İşletme Kredisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Faiz Oranları 2026 İşletme kredisinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve nasıl alındığının yanı sıra bu krediyi sunan bankalara dair kapsamlı bilgiler burada!

Günümüzde işletmeler, ihtiyaçlarını karşılamak için farklı finansmanlara ihtiyaç duyar. Bankalar ya da farklı devlet kurumları aracılığıyla sunulan işletme kredileri, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve çeşitli teçhizat ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Bu kredilerin türleri ve limitleri, banka ve kuruma göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda işletme kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve nasıl alındığını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca işletme kredisi çeşitlerinin yanı sıra bu krediyi veren bankalara ve bankaların talep ettikleri belgelere dair bilgiler sunacağız.

İşletme Kredisi Nedir?

İşletme kredisi, işletmelerin ana faaliyetlerini sürdürmesi, faaliyetlerine ve büyüme süreçlerine devam etmesini sağlamak amacıyla bankalar ya da finansal kuruluşlar aracılığıyla sunulan bir finansman türüdür. Türkiye’de faaliyet gösteren, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansına sahip bütün bankalar, işletme kredisi imkanı sunmaktadır.

İşletme kredisi ile bankalar, nakit ihtiyaçların düzenlenmesi ve karşılanması amacıyla işletmelere esneklik sağlar. Bu kredi ile işletmelerin hammadde temini, envanter satın alma, ekipman yenileme ve stok yönetimi gibi ihtiyaçlarını karşılamaları mümkündür. Ayrıca personel harcamaları, mamul-yarı mamul temini, ticari alacakların yönetimi ve hizmet alımı ihtiyaçları da bu kredi ile gerçekleştirilebilir.

İşletme destek kredisi genel olarak bankalardan, çevrimiçi hizmet sunan kredi kuruluşlarından ve birliklerinden alınabilir. Ayrıca Küçük İşletme İdaresi (SBA) gibi devlet destekli programlar da takip edilerek işletme kredisine başvuru yapılabilir. Bankalar, başvuru sürecinde işletmenin finansal geçmişini, kredibilitesini ve kredi kullanım amacını değerlendirmeye alır. Yapılan değerlendirmenin ardından işletmeye özel olarak limit, faiz oranı ve geri ödeme koşulu belirlenir.

İşletme Kredisi Çeşitleri Nelerdir?

İşletme kredileri, işletmelerin farklı finansman ihtiyaçlarına yönelik çeşitli başlıklar altında sunulur. Bu kredi türleri arasında KOSGEB İşletme Kredisi, Tarımsal ve Hayvancılık İşletme Kredisi, Esnaf Kefalet İşletme Kredisi, KGF Yatırım-İşletme Destek Paketi, İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredileri ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi yer alır.

Bu kredilere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

KOSGEB İşletme Kredisi

KOSGEB, özel finansman destekleri sayesinde işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Sunulan her desteğin tutarı, süresi, puanı ve azami kredi vadesi değişiklik göstermektedir.

Kapasite Geliştirme Destek Programı; KOBİ’lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yardımcı olmak amacıyla KOSGEB tarafından sunulmaktadır. Bu program kapsamında işletme başına sunulan kredi desteğinin üst limiti 20.000.000 TL, alt limiti ise 1.000.000 TL’dir. Ayrıca proje süresi 24 ay, azami kredi vadesi 36 aydır. KOSGEB mikro işletme kredisi ise daha önceki yıllarda sunulmuş olup; güncel durumda verilmemektedir.

Girişimci Destek Programı kapsamında işletmelere sunulan ilk destek türü İş Kurma Desteğidir. Bu destek kapsamında, işletmenin kuruluş giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır. Gerçek kişi işletmeler 10.000 TL, sermaye şirketleri ise 20.000 TL kuruluş desteğinden yararlanabilir.

Programın ikinci ana bileşeni olan İş Geliştirme Desteği, işletmelerin büyüme ve gelişme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu çeşitli gider kalemlerini finanse etmeyi amaçlar. Bu kapsamda personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test-analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderleri desteklenir. İş Geliştirme Desteğinin üst limiti 1.500.000 TL olup destek oranı %80 ve proje süresi 36 aydır.

Tarımsal ve Hayvancılık İşletme Kredisi

Tarımsal ve hayvancılık işletme kredileri bahçe ve tarla gibi çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren üreticilerin işletme ihtiyaçlarını karşılamak için sunulmaktadır. Örneğin QNB, Çiftçi İşletme Kredisi kapsamında tarımı ve çiftçileri desteklemek için finansman desteği sağlar. Bu destek; uzun vadeli ödeme seçenekleri ile farklı üretim alanlarına özgü finansal kaynak temini elde edebilmeyi kolaylaştırır. Ayrıca banka, İşletme Kredisi kapsamında bitkisel üretimi, besiciliği, süt hayvancılığını, organik tarımı ve serayı desteklemek amacıyla çeşitli finansman destekleri de sunar.

Öte yandan Vakıfbank; bitkisel üretim işletme kredisi, süt/besi hayvancılığı işletme kredisi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği işletme kredisi, örtü altı işletme kredisi, at yetiştiriciliği kredisi, arıcılık kredisi, rotatif tarım kredisi, spot tarım kredisi ve tarımsal işletme kredisi gibi krediler ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

Esnaf Kefalet İşletme Kredisi

Esnaf kefalet işletme kredisi, uzun vadede uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranlarından faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Örneğin TESKOMB, İşletme Kredisi adı altında esnaf ve sanatkarlara özel olarak azami 48 ay vadeli finansman desteği sağlar. Bu desteğin limiti, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin risk grubuna göre azami 1.000.000 TL’dir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yatırım-İşletme Destek Paketi

Kredi Garanti Fonu (KGF) yatırım-işletme destek paketi, imalatçı KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamalarına yönelik finansman desteğinin karşılanmasını sağlar. Destek kapsamında, işletmeye azami 6 aya kadar geri ödemesiz dönem tanınır ve toplam geri ödeme süresi en fazla 24 ay vadeyle yapılandırılır. Bu yapı, işletmenin başlangıç dönemi nakit akışını rahatlatmayı ve finansal yükümlülüklerin sürdürülebilir bir şekilde planlanmasını amaçlar. Ayrıca imalatçı KOBİ’ler için sunulan kefalet üst limiti 12,75 milyon TL iken; kefalet oranı %85, kredi üst limiti ise 15 milyon TL’dir.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredileri

İhracata yönelik işletme sermayesi kredileri, Türkiye genelinde ihracata yönelik ticari mal üreten ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler için sunulur. Örneğin Türk EximBank, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi kapsamında ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ya da imalatçı-ihracatçıların makine ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Bu krediye uygulanacak faiz/kâr payı oranları; kredinin vadesi, tutarı ve para birimine göre belirlenir.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

İstihdam odaklı işletme kredisi, sürdürülebilir ekonominin desteklenmesi ve mevcut iş gücüne katkı sağlanması amacıyla sunulur. İstihdam odaklı işletme kredisine başvuru işlemleri, işletmenin sektörüne ve kredi başvurusunda bulunacak bankaya göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak başvuru yapmak için ilgili işletmenin başvuru esnasında en az 10 çalışan işçisinin bulunması gerekir. Ayrıca işletmenin 3 ay içerisinde en az 5 ilave istihdam sağlayacağını taahhüt etmesi de, başvuru şartları arasında yer alır.

İşletme Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İşletme kredisi hesaplama işleminde kredi tutarı, faiz oranı, vade süresi, vergiler ve masraflar gibi kalemler dikkate alınır. Böylelikle aylık ödeme planı ve kalan ödemelerin toplamı kolay bir şekilde analiz edilebilir.

Örneğin aylık %3,00 faiz oranı ile 24 ay vadeli 1.000.000 TL’lik işletme kredisine başvuran bir işletmenin finansman maliyeti aşağıdaki gibidir;

Hesaplama Kalemi Tutar Kredi Tutarı 1.000.000 TL Aylık Faiz Oranı %3,00 Taksit Sayısı 24 ay Taksit Tutarı 60.005,60 TL Geri Ödenecek Toplam Tutar 1.440.134,49 TL Aylık Maliyet Oranı %3,1500 Yıllık Maliyet Oranı %45,0878

İşletme Kredisi Nasıl Alınır?

İşletme kredisi almak için öncelikle bu finansmanı sunan bankaları, özel finans kuruluşlarını ve devlet kurumlarını bulmak; ardından başvuru yapmak gerekir. Başvuru adımları aşağıdaki gibidir;

Şartların Karşılanması: İşletme kredisi şartları kapsamında, işletmenin en az 6 aylık bir dönemde kesintisiz ticari faaliyette bulunmuş olması ve kredi notunun riskli seviyede bulunmaması temel gereklilikler arasındadır. Belgelerin Hazırlığı: İşletme kredisi veren bankalar ya da kurumlar, başvuru sırasında bazı belgeler talep edebilir. Bu süreçte iş planı, finansal tablolar, vergi beyannameleri, banka ekstreleri ve yasal bilgilerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekir. Başvurunun Oluşturulması: Kredi veren kurum ya da banka tarafından verilen formun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Özellikle ticari, kişisel ve finansal bilgilerin yanı sıra kredi detaylarının açıkça belirtilmesi önemlidir. Kredinin Sonuçlanması: Tüm başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka ya da kurum, kontrolleri sağladıktan sonra başvuru sahibine geri dönüş sağlar. Bu süreç genel olarak birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde tamamlanır.

İşletme Kredisi Veren Bankalar 2026

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) lisansına sahip ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen işletmelerin bu finansman desteğinden faydalanmalarına yardımcı olur. Bu kapsamda 2026 yılında işletme kredisi veren bankalar arasında Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Odeabank, Akbank, Fibabanka, QNB, Halkbank, DenizBank ve Vakıfbank gibi bankalar yer alır. Bu bankaların işletmelere sunduğu finansmanın limiti ve vade süresi birbirinden farklıdır.

İşletme Kredisi Başvurularında İstenen Belgeler Nelerdir?

İşletme kredisi başvurularında kamu kurumları ya da özel bankalar, başvuru sahiplerinden bazı belgeler talep eder. Bu belgeler, bankalar ve kurumlar arasında değişiklik gösterse de genel olarak talep edilen evraklar şu şekildedir:

Ana sözleşme

Anonim şirketleri için hazirun cetveli (genel kurul katılımcı ve pay listesi)

İşletmenin oda sicil belgesi

İşverenlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgeleri

Mal varlığına ilişkin belgeler

Noter onaylı imza beyannameleri

Onaylı gelir ve bilanço tablosu

Ticaret sicil tasdiknamesi

Ticaret sicil gazetesi

Vergi levhası

Şahıs firmaları için gerekli ek belgeler:

Kimlik fotokopileri

İkametgâh belgesi

Söz konusu belgeler, pek çok banka ya da kurum tarafından talep edilmektedir. Ancak bu belgeleri temin etmekte zorlanan işletmeler, Gelir Belgesiz Kredi ve Kredi Kartı Veren Bankalar başlıklı yazımız üzerinden ilgili bankaları inceleyebilir.