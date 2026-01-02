Emlak Katılım Faizsiz Araç ve Konut Finansman Rehberi | 2026 Emlak katılım tarafından sunulan devlet destekli faizsiz konut, araç ve iş yeri finansmanına dair her şey! Faizsiz finansman hakkındaki son gelişmeler.

Emlak Katılım tarafından duyurulan faizsiz finansman desteği, vatandaşların bütçelerine uygun şekilde konut, taşıt veya iş yeri sahibi olabilmelerine olanak tanıyan alternatif bir finansman modelidir. Bu sistem, klasik faizsiz kredi uygulamalarından farklı bir işleyişe sahiptir ve katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Destek, iki farklı finansman modeli üzerinden sunulmakta olup, bu imkanlardan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir.

Bu yazımızda, Emlak Katılım tarafından sağlanan faizsiz finansman kampanyasının kapsamını, hangi alanlarda kullanıldığını ve başvuru şartlarını detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca bu finansman desteğine nasıl ve nereden başvuru yapılabileceğine dair merak edilen sorulara da yanıt vereceğiz.

Emlak Katılım Faizsiz Finansman Kampanyası Nedir?

Emlak Katılım güvencesiyle sunulan faizsiz finansman kampanyası, özellikle dar gelirli vatandaşların konut, çatılı iş yeri veya taşıt sahibi olabilmelerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda faizsiz olarak yapılandırılmıştır. Finansman modelinde, katılımcılar bir araya gelerek belirlenen taksitler üzerinden düzenli tasarruf yapma imkânına kavuşur. Sisteme katılım sağlamak için yalnızca organizasyon hizmeti karşılığında alınan katılım bedeli ödenir. Faiz veya vade farkı ödemeden, bütçeye uygun geri ödeme planlarıyla mülk veya araç sahibi olmak mümkündür. Bu kampanya, klasik banka kredilerine alternatif olarak, ekonomik koşulları zorlayan faiz yükü olmadan, güvenli ve sürdürülebilir bir finansman arayışı içinde olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu kapsamda katılımcılar; konut, taşıt ve çatılı iş yeri için kendi bütçesine uygun şekilde aylık taksit tutarı belirler. Konut ve çatılı iş yeri finansmanı 120 aya kadar vadelendirilebilirken; taşıt finansmanında ise bu süre 60 aya kadar sınırlandırılır. Bu noktada, belirlenen sürelerin toplam sözleşme süresini değil, finansman süresini kapsadığını unutmamak gerekir. Katılımcı, belirlenen birikim hedefine ulaşıldıktan sonra ihtiyaç duyulan finansmanın kalan kısmı, sistem tarafından faizsiz bir şekilde tamamlanır. Düzenli tasarruf yapma imkânı elde eden katılımcılar; teslimat tarihi geldiğinde taşıt, konut ya da iş yeri sahibi olmaya hak kazanır.

İki Farklı Finansman Modeli

Emlak Katılım tarafından sunulan faizsiz finansman sistemi, katılımcılara iki farklı modelde sunulmaktadır:

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli Bu modelde katılımcılar, teslimat tarihlerini kendi tercihlerine göre belirleyebilirler. Bu sayede, tasarruf planlarını kişisel ihtiyaç ve gelir durumlarına göre esnek şekilde planlama imkanı bulurlar. Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli Bu modelde ise katılımcılar, sabit taksitlerle düzenli birikim yaparken, her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslimat hakkı kazanabilirler. Böylece finansman teslimatı, tamamen şeffaf ve adil bir çekiliş yöntemiyle belirlenmiş olur.

Emlak Katılım Faizsiz Finansman Hangi Alanlarda Verilecek?

Emlak Katılım faizsiz finansmanın verileceği alanlar sırasıyla:

Emlak Katılım Konut Finansmanı

Emlak Katılım Taşıt Finansmanı

Emlak Katılım Çatılı İş Yeri Finansmanı olarak belirlenmiştir.

