralı: Aynı hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Sözleşme Süresi Şartı: Konutlar, hak sahiplerine genellikle 3 yıllık kira sözleşmesi ile tahsis edilir. Buna göre vatandaşın, 3 yıl sonra evden çıkması gerekmektedir.

TOKİ Kiralık Konut Projesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

TOKİ Kiralık Konut Projesinin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:

Kiralama Esaslı: Konutlar satışa sunulmadığı için hak sahiplerine uygun bedellerle kiralanır.

Kura Sistemi: Başvuru yapan ve şartları sağlayan kişiler arasından kiracılar kura ile belirlenir.

Dar Gelirli Odaklı: Proje özellikle düşük ve orta gelir grubuna yöneliktir.

Piyasa Dengeleyici Rol: Yüksek kira artışlarını baskılamayı amaçlar.

Türkiye Geneline Yayılma: İstanbul’daki pilot uygulamanın ardından 81 ile yayılması planlanmaktadır.

TOKİ Kiralık Konut Projesi Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ Kiralık Konut Projesi’nin başlangıcı, 2025 - 2026 döneminde kademeli olarak planlanmıştır. Projeye ilişkin ilk somut adım, İstanbul’da hayata geçirilmesi öngörülen 15 bin Kiralık Sosyal Konut uygulamasıyla atılmaktadır.

TOKİ Kiralık Konut Projesi, Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre proje, proje için inşaatlara başlanmış olup, 81 ili kapsayan “Ev Sahibi Türkiye” programı çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıca kiralık sosyal konut uygulamasının başlangıç tarihi Ağustos 2026 olarak planlanmaktadır.

Proje kapsamında İstanbul’daki 15 bin kiralık konuttan ilk 2.000 adedi Ağustos ayında kura ile kiralanacaktır. Kura süreciyle birlikte hak sahipleri belirlenecek ve konutlar fiilen kullanıma açılacaktır.

TOKİ Kiralık Konut Projesine Nasıl Başvuru Yapılır?

TOKİ Kiralık Konut Projesi’ne başvuru yapabilmek başvuru kanalının seçilmesi, gerekli belgelerin tamamlanması ve başvurunun onaylanması gerekmektedir.

Bu sürece ait detaylar aşağıdaki gibidir:

Başvuru Kanalının Seçilmesi: Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru paneli açıldıktan sonra başvuru yöntemini seçer. Bu süreçte başvurular; e-Devlet üzerinden online olarak ya da Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yüz yüze yapılabilir. Gerekli Belgelerin Tamamlanması: Sistemin talep edebileceği gerekli belgeler hazırlanarak bankaya teslim edilir veya e-Devlet üzerinden evrak yüklemeye gerek kalmadan sisteme yüklenir. Seçilen yöntem üzerinden kimlik, hane halkı ve gelir bilgileri girilerek işlem resmen başlatılır. Ayrıca duruma göre engelli raporu, emeklilik belgesi veya şehit/gazi yakını belgeleri de talep edilebilir. Başvurunun Onaylanması: Başvuru formu ve iletilen bilgiler sistem üzerinden kontrol edilir ve gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir. Bilgilerde eksiklik ya da uygunsuzluk bulunmaması durumunda başvuru onaylanır ve aday süreçte bir sonraki aşamaya, yani değerlendirme ve kura sürecine dahil edilir.

TOKİ Kiralık Konut Projesinde Süreç Nasıl İşler?

TOKİ Kiralık Konut Projesi süreci, sosyal konutlar için talep toplanması ile başlar ve vatandaşların başvuru yapması ile devam eder. Başvurular; gelir durumu, konut sahipliği ve ikamet şartlarına göre incelenir. Şartları sağlayan başvurular arasında noter huzurunda kura çekimi yapılır ve uygun görülen kişiler belirlenir. Hak sahipleri belli olduktan sonra belirlenen kişiler konutlara yerleştirilir, kira sözleşmesi imzalanır ve konutlar rayiç bedelin altında kiralanır.

TOKİ kiralık konutlar teslim edildikten sonra kira ve aidat ödemeleri düzenli şekilde takip edilir ve incelenir. Konutlarda belirlenen 3 yıllık kira süresi tamamlandığında ise kiracılar tahliye edilir. Boşalan konutlar, bakım ve gerekli kontrollerden geçirildikten sonra, yeni hak sahiplerine tekrar kiralanmak üzere hazır hale getirilir.

TOKİ Kiralık Konut Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

TOKİ Kiralık Konut kampanyasından yararlanabilecek bireyler aşağıdaki gibidir:

Dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar,

İhtiyaç sahibi bireyler,

Kentsel dönüşüm sürecinde mağdur olan vatandaşlar,

Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan kişiler,

Büyük şehirlerde yüksek kira baskısı altında yaşayan haneler,

Şehit yakınları ve gaziler,

Emekliler,

Engelli bireyler.

Kiralık Konut Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre kiralık sosyal konutlarda fiyatlar, piyasa koşullarının oldukça altında belirlenecek. Sistem, bölgedeki rayiç kira bedelinin yarısı ve hatta bazı durumlarda daha da altında bir kira modeli üzerine kurulacak.

 Örnek Bir bölgede ortalama kira bedeli 40.000 TL ise, TOKİ kiralık konutlarında bu tutar yaklaşık 20.000 TL’nin altında olacak şekilde hesaplanacaktır. Amaç, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ve kira yükünü azaltmaktır.

TOKİ Kiralık Konutlar Hangi Şehirlerde Olacak?

TOKİ’nin Kiralık Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin Sosyal Konut Programı’nın bir parçası olarak planlanmıştır. Ancak kiralık modelin ilk uygulaması sadece İstanbul için başlatılmaktadır.

İstanbul’da hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası olmak üzere farklı bölgelerde toplam 15 bin adet kiralık konut inşa edilmesi ve kiraya verilmesi planlanmaktadır. Diğer şehirlerde ise (Ankara, İzmir ve diğer iller) sosyal konut üretimi devam etse de kiralık konut modeli şu an için pilot olarak İstanbul’da uygulanacaktır. İlerleyen süreçte sistemin başarılı olması durumunda diğer illere yayılması hedeflenmektedir.

Projenin Sosyal Konut Projelerinden Farkları Neler?

TOKİ Kiralık Konut Projesi, mülkiyet durumu açısından sosyal konut projelerinden ayrılmaktadır. Sosyal Konut Projeleri, satın alma esaslı iken, Kiralık Konut Projesi, konut kiralama modeli ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Öte yandan Kiralık Konut Projesi, belirli bir süreliğine (3 yıl) vatandaşa kiralanmaktadır. Bu süreçte devletin mülkiyeti devam etmekte olduğundan vatandaş, devlete kira öder. Sosyal Konut Projeleri ise kalıcı mülkiyet süresi ile öne çıkmaktadır. Bu nedenle Sosyal Konut Projesi’ni tercih eden vatandaşlar, belirli bir süre sonra evin tam sahibi olurken, Kiralık Konut Projesi’nde süre sonunda konutun devlete iade edilmesi veya yeni bir kira sözleşmesi yapılması gerekmektedir.