İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir? Kararına İtiraz Süreci İhtiyati haczin ne olduğu, şartları, teminatı, nasıl kaldırıldığı, mahkeme ve kesin hacze dönüşme süreci, vekalet ücreti, ihtiyati tedbir ile farkları burada.

İhtiyati haciz, hukuk ve icra süreçlerinde sıkça karşılaşılan önemli bir konudur. Bu yazımızda, ihtiyati haczin hangi şartlarda uygulanabileceğini, karar verildikten sonra izlenecek adımları ve borçlunun itiraz ya da kaldırma taleplerinin nasıl değerlendirileceğini ele alacağız. Ayrıca dilekçenin hazırlanma şekli, yetkili mahkeme, mahkeme sürecinin işleyişi ve davanın farklı aşamalarında ihtiyati haczin nasıl ilerlediğini de ele inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra teminat oranı, vekâlet ücreti, kesin hacze dönüşme koşulları, maaşa uygulanabilirliği ve ihtiyati tedbir ile arasındaki farkları da detaylandıracağız.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, borç kesinleşmeden önce alacaklının parasını güvence altına almak için borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. Borçlunun malvarlığı üzerine konulan bu geçici haciz sayesinde borçlu mallarını devretse veya saklamaya çalışsa dahi alacaklının hakkı korunur. İhtiyati haciz, özellikle rehinle teminat altına alınmamış ve vadesi gelmiş para alacaklarında uygulanır. Vadesi henüz gelmemiş alacaklarda ise yalnızca borçlunun kaçma hazırlığında olması, mallarını gizlemesi ya da alacaklıyı zarara uğratabilecek işlemler yapması halinde mümkün olur.

İhtiyati haciz kararı alınabilmesi ve borçlunun haksız yere mağdur edilmemesi için alacaklının alacağını güçlü delillerle ortaya koyması gerekir. Hakim uygun görürse karar verilir ve çoğu zaman alacaklıdan haksız bir zarara yol açma ihtimaline karşı teminat göstermesi istenir. Haciz kararı uygulanır uygulanmaz, alacaklının kısa süre içinde ya icra takibi başlatması ya da dava açması gerekir. Aksi halde ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Borçlu veya menfaatini ihlal eden kişiler, hacze karşı belirli süreler içinde itiraz edebilir. Ayrıca borçlu, teminat göstermek suretiyle ihtiyati haczi kaldırma hakkına sahiptir. Bu yönüyle ihtiyati haciz, hem alacaklıya güçlü bir koruma sağlar hem de borçlunun haklarını dengeleyen sınırlamalara tabidir.

İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?

İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için kanunda açıkça belirtilmiş bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar, hem alacaklının talebinin ciddiyetini hem de borçlunun malvarlığının korunmasını güvence altına alır. Aşağıda bu şartlar detaylarıyla açıklanmıştır:

Alacağın Niteliği: İhtiyati haciz yalnızca para alacakları için uygulanabilir. Mal veya hizmet edimine dayalı alacaklarda bu yol tercih edilemez.

Rehinle Teminat Durumu: Eğer alacak rehinle güvence altına alınmışsa, kural olarak ihtiyati hacze başvurulamaz. Öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu izlenmelidir.

Alacağın Vadesinin Gelmiş Olması: Normal şartlarda alacağın vadesinin gelmiş olması gerekir. Vadesi gelmemiş alacaklarda ise borçlunun kaçma hazırlığı yapması, mallarını saklaması ya da alacaklıyı zarara uğratacak işlemler yapması gibi istisnai durumlar aranır.

Yaklaşık İspat Zorunluluğu: Mahkemenin ihtiyati haciz kararı verebilmesi için alacaklının, iddiasını kesin delillerle değil ama inandırıcı belgelerle desteklemesi yeterlidir. Bu aşamada tam ispat aranmaz.

Teminat Gösterme: Alacaklının haksız çıkması ihtimaline karşı, çoğu durumda mahkemece teminat yatırılması istenir. Ancak mahkeme kararı veya kesin belgeye dayalı alacaklarda teminat şartı kaldırılabilir ya da mahkemenin takdirine bırakılabilir.

Süre Şartları: Karar alındıktan sonra 10 gün içinde icra dairesinde infaz talep edilmezse ihtiyati haciz düşer. Ayrıca haciz uygulandıktan sonra 7 gün içinde dava açılmalı ya da takip başlatılmalıdır; aksi halde karar geçersiz hale gelir.

İhtiyati Haciz Kararından Sonra Ne Yapılır?

İhtiyati haciz kararı çıktıktan sonra, bu kararın etkili olabilmesi ve devam edebilmesi için belirli aşamalar takip edilmek zorundadır. Hem alacaklı hem de borçlu açısından dikkat edilmesi gereken bu adımlar, sürenin ve usulün doğru işletilmesiyle geçerliliğini korur. İhtiyati haciz kararından sonra yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

Kararın Uygulanması: Mahkeme kararının geçerli olabilmesi için alacaklı, kararı aldıktan sonra 10 gün içinde icra dairesine başvurmalı ve infazını talep etmelidir. Bu süre geçerse karar kendiliğinden hükümsüz olur.

Teminatın Yatırılması: Mahkeme, çoğu zaman alacaklının haksız çıkma ihtimaline karşı güvence göstermesini ister. Kararın infazından önce bu teminatın yatırılması gerekir.

Haczin Tatbiki: İcra dairesi, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine geçici haciz uygular. Bu sayede borçlu, malvarlığını devredemez veya kaçırmaya çalışamaz.

Tebligat ve İtiraz Süresi: Haciz işlemi borçluya bildirildikten sonra borçlunun 7 gün içinde karara itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz, kararı veren mahkeme tarafından değerlendirilir.

Tamamlayıcı İşlem Yükümlülüğü: Haciz uygulandıktan sonra alacaklı, en geç 7 gün içinde dava açmalı ya da icra takibi başlatmalıdır. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, alacaklının bu itirazı gidermek için aynı süre içinde girişimde bulunması gerekir.

Borçlunun Haczi Kaldırma Hakkı: Borçlu, uygun bir teminat (nakit, banka kefaleti veya rehin) göstererek ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talep, takipten önce mahkemeye, takip başladıktan sonra ise icra mahkemesine yapılır.

Kesin Hacze Dönüşüm: Alacaklı, sürelere uygun şekilde hareket eder ve dava ya da takip lehine sonuçlanırsa ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür. Bu aşamadan sonra borçlunun malları satılabilir ve alacