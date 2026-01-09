Bes Nasıl İptal Edilir? Tüm Bankaların İptal Adımları Bireysel emeklilik sisteminin nasıl iptal edileceğine dair detaylı bir inceleme! Sizler için tüm bankaların BES iptal süreçlerini yakından inceledik.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin çalışma hayatları boyunca düzenli birikim yaparak emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmelerini amaçlayan bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Bu sistem, devlet tarafından da desteklenmektedir ve katılımcılara yatırdıkları miktarın %20'si oranında ekstra devlet katkısı sunar. BES'in temel amacı, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Ancak çeşitli nedenlerle bazı katılımcılar sistemden çıkmak isteyebilir. Bu nedenler arasında maddi sıkıntılar, sistemden memnun olmamak veya daha iyi bir yatırım aracı bulmak gibi sebepler bulunabilir.

Bu yazımızda tüm bankaların bes iptal adımlarını detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

Bes Nasıl İptal Edilir?

BES iptal süreci, katılımcının bağlı olduğu emeklilik şirketi veya bankaya göre farklılık gösterir. Bes iptal işlemleri için genel bir rehber aşağıdaki gibidir:

Banka Şubeleri Aracılığıyla Bes İptal: Katılımcılar, doğrudan bağlı oldukları bankanın şubesine giderek bireysel emeklilik birimleriyle yüz yüze görüşebilir ve iptal sürecini başlatabilirler​​.

Çağrı Merkezi Üzerinden Bes İptal: Bankaların ve emeklilik şirketlerinin çağrı merkezlerini arayarak, telefon üzerinden BES iptali için başvuruda bulunulabilir. Bu yöntemle müşteri hizmetleri yetkilisi, gerekli yönlendirmeleri sağlayacak ve süreci başlatacaktır​​​​​​.

E-Posta İle Bes İptal: Bazı bankalar ve emeklilik şirketleri, katılımcıların e-posta yoluyla BES iptal formunu talep etmelerine ve doldurup geri göndermelerine olanak tanır​​.

Mobil Uygulama ve İnternet Bankacılığı ile Bes İptal: Çoğu banka ve emeklilik şirketi, mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden iptal işlemlerinin kolayca yapılabileceği bir platform sunar. Bu yöntemlerle, katılımcılar hızlı ve pratik bir şekilde iptal talebinde bulunabilirler​​​​.

SMS Yoluyla Bes İptal: Bazı bankalar, BES iptali için SMS yoluyla başvuru imkanı sunar. Bu yöntemde, genellikle belirli bir numaraya TC kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgiler içeren bir kısa mesaj gönderilmesi gerekmektedir​​.

Web Sitesi Üzerinden Bes iptal: Emeklilik şirketlerinin resmi web siteleri üzerinden iptal işlemi yapmak da mümkündür. Bu siteler, genellikle iptal talebinde bulunabilmek için online işlemler menüsü sunar​​.

Otomatik Bes İptali

Bireylerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulanan bir sistemdir. Ancak, otomatik bes iptali olarak adlandırılabilecek bir yapı mevcut değildir. Otomatik katılımla BES'e dahil olan bireylerin sistemden ayrılmak istemeleri durumunda, iptal işlemini kendilerinin başlatmaları gerekmektedir. Bu süreç, bireyin BES'ten çıkış talebini açıkça ifade etmesini ve gerekli iptal işlemlerini takip etmesini zorunlu kılar.

Bes İptal SMS’i Nedir?

BES iptali için SMS yöntemi, bazı bankalar ve emeklilik şirketleri tarafından sunulan bir seçenektir. Bu yöntemle, katılımcılar cep telefonlarından kısa bir mesaj göndererek BES iptal işlemlerini başlatabilirler. Ancak, tüm şirketlerde bu yöntem geçerli olmayabilir ve bazı durumlarda doğrudan şirketin müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gerekebilir.

Örneğin, Vakıfbank BES iptal işlemini "VEML" boşluk "T.C. Kimlik Numarası" boşluk "CAYMA" boşluk "Doğum Tarihi" şeklinde bir format kullanarak 4933 numarasına SMS göndererek yapılabilir. Bu işlem, genellikle ilk iki ay içinde cayma hakkını kullanmak isteyenler için kolay ve hızlı bir yöntem sunar. Ancak, her şirketin iptal süreci ve kullanılan yöntemleri farklılık gösterebilir.

Örneğin, Allianz gibi bazı şirketlerde BES iptali SMS yoluyla yapılamamakta, ancak müşteri hizmetleri ile iletişim kurulduğunda telefonunuza yönlendirme SMS'i gönderilebilmekte ve bu SMS üzerinden işlem yapılabilmektedir​​. İş Bankası gibi bazı diğer şirketlerde de SMS yoluyla bes iptal işlemi gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

Bankalara Göre Bes İptal Süreci

Farklı bankalardan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptal işlemleri, genellikle şubeler aracılığıyla, çağrı merkezleri veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir. İptal süreci, bankaların müşteri hizmetleri numaralarını arayarak veya şahsen şubelere başvurarak talep edilen belgelerin doldurulmasıyla başlar. Çoğu durumda iptal talepleri genellikle belirli bir iş günü içinde işleme alınır ve para iadesinin yapılmasıyla tamamlanır.

Aşağıda bankaların bes iptal süreçlerini ayrıntılı olarak inceledik. Yazıyı okumaya devam ederek her bir bankaya göre iptal aşamalarını, yöntemlerini ve banka iletişim numaralarını bulabilirsiniz.

Garanti Bes İptal

Garanti BBVA Emeklilik sistemi üzerinden BES iptali, birkaç yöntemle gerçekleştirilebilir. Garanti Bes İptali, internet ve mobil bankacılık üzerinden, telefon aracılığıyla veya doğrudan banka şubelerine giderek yapılabilmektedir.

Garanti bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

İnternet ve Mobil Bankacılık: Garanti BBVA'nın internet veya mobil şubesi üzerinden giriş yaparak, BES sözleşmesinden ayrılma seçeneği kullanılabilir. Bu yöntemle, sisteme yatırılan primlerin iadesi istenebilir ve işlem tamamlanır​​​​.

Telefonla İptal: Garanti BBVA Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi olan 444 0 336 numarasını arayarak, sesli yanıt sistemini takip ederek veya müşteri temsilcisiyle görüşerek iptal işlemi gerçekleştirilebilir.

Doğrudan Garanti Bankası Şubelerine Gitmek: Uzaktan iptal seçeneklerini tercih etmeksizin doğrudan garanti banka şubesine gidilerek bes iptal işlemi yapılabilir.

Alianz Bes İptal

Alianz Bes iptali, birkaç yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu işlem çağrı merkezi aracılığıyla, internet üzerinden ya da iptal yerine hesabı dondurmayı tercih ederek yapılabilmektedir.

Alianz bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Çağrı Merkezi Aracılığıyla İptal: Allianz Sigorta çağrı merkezi, BES iptali taleplerinizi almak için en pratik yollardan biridir. 444 09 53 veya 0850 399 99 99 numaralı telefonu arayarak iptal işlemi için gerekli adımlar başlatabilir. Müşteri hizmetleriyle iletişim kurarak kimlik doğrulama işlemlerinden sonra iptal işlemi talep edilebilir.

İnternet Üzerinden İptal: Allianz'ın resmi web sitesi üzerinden iptal işlemini gerçekleştirmek de mümkündür. Web sitesi üzerinden iptal formunu doldurarak veya iletişim formunu kullanarak iptal talebinde bulunulabilir. Online işlemler menüsü veya iletişim formu aracılığıyla iptal talebini iletebilir ve bireysel emeklilik hesabı iptal ettirilebilir.

İptal Süreci ve Para İadesi: Eğer 2 aylık cayma hakkı içinde iptal yapılırsa, iptal işlemi sonrasında, para iadesi genellikle 10 iş günü içinde gerçekleştirilir. Cayma hakkının aşılması durumunda para iadesi 20 iş gününe kadar sürebilir​​.

