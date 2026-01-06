Faizsiz Kredi Veren Bankalar - %0 Faizli Kampanyalar

TeklifimGelsin üzerinden faizsiz kredi veren bankaları inceleyebilir, teklifleri karşılaştırabilir ve başvuru işlemini dakikalar içinde gerçekleştirebilirsin! Yeni müşterilere, emekli ve esnaflara faizsiz kredi veren tüm bankaların %0 faizli kampanyalarına ulaşabilirsin.
Oran
%0
Tutar
₺35.000
Vade
6 Ay
Oran
%0
Kredi
₺60.000
Taksitli Nakit Avans
₺25.000
Oran
%3,39
Kredi
₺500.000
Vade
12 Ay
Oran
%2,99
Kredi
₺125.000
Vade
36 Ay
Oran
%0 (Faizsiz)
Kredi
₺65.000
Vade
3 Ay
Yeni müşteriye faizsiz kredi veren bankalar, bu finansman seçeneğine başvuru yapan yeni müşterilerin aylık herhangi bir faiz masrafı ödemeden kredi kullanabilmesine imkan tanır. Bu durumda bireyler, vade sonunda yalnızca kullandığı kredi miktarını ödemiş olur. 0 faizli kredi veren bankalar arasında Akbank, QNB, CEPTETEB, Enpara ve Denizbank gibi bankalar yer alır. Bu bankalar genellikle yeni müşteri kazanımı için belirli dönemlerde çeşitli fırsatlar sunar.
Öne çıkan bankaların %0 faizli kampanyaları aşağıdaki gibidir;
Akbank, ilk kez Akbank Mobil’i indiren ve “Akbanklı Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk kez bu işlemi gerçekleştiren ve müşteri olanlar için 35.000 TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı sunmaktadır. Bireylerin müşteri olduktan sonra 15 gün içerisinde bu krediyi kullanması gerekir. Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.
QNB, yeni müşterilere özel 3 aya varan vade seçenekleriyle 50.000 TL’lik %0 faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, müşteri olma süreçlerini tamamlamasının ardından 30 gün içerisinde krediyi kullanması gerekir.
Denizbank, Mobil Deniz’i indirerek “Müşteri Ol” butonundan ilerleyen ve müşteri olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni müşterilere özel 25.000 TL’ye varan %0 faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bu şartları karşılayan ve hayat kredisi sigortası yapmayı tercih eden müşteriler, 3 aya varan vade seçenekleri ile 25.000 TL, 6 aya varan vade seçenekleri ile 10.000 TL’ye varan %0 faizli ihtiyaç kredisinden faydalanabilir. Ancak müşterilerin kampanyaya katılması halinde 1 ay içerisinde krediyi kullanması gerekir.
CEPTETEB, Hoş Geldin Kredisi kapsamında yeni müşteriler için 6 aya varan %0 faizli 50.000 TL kredi sunmaktadır. Başvuru yapan kişilerin sigortalı olması ve Findeks notunun 1.850 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kampanyaya dahil olmak isteyenlerin 18 ila 70 yaş arasında olması ise aranan şartlar arasında yer almaktadır.
Enpara, ilk defa Enpara’lı olacak kişilere özel %0 faizli 6 aya varan 60.000 TL’lik kredi fırsatı sunmaktadır. Ancak kampanyaya katılmak için henüz Enpara müşterisi olmamak ve TeklifimGelsin üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak gerekir.
En uygun faizsiz kredi seçeneği, bankaların belirli dönemlerde oluşturduğu kampanyalar doğrultusunda müşterilere sunulur. Bu bankaların şartları değişiklik gösterdiğinden gerekli şartların karşılanmasının ardından bireylerin ilgili krediye başvuru yapmaları mümkündür.
|Banka Adı
|Kredi Tutarı
|Vade Süresi
|Koşul
|Akbank
|35.000 TL
|6 ay vade
|Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerlemek ve ilk kez Akbank’lı olmak.
|QNB
|50.000 TL
|3 ay vade
|Görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlamak.
|Enpara.com
|60.000 TL
|6 ay vade
|Henüz Enpara müşterisi olmamak ve TeklifimGelsin üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak.
|Denizbank
|10.000 TL - 25.000 TL
|3 ay - 6 ay vade
|MobilDeniz’den “Müşteri Ol” butonu aracılığıyla ilk kez DenizBanklı olma sürecini tamamlamak,
|CEPTETEB
|50.000 TL
|3 ay vade
|18-70 yaş aralığında olmak üzere 1.850 ve üzerinde Findeks puanına sahip olmak ve bankayla yeni çalışmaya başlamak.
Faizsiz kredi başvurusu yapmak için bazı adımların takip edilmesi gerekir. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Bankaların Sunduğu Kampanyaların İncelenmesi: Bazı bankalar, avantajlı fırsatlardan faydalanabilmen için belirli dönemlerde sıfır faizli kredi fırsatları sunar. Ancak bu kampanyaların miktarları, şartları ve özellikleri değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla öncelikle ihtiyaç duyduğun miktarı belirleyerek en avantajlı fırsatı sunan bankayı bulman gerekir.