Bu alanlarda verilen hizmetler farklı vade seçeneklerine sahiptir. Bu detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Finansmanın Verileceği Alan Vade Süresi Ek Bilgi Emlak Katılım Konut Finansmanı 120 aya kadar Planın türüne göre önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir. Emlak Katılım Taşıt Finansmanı 60 aya kadar Sıfır ya da ikinci el otomobil alınabilir. Emlak Katılım Çatılı İş Yeri Finansmanı 120 aya kadar Planın türüne göre önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

Emlak Katılım Faizsiz Araç, Konut ve İş Yeri Finansmanının Şartları Neler?

Emlak katılım faizsiz araç, konut ve iş yeri finansmanından faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir;

Yaş Şartı: 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar bu finansmandan faydalanabilir. Vatandaşlık Şartı: Bu destekten faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Başvuru Şartı: Başvuru yapabilmek için Emlak Katılım şubelerini ziyaret etmek gerekir. Vade Sınırı: Konut ve çatılı iş yeri sözleşmelerinde 120 ay, taşıt sözleşmelerinde ise 60 aylık bir vade sınırı bulunur. Katılım Şartı: Sisteme dahil olabilmek için katılım bedeli ödemek gerekir.

Emlak Katılım Faizsiz Finansman Desteği Ödeme Planı Nasıl Olacak? Taksit Seçenekleri

Emlak Katılım tarafından sunulan faizsiz finansman seçeneği, katılımcıların ortak bir sistem üzerinden birikim yapmasını mümkün kılan ve sırasıyla finansman desteği almalarını sağlayan bir sistemdir. Dolayısıyla ödeme planı diğer faizli kredilerden oldukça farklıdır.

Bu sistemde katılımcılar, kendi aldıkları finansman miktarının yalnızca anaparasını öder. Yani herhangi bir faiz, ek maliyet ya da vade farkı yoktur. Ayrıca sisteme giriş için bir kereye mahsus olmak üzere, belirlenen tutarda katılım bedeli ödenir. Vadenin belirlenmesinin ardından ise vade süresi boyunca eşit taksitler halinde ödeme yapılır. Katılımcıların bütçesine göre ödeme planının düzenlenmesi mümkündür.

Öte yandan bu sistemde peşinat zorunluluğu yoktur. Yani isteyen katılımcılar peşinat ödeyebilirken isteyen katılımcıların herhangi bir peşinat ödemesi zorunlu değildir. Vade süreleri ise genel olarak 60 aydan başlayarak 120 aya kadar uzayabilir.

Çekilişli Modelde Örnek Ödeme Planı (Konut)

Çekilişli Model Konut Sözleşme Tutarı 5.000.000 TL Katılımcı Sayısı 96 kişi Teslimat Aralığı 4 – 40 ay Organizasyon Ücreti 360.000 TL (%10,0) İlk Taksit 37.500 TL (Sözleşme Tutarı / Katılımcı Sayısı = 3.600.000 / 96) İlk Ödeme 397.500 TL (Organizasyon Ücreti + İlk Taksit = 360.000 + 37.500) Toplam Maliyet 3.960.000 TL (Sözleşme Tutarı + Organizasyon Ücreti) Taksitler 12 ayda bir %20 artışla, 61 ayda tamamlanıyor.

Faizsiz Finansman Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz finansman desteğinden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ayrıca bu kampanyadan yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak önemlidir. Başvurular genel olarak tüm Emlak Katılım şubelerinden gerçekleştirilebilir. Faiz yüküne girmek istemeyen ya da kredi notu düşük olan kişiler de bu destekten faydalanabilir.

Öte yandan, sisteme katılım için gelir belgesi şartı aranmaz. Ayrıca daha önce ev veya araç sahibi olanlar için herhangi bir kısıtlama bulunmadığından, geniş bir kesim bu imkândan yararlanabilir.