Dondurma İşlemi: Allianz BES iptali yerine, bazı durumlarda dondurma işlemi de tercih edilebilir. Bu işlem, kesintilerin yüksek miktarlara ulaşabileceği durumları aşmak için bir çözüm sunar​​.

Anadolu Hayat Emeklilik Bes İptal

Anadolu Hayat Emeklilik Bes iptali, birkaç yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu işlem çağrı merkezi aracılığıyla, sms yöntemiyle, online işlemler üzerinden ya da doğrudan şubeye giderek yapılabilmektedir.

Anadolu Hayat bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Çağrı Merkezi Aracılığıyla İptal: Anadolu Hayat Emeklilik müşteri hizmetlerini 0850-724-55-00 numarasından arayarak, bireysel emeklilik iptal talebi iletebilir. Müşteri temsilcisiyle yapılan görüşmede, güvenlik doğrulaması için bazı sorulara yanıt vermek gerekebilir​​​​.

SMS ile İptal: BES cayma ve iptal işlemleri için "CAYMA [boşluk] TCKN" formatında bir mesajı 5755 numarasına göndererek talep iletebilir. İşlem onayı için gelen mesajın yanıtlanması gerekmektedir.

Online İşlemler Üzerinden İptal: Anadolu Hayat Emeklilik'in online işlemler menüsünden hesaba giriş yaparak iptal talebinde bulunabilir. Hesabın bulunmaması durumunda, ilk olarak şifre oluşturarak işlem yapılabilir. Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik'in web sitesinde bulunan asistan yardımı hizmetiyle de iptal işlemi gerçekleştirebilir​​.

Şubeye Gitmek: En yakın Anadolu Hayat Emeklilik şubesine giderek doğrudan bir yetkiliyle görüşme yapılabilir ve iptal işlemleri başlatılabilir. Bu işlem için kimlik belgesi ya da resmi bir belgeyi bulundurulmalıdır​​.

İptal işlemi sonrasında para iadesi genellikle 7 ila 15 gün içinde gerçekleşmektedir. Ancak, iade süreci iptal işlemi koşullarına göre değişkenlik gösterebilir​​.

Yapı Kredi Bes İptal

Yapı Kredi Bes iptali, birkaç yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu işlem sms yöntemiyle, telefon ile ulaşarak ya da internet şubesi üzerinden yapılabilmektedir. Tüm bu yöntemler Yapı Kredi'nin Allianz Sigorta ile birlikte sunmuş olduğu hizmetler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yapı Kredi bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

SMS ile İptal: Yapı Kredi BES iptali için 2202 numarasına kısa mesaj gönderilebilir. Gönderilen mesajda T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yer almalıdır. Bu işlem için sisteme kayıtlı ve güncel bir telefon numarasına sahip olunması gerekir​​.

Telefon ile İptal: 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini veya 0850 399 9999 numaralı Allianz Çağrı Merkezi aranarak iptal işlemi başlatılabilir.

İnternet/Mobil Üzerinden İptal: Yapı Kredi Bankası veya Allianz Sigorta'nın internet şubeleri veya mobil uygulamalarını kullanarak iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz​​.

Agesa Bes İptal

AgeSA BES iptali için çeşitli yöntemler mevcuttur ve süreç, katılımcıların tercihine göre farklılık gösterebilir. İptal işlemi için temel yöntemler arasında telefon aracılığıyla müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlem yapmak bulunmaktadır.

Agesa bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Telefonla İptal: AgeSA müşteri hizmetlerini 444 11 11 numarasından arayarak iptal talebinde bulunulabilir. Bu numara üzerinden hafta içi 09:00 – 00:00 ve hafta sonu 09:00 – 19:00 saatleri arasında direkt olarak müşteri temsilcisine ulaşılabilir.

SMS ile İptal: CAYMA (boşluk) TC Kimlik No yazıp 3848'e SMS göndererek de iptal işlemi başlatılabilir. Bu yöntemle, sistemden çıkmak istendiği kolay bir şekilde bildirilebilir.

İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama ile İptal: AgeSA'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden iptal işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede, kullanıcı dostu ara yüzler aracılığıyla kolaylıkla iptal talebi oluşturulabilir.

Akbank Bes İptal

Akbank BES iptali için çeşitli yöntemler mevcuttur ve bu süreç, AgeSA ile birlikte yönetilmektedir. İptal işlemleri şubeler aracılığıyla ve telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.

Telefonla İptal: Akbank müşteri hizmetlerine 444 25 25 numarasından ulaşarak BES iptali işlemleri başlatılabilir. Alternatif olarak, AgeSA müşteri hizmetleri numarası olan 444 11 11 üzerinden de iptal işlemleri için yardım alınabilir.

Şube Üzerinden İptal: En yakın Akbank şubesine kimlik belgenizle giderek BES iptali için dilekçe doldurulabilir. Bu yöntem, özellikle daha kişisel bir hizmet almak isteyenler için uygun olabilir​​.

SMS ile İptal: Akbank BES'in SMS ile iptali doğrudan mümkün değildir. Daha fazla bilgi ve alternatif yöntemler için Akbank şubeleri ziyaret edilebilir​​.

Akbank bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

İptal işlemi sonrasında, cayma hakkınızı kullanılırsa ve hesap 2 ay içinde iptal edilirse, herhangi bir kesinti olmaksızın birikimler geri alınabilir. Ancak, hesap 2 aydan fazla bir süre boyunca aktifse, fon gider kesintileri gibi çeşitli kesintiler yapılabilir.

Türkiye Sigorta Bes İptal

Türkiye Sigorta bes iptali bireysel İptal süreci genellikle müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesini, kişisel olarak şube ziyaretini ya da mevcut ise online platformların kullanılmasını içerir.

Türkiye Sigorta bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Müşteri Hizmetleri ile İletişim: BES iptali sürecini başlatmak için çoğu kurumda olduğu gibi Türkiye Sigorta'nın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek ilk adımdır. Bunun için +90 (850) 202 20 20 genel müşteri hizmetleri hattı üzerinden rehberlik alınabilir.

Online Platformlar: Bazı şirketler, iptal işlemleri için online bir prosedür sunmaktadır. Bu, resmi web sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapmayı, BES bölümüne gitmeyi ve iptal talimatları takip etmeyi içerebilir​​.

Katılım Emeklilik Bes İptal

Katılım Emeklilik BES iptali için birkaç farklı yöntem mevcuttur. İptal işlemi genellikle çağrı merkezi üzerinden, internet şubesi veya doğrudan şube ziyareti yoluyla gerçekleştirilebilir. İşlemlere başlamadan önce, Katılım Emeklilik’in sağladığı hizmet saatleri ve iletişim bilgileri önem arz eder.

Katılım emeklilik bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Çağrı Merkezi ile İptal: Katılım Emeklilik’in çağrı merkezi hafta içi 09:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İptal işlemleri için 0 (850) 226 0 123 numarası aranabilir.

Online İşlemler ile İptal: Katılım Emeklilik internet şubesi üzerinden de iptal işlemleri gerçekleştirilebilir. İptal işlemi için internet şubesi kullanılabileceğine dair direkt bir bilgi bulunmamakla birlikte, genel olarak birçok emeklilik şirketi internet şubesi üzerinden bu tür işlemlere olanak tanımaktadır.

Şube Ziyareti ile İptal: Katılım Emeklilik şubesine gidilerek iptal işlemi yüz yüze gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, özellikle daha kişisel bir hizmet veya iptal işlemi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler için uygundur.

Takas Bank Bes İptal

Takasbank'ın BES iptali ile ilgili doğrudan bir işlemi yoktur. Takasbank BES fonlarının saklanması ve yönetimi konusunda hizmet vermektedir. BES iptali için katılımcıların kendi BES sağlayıcıları ile (emeklilik şirketleriyle) iletişime geçmeleri gerekmektedir. Emeklilik şirketinin iletişim bilgileri, ilgili sözleşmede veya şirketin resmi web sitesinde bulunabilir.

Ziraat Bankası Bes İptal

Ziraat Bankası üzerinden yürütülen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptal süreci, birden fazla yöntemle gerçekleştirilebilir. İptal işlemleri, internet şubesi, mobil bankacılık, telefon aracılığı ile çağrı merkezi, ya da doğrudan banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

İnternet Şubesi ve Mobil Bankacılık ile İptal: İnternet Şubesi: Ziraat Bankası internet şubesine giriş yaparak "Online İşlemler" menüsünden "Bireysel" işlemleri seçilir ve bireysel emeklilik hesabı sorgulamasından sonra iptal işlemleri gerçekleştirilir​​​​. Mobil bankacılık uygulamasında "Değişiklikler ve Talepler" bölümünden "BES Cayma Talebi" seçeneği ile iptal işlemi başlatılır​​​​.

Telefon ile İptal: Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 97 00 ya da 0850 202 20 20 numaraları aranarak, sesli yanıt sisteminden gerekli yönlendirmelerle iptal işlemi gerçekleştirebilir.

Banka Şubeleri Aracılığıyla İptal: Ziraat Bankası şubesine gidip doğrudan bir banka görevlisi ile görüşmek yoluyla iptal işlemini başlatmak da mümkündür​​.

İş Bankası Bes İptal

İş Bankası Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptali için belirli adımların takip edilmesi gerekmektedir. İş Bankası'na ait Anadolu Hayat Emeklilik üzerinden yürütülen BES iptali, direkt banka ile iletişime geçerek gerçekleştirilebilir. SMS ile iptal işlemi mümkün olmadığından, telefon aracılığıyla çağrı merkezi ya da doğrudan banka şubelerine başvurarak iptal işlemi yapılabilir.

İş Bankası bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Çağrı Merkezi: İş Bankası'nın çağrı merkezi numarası olan 0850 724 55 00 numarası aranarak iptal işlemi için gerekli yönlendirmeler alınabilir.

Banka Şubeleri: İş Bankası şubelerine gidilerek doğrudan iptal işlemi başvurusunda bulunulabilir.

MetLife Bes İptal

MetLife Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptali, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. İptal işlemi için MetLife'ın çağrı merkezi, internet sitesi veya banka şubeleri ve acenteler aracılığıyla işlemler yürütülebilir.

Metlife bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Çağrı Merkezi Aracılığıyla İptal: MetLife BES iptali için MetLife'ın 0850 222 0 638 numaralı çağrı merkezini arayarak iptal talebinde bulunulabilir. Çağrı merkezi üzerinden yapılan iptalde, güvenlik ve kimlik doğrulama için bazı bilgiler istenebilir​​.

Şube veya Acente Aracılığıyla İptal: MetLife veya iş birliği içinde olduğu banka şubeleri (Denizbank ve T-Bank gibi) ve MetLife acenteleri üzerinden de iptal işlemi yapılabilir. Bu yöntem için kimlik belgesi götürülmesi gerekmektedir. Vekil aracılığıyla yapılacak iptaller için noter onaylı vekaletname gereklidir​​.

İnternet Sitesi Üzerinden İptal: MetLife bireysel emeklilik hesabını kurumun resmi internet sitesi üzerinden iptal edilebilir. Bu yöntem, ödeme ve başvuruların Denizbank ya da T-Bank aracılığıyla yapılması durumunda da geçerlidir​​.

Denizbank Bes İptal

Denizbank Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptal işlemleri için birkaç yöntem mevcuttur. İptal işlemi şubeler aracılığıyla, müşteri hizmetleri üzerinden, ayrılma talep formu aracılığıyla ya da Denizbank'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir​​. Ayrıca Denizbank bes iptal işlemlerini MetLife çözüm ortaklığı ile sunmaktadır.

Deniz Bankası bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Şubeler Üzerinden İptal: Şube veya acente ziyareti ile iptal işlemi yapmak için, Denizbank şubesine veya Metlife acentesine gidilmesi gerekir. Kimlik belgesinin ibrazı yanında iptal talebinin de yetkili personele bildirilmesi önemlidir. İptal formunu doldurup teslim ettikten sonra iptal işlemi başlatılacak ve para iadesi on iş günü içinde tamamlanacaktır​​.

Müşteri Hizmetleri Aracılığıyla İptal: Denizbank'ın 0850 222 0800 veya Metlife'ın 0850 222 06 38 numaralı müşteri hizmetleri aranarak iptal talebi iletilebilir. Müşteri temsilcisi, iptal işlemi için gerekli kimlik ve hesap bilgilerini isteyecek ve kişiye bir ayrılma formu gönderecektir. Daha sonra formun doldurulup e-posta ile geri gönderilmesi gerekir​​.

Ayrılma Talep Formu ile İptal: Ayrılma talep formu doldurularak da iptal işlemi gerçekleştirilebilir. Form doldurulup, e-posta veya faks yoluyla Metlife'a gönderildikten sonra iptal işlemleri başlatılacaktır​​.

BES iptali için diğer bankalarda olduğu gibi SMS yoluyla iptal etme seçeneği Denizbank’ta bulunmamaktadır.

Avivasa Bes İptal

AvivaSA Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptali için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler arasında müşteri hizmetleri aracılığıyla iptal, şube üzerinden iptal, ayrılma formu doldurarak iptal ve internet sitesi üzerinden iptal yer alır.

Avivasa bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Müşteri Hizmetleri: AvivaSA BES iptali için 444 11 11 numaralı çağrı merkezini aranarak iptal talebinde bulunulabilir.

Şube Üzerinden İptal: En yakın Akbank veya AvivaSA şubesine gidilerek iptal talebi iletilebilir. Bu işlem için kimlik kartı ya da resmi bir belge gerekmektedir. Şahsen gidilemeyecek durumlarda noter onaylı vekalet verilen kişi de bu işlemi gerçekleştirebilir​​​​.

Ayrılma Formu ile İptal: AvivaSA şubelerinden alabileceğiniz bir iptal formunu doldurarak veya kendiniz bir dilekçe yazarak iptal işleminizi başlatabilirsiniz​​​​.

İnternet Sitesi Üzerinden İptal: AvivaSA'nın internet sitesine girerek online bir şekilde iptal talebinde bulunabilirsiniz​​.

Axa Bes İptal

Axa Bes Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) iptali için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler arasında şube üzerinden iptal, internet sitesi üzerinden iptal, müşteri hizmetleri ve mobil uygulama üzerinden iptal yer alır.

Axa Bes İptal bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak:

Şube Üzerinden İptal: AXA Hayat ve Emeklilik veya AXA Sigorta şubelerinden en yakınınıza giderek iptal işlemleri başlatılabilir. Kimlik kartı ya da kimlik yerine geçebilecek bir belge ile şubeye gidilmesi gerekmektedir.

İnternet Sitesi Üzerinden İptal: AXA Hayat ve Emeklilik’in resmi internet sitesi üzerinden de iptal talebi iletilebilir. “Canlı Destek” veya “Online İşlemler” menüsünü kullanarak da iptal talebini iletmek mümkündür​​.

Müşteri Hizmetleri ve Mobil Uygulama: Ayrıca, müşteri hizmetleri aracılığıyla veya mobil uygulama üzerinden de iptal işlemleri gerçekleştirilebilir.

Fiba Emeklilik Bes İptal

Fiba Emeklilik Sistemi (BES) iptali için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler arasında şube üzerinden iptal, internet sitesi üzerinden iptal, müşteri hizmetleri ve mobil uygulama üzerinden iptal yer alır.

Fiba bireysel emeklilik iptal yöntemlerini daha yakından inceleyecek olursak: