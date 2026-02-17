Kredi Çekmek İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler En kolay kredinin nasıl çekildiğine ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler!

Kredi Çekmeden Önce Kredi Karnene Göz At! Kişisel Bilgiler Aylık Net Gelir Meslek Eğitim Çalışma şekli Bu işlem kredi notunu düşürmez,

yükselmesi için öneriler sunar Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Bankalar işletmelere, bireylere kurumsal, ticari ve bireysel krediler verirler. Bireysel kredi almak isteyen kullanıcılar ihtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi seçeneklerine başvuru yapabilirler. İhtiyaç kredi, masraflarını gidermek, aylık taksitlerine takviye olması için konut kredisi, ev kiralarından kurtulmak için, taşıt kredisi ise 0 veya ikinci el araba almak için kullanılabilir.

Kredi almak için bankaların şubelerine, internet bankacılığına, mobil bankacılığa başvuru yapabilir, tek tek bankalardan teklif almak için zaman kaybetmek istemezseniz TeklifimGelsin ile onlarca bankanın size özel tekliflerini değerlendirebilirsiniz. TeklifimGelsin olarak hazırladığımız bu yazımızda kredi çekmek isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekenleri size aktaracağız.

En Kolay Kredi Nasıl Çekilir?

Nakit ihtiyacınız olduğunda uygun vade ve faiz oranlarına sahip kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi için gerekli koşullar değişmektedir. Peki, en kolay kredi nasıl çekilir? İlk olarak kredi hesaplaması yapılması gerekir. Bunu hesaplama araçları üzerinden veya bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılığından yapılabilir.

Hesaplama araçları onlarca bankanın teklifini sizler için sunmaktadır. Kredi hesaplaması yaparken yazımızın devamında bahsedeceğimiz kredi notu, gelir durumu ve yaş gibi kredi onaylanmasını etkilemektedir. Zamanınız yoksa ve bankalarla tek tek uğraşmak istemiyorsanız TeklifimGelsin kişiselleştirilmiş bankacılık pazaryeri platformu üzerinden seçenekleri görebilir ve kolay başvuru yapabilirsiniz.

Bankalardan Ne Kadar Kredi Çekilebilir?

Kredi çekmeye karar verdiğinizde kredi limitlerini merak edebilirsiniz. Borcunuzu kapatmak, oluşabilecek giderleri karşılamak, ev veya araba almak için bankalardan ne kadar kredi çekilebilir? Bugün bankaların ihtiyaç kredisi için verdikleri miktarlar Türkiye’de 100 bin TL seviyesindedir. Gelir durumu yeterli olan kullanıcılar 125 TL’ye kadar kredi alabilirler.

Konut kredisi peşinatı, gayrimenkul değerleme uzmanının (konut eksperinin) konuta biçtiği değerin 500 bin TL'ye kadar olan konutlar için en az %10, 500 bin TL üzeri konutlar için en az %20'sidir. Konuta biçilen değerin ilgili mevzuat gereğince en fazla %90'nına kadar kredi kullandırılabilir.

Taşıt kredisi için bireysel amaçlı kredinizin araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 48 ay, 120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay, 300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 24 ay ve 750.000 TL üzeri olan araçlar için ise 12 ay vade verilmektedir.

Kredi almanız için geliriniz aylık ödemelerden fazla olması ve kredi notunun yeterli olması gerekir. Bankalar kredi vermek isterler, gerekli koşullar sağlandığında maksimum kredilere başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Çekerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kredi başvurusunda bulunacak bireylerin kredi hakkında bilmesi gereken temel noktalar bulunmaktadır. Kredi çekerken nelere dikkat edilmeli; İhtiyaçlarınızı önceden belirleyin ve başvuru yapacağınız kredi çeşidine karar verin. İhtiyacınız olmadığı halde sadece faizi düşük diye kredi kullanmayın. Maliyetler, ek giderler ve geri ödeme tutarları bütçenizi yorabilir. Kredi çeşidine göre kredi aldığınızda daha avantajlı ödemelerden faydalanabilirsiniz.

Kredi sadece faiz maliyetinden oluşmaz. Tahsis ücreti, ipotek ücreti, ekspertiz parası, hayat sigortası, konut sigortası, DASK, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) gibi masraflar da eklenir. Tüm maliyetleri hesaba katmanız gerekir ve bazı kredi türleri bu maliyet kalemlerinden muaf olmaktadır.

Bankaların tekliflerini karşılaştırmanız gerekir. Müşterisi olduğunuz bankadan kredi almak isteyebilirsiniz, bununla birlikte yeni müşterilerine kampanyalar sunan bankaları da incelemenizde fayda olacaktır.

Kredi başvurunuz onaylanmadığında veya başvuruyu beklediğinizde tekrar tekrar kredi başvurusu yapmayın. Kredi başvurusunu arka arkaya yaptığınızda ödeme güçlüğü çektiğinizi ve sonraki süreçte kredi geri ödeme sıkıntısı yaşayabileceğiniz bir durum olarak değerlendirilebilir ve kredi notunuzda düşüşe sebep olabilir.

Kredi başvurularında bütçenize uygun vadelerde kredi almanız gerekir. Kısa vadelerde ödeme yapacaksanız kredi faizi daha düşük olur fakat kredi ödemenizde güçlük çekebilirsiniz. Bütçenizi zorlamadan en kısa vadede kredi almaya çalışın.

Gelir, kredi onayı ve miktarı açısından en belirleyici kısımdır ve belgelenmesi istenir. Bankalar, taksiti belirlerken aylık gelirin en fazla yüzde 50’sini baz alır. Ama sizin kendi bütçenizi gözetmeniz önemlidir. Gelirinizin üç ya da dörtte biri ideal rakamlardır. Maaşınız yetersiz olduğunda eşinizin gelirini hane geliri olarak ibraz edebilir veya kefil gösterebilirsiniz.

Kredi ödemelerinizin ödeme tarihlerini maaşınızı aldığınız tarihlere göre belirleyin. Düzensiz ödemeler ve ödemelerdeki gecikmeler kredi notunuza olumsuz olarak yansır.

Kimler Kredi Çekebilir?

Kredi almak için belgelendirilebilir gelir ve kredi notunun yeterli olması gerekir. Kredi çekmenize engel durum kredi notunuz ise kredi çekebilmek için mutlaka kredi notunuzu yükseltmeniz gerekir.

Kimler kredi çekebilir, gereken şartlar nelerdir yakından inceleyelim;

Kredi başvurusu için 18 yaşını doldurmak gerekir,

Kredi notunun ya da kredi puanının yeterli olması (kredi notunuz 1500-1900 arasında ise kredi çekebilme ihtimali yüksektir),

Yeterli bir gelire sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek (yani geçerli bir belge ile bankaya gösterebilmek),

İpotek verilecekse eş rızasının yazılı olarak bankaya verilmesi, banka isterse kefilin bulunması gerekir. Bu koşulları sağlayan kullanıcılar nakit ihtiyaçlarına göre kredi alabilirler.

Kredi çekme yaş sınırı hakkında kapsamlı bilgi almak için Kredi Çekme Yaş Sınırı 2026 | 75 Yaş Üstü Kredi Veren Bankalar başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gerekli koşulları sağladığınızda kredi almak için başvuru yapabilirsiniz. Bankaların ve kredilerin başvuru şartlarını tamamladığınızda kredi başvurusu nasıl yapılır; Bireysel krediler içerisinde yer alan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri için başvuru yapmak istediğinizde bankalar ile iletişime geçerek başvuru yapabilirsiniz. Gelişen teknoloji ve internet sayesinde internet bankacılığı, mobil bankacılık veya SMS üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi almak için dikkat etmeniz hususlarda kredileri karşılaştırmanız gerektiğini belirtmiştik.

Bu yöntemleri kullanarak tek bir bankanın kredi tekliflerini görebilirsiniz. Diğer bankaların kredi miktar, vade ve faizlerini öğrenmeniz için tek tek bankalarla iletişime geçmeniz gerekir. Bunun yerine onlarca bankayı bankanın teklifini görebileceğiniz TeklifimGelsin’i tercih edebilirsiniz. TeklifimGelsin sayesinde onlarca bankanın sizlere sunduğu teklifi ve dönemsel olan fırsatları ve kampanyaları görebilirsiniz. Kolay arayüzü sayesinde kolaylıkla bu teklifleri karşılaştırabilir ve tek tıkla başvuru yapabilirsiniz.

Kredi Çekmek İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi almanız için kredi notunun ve gelirin yeterli olması gerektiğini anlattık. Bireysel kredi seçeneklerinde kredi çekmek için kredi notu kaç olmalı bunlara değinelim.

Kredi notunuz 1900’e ne kadar yakınsa kredi alma ihtimaliniz o kadar yüksektir.

Kredi alma olasılığınızın en düşük olduğu aralık 0-699 aralığıdır. Eğer daha yüksek kredi notuna sahipseniz ve 700-1099 aralığındaysanız kefil ve ipotek göstererek kredi alabilirsiniz.

1100-1499 puan aralığı ise az risklidir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz, bazı bankalar yine de kefil isteyebilir.

1499 ile 1700 aralığında kefile ihtiyaç duymadan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Son olarak 1700 ile 1900 aralığında kredi notuna sahip olan kullanıcılar rahat bir şekilde kredi çekebilme imkanına sahip olur.

Kredi Karşılaştırması Nasıl Yapılır?

Kredi almak için yeterli olduğunuzda ve başvuru yapmak için bankalara müracaat edebilirsiniz. Peki, kredi karşılaştırması nasıl yapılır? Bireysel kredi başvurusu yapmak için bankaların şubelerine, mobil ve internet bankacılığına veya SMS yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Onlarca bankanın teklifini karşılaştırmak zaman alır ve yorucudur.

Bankaların teklifini karşılaştırmak artık oldukça kolay. TeklifimGelsin üzerinden ihtiyacınıza ve hayallerinize göre talebinizi oluşturabilir, bankaların size özel tekliflerini karşılaştırabilir ve en avantajlı olanı bulabilirsiniz. Saniyeler içinde onlarca bankanın teklifini görebilir ve en iyi teklife başvuru yapabilir ve hayallerinize ulaşabilirsiniz.

Kredi Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yeni ev ve araba hayali kuranlar, düğün, ev masraflarını karşılamak için bankaya kredi başvurusu yaptığınızda geri ödemeniz için anaparaya ve vade oranlarına göre faiz uygulanır. Kredi faizi hesaplaması nasıl yapılır;

İhtiyaç kredisinde kredi faiz hesaplama formülü kredi tutarı ve vadesi üzerinden yapılır. Ana para tutarı sıfırlanana kadar kredi ödemesi devam eder ve her ödeme sonunda anapara ile faiz oranı çarpılmaktadır.

Taşıt kredisi faiz hesaplamasında, aracın kilometre durumu, kredi miktarı ve vade süresi faiz oranını değiştirmektedir.

Konut kredisi faiz hesaplamada, ihtiyaç kredisindeki gibi her taksit döneminden sonra faizler anaparaya uygulanmaktadır. Aylık ödemeler sabitlenerek, ana para tutarı ile faiz oranı çarpılarak hesaplanır.

Kredi Notu Nedir? Nasıl Yükseltilir? 2026 başlıklı yazımızı okuyarak kredi notunun nasıl yükseltildiğini inceleyebilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde en yüksek kredi notunu öğrenebilirsiniz.

İpoteksiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

İpotekli kredi kullanabilmek için öncelikle size ait ev, arsa ya da araba gibi malınızın olması gerekir. İpotekli kredi kullanmak istediğinizde bankaya ipotek ettireceğiniz mala ait belgelerle birlikte başvurabilirsiniz. Bazı bankalar taşınmazın mali değerinin %50'sine kadar tutarda kredi kullandırırken, bazı bankalar da bu oran %75-%80'e kadar çıkarabiliyor. Daha yüksek tutarlı krediler için ipotek gösterilebilir. Bununla birlikte yüksek miktarlarda olan konut ve taşıt kredisi için ipotek veya kefil istenebilir. İpoteksiz kredi veren bankalar hangileridir, diye baktığımızda;

Kredi notunuz ve geliriniz yeterli olduğunda bireysel ihtiyaç kredisinde ipoteğe gerek kalmaz. İpoteksiz kredi veren bankalar arasında devlet bankaları önde gelmektedir. Bununla birlikte özel bankalar kredi çeşidine göre ipotek ve kefil durumlarını belirlerler. Başvuru incelemeye alındığında ipotekli veya ipoteksiz alabileceğiniz krediler bankalar tarafından sizlere iletilir.

Kredi Yapılandırması Nedir?

Kredi aldığınızda zamanında borçları ödemediğinizde kredi yapılandırması yapılır. Kredi yapılandırması nedir;

Kredi borçları geri ödenemediğinde veya geciktiğinde bankalar sizi yapılandırma sürecine alırlar. Borcunuz uzun vadede ödenmesi için yapılandırılır, bu durumda banka borcunu geçte olsa tahsil edebilir. Hali hazırda borçlu olduğunuz bankayla ya da farklı bir bankayla yeni bir anlaşma yaparak yapılandırma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Taksit ödemeleri sayısı ay bazında artacaktır ve uzun vadede toplam borcunuza belirli bir faiz oranı eklenerek yeni bir ödeme planı uygulanacaktır.

Bunlarla birlikte yüksek faiz oranına kredi almanız halinde yapılandırma faiz oranını öğrenip yapılandırma yaparak ödeyeceğiniz miktarı düşürmeniz mümkün olacaktır.

Konut kredisinin nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi almak isterseniz, Konut Kredisi Yapılandırma Nedir? Nasıl Hesaplanır? adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazımız sayesinde konut kredisi yapılandırmanın tanımını, hesaplamasını ve avantajlarını öğrenebilirsiniz.

Kredide Ara Ödeme Nasıl Olur?

Kredi ödeme planlaması içerisinde ana ödeme belirlenir ve ara ödemeleri de dahil etmek mümkündür. Kredide ara ödeme nasıl olur? Aylık olarak bölünmüş kredi geri ödemelerinde, ara ödeme yapılacağı zaman kredi çekilen bankayla görüşülerek ödemelerin tekrar yapılandırılması da talep edilebilir. Bu şekilde ödemelerin yeniden planlanması ve ödemelerin kredi çeken taraf için daha kolay ödenir hale gelmesi mümkündür. Ara ödemeler sayesinde kredi ödemelerinizi hafifletebilir, ödeme planına ara ödemenizi isterseniz ekleyebilirsiniz.

Hayalinizdeki eve, arabaya kavuşmak için yatırım yapmak, düğün masrafları gibi giderleri karşılamak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TeklifimGelsin üzerinden onlarca bankayı detaylı olarak incelebilir doğru krediye hemen ulaşabilirsiniz. Bireysel krediler, kredi kartları ve mevduat hesapları hakkında daha fazla bilgi için sık sorulan sorulara bakabilir, hesaplama araçlarımızı kullanabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kredi ve kredi hesaplaması ile ilgili diğer yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.