Kantin Kart Desteği ve Yardımına Nasıl Başvurulur? 2026 Kantin kart desteği ve yardımının ne olduğu, ne olduğu, kimlere ve ne zaman verildiğinin yanı sıra kaç ay destek sunulacağı detaylarıyla burada!

2026 yılında İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kantin kart desteği, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin okulda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen aylık 2.000 TL tutarında bir sosyal yardımdır. Kantin yardımı başvuruları okul yönetimi ve İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınır. Kantin desteği başvurusu kabul edilen öğrencilere, yalnızca okul kantininde kullanılabilen özel bir kart verilir ve karta her ay bakiye yüklenir. Kantin desteği, eğitim dönemi boyunca devam etmesi planlanan düzenli bir yardım olup, ilgili karta yüklemelerin her ayın başında yapılması beklenmektedir.

Bu yazımızda kantin kart desteğinin ne olduğunu, nasıl başvurulacağını, kimlerin yararlandığını, ne kadar olduğunu ve nasıl verildiğini ele alacağız. Ayrıca kantin kart desteğinin ne zaman ve kaç ay verileceğine değineceğiz.

Kantin Kart Desteği ve Yardımı Nedir?

Kantin kart desteği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okulda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla başlatılan bir sosyal yardım uygulamasıdır. 2026 yılında İstanbul Valiliği tarafından duyurulan ve Gönülden Bir Öğün Kartı adıyla uygulanacak bu destek kapsamında, öğrenci kantin yardımı programı çerçevesinde maddi durumu yetersiz olan öğrencilere her ay belirli tutarda kantin kart bakiyesi yüklenen özel bir kart verilmesi planlanmaktadır. Bu kantin kart sistemi, belediyelerin daha önce sağladığı sosyal yardım kartlarından farklı olarak doğrudan okul kantininde kullanılmak üzere hazırlanmış olup market veya başka alışverişlerde kullanılamaz.

Kantin Kart Desteği ve Yardımına Nasıl Başvurulur?

Kantin kart desteği başvuru süreci, 2026 yılında İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Gönülden Bir Öğün Kartı uygulaması kapsamında yürütülmektedir. Kantin harcama kartı için belediyelerin verdiği sosyal yardım kartlarında olduğu gibi herkesin e-Devlet üzerinden veya internetten doğrudan başvuru yapabileceği bir sistem bulunmamaktadır. Kantin desteği almak isteyen öğrenciler için başvurular İstanbul Valiliği ve ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler veya velileri, okul yönetimi ve vakıf yetkilileriyle iletişime geçerek başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Başvuru sonrasında öğrencinin ailesinin gelir durumu, sosyal yardım alıp almadığı ve ekonomik şartları incelenerek ihtiyaç sahibi olan öğrenciler belirlenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen öğrenciler kantin kart sistemi kapsamına alınmakta ve kartları kendilerine teslim edilmektedir. Daha sonra destek kapsamına alınan öğrencilerin kartlarına her ay yalnızca okul kantininde kullanılabilecek belirli bir tutarda bakiye yüklenmektedir.

Kantin Kart Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Gönülden Bir Öğün Kartı uygulamasında, kantin kart desteğinden kimlerin yararlanabileceği yapılan sosyal inceleme sonucunda belirlenmektedir. Bu kapsamda kantin kart desteğinden yararlanabilecek kişiler genel olarak şöyle sıralanabilir:

Gelir durumu düşük olan ailelerin çocukları,

Sosyal yardım alan (nakdi yardım, gıda yardımı vb.) ailelerin çocukları,

Yetim veya öksüz olan öğrenciler,

Ailesinde engelli birey bulunan öğrenciler,

Kalabalık hanelerde yaşayan ve ekonomik zorluk çeken öğrenciler,

Okul yönetimi ve vakıf tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrenciler.

Kantin Desteği Ne Kadar?

Kantin desteği kapsamında öğrencilere verilen yardım tutarı 2026 yılı için aylık 2.000 TL olarak açıklanmıştır. İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Gönülden Bir Öğün Kartı uygulamasında, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere verilen kantin kartına her ay düzenli olarak bakiye yüklenmektedir. Yüklenen bu tutar yalnızca öğrencinin kayıtlı olduğu okulun kantininde kullanılabilmektedir. Ancak bu kart market, büfe veya farklı alışverişlerde geçerli değildir.

Kantin Desteği Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Kantin desteği başvurusu yapan öğrencilerin, başvuru durumunu kontrol edebilecekleri e-Devlet benzeri bir sorgulama sistemi bulunmamaktadır. Bunun sebebi, kantin desteği başvurularının online sistem üzerinden değil, okul yönetimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve valilik koordinasyonunda değerlendirilmesidir. Başvurular bu kurumlar tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda değerlendirildiği için sonuçlar da merkezi bir sistemde yayınlanmamaktadır.

Bu nedenle başvuru durumunu öğrenmek isteyen velilerin, öncelikle öğrencinin kayıtlı olduğu okul ile görüşmesi, gerekli durumlarda ise bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçmesi gerekir. Değerlendirme tamamlandığında ise destek almaya hak kazanan öğrenciler okul yönetimi aracılığıyla bilgilendirileceği için başvuru yapan velilerin süreci takip edebilmesi için okul idaresiyle iletişimde olması ve valilik tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi önemlidir.

Kantin Desteği Kaç Ay Verilecek?

Kantin desteğinin kaç ay verileceği ile ilgili kesin bir sınır bulunmamaktadır. Ancak yapılan duyurulara göre kantin kart yardımı tek seferlik değil, her ay düzenli olarak verilen bir destek şeklinde planlanmaktadır. Bu nedenle kartlara aylık bakiye yükleneceği için yardımın eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmesi beklenmektedir. Uygulamanın ne kadar süre verileceği konusunda son karar İstanbul Valiliği ve ilgili sosyal yardım birimleri tarafından yapılacak değerlendirmeye göre belirlenecektir.

Kantin Kart Desteği Nasıl Verilecek?

Kantin kart desteği, destek kapsamına alınan öğrencilerin adına düzenlenen özel bir kart aracılığıyla verilecektir. Bu kartlara her ay belirlenen tutarda bakiye yüklenecek ve yüklenen bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecektir. Uygulamada kullanılacak kartların İstanbulkart benzeri bir sistemle çalışması ve bakiyelerin aylık olarak otomatik şekilde yüklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca kartta bulunan tutar başka bir yerde harcanamayacak, yalnızca anlaşmalı okul kantinlerinde geçerli olacaktır. Böylece verilen desteğin sadece öğrencinin beslenme ve okul ihtiyaçları için kullanılması sağlanacaktır.

Kantin kart desteğinin dağıtımı ve bakiye yükleme işlemleri, başvurusu kabul edilen öğrenciler için ilgili sosyal yardım birimleri ve okul yönetimleri tarafından yapılacaktır. Yardımın miktarı ve yükleme tarihleri ise her dönem yapılacak değerlendirmeye göre belirlenecektir.

Kantin Kart Desteği Ne Zaman Verilecek?

Kantin kart desteğinin ne zaman verileceği ile ilgili kesin bir tarih açıklaması yapılmamıştır. Ancak yapılan duyurulara göre başvurular tamamlandıktan sonra uygun bulunan öğrencilerin kartları hazırlanacak ve bakiye yüklemeleri kısa süre içinde başlayacaktır. Bu nedenle desteğin, başvuru sürecinin bitmesinin ardından eğitim dönemi içinde verilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan kantin desteğinin her ay düzenli olarak yapılması hedeflendiği için yüklemelerin her ayın başında yapılması öngörülse de bu konuda kesinleşmiş resmi bir karar bulunmamaktadır.