Emlak Katılım Faizsiz Finansman Desteğine Nasıl ve Nereden Başvuru Yapılabilir?

Emlak Katılım faizsiz finansman desteğine başvuru yapabilmek için Emlak Katılım’ın resmi web sitesini ya da fiziki şubelerini ziyaret etmek yeterlidir. Başvuru talebini fiziki şube üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Emlak Katılım Bankası’nın 81 ilde yer alan tüm fiziki şubelerine giderek süreç hakkında kapsamlı bilgi alabilir. Ayrıca gerekli belgeleri bankaya teslim ederek başvuru tamamlanabilir.

Öte yandan daha kolay bir şekilde bu destekten faydalanmak isteyen müşteriler, Emlak Katılım’ın resmi web sitesine giriş yaparak online başvuru yapabilir. Site üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra finansman talebi bankaya iletilir. Bankanın yaptığı incelemeler sonucunda gerekli şartları taşıyan vatandaşların başvuru talebi onaylanır.

Faizsiz Finansman Desteğinin Faizsiz Kredilerden Farkı Nedir?

Faizsiz kredi kampanyası, işleyiş biçimi açısından faizsiz finansman farklılık gösterir. Özellikle faizsiz finansman destekleri katılım bankaları aracılığıyla sunulur ve kâr payı esasına dayanır. Faizsiz kredilerde ise bu işleyiş bankalar ya da finans kuruluşları tarafından faiz uygulanmaması koşulu ile vatandaşlara sunulur.

Emlak Katılım tarafından vatandaşlara sunulan faizsiz finansman desteğinde geri ödeme yalnızca anapara üzerinden gerçekleşir ve katılımcılar yalnızca katılım bedeli öder. Ancak faizsiz kredilerde bu durum, anaparaya eklenen sabit masraf ve işletim ücreti üzerinden gerçekleşir.

Faizsiz finansman desteği, devlet destekli kredi kapsamında sunulduğunda, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak işler. Burada banka, müşteriye ihtiyacı olan mal veya hizmeti temin eder ve geri ödemeyi yalnızca kâr payı üzerinden alır. Yani faiz uygulanmaz ve müşteri, devlet desteğinin avantajını kâr payı ile birlikte kullanır. Bu, klasik devlet destekli kredilerden farklı olarak, hem daha şeffaf hem de riskin banka ile paylaşılmasına dayalı bir yapıdır.

Klasik faizsiz araç kredisi ürünlerinde ise banka, aracı doğrudan kredi ile müşteriye sunar. Resmî faiz olmasa da genellikle işlem ücreti veya sigorta masrafı gibi ek maliyetler bulunur. Bu modelde risk tamamen müşteriye aittir ve banka, kâr payı yerine sabit ücret üzerinden geri ödeme alır. Bu nedenle, faizsiz finansman desteği ile araç kredisi arasındaki temel fark, risk paylaşımı ve maliyetin yapısıdır.

Benzer şekilde faizsiz ev kredisi ürünlerinde de banka, müşteriye evin finansmanını sağlar ancak geri ödeme sırasında sabit masraf veya işlem ücreti eklenebilir. Faizsiz finansman desteğinde ise geri ödeme, yalnızca anapara + kâr payı üzerinden yapılır ve banka-müşteri arasında gerçek bir risk ve kazanç paylaşımı söz konusudur. Bu, müşteriye daha öngörülebilir ve adil bir finansman yöntemi sunar.

Bu Yöntem ile Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olmak Mümkün mü?

Evet, devlet güvencesi altında sunulan faizsiz finansman desteğinde kira öder gibi ev sahibi olmak mümkündür. Vatandaşlar, peşinatsız ve peşinatlı seçenekleri değerlendirerek ev sahibi olabilir. Ayrıca bu destek, 81 ilde geçerli olduğundan vatandaşlar, dilediği şehirden konut, araç ve çatılı iş yerine herhangi bir faiz ve maliyet ödemeden kredi kullanmaya hak kazanır.