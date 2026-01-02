Özel Araştırma: Eğitim Harcamalarında Kredi Kullanımı Artış Gösterdi 2025 yılında eğitim harcamalarında kredi ve finansman kullanımı nasıl bir artış gösterdi? 20 bin kişiyle yaptığımız özel araştırmanın sonuçları burada!

TeklifimGelsin ve Dorinsight’ın 20 bin kişi ile yaptığı araştırma, 2025 yılında eğitim harcamalarının aile bütçeleri üzerindeki etkisini ve bu giderleri karşılamak için kredi kullanımındaki artışı gözler önüne sermektedir.

Bu yazımızda sizler için araştırma kapsamında eğitim masrafları için kredi kartı kullanımındaki artışı, başvuruların geçen yıla kıyasla nasıl bir değişim gösterdiği ve reel büyüme oranlarını ele alacağız. Ayrıca ailelerin krediye yönelme nedenlerini detaylandırırken, sektör uzmanlarının görüşlerine yer vereceğiz.

Eğitimde Temel Masraf Kalemleri Neler?

Okul öncesi dönemde artış gösteren temel gider kalemleri şunlardır:

Kırtasiye giderleri: Defter, kitap, kalem, boya malzemeleri

Okul giyim giderleri: Forma, ayakkabı, spor kıyafetleri

Ulaşım giderleri: Servis ücreti, toplu taşıma masrafları

Barınma giderleri: Üniversite öğrencileri için yurt ve ev kiraları

Ek ders ve kurs ücretleri: Özel dersler, etüt merkezleri, online platformlar

Bu giderlerin toplamı aile bütçelerinde ciddi bir yük oluşturur ve finansman ihtiyacını kaçınılmaz hale getirir.

Eğitim Masraflarında Kredi Başvuruları Nasıl Bir Artış Gösterdi?

TeklifimGelsin ve Dorinsight tarafından yapılan 20 bin kişilik araştırmaya göre, okula dönüş döneminde kredi başvuruları geçtiğimiz yıla kıyasla %72 artarak 110.000 TL seviyesine ulaştı.

2024 kredi başvurusu ortalaması: 64.000 TL

2025 kredi başvurusu ortalaması: 110.000 TL

Yıllık artış oranı: %72

Enflasyon oranı: %33

Reel büyüme: %39

Bu veriler, ailelerin eğitim harcamalarını finanse etmek için krediye daha yoğun biçimde başvurduğunu ortaya koydu.

Eğitim Masrafları Kredi Kullanımına Nasıl Yansıdı?

Anket sonuçları, ailelerin farklı finansman araçlarına yöneldiğini de gösterdi:

Katılımcıların %7’si kredi kullanarak eğitim giderlerini karşıladı.

Katılımcıların %11’i kredi kartlarını okula dönüş masrafları için kullandı.

Bu veriler, eğitim harcamalarında kredi kartı ve kredi kullanımının arttığını gözler önüne seriyor.

Velilerin Krediye Yönelme Nedenleri Neler?

2025 yılında velilerin kredi talebini artıran en önemli nedenler şunlardır:

Enflasyonun bütçe üzerindeki baskısı

Artan kira ve yurt ücretleri

Kırtasiye ve okul giyim maliyetlerindeki yükseliş

Ek ders ve özel kursların zorunlu hale gelmesi

Dolayısıyla, okula dönüş kredisi gibi finansman araçlarına erişim, veliler için kritik bir konu haline geldi.

Sektördeki Uzmanlar Ne Diyor?

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, artan kredi başvurularına dair şu açıklamayı yaptı:

“Okul dönemi öncesinde kredi başvurularında gözlemlediğimiz yüzde 72’lik artış, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bu tablo, ailelerin eğitim harcamalarını karşılayabilmek için krediye geçen yıla oranla daha yoğun şekilde yöneldiğini ortaya koyuyor. 20 bin kişiyle yaptığımız anketin sonucunda, bu dönemde kredi kullananların yüzde 7’lik kesimi krediyi eğitim için kullandığını belirtiyor. Yine aynı dönemde yüzde 11’lik kitlenin kredi kartlarını eğitim harcamaları için kullandığını ortaya koyuyor. Eğitim giderleri; kırtasiye, giyim, servis ve barınma gibi çok sayıda kalemde aileler için finansal destek ihtiyacı yaratıyor. Bu nedenle finansmana erişim, veliler için her zamankinden daha kritik hale geliyor.”