İpotekli Kredi Nasıl Alınır? İpotekli Kredi Veren Bankalar 2026

Artan finansman ihtiyacı nedeniyle günümüzde ipotekli krediler sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri haline gelmiştir. Bu yazımızda ipotekli kredinin ne olduğundan, nasıl alındığına, hangi bankalarda verildiğinden kimlerin bu krediyi alabildiğine kadar pek çok soruyu cevaplayacağız. Ayrıca nasıl hesaplandığı, faiz oranları, vade süreleri ve ödenmediği takdirde neler yaşanabileceği gibi kritik konulara da değineceğiz.

İpotekli Kredi Nedir?

İpotekli kredi, bankalardan yüksek tutarlarda kredi çekebilmek için taşınır ya da taşınmaz malın güvence olarak gösterildiği kredi türüdür. İpotek karşılığı kredi çekebilmek için kişinin sahip olduğu ev, araba, iş yeri, arsa gibi malların tapusuyla başvuru yapması gerekir. Öte yandan kredi çekmekte zorlanan ve bazı şartları yerine getiremeyen kişiler de mevcut mallarını ipotek göstererek kredi imkanından faydalanabilir.

İpotekli krediyi diğer kredilerinden ayıran en temel özellik borcun ödenmemesi durumunda bankanın ipotek olarak gösterilen malı yasal yollarla satarak alacağını tahsil edebilmesidir.

İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Hangileri?

İpotekli kredi başvurusunda bulunmadan önce gerekli evrakların eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması gerekir. İpotekli kredi için gerekli evraklar şöyle sıralanabilir:

Kimlik belgesi, pasaport ya da sürücü belgesi

İkametgâh belgesi

İpotek gösterilecek taşınır ya da taşınmazın tapusu

Gayrimenkul Geliri Beyan Edenlerde: Tapu aslı ve fotokopisi

Ücretli Çalışanlarda: Maaş bordrosu

Serbest Meslek Sahiplerinde: Vergi levhası

Emeklilerde: Hesap cüzdanı

Şirket Ortaklarında: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi

Yukarıda belirtilen evrakların hazırlanmasının ardından ipotekli kredi başvurusu hem dijital kanallar üzerinden hem de doğrudan banka şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Başvuru sürecinde banka hem sunulan evrakları hem de ipotek olarak gösterilen taşınmazı detaylı bir şekilde incelemeye alır.

İpotek olarak bir gayrimenkulün gösterilmesi durumunda ekspertiz firmaları aracılığıyla değer tespiti yapılır. Hazırlanan ekspertiz raporuna göre genellikle %50 ila %80 oranında kredi verilir. Başvurunun onaylanmasının ardından ise tapuda ilgili taşınmazın üzerine banka adına ipotek konulur ve kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına aktarılır.

İpotekli Kredi Veren Bankalar Hangileri?

2026 yılında pek çok banka ipotekli kredi seçenekleri sunar. Ancak bu kredi sunulan teminat türüne göre; ev ipotekli kredi, araç ipotekli kredi, arsa ipotekli kredi gibi kollara ayrılır.

Ev İpotekli Kredi Veren Bankalar

Ev ipotekli kredi veren bankalar şunlardır:

Akbank

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Odeabank

Finansbank

TEB

Denizbank

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

QNB

Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar

Araba ipotekli kredi veren bankalar şunlardır:

Akbank

VakıfBank

TEB

Arsa İpotekli Kredi Veren Bankalar

Arsa ipotekli kredi veren bankalar şunlardır:

VakıfBank

Ziraat Katılım

İpotekli konut kredisinin nasıl hesaplandığını ve hangi bankalar tarafından verildiğini merak ediyorsanız İpotekli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır? Veren Tüm Bankalar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Gelir Belgesiz İpotekli Kredi Alınabilir mi?

Evet, gelir belgesi sunmadan ipotekli kredi alınabilir. Her ne kadar ipotekli kredi başvurularında gelir belgesi talep edilse de taşınır ya da taşınmaz mallar teminat olarak gösterildiği için bankalar bunu yeterli bir güvence sayabilir ve gelir belgesi olmadan kredi verebilir.

İpotekli Krediyi Kimler Alabilir?

İpotekli kredi alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

18 yaşını dolduran,

Belgelenebilir bir gelire sahip olan,

Kredi notu yeterli seviyede bulunan,

Teminat olarak gösterilecek bir tapuya sahip herkes ipotekli kredi alabilir.

İpotekli Kredi Nasıl Hesaplanır?

İpotekli kredi hesaplanırken ipotek olarak gösterilecek taşınır ya da taşınmazın değeri göz önünde bulundurulur. Eğer ipotek gösterilecek mal bir gayrimenkul ise kredi miktarı gayrimenkulün ekspertiz değerinin %50 ila %80’i arasında belirlenir. Kredi tutarı belirlendikten sonra hesaplama işleminde diğer kredi türlerinde olduğu gibi kredi tutarı, vade süresi ve faiz oranı esas alınır. Daha sonra BSMV, KKDF ve kredi tahsis ücreti gibi ek masraflar yansıtılır. Konut ipotekli kredilerde ise BSMV istisnası uygulanmaktadır.

İpotekli Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İpotekli kredilerde uygulanan faiz oranları bankaların politikaları doğrultusunda değişiklik gösterir. Buna ek olarak teminat gösterilen malın değeri de faiz oranının belirlenmesinde etkilidir. 2026 yılında ipotekli kredilerde uygulanan faiz oranları ise genel olarak %3 ila %6 arasındadır. Bankaların kampanya dönemlerinde bu oranlarda düşüş görülebilir.

İpotekli Kredi En Fazla Kaç Ay Olur?

BDDK tarafından belirlenen sınırlar doğrultusunda ipotekli krediler için belirlenen maksimum vade sayısı 36 aydır. Ancak bu kredilerde uygulanan vade süreleri, kredi tutarı ve bankaların politikaları çerçevesinde değişiklik gösterir. Örneğin 125.000 TL’ye kadar olan başvurularda 36 ay vade mümkünken, 125.001 TL ile 250.000 TL arasındaki kredilerde maksimum vade genellikle 24 ay ile sınırlıdır. 250.000 TL’yi aşan kredilerde ise en fazla 12 aya kadar vade uygulanabilir.

İpotekli Kredi Ödenmezse Ne Olur?

İpotekli kredi borcunun ödenmemesi durumunda ilk olarak geciken taksitler için bankalar tarafından gecikme faizi uygulanmaya başlar. Borçluya gecikme ile ilgili hatırlatma mesajları gönderilir. Bunlara rağmen ödeme yapılmaması durumunda borçluya ihtar gönderilir. İhtarın gönderilmesinin ardından borçluğuya 30 ila 90 gün arasında ek süre tanınır. Bu sürenin sonunda eğer borç halen ödenmezse yasal takip başlatılır.

Bu aşamada, icra dairesine başvurularak ipotek olarak gösterilen malın kıymet takdiri yapılır. Ardından genel olarak açık artırma yöntemi kullanılarak yasal yollar üzerinden ilgili taşınmazın satışı yapılır. Elde edilen gelir üzerinden bankanın alacağı tahsil edilir ardından kalan tutar borçluya iade edilir. Ancak borçlunun kredi sicili bu süreçten olumsuz etkilenir.

SIK SORULAN SORULAR

İpotekle Kredi Almak Riskli mi?

İpotekle kredi almak, borçların düzenli ödendiği bir senaryoda risk teşkil etmez. Ancak borcun ödenmemesi durumunda ipotek gösterilen malın kaybedilmesi söz konusu olabilir.

İpotek İçin Ara Ödeme Nasıl Hesaplanır?

İpotek için ara ödeme hesaplama işlemi belirli formüllere dayanmaktadır. Öncelikle, toplam ana paradan bugüne kadar yapılan ödemeler çıkarılarak kalan ana para bulunur. Daha sonra, bu kalan ana paradan ara ödeme tutarı düşülerek güncel borç miktarı hesaplanır. Böylece, yapılan ek ödemenin mevcut borç yükünü nasıl azalttığı net bir şekilde ortaya konulmuş olur.

İpotekli Kredi Almak İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

İpotekli kredi almak için belirlenmiş bir kredi notu sınırı yoktur. Ancak başvurunun onaylanması için kişinin riskli görünmeyecek düzeyde bir kredi notuna sahip olması gerekir.

İpotekli Kredi İle Ne Kadar Kredi Çekebilirim?

İpotekli kredi ile ne kadar kredi çekilebileceği ipotek gösterilen malın değerine göre belirlenir. Bir gayrimenkulün ipotek gösterilmesi durumunda ekspertiz değerinin %50 ila %80’i oranında kredi çekilebilir.

Hisseli Tapu İle İpotekli Kredi Alınabilir mi?

Evet hisseli tapu ile ipotekli kredi alınabilir. Bu durumda ipotek sadece ilgili hisseye uygulanır. İşlem için sadece ilgili hisse sahibinin onay vermesi yeterlidir.

İpotekli Kredi İle Kredi Borcu Kapatma Yapılır mı?

Evet ipotekli kredi ile kredi borcu kapatılabilir. Bu yöntem genellikle borç transferi sistemi olarak adlandırılır ve pek çok kişi tarafından kullanılır. Bu sayede ödemeler tek çatı altında toplanır ve daha yönetilebilir hale gelir.

Emekliler İpotekli Kredi Kullanabilir mi?

Evet, emekliler ipotekli kredi kullanabilir. Emekliler, her ay düzenli bir gelire sahip oldukları için bankalar tarafından daha risksiz görülürler. Ancak kredi çekmek için yaş sınırının genellikle 70 ila 75 olduğu da unutulmamalıdır.

İpotekli Kredi İçin Kefil Gerekir mi?

Hayır, genellikle ipotekli kredi için kefil gerekmez. Çünkü bankalar verdikleri krediyi ipotek edilen mal ile güvence altına alır. Ancak bankalar, riskli görülen bir müşteri profili ile karşılaşıldığında ek güvence olarak kefil isteyebilir.

İpotekli Kredi Erken Kapatma Cezası Var mı?

Evet, ipotekli krediye erken kapatma cezası uygulanabilir. Bankalar vade süresinden önce borcun kapatılması durumunda %1 ila %2 oranında erken kapatma cezası uygulayabilir.

