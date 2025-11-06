Kredi Çeşitleri Nelerdir? Çeşitlerine Göre Kredi Şartları Kredi çeşitlerinin ve şartlarının neler olduğu, hangi kredinin daha avantajlı olduğu ve faizin nasıl hesaplandığı bu yazıda!

Herkes çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman zaman nakit paraya gereksinim duyabilir. Özellikle yüksek tutarlı alışverişler yapacağımızda bu gereksinimimiz daha da belirgin bir hale gelebilir. Ya da nakit paramız olsa bile o anda toplu ödeme yapmak yerine, taksitli ödemeyi tercih edebiliriz. Bankalar tarafından sunulan krediler, her iki durum için de insanlara büyük fayda sağlar. Bankacılık sektörünün giderek gelişmesi ve daha cazip ürünler sunması ile toplumun ekonomik okuryazarlık düzeyinin artmasına bağlı olarak bu ürünlerden daha fazla yararlanma eğilimi göstermesi, kredi ürünlerine duyulan gereksinimin de artmasını sağlamıştır.

Bankalar tarafından bireylerin gereksinimlerini karşılaması için nakdi olarak sunulan ürünler genel olarak kredi adı altında tanımlansa da kredilerin farklı türlerinin var olduğunun bilinmesi gerekir. Buna bağlı olarak her kredi türünden faydalanabilmek için taşınması gereken şartlar da değişiklik gösterir. Hangi amaçla kredi kullanılacağının bilinmesi ve ilgili kredinin şartlarına göre hazırlık yapılarak başvuru yapılması, kredinin onaylanma ihtimalini arttırır.

Kaç Çeşit Kredi Vardır?

Bankalar tarafından sunulan kredi ürünlerinin pek çok türü mevcuttur. Buna bağlı olarak her kredi türünün faiz oranları, vade sayısı ve gereklilikleri de değişiklik gösterir. Uygun maliyet ile kredi alabilmek için kredilerin çeşitlerinin iyi bilinmesi gerekir. Kredi çeşitleri, genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

· İhtiyaç Kredisi

· Konut Kredisi

· Taşıt Kredisi

· Ticari Krediler

· Kurumsal Krediler

Bahsedilen kredilerin yanı sıra bankalar dönemsel olarak çeşitli kredi paketleri de açıklayabilir. Özel dönem kredileri, durumun niteliğine bağlı olarak çeşitli vade ve faiz oranlarına sahip olabilir. Örnek olarak, Covid-19 salgını sürecinde devletin de desteği ile bazı bankalar aracılığı ile sıfır ya da çok düşük faiz oranları ile sağlanan esnaf kredilerinden söz edilebilir. Normalde ticari kredilerin ya da ihtiyaç kredilerinin sıfır faiz ile ya da sıfıra yakın faiz oranları ile kullanılabilmesi, bankacılık sektörünün işleyişine aykırı bir durumdur. Ancak özel dönemlerde ve durumlarda, bu tür kredi paketleri açıklanabilir.

İhtiyaç Kredisi ve Şartları

İhtiyaç kredisi, bankaların sunmuş olduğu kredi ürünleri arasında en sık tercih edilen türdür. Esasında ihtiyaç kavramının geniş bir kapsamı var. Genel olarak söylemek gerekirse, küçük ölçekli acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılan kredilerdir. İhtiyaç kredileri, genellikle 100 bin Türk lirası üst sınıra sahiptir ve maksimum vade süresi de 36 ay ila 48 ay arasında değişir. Bankaların daha yüksek tutarda ihtiyaç kredisi sundukları nadir görülen bir durumdur. Daha yüksek tutarlı ihtiyaçlar için, diğer kredi türlerine başvurulması gerekir. İhtiyaç kredisi, aynı zamanda en kolay alınabilen ve çok fazla yeterlilik gerektirmeyen bir kredi türüdür. 18 yaşını doldurmuş, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olan herkes ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir. Bununla birlikte kredi başvurusunun onaylanabilmesi için kişinin kredi notunun riskli olmayan grup içerisinde yer alması da önemlidir. Bu yüzden de kredi başvurusu yapmadan önce belirli bir süre kredi kartı kullanmak ve ödemelerini düzenli olarak yapmak önerilir. Kredi notunun artmasına yarayacak bu durum, aynı zamanda kredinin onaylanma ihtimalini de yükseltir. Bazı bankalar, gelir belgesine gereksinim duymadan da düşük miktarda ihtiyaç kredisi kullandırabilir.

Konut Kredisi ve Şartları

Konut kredisi, ihtiyaç kredilerine göre daha yüksek tutarlı olan ve buna bağlı olarak daha yüksek vade oranları ile kullandırılan bir kredi türüdür. Konut almak için kullanılan bu kredide herhangi bir üst limit bulunmaz. Ancak alınacak konutun tamamı için kredi kullanılamaz. Bu oran, konutun eksper tarafından biçilen değeri üzerinden yüzde 10 olarak hesaplanır. Daha önceleri yüzde 20 olan bu oran, 2020 yılı ile birlikte yüzde 10 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Yani 500 bin Türk lirası tutarındaki bir konut için maksimum 450 bin Türk lirası kredi kullanılabilir. Konut kredilerinin vade süresi oldukça uzundur. Bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 360 aya (30 yıl) varan vade oranlarına rastlamak mümkündür. Faiz oranları bakımından da konut kredileri daha düşük faiz oranlarına sahiptir. Özellikle ihtiyaç kredileri ile kıyaslandıkları zaman, konut kredilerinin maliyetlerinin daha düşük olduğu söylenebilir. Ancak daha uzun vadeli oldukları için, konut kredilerinde uzun vadede ödenmesi gereken faiz miktarı daha fazladır.

Konut kredisi almak için sağlanması gereken yeterlilikler daha fazladır. Diğer kredi türlerinde olduğu gibi, konut kredisi kullanmak isteyenlerin de 18 yaşlarını doldurmuş olmaları ve risksiz kredi notuna sahip olmaları ön şarttır. Bununla birlikte kişinin kredi taksitini ödeyebilecek düzeyde bir gelire sahip olduğunu gösteren gelir belgesi de sunulmalıdır. Maaş bordrosunun yanı sıra maaş üzerinde herhangi bir kesinti ya da kısıtlama olmadığına dair belgenin de ibraz edilmesi gerekir. Alınacak konutun tapusu, tapusu çıkmamışsa da kat mülkiyet tapusu sunulmalıdır. Tapusu olmayan ya da tamamlanmamış olan projeler için konut kredisi kullanılamaz.

Taşıt Kredisi ve Şartları

Taşıt kredisi, adından da anlaşılacağı üzere taşıt almak için kullanılan kredilere verilen genel isimdir. Bu kredi türünün kendi içerisinde; sıfır taşıt kredisi, ikinci el taşıt kredisi, motosiklet kredisi, ticari taşıt kredisi ve tekne kredisi gibi türleri bulunur. Ancak genel olarak hepsi için aynı şartlar geçerlidir. Taşıt almak için kredi kullanmak isteyenler, bu krediyi maksimum 60 ay vade ile kullanabilir. İkinci el araçlar için ayrıca yaş sınırı bulunur. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilmekle birlikte, maksimum 8 yaşlık araçlara kadar kredi kullanılabilir. Daha büyük yaştaki araçlar için kredi kullandırılmaz. Alınacak aracın tapusunun olması ve üzerinde herhangi bir kişi ya da kurum tarafından konulan bir ipoteğin olmaması gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak kişinin en az 6 aylık SGK geçmişinin olması da taşıt kredisi şartları arasında yer alır. 18 yaşını doldurmuş olmak, kredi notunun düşük olmaması ve kredi taksitlerini ödemeye yetecek düzeyde gelire sahip olunduğunu ispat eden belge de kredi başvurusu esnasında bankaya ibraz edilmelidir.

Ticari Krediler ve Şartları

İnsanların nakit gereksinimleri olduğu gibi, şirketlerin ve işletmelerin de kredi ihtiyacı olabilir. Yeni yatırımlar yapmak, borç ödemek, yeni gayrimenkuller satın almak ve daha pek çok nedenden dolayı şirket tüzel kişiliklerinin kullanmış oldukları krediler, ticari kredi olarak adlandırılır. Ticari krediler, genellikle spot krediler ve rotatif krediler olmak üzere iki başlık altında incelenir. Spot kredilerde faiz kesintileri ile krediye dair diğer tüm masraflar belirlenmiş olan periyotlarda taksitler halinde ödenir. Ana para ise vade bitiminde toplu olarak ödenir. Ancak istenilmesi durumunda ana paranın erken ödenebilmesi de mümkündür. Rotatif kredi ise şirketin mali durumu göz önünde bulundurularak tanımlanmış olan ve istenilen zamanda kullanma olanağı bulunan hazır kredi paketleridir. Bu tür kredilerin çalışma mantığı, kredi kartları ile benzerlik gösterir. Ticari kredi kullanmak için gerekli olan şartlar, bireysel kredilere kıyasla daha ağırdır. Genel kredi evraklarına ek olarak; yeni alınmış ticaret sicil belgesi, şirket ana sözleşmesi, ticaret sicil gazetesi örneği, vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri (birden fazla ortak olması durumunda her biri için ayrı ayrı) ve işveren SGK bilgileri de başvuru esnasında ibraz edilmelidir. Bankalar duruma göre şirket bilançosu ve daha farklı belgeler de talep edebilirler.

Kurumsal Krediler ve Şartları

Banka kredileri, bireysel krediler ve kurumsal krediler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Kurumsal krediler ile kastedilen anlam ise ticari kuruluşların kullanmış oldukları kredilerdir. Bu yüzden de kurumsal kredi adıyla kullandırılan ayrı bir kredi türü yoktur. Kurumsal kredilerde tutar daha yüksektir. Ancak vadeler daha kısa olduğu için ana paraya işletilen faiz daha düşüktür. Elbette bu durum alınacak tutara göre de değişiklik gösterebilir. Bireysel kredilerde kişinin ekonomik yeterliliği incelenirken; kurumsal kredilerde tüzel kişiliğin yani şirketin ekonomik yeterliliği ve mali gücü göz önünde bulundurulur.

Bankalar Hangi Kredileri Vermektedir?

Bankalar, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve onların gereksinimlerini karşılayabilmek adına sürekli yeni kredi çeşitleri sunarlar. Öyle ki insanın gündelik yaşamı göz önünde bulundurulduğu zaman, neredeyse her alanda kredi kullanımının mümkün olduğu görülür. İhtiyaç kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri ve ticari krediler, kredi ürünleri arasında en yaygın olanlarıdır. Ancak bankaların sağladığı kredi olanakları bunlarla sınırlı değildir. Son yıllarda seyahat kredisi, eğitim kredisi, sağlık-tedavi kredisi gibi pek çok yeni kredi türü de bankaların ürün portföylerine eklenmiştir. İnsanların gereksinimlerinin sürekli artış göstermesine paralel olarak krediler de çeşitlenmektedir.

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Hangi Kredi Daha Avantajlıdır?

Kredi kullanmak isteyen kişilerin en çok merak ettikleri hususlardan biri de hangi kredinin daha avantajlı olduğudur. İhtiyaca uygun olan krediyi kullanmak, en avantajlı durumun ortaya çıkmasını sağlar. Düşük fiyatlı bir araç almak ya da satın alınacak konutun fiyatından eksik kalan kısmı tamamlamak için ihtiyaç kredisi kullanmak, daha yüksek maliyet yaratır. Zira ihtiyaç kredisinin faiz oranları, konut ve taşıt kredilerinden daha fazladır. Bu yüzden de hangi amaçla nakit gereksinimi duyuluyorsa, o doğrultuda kredi seçimi yapılması gerekir.

Kredi Çekerken Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bankalardan kredi kullanan bireyler, bu hizmetin karşılığında belirli oranda faiz ödemesi yapar. Faiz oranları dönemsel olarak değişkenlik gösterir. Alınacak kredi için ne kadar faiz ödeneceğinin belirlenmesi için özel bir hesaplama yapılır. İlk taksit ödenmeden önce kullanılan ana para ile faiz oranı çarpılır. Daha sonra her ay için kalan ana para tutarı yeniden faiz oranı ile çarpılır. Bu noktada her ay, o ayın faiz oranı ile hesaplama yapılmaz. Kredi kullanılırken sözleşmede o anda yazılı olan faiz oranı kredi boyunca geçerli olur. Kredi kullanımından sonra faiz oranları düşse de yükselse de bu oran değişmez.