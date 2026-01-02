Kademeli Emeklilik Gelecek mi? Kademeli Emeklilik Tablosu 2026 EYT kapsamında kademeli emeklilik nedir, kimler yararlanabilir? Kademeli emeklilik tablosu ve torba yasa detayları hakkında bilgi edinin.

En Uygun Mevduat Tekliflerini Hesapla ve Başvur Tutar Vade

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK'ya giriş yapmış olan vatandaşlar emeklilik hakkını elde ederken, bu tarihten sonra SGK'ya giriş yapanlar emeklilik için çok daha uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

2000 ila 2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde sigortalı olan bireyler için yeni bir düzenleme geliştirme aşamasında olduğu konuşuluyordu. Bu düzenlemenin, genel bir torba yasa içerisinde yasalaşması bekleniyordu. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kategorisinde yer almayan sigortalılar için işe başlama tarihlerine bağlı olarak farklılaşan emeklilik yaşları belirleniyor.

Bu yazımızda kademeli emekliliğin ne olduğunu, kademeli emeklilik şartlarını inceliyor ve kapsamlı bir kademeli emeklilik tablosu sunuyoruz.

Kademeli Emeklilik Gelecek mi?

Şu an için kademeli emeklilik uygulamasına ilişkin yürürlükte olan herhangi bir yasa ya da resmi düzenleme bulunmamaktadır. Ancak özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan ve EYT kapsamı dışında kalan vatandaşlar tarafından uzun süredir beklenen bir düzenleme olduğu açıktır. Bu grup, mevcut emeklilik sisteminde yüksek prim gün sayısı ve ileri yaş şartları nedeniyle emekliliğe erişimde ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır.

Mart 2026’te CTürkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bir kanun teklifi, 2000–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan bireyler için kademeli emeklilik imkanı sunmayı hedeflemektedir. Bu teklifte, SSK ve Bağ-Kur’lu sigortalılar için prim gün şartlarının düşürülmesi önerilmektedir. Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmamış ve hala komisyon aşamasında beklemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ise mevcut emeklilik sisteminde herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesine dair somut bir gelişme beklenmemektedir. Bununla birlikte, sosyal güvenlik uzmanları ve ilgili çevreler, kademeli emeklilik konusunun tamamen rafa kaldırılmadığını; ekonomik koşullar, toplumsal beklentiler ve siyasi gelişmelere bağlı olarak 2027–2028 yıllarında yeniden gündeme gelebileceğini öngörmektedir.

%0 Faizli ₺60.000 Oran %0 (Faizsiz) İhtiyaç Kredisi ₺35.000 Taksitli Avans ₺25.000 Detay Başvur Mobilden İlk Kez Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 60.000TL’ye varan nakit (%0 faizli 35.000TL’ye varan 6 ay vadeli kredi ve %0 faizli 25.000TL’ye varan 3 ay vadeli, Taksitli Avans) fırsatı!

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, Türkiye'de uzun süredir tartışılan bir konu olup, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununa çözüm bulunması amacıyla gündeme gelmiştir. İşe başlama yaşı ve sigorta başlangıç tarihi gibi faktörlere dayalı olarak emeklilik yaşının belirlenmesi, çeşitli kesimler tarafından adaletsiz olarak görüldüğünden, kademeli emeklilik sistemi önerilmiştir.

Kademeli emeklilik, hem sosyal adaleti sağlamak hem de devletin sosyal güvenlik bütçesi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla önerilmiş bir sistemdir. Bu sistem ile emeklilik yaşı, kişilerin işe başlama yaşı ve sigortalılık süresine göre esnek bir şekilde düzenlenerek, kişilere daha adil bir emeklilik imkanı sunulması planlanmaktadır.

Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artırıldığı bir sistemdir. Uzmanlar, kademeli emeklilik sisteminin Türkiye'de uygulanmasının yakın olduğunu belirtiyorlar. Bu sistem, belirli yaş ve prim gün sayısını dolduran kişilere kademeli olarak emekli olma imkanı tanıyacak. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Kademeli emeklilik sistemine dair detaylar ve düzenlemelerin kapsamı henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, 2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olanların bu yeni düzenlemelerden yararlanabileceği belirtiliyor.

Kademeli Emeklilik Torba Yasada Var mı?

Yapılan tahminlere göre, kademeli emeklilik yasasının torba yasa içinde yer alması bekleniyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yaptığı açıklamada kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmalarının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bu açıklamaya göre kademeli emeklilik torba yasada yer almayacak.

