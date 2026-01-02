Asgari Ücrete Ara Zam - 2024 2024'te asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporu ile geçim şartlarına dair güncel bilgiler burada.

2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk artışın ardından 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Türk-İş tarafından yayımlanan Mayıs ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporu, dört kişilik bir ailenin temel gıda ve diğer yaşam ihtiyaçlarını asgari ücret karşılayabilecek mi sorularını da beraberinde getirdi.

Bu yazıda, asgari ücret zammı, açlık ve yoksulluk sınırları, alım gücü ve ekonomik şartlar hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Asgari Ücret 2024 Ara Zam Var Mı?

2024 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmayacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk artışın yıl boyunca geçerli olacağını belirtti. Bu kapsamda, net asgari ücret Ocak ayındaki zamla 17,002 TL olarak belirlenmişti dolayısıyla Temmuz ayında yeni bir artış öngörülmüyor.

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

Türk-İş, her ay düzenli olarak açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunu Mayıs ayı için de yayınladı. Bu rapor, dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan minimum miktarı ve aynı ailenin insanca yaşayabileceği bir yaşam standardına ulaşması için gereken toplam gelir miktarını ortaya koyuyor.

2024’ün ilk aylarında olduğu gibi temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışları mayıs ayında da devam etti. Bu veriler doğrultusunda gıda fiyatlarının artmaya devam ettiği ve yaşam şartlarının her geçen gün daha zor hale gelmesi ve alım gücünün azalması kaçınılmaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum toplumun tüm katmanlarını olumsuz etkiliyor.

Açlık Sınırı Mayıs Ayında Ne Kadar?

Türk-İş'in Mayıs 2024 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18.969,22 TL, gıda, ulaşım, barınma vb. temel yaşam ihtiyaçlarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 61.788,99 TL bekar bir bireyim yaşam giderlerinin ise 24.609,50 TL olarak belirlendi. Bu doğrultuda satın alma gücü de düşmeye devam ediyor.

Yoksulluk Sınırı Mayıs Ayında Ne Kadar?

Türk-İş'in Mayıs 2024 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 61.788,99 TL olarak belirlendi. Bu miktar, ailenin gıda, kira, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan toplam gelir miktarını ifade ediyor.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Nisan Ayında Ne Kadardı?

Nisan 2024'te Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre, açlık sınırı 17.725 TL, yoksulluk sınırı ise 57.736 TL, bekar bir bireyim yaşam giderleri ise 22.992 TL olarak belirlenmişti. Nisan ayı verilerine baktığımızda yıl ortasına gelmeden asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü görebiliriz. Ayrıca bu verilere göre, bir ay içinde hem açlık hem de yoksulluk sınırında artış gözlemlendi.