Belirlenen Şartların İncelenmesi: Sıfır faizli kredi fırsatları için sunulan şartlar, bankadan bankaya değişiklik gösterir. Özellikle çekeceğin kredinin vade süresini, çekmek istediğin kredi limitini ve bankanın istediği belgeleri incelemen gerekir. Örneğin banka, faizsiz kredi kapsamında yeni müşterilerin ya da mobil uygulamasını kullanacak yeni kişilerin bu kampanyalardan faydalanmasını sağlayabilir. Yaptığın incelemelerin ardından kredi başvurusu için bir sonraki adıma geçebilirsin.
Bankaların İstediği Belgelerin Hazırlanması: Bankalar, bu krediler için belirli belgeler isteyebilir. Bu belgeler arasında diğer kredi türlerinde olduğu gibi kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren belge ve ikametgah belgesi yer alır. Ancak bazı bankalar, kefil şartı da koşabilir.
Başvuru Aşaması: Faizsiz kredi imkanı sunan bankaların farklı kanallarını kullanarak başvuru işlemini tamamlayabilirsin. İster bankaların fiziki şubelerini ziyaret edebilir, ister vakit kaybetmeden TeklifimGelsin üzerinden onlarca bankanın faizsiz kredi fırsatlarına başvurabilirsin.
Bankanın Onayı ve Sözleşmenin İmza Aşaması: Yaptığın başvurunun ardından bankan, kredi skoru ve gelir durumu gibi önemli olan kriterleri inceleyerek onay işlemini gerçekleştirir.
Faizsiz kredi şartları bankaların politikalarına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla her bankanın belirlediği şartlar farklıdır. Genel olarak belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;
18 yaşından büyük olmak,
Yeterli bir gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek,
Bankanın sunduğu kampanya kapsamında belirlediği şarta göre bankanın kendi müşterisi ya da yeni müşteri olmak,
Kimlik belgesi, ikametgah belgesi ve gelir belgesi gibi gerekli evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde bankaya sunmak,
En az ortalama bir kredi notuna sahip olmak.
Faizsiz kredi hesaplama işlemi, temel olarak alınan anaparanın belirlenen vade süresine bölünmesiyle gerçekleştirilir. Bu tür kredilerde faiz maliyeti olmadığı için toplam geri ödeme tutarı, kullanılan kredi miktarına eşittir. Ancak, bazı durumlarda banka veya finans kuruluşları işlem ücreti, sigorta primi ya da dosya masrafı gibi ek kesintiler yapabilir. Bu nedenle, faizsiz bir kredinin gerçek maliyetini anlamak için yalnızca taksit tutarlarını değil, ek masrafları da göz önünde bulundurmak gerekir.
Hesaplama yapılırken, kredi tutarı doğrudan taksit sayısına bölünerek aylık ödenecek miktar belirlenir. Örneğin, 12 ay vadeli 120.000 TL’lik faizsiz bir kredi kullanıldığında, aylık ödeme 10.000 TL olacaktır. Ancak, ek masrafların söz konusu olduğu durumlarda, aylık ödeme tutarı değişebilir ve bu masraflar kredi tutarından peşinen düşülebilir. Bu nedenle, herhangi bir faizsiz kredi almadan önce detaylı bir maliyet analizi yapmak, vade süresi boyunca ödenecek toplam tutarı anlamak açısından önemlidir.
Emeklilere faizsiz kredi, bankaların yalnızca emekli müşterilerine özel sunduğu finansman türüdür. Bu finansman, belirli şartların taşınması ve bankaların belirlediği koşullara uyulması durumunda sağlanır. Ancak güncel olarak herhangi bir banka, emeklilere özel sıfır faizli kredi fırsatı sunmamaktadır. Emeklilerin 0 faizli kredi fırsatlarından faydalanabilmesi için bankalar tarafından belirli dönemlerde sunulan özel kampanyaları incelemesi ve gerekli şartları taşıması gerekir.
Yeni müşteriye faizsiz kredi veren bankalar arasında Akbank, QNB, Enpara, CEPTETEB ve Denizbank yer alır. Bu bankalar, ilgili bankada ilk hesabını açan müşteriler için aylık faiz masrafı ödemeden finansman desteği elde etmesine imkan tanır. Bireyler, yeni müşteriye faizsiz kredi sunan bankalar sayesinde aylık herhangi bir faiz ödemeden krediyi kullanabilir.
Güncel olarak bankalar tarafından sunulan faizsiz çiftçi kredisi bulunmasa da Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA gibi önde gelen bankaların düşük faizli çiftçi kredisi fırsatları bulunmaktadır. Ancak ihtiyaç kredisi kapsamında pek çok bankanın faizsiz kredi imkanları değerlendirilebilir. Bu krediler, canlı hayvan ve faaliyetler kapsamında ekipman alımına yardımcı olur.
Esnafa faizsiz kredi veren bankalar arasında Garanti BBVA yer almaktadır. Banka, faizsiz kredi kapsamında Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olan esnaflara özel 75.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunar. Faizsiz krediden faydalanmak isteyen müşterilerin Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA internet şubesi üzerinden sırasıyla Başvurular, Kredi, İhtiyaç Kredisi adımlarını takip etmesi gerekir. Bu kapsamda sunulan kredinin tutarı 50.000 TL, vade süresi ise 3 aydır.
Ayrıca banka, 25.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans kampanyası da sunmaktadır. Başvuru için Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olmak ve bireysel kredi kartı başvurusu yapmak gerekir. Başvuru onaylandığı takdirde ise 3 aya varan vade seçenekleriyle taksitli nakit avans kullanılabilir.