Malulen emeklilik hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyorsanız, Malulen Emeklilik Şartları – 2026 başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Bu yazıda, 2026 yılı itibarıyla geçerli olan başvuru şartları, gerekli prim gün sayısı, sağlık raporu süreci ve kimlerin bu haktan yararlanabileceği gibi tüm detaylar kapsamlı şekilde ele alınmaktadır.

Kademeli Emeklilik Tablosu

2026 yılında kademeli emekliliğe ilişkin hazırladığımız güncel EYT prim gün sayısı tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yıl Prim Günü Yaş (Erkeklerde) Yaş (Kadınlarda) 1999 Sonrası Kademeli Emeklilik 6250 45 43 2000 Sonrası Kademeli Emeklilik 6325 45 43 2001 Sonrası Kademeli Emeklilik 6400 45 43 2002 Sonrası Kademeli Emeklilik 6475 45 43 2003 Sonrası Kademeli Emeklilik 6550 46 44 2004 Sonrası Kademeli Emeklilik 6625 47 45 2005 Sonrası Kademeli Emeklilik 6775 48 46 2006 Sonrası Kademeli Emeklilik 6775 49 47 2007 Sonrası Kademeli Emeklilik 6850 50 48 2008 Sonrası Kademeli Emeklilik 6925 51 49

2000 Sonrası Kademeli Emeklilik Olacak mı?

2000 sonrası kademeli emeklilik konusu, Türkiye'de emeklilik sistemi ve çalışma hayatıyla ilgili önemli bir gündem maddesidir. Ancak, konuyla ilgili net bir karar henüz alınmamıştır. Bazı haber kaynakları 2000 sonrası kademeli emeklilik konusunu müjde olarak sunsalar da bakanlık tarafından yapılan açıklamalar dikkate alındığında böyle bir düzenlemenin yakın tarihte yapılmayacağını anlaşılmaktadır.

Eyt Kademeli Emeklilik Şartları Neler? - 2026

EYT kapsamında kademeli emeklilik şartları 2026 yılında, çalışma hayatına ne zaman başlandığına ve prim gününe göre değişebilir.

Genel olarak, 2000 ve sonrası için belirlenen kademeli emeklilik şartları şunlardır:

2000 Sonrası Sigorta Girişi: EYT kademeli emeklilikten yararlanabilmek için 2000 ve sonrasında sigorta girişi yapmış olmak gerekmektedir.

Yaş Şartı: Yaş şartı, kişinin hangi yıl içinde sigorta girişi yaptığına bağlı olarak değişmekle birlikte erkeklerde minimum 43, kadınlarda minimum 45’tir.

Prim Günü Şartı: Prim günü şartı da kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterebilir. 2000 sonrası için belirlenen prim günü şartları 6325 ve 6925 gün arasında değişmektedir.

Kademeli Emeklilik Tablosu: Yukarıdaki kademeli emeklilik tablosu incelendiğinde, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim günü şartlarının bir arada değerlendirildiği belirli bir tablonun olduğu görülmektedir. Bu tablo, hangi yıl içinde sigorta başlangıcı yapıldığına göre farklılık göstermektedir.

Kademeli Emeklilik Ne Zaman Çıkacak?

Kademeli emeklilik konusunda net bir çıkış tarihi belirlenmemiş olsa da, Türkiye'de kademeli emeklilik üzerine çalışmalar devam ediyor ve sürecin ilerlediği görülüyor. Son zamanlarda yapılan açıklamalar ve yasal düzenlemeler, kademeli emeklilik sisteminin gündemde olduğunu gösteriyor. Ancak tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği ve şartlarının nasıl olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Kısmi Emeklilik ile Kademeli Emeklilik Aynı mı?

Kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik, genellikle aynı bağlamda kullanılmakla birlikte, birbirlerine yakın kavramlar olarak görülebilir. Kademeli emeklilik sistemi, sigortalı çalışanların belirli bir yaşı ve prim gün sayısını doldurduktan sonra kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kısmi emeklilik de denilen kademeli emeklilikte, belirlenen şartlara ulaşan çalışanlar emekli olma hakkı kazanır. Örneğin 15 senelik sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkına sahip olmakta, böyle bir sistemle kademeli olarak tam emekliliğe geçiş yapılmaktadır.

Kademeli emeklilikte sigortalılar, belirlenen emeklilik gün sayısı ve koşulları karşılayamadıkları durumlarda kısmi emekliliğe geçebilirler. Bu durumda, normal emeklilik için gereken süre ve prim gün sayısı daha az olabilir. Böylece emeklilik hakkı daha erken elde edilebilir.