Eğitim ve Öğrenci Kredisi Hesaplama ve Başvuru 2026

2026 yılında eğitim ve öğrenci kredisinden faydalanmak isteyen bireyler için, onlarca bankanın sunduğu en uygun eğitim kredisi tekliflerini bir araya getirdik. Hesaplama aracımız ile ihtiyacın olan öğrenci kredisi için bankaların sunduğu özel teklifleri görebilir, karşılaştırabilir ve başvuru işlemini dakikalar içinde tamamlayabilirsin.
|Bankalar
|Faiz
min-max
|Anapara
min-max
|Vade
min-max
|%1,99 - %3,69
|5.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,74 - %3,84
|1.000 - 1.000.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,79 - %3,09
|10.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,89 - %4,29
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,94
|1.000 - 600.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 350.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,49
|5.000 - 5.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99
|1.000 - 400.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%2,99 - %3,59
|1.000 - 450.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,22
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,39
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,42
|1.000 - 1.000.000 TL
|2 - 36 Ay
|İncele
|%3,49
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 20.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%3,59
|1.000 - 100.000 TL
|13 - 36 Ay
|İncele
|%3,61
|1.500 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,69 - %4,65
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%3,70 - %3,89
|1.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%3,94 - %4,49
|3.000 - 250.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,30
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,39
|1.000 - 1.000.000 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,49
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 12 Ay
|İncele
|%4,84 - %5,33
|1.000 - 500.000 TL
|4 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1 - 125.000 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%4,99
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,00
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
|%5,25
|50.001 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|İncele
|%5,59 - %5,74
|1.000 - 999.999 TL
|1 - 36 Ay
|İncele
Eğitim kredisi, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından sunulan bir bireysel kredi türüdür. Bu kredi, okul ücretleri, kitap, konaklama ve diğer eğitimle ilgili harcamaları finanse etmek için kullanılır. Başvuruda bulunabilmek için 18 yaşından büyük olmak, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olmak ve eğitim giderlerini gösteren bir belge ibraz etmek gereklidir. Reşit olmayan öğrenciler için ise ebeveynleri kredi başvurusunda bulunabilir. Eğitim kredisi, ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirildiğinden, vade süresi genellikle 36 aya kadar çıkabilir.
Öğrenci kredisi yalnızca eğitim ile ilgili harcamaların finanse edilmesi için tercih edilir. Genel olarak öğrenim süresi boyunca ödemesiz dönemler mevcuttur ve mezun olduktan sonra belirlenen süre boyunca taksitler halinde geri ödeme yapılır. Bireyin çekmek istediği kredi miktarı, eğitimin masraflarına göre belirlenir. Bu doğrultuda lisans ve yüksek lisans gibi eğitimlerde farklı limitler uygulanabilir. Bu kredi türünde faiz oranları ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.
Eğitim kredisi hesaplama işleminde dikkate alınan temel faktörler şunlardır:
Kredi Tutarı (Anapara): Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için talep ettiğin kredi miktarıdır.
Faiz Oranı: Bankanın uyguladığı yıllık faiz oranıdır. Bu oran, kredi maliyetini doğrudan etkiler ve bankadan bankaya farklılık gösterebilir.
Vade Süresi: Kredinin geri ödeme süresidir. BDDK düzenlemelerine göre, eğitim kredileri en fazla 36 ay vadeli olabilir.
Vergiler ve Masraflar: Faiz üzerinden hesaplanan Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) gibi ek maliyetlerdir.
Eğitim kredisi hesaplaması sırasında öncelikle aylık taksit tutarı belirlenir. Bu hesaplamada kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi temel alınır. Her ay ödenecek taksit hem anapara hem de faiz ödemelerini kapsar. Faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır ve buna BSMV ile KKDF vergileri eklenir. Aylık taksitten faiz ve vergiler düşüldüğünde o aya ait anapara ödemesi ortaya çıkar. Bu süreç, kredi vadesi boyunca her ay düzenli olarak tekrarlanır.
Örneğin, 100.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli bir eğitim kredisi için, aylık %3,79 faiz oranıyla hesaplama yapıldığında, aylık taksit tutarı yaklaşık 11.236,14 TL olacaktır. Bu hesaplama, faiz oranı ve vade süresine göre değişiklik gösterebilir.
2026 yılında eğitim ve öğrenci kredisi veren bankalar aşağıdaki gibidir:
Akbank
TEB
QNB
Garanti BBVA
İş Bankası
Deniz Bank
ING
Vakıfbank
Genel olarak bu bankalar, 36 aya varan vade seçenekleri ile 350.000 TL’den başlayarak 1.000.000 TL’ye kadar eğitim kredisi sunar.
2026 yılında Türkiye’de faizsiz eğitim veya öğrenci kredisi veren banka bulunmamaktadır. Bankaların eğitim kredisi ürünlerindeki faiz oranları, dönemsel politikalar ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, kredi başvurusunda bulunmadan önce bankaların güncel kampanya ve faiz oranlarını incelemelidir.
Öte yandan bazı bankalar, düşük faizli eğitim kredisi fırsatları ile eğitim masraflarını karşılamak isteyen öğrencilere avantajlı seçenekler sunmaktadır. Örneğin ING ve QNB gibi bankalar, belirli vade ve koşullar altında uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayarak eğitim harcamalarının daha rahat yönetilmesine olanak tanır. Bu sayede öğrenciler, okul ücreti, kitap veya konaklama gibi giderlerini finansal olarak daha kolay planlayabilirler.
Eğitim kredisi almak için öncelikle bir banka şubesine gitmen veya bankanın dijital kanalını tercih etmen gerekir. Başvuru sırasında kimlik belgesi, gelir durumunu gösteren belge ve eğitim kurumundan alınmış, öğrenim ücretini kanıtlayan bir belge talep edilir. Eğer öğrenci reşit değilse, başvuruyu ebeveynleri veya yasal vasisi yapar. Banka, başvuruyu değerlendirirken kredi notu, ödeme geçmişi ve finansal durumu göz önünde bulundurur. Onaylanan kredi tutarı genel olarak doğrudan eğitim kurumuna veya öğrenci hesabına aktarılır. Ayrıca bu krediler, ihtiyaç kredisi kapsamında olduğu için vade süresi çoğunlukla 36 aya kadar çıkabilir.
Eğitim ve öğrenci kredisi başvurusu, bankaların fiziki şubelerinden, resmi internet sitelerinden veya ilgili başvuru formları aracılığıyla hızlı bir şekilde yapılabilir. Başvuru sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta, aylık taksitlerin aile bütçesine uygun olup olmadığıdır. Kredinin geri ödemesi, gelir-gider dengesi gözetilerek planlanmalı ve taksitlerin uzun vadede finansal yük oluşturma riskine dikkat edilmelidir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce, aylık ödenebilir tutar net şekilde belirlenmeli ve buna uygun bir ödeme planı hazırlanmalıdır.
Ödeme planı, bankaların sunduğu kredi hesaplama araçları veya kredi ödeme planı sayfaları üzerinden kolayca oluşturulabilir. Böylece öğrenciler ve aileler, kredi sürecini daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde yönetebilir. Ayrıca TeklifimGelsin tarafından sunulan bankaların fırsatlarını tek bir çatı altında bulabilir, banka sitelerini tek tek gezmeden kendine en uygun teklifi inceleyerek sunulan en düşük faiz oranlarına göre başvuru işlemini dakikalar içinde tamamlayabilirsin.
Eğitim kredisi, bankalar tarafından belirlenen bazı şartları yerine getiren öğrencilere sunulan bir finansman desteğidir. Bu krediye doğrudan başvuru yapabilmek için öğrencinin 18 yaşını doldurmuş olması ve düzenli bir gelirinin bulunması gerekir. Gelir durumu mutlaka belgelenebilir olmalı ve banka tarafından kabul edilebilecek seviyede istikrarlı olmalıdır. Bunun yanında başvuru sahibinin kredi notu da oldukça önemli bir kriterdir. Nitekim bankalar, kişinin geçmiş ödeme alışkanlıklarını ve finansal güvenilirliğini inceleyerek risk değerlendirmesi yapar.
Reşit olmayan öğrenciler için ise süreç farklı işler. 18 yaşını doldurmamış bireyler kendi adlarına kredi başvurusu yapamadığından ebeveynleri veya yasal vasileri, gerekli belgeleri sağlayarak kredi talebinde bulunabilir. Böylece öğrencinin eğitim masrafları karşılanabilir. Nitekim eğitim kredisi alabilmek için hem yaş hem de finansal güvenilirlik şartları göz önünde bulundurulur ve bankalar, bu koşullara göre başvuruları değerlendirmeye alır.
Eğitim kredisi çekme şartları aşağıdaki gibidir:
Başvuru yapacak bireyin 18 yaşını doldurmuş olması,
Kredi notunun risksiz grupta yer alması,
Okul faturasının ya eğitim giderlerinin ibraz edilmesi,
Resmi evrak ile gelir durumunun beyan edilmesi,
Talep edilen kredi tutarının yalnızca eğitim masrafları için kullanılması.
Eğitim kredisi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
Başvuru yapan kişinin bilgilerini kayıt altına almak için kimlik belgesi,
Gelir durumunun tespit edilmesi için maaş bordrosu ya da vergi levhası,
Eğitim giderlerinin tespit edilmesi için eğitim bedelini gösteren belge,
Başvuru sahibinin adresini doğrulamak için ikametgah belgesi.
Ancak bazı meslek gruplarında istenen belgeler değişiklik gösterebilir. Sektörlere göre istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
Kamu Çalışanlarından İstenen Belgeler: Maaş bordrosu, ikametgah belgesi, eğitim giderlerini gösteren fatura, ek gelir belgesi (varsa).
Özel Sektör Çalışanlarından İstenen Belgeler: Maaş bordrosu, ikametgah belgesi, eğitim giderlerini gösteren fatura, ek gelir belgesi (varsa) ve SGK dökümü.
Serbest Meslek Sahiplerinden İstenen Belgeler: Güncel vergi levhası, ikametgah belgesi, eğitim giderlerini gösteren fatura, ek gelir belgesi (varsa), oda kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu.
En uygun öğrenci kredisini bulmak için farklı bankaların sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırmak büyük önem taşır. TeklifimGelsin üzerinden birçok bankanın güncel kredi tekliflerine tek ekrandan ulaşabilir, faiz oranlarını, vade seçeneklerini ve başvuru koşullarını ayrıntılı şekilde inceleyebilirsin. Böylece yalnızca düşük faiz oranına sahip bankayı değil, aynı zamanda bütçene en uygun ödeme planını sunan krediye de kolayca başvurabilirsin.
Eğitim kredisi yapılandırma, mevcut krediyi ödemekte zorlandığın durumlarda bankayla yeniden anlaşma yaparak ödeme koşullarını daha uygun hale getirmen anlamına gelir. Bu işlem, kredinin tamamen iptal edilmesi değil, koşullarının yeniden düzenlenmesidir. İlgili süreç aşağıdaki gibi ilerler:
Bankayla İletişim Kurulması:
Öncelikle eğitim kredisi aldığın banka ile görüşerek yapılandırma talebinde bulunman gerekir.
Gerekli Belgelerin Sunulması:
Banka gelir belgesi, mevcut borç dökümü ve ödeme durumuna ilişkin belgeler talep eder. Bu talep doğrultusunda ilgili belgeleri bankaya iletmen gerekir.
Yeni Koşulların Belirlenmesi:
Banka, ödeme gücüne göre vade uzatma, taksit tutarının düşürülmesi veya faiz oranında değişiklik gibi seçenekler sunabilir. Bu seçeneklerden uygun olanı seçebilirsin.
Planın Değerlendirilmesi:
Sunulan yeni ödeme planını dikkatli bir şekilde incelemen gerekir. Çünkü vadenin uzaması toplam maliyetin artmasına, faiz yükünün çoğalmasına neden olabilir.
Alternatiflerin Araştırılması:
Sadece kendi bankan ile sınırlı kalmayıp, diğer bankaların sunduğu borç transferi ya da refinansman seçeneklerini de incelemen avantajlı olabilir.
Eğitim kredisi için çekilebilecek maksimum tutar, bankaların belirlediği kredi politikalarına ve başvuru sahibinin finansal durumuna göre değişiklik gösterir. Genel uygulamada üst limit 1.000.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Ancak her banka bu tutarı onaylamaz; çoğu zaman öğrencinin veya velinin gelir düzeyi, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme kapasitesi dikkate alınarak daha düşük limitler belirlenir.
Limiti yüksek olan kredilerin verilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bankalar bu noktada faiz oranlarını daha yüksek uygulayabildiği gibi vade süresini daha kısa tutabilir. Ayrıca yüksek limitli kredilerde ek belge ve teminat talep edilebilir.
İpotekli öğrenci kredisi, gelirini belgeleyemeyen ya da standart kredi limitlerinden daha yüksek tutarda finansmana ihtiyaç duyan kişiler için sunulan bir finansman seçeneğidir. Bu finansman türünde, başvuru sahibi bir gayrimenkulünü bankaya teminat olarak gösterir ve kredi borcu tamamen ödenene kadar bu gayrimenkul üzerinde ipotek bulunur. Borç kapatıldığında ise ipotek kaldırılır. Verilebilecek kredi tutarı, ipotek gösterilen gayrimenkulün ekspertiz değerine göre belirlenir.
İpotekli öğrenci kredisi şartları, normal eğitim kredisiyle büyük ölçüde benzerlik gösterir. Kimlik belgesi ve eğitim masraflarını kanıtlayan belgelerin yanı sıra kredi notu gibi kriterler bu finansman türünde de değerlendirmeye alınır. Ancak bu kredi türünde ek olarak bankaya ipotek edilebilecek bir taşınmazın sunulması zorunludur.
Hayır, güncel olarak 2 yıl geri ödemesiz eğitim kredisi sunan bir banka bulunmamaktadır. Ancak bazı bankalar, öğrencilerin nakit ihtiyacına yönelik olarak kısa süreli ödemesiz dönem (örneğin 2-3 ay erteleme) alternatifi sunabilmektedir. Dolayısıyla uzun süreli (2 yıl gibi) ödemesiz eğitim kredisi almak mümkün değildir; yalnızca bankaların sunduğu standart vadeler ve kısa erteleme imkanları geçerlidir.
Örneğin Kuveyt Türk, eğitim finansmanı kapsamında 3 ay ertelemeli dönem imkanı sunmaktadır. Yalnızca eğitim masrafları için sunulan bu destek, maksimum 36 ay vade ile kullanılabilir. Öte yandan 50.000 TL üzeri destekler ise en fazla 24 ay taksitlendirilebilir. Bu destekten faydalanmak isteyenler için ertelenen dönemler özelinde alınmayan kârlar ise ilk taksit tutarına eklenir.