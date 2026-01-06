Faizsiz Kredi Veren Bankalar - %0 Faizli Kampanyalar

Faizsiz Kredi Nasıl Hesaplanır?

Faizsiz kredi hesaplama işlemi, temel olarak alınan anaparanın belirlenen vade süresine bölünmesiyle gerçekleştirilir. Bu tür kredilerde faiz maliyeti olmadığı için toplam geri ödeme tutarı, kullanılan kredi miktarına eşittir. Ancak, bazı durumlarda banka veya finans kuruluşları işlem ücreti, sigorta primi ya da dosya masrafı gibi ek kesintiler yapabilir. Bu nedenle, faizsiz bir kredinin gerçek maliyetini anlamak için yalnızca taksit tutarlarını değil, ek masrafları da göz önünde bulundurmak gerekir.

Hesaplama yapılırken, kredi tutarı doğrudan taksit sayısına bölünerek aylık ödenecek miktar belirlenir. Örneğin, 12 ay vadeli 120.000 TL’lik faizsiz bir kredi kullanıldığında, aylık ödeme 10.000 TL olacaktır. Ancak, ek masrafların söz konusu olduğu durumlarda, aylık ödeme tutarı değişebilir ve bu masraflar kredi tutarından peşinen düşülebilir. Bu nedenle, herhangi bir faizsiz kredi almadan önce detaylı bir maliyet analizi yapmak, vade süresi boyunca ödenecek toplam tutarı anlamak açısından önemlidir.