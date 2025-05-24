Genç Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir? Nasıl Başvurulur? Genç girişimciler için kredi fırsatları! İş planınızı hazırlayın, gerekli belgeleri toplayın ve düşük faizli kredi imkanlarından yararlanın. Detaylar burada.

Genç girişimci kredisi, genç bireylerin iş hayatına atılıp ekonomiye ve kalkınmaya dahil olmalarını teşvik eden bir kredi türüdür. Bu krediyi çekebilmek için pek çok şartı yerine getirmek gerekir.

Bu yazımızda genç girişimci kredisinin ne olduğunu, ne kadar olduğunu şartlarının ne olduğunu, nasıl alındığını, devlet destekli kredileri ve yaş sınırı gibi detayları ele alacağız.

Genç Girişimci Kredisi Nedir?

Genç girişimci kredisi, yeni iş kurmak isteyen genç girişimciler için devlet ve bankalar tarafından sunulan özel bir destek türüdür. Genç girişimci kredileri diğer kredi türlerine göre daha düşük faizli ve uzun vadeli ödeme imkanları ile ile genç girişimcilere destek olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda genç girişimci kredileri gençlerin hayal ettikleri işi kurarak ekonomiye katkıda bulunarak kalkınmalarını destekler.

Genç Girişimci Kredisi Ne Kadar?

Genç girişimci kredisi, başvuranın cinsiyetine, başvurulan iş koluna, başvurulan bankaya, başvuranın kredi notuna göre değişiklik gösteren bir tutardır ve belli bir standardı yoktur. Ancak genç girişimci kredileri belli tutar aralıklarında sunulur. Genç girişimci kredi tutarı 300.000 TL ile 500.000 TL arasında değişmektedir. Genç kadın girişimcilere daha yüksek oranlarda genç girişimci kredisi verilmektedir.

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Genç Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir?

Genç girişimci kredisi hayata atılmak, kendi işini kurmak isteyen gençlere benzersiz bir fırsat sunan kredi türüdür. Ancak genç girişimci kredisine her başvuran gencin girişimci kredisi alabilmek için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu şartları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

18-35 yaşları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Minimum lise mezunu olmak,

Herhangi bir vergi ya da SGK borcu bulunmamak,

Kredi notunun yüksek olması,

Mevcut bir iş planının olması,

Başvuru sürecinde istenen tüm belgelerin tamamlanması.

Genç Girişimci Kredisi Nasıl Alınır?

Genç girişimci kredisi almak için öncelikle tüm genç girişimci kredisi şartlarını karşılıyor olmak gerekir. Başvuru sırasında sunulan iş planın kapsamlı ve gerçekçi şekilde hazırlanması genç girişimci kredisinin alınması noktasında büyük önem arz etmektedir çünkü krediyi verecek olan kurumlar iş projesine göre karar vermektedir.

Şartlar karşılandıktan ve belgeler hazırlandıktan sonra bankalara başvuru yapılmalıdır. Daha sonra banka başvuruyu değerlendirme sürecine alır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde genç girişimci kredisi başvuruda belirtilen banka hesabına aktarılır.

Genç Girişimci Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç girişimci kredisi başvurusu yapmak için eğer devlet destekli bir krediye başvurulacaksa KOSGEB’in vermiş olduğu genç girişimcilere yönelik eğitimleri tamamlamış olmak gerekir. Eğitim sonucu verilen sertifika, iş planı ve Genç Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği Başvuru Formu ile ilgili bankaya gidilerek başvuru işlemi yapılmalıdır. Bu başvuru için işletmenin kurulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır aksi takdirde başvuru yapılamaz. Başvuru değerlendirme sürecinin ardından başvuran kişiye olumlu ya da olumsuz dönüş yapılmaktadır.

Genç Girişimci Kredisi Yaş Sınırı Nedir?

Genç girişimci kredisine başvurabilmek için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında bulunan en önemli madde yaş sınırıdır. Belirtilen yaş sınırına göre sadece 18-35 yaşları arasındaki girişimciler genç girişimci kredisine başvurabilmektedir.

18-45 yaş grubunda yer alan bireyler de Cesur Girişimci kredisine başvurabilir. Cesur Girişimci Kredisi Şartları Nelerdir? Başvuru Adımları başlıklı yazımızı okuyarak bu kredinin ne olduğunu ve bu krediye nasıl başvuru yapıldığını inceleyebilirsiniz.

Devlet Destekli Genç Girişimci Kredisi

Devlet destekli genç girişimci kredisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında sunulmaktadır. KOSGEB, yeni iş kurmuş ya da kurmak isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla kredi fırsatları sunar. KOSGEB genç girişimci kredisi yaş sınırı diğer genç girişimci kredilerinden farklı olarak 18-29 yaş aralığını kapsamaktadır.

Devlet destekli genç girişimci kredisi, bankalardan farklı olarak daha düşük faiz oranlarına ve daha uzun vadeli ödeme olanaklarına sahip olabilir. Ancak Devlet destekli genç girişimci kredisi almak için diğer kredilerden farklı olarak KOSGEB’in hazırlamış olduğu eğitim programlarına katılmak ve sertifika almak gerekir. KOSGEB’de personel başı ücretlendirme uygulandığı için istihdam da aynı zamanda desteklenir.

Devlet destekli krediler yılın belli dönemlerinde açıklanan tarihler doğrultusunda başvuru kabul etmektedir. Bu tarihlerde vergi dairelerine giderek ya da interaktif vergi daireleri aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir.