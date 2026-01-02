Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankalar 2026 | Tüm Detaylar Peşinatsız konut kredisinin ne olduğu, nasıl alındığı, faiz oranları, hangi bankalarda verildiği ve dikkat edilmesi gerekenler burada!

Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankaları incele ve Başvur

Peşinatsız konut kredisi, birikim yapmakta zorlanan ya da birikimini peşinat olarak vermek istemeyen bireylerin için alternatif bir yöntemdir. Bu yazımızda peşinatsız konut kredisinin ne olduğunu, nasıl alındığını, faiz oranlarını ve peşinatsız konut kredisi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları ele alacağız. Ayrıca peşinatsız konut kredisi veren bankalara değineceğiz.

Peşinatsız Konut Kredisi Nedir?

Peşinatsız konut kredisi, ev sahibi olmak isteyen ancak yeterli birikimi olmayan kişilerin tercih ettiği peşinat ödemesi yapılmayan kredi türüdür. Bu kredi sayesinde yüklü miktarda ön ödeme yapmadan ev sahibi olmak mümkündür.

Peşinat ödenen klasik konut kredilerinde evin ekspertiz değerinin azami yüzde seksenine kadar kredi sunulurken peşinatsız konut kredilerinde genellikle alınmak istenen evin değerinin tamamı ya da büyük bir kısmı için kredi verilebilir. Peşinatı bulunan krediler bile bazı şartların sağlanması ve teminat sunulması halinde peşinatsız olarak kullanılabilir.

Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında peşinatsız konut kredisi veren bankalar şöyle sıralanabilir:

Garanti BBVA

Yapı Kredi

TEB

HSBC

QNB

Peşinatsız Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Peşinatsız konut kredisi almanın pek çok yolu vardır. Bunlar arasında; ipotek gösterilmesi, bankaların anlaşmalı olduğu firmaların ya da peşinatsız kredi veren bankaların tercih edilmesi gibi yöntemler yer alır.

Bu yöntemler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

İpotek Göstererek Peşinatsız Konut Kredisi Almak

Peşinatsız konut kredisi almak için en bilinen yöntemlerden biri ipotek göstermektir. Yüzde yüz peşinatsız konut kredisi alınamayan durumlarda bu yönteme başvurulabilir. Genellikle bankalar alınmak istenen evin değerine göre en fazla %80 ya da %90 oranında konut kredisi vermektedir. Ancak ikinci bir evin teminat olarak gösterilmesi durumunda peşinatsız bir şekilde konut kredisi çekmek mümkündür. Ayrıca ipotek olarak gösterilecek evin kredi sahibine ait olma zorunluluğu da yoktur. Kredi sahibinin annesinin, babasının, eşinin, akrabasının ya da bir arkadaşının gayrimenkulü ipotek gösterilerek de peşinatsız konut kredisi çekilebilir.

İpotek göstererek peşinatsız kredi alma süreci genellikle şöyle ilerler:

İlk olarak peşinat yerine ipotek olarak gösterilecek konutun belirlenmesi gerekir.

İpotek olarak gösterilecek konutun belirlenmesinin ardından hem satın alınacak konut hem de ipotek gösterilecek konut için ekspertiz süreci başlatılır. Süreç sonunda hazırlanan ekspertiz raporuna göre ne kadar kredi verileceği belirlenir. İpotek gösterilerek yapılan başvurularda genellikle alınmak istenen evin ekspertiz değerinin %100’üne kadar kredi verilir.

Daha sonra banka gelir durumuna ve ekspertiz raporuna göre uygunluk değerlendirmesi yapar. Uygunluğun sağlanması halinde kredi onayı verilir.

Kredi başvurusunun onaylanmasının ardından ipotek gösterilen ev için tapuda ipotek işlemi gerçekleştirilir.

İpotek işlemleri ve tapu devri tamamlandıktan sonra kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına aktarılır ve taksitler halinde ödeme süreci başlar.

Kredi borcu tamamen ödendikten sonra evin üzerindeki ipotek kaldırılır.

Bankaların Anlaşmalı Olduğu Firmalar Üzerinden Başvuru Yapmak

Bazı bankalar inşaat firmaları ile belirli projeler üzerinden anlaşma sağlayarak peşinatsız konut kredisi imkanı sunabilir. Burada sunulan peşinatsız konut kredilerinin temel özelliği belirli inşaat projelerine özel olmalarıdır. Yani bankaların anlaşmalı olduğu firmalar üzerinden peşinatsız konut kredisi çekerken inşaat firmasına ait her proje için peşinatsız konut kredi almak mümkün değildir; sadece ilgili projeler içinden seçim yapılabilir. Bu yöntem genellikle inşaat halindeki sıfır konutlar için geçerlidir.

Bankaların anlaşmalı olduğu firmalar üzerinden peşinatsız kredi alma süreci aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

Önce inşaat firmasına gidilerek belirlenen konutun peşinatsız krediye uygun olup olmadığı ve uygun ise hangi banka ile anlaşma sağlandığı öğrenilir.

Daha sonra ilgili bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, anlaşmalar dahilinde başvuru esnasında peşinat talebinde bulunmaz.

Başvurunun ardından banka, gelir durumuna ve konutun değerine göre kredinin uygunluğu değerlendirilir. Uygunluğun sağlanması durumunda kredi onayı alınır.

Kredi onayının ardından satın alınan eve ipotek konularak tapu devri gerçekleştirilir. Ardından banka, konut bedelini doğrudan inşaat firmasına aktarır.

Daha sonra taksitler halinde ödeme süreci başlar. Kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda evin üzerindeki ipotek kaldırılır.

Peşinatsız Kredi Veren Bankalar Üzerinden Başvuru Yapmak

Bankalar birikimi bulunmayan kullanıcıların ev sahibi olması amacıyla peşinatsız konut kredisi fırsatı sunar. Bu sayede alınmak istenen evi ekspertiz değerinin %100’üne kadar konut kredisi kullanılabilir.

Peşinatsız kredi veren bankalar üzerinden konut kredisi alma süreci aşağıdaki gibidir:

İlk olarak hangi bankadan peşinatsız konut kredisi çekileceğine karar verilmelidir. Bazı bankalar kampanya dönemlerine özel olarak peşinatsız konut kredisi fırsatı sunabilmektedir.

Banka seçimi yapıldıktan sonra ilgli bankaya kimlik, gelir belgesi ve tapu gibi gerekli evraklarla başvuruda bulunmak gerekir.

Başvurunun ardından ilgili eve dair ekspertiz süreci başlatılır ve ekspertiz raporuna göre kredi tutarı belirlenir.

Daha sonra banka, gelir durumu ve konutun değerine göre kredinin uygunluğu değerlendirerek krediyi onaylar.

Kredinin onaylanmasından sonra satın alınan eve teminat amaçlı ipotek konulur ve tapu devri yapılır.

Tapu devri gerçekleştikten sonra kredi tutarı başvuru sahibinin banka hesabına aktarılır ve taksitler halinde ödeme süreci başlar.

Taksitlerin tamamlanması ve kredi borcunun bitmesi durumunda ise ipotek kaldırılır.

Peşinatsız Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Peşinatsız konut kredilerinde geçerli olan faiz oranları standart konut kredilerine görece daha yüksek olabilir. 2026 yılı itibarıyla standart konut kredilerinin faiz oranları %2,69 ila %4 arasında değişmektedir. Ancak peşinatsız konut kredilerinde uygulanan faiz oranları %3 ila %4,5 seviyesine kadar çıkabilir. Örneğin 2026 yılında 60, 120 ve 240 ay vadeyle sunulan Garanti BBVA peşinatsız konut kredisinin faiz oranı %3,55 iken yıllık maliyet oranı %39,97’dir. Bunun asıl sebebi ilgili konutun değerinin, belirli bir yüzdesinin değil tamamının banka tarafından finanse edilmesidir.

Peşinatsız Konut Kredisi ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Peşinatsız konut kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şöyle sıralanabilir: