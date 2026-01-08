Eğitim ve Öğrenci Kredisi Hesaplama ve Başvuru 2026

Eğitim Kredisi Nedir?

Eğitim kredisi, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından sunulan bir bireysel kredi türüdür. Bu kredi, okul ücretleri, kitap, konaklama ve diğer eğitimle ilgili harcamaları finanse etmek için kullanılır. Başvuruda bulunabilmek için 18 yaşından büyük olmak, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olmak ve eğitim giderlerini gösteren bir belge ibraz etmek gereklidir. Reşit olmayan öğrenciler için ise ebeveynleri kredi başvurusunda bulunabilir. Eğitim kredisi, ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirildiğinden, vade süresi genellikle 36 aya kadar çıkabilir.

Öğrenci kredisi yalnızca eğitim ile ilgili harcamaların finanse edilmesi için tercih edilir. Genel olarak öğrenim süresi boyunca ödemesiz dönemler mevcuttur ve mezun olduktan sonra belirlenen süre boyunca taksitler halinde geri ödeme yapılır. Bireyin çekmek istediği kredi miktarı, eğitimin masraflarına göre belirlenir. Bu doğrultuda lisans ve yüksek lisans gibi eğitimlerde farklı limitler uygulanabilir. Bu kredi türünde faiz oranları ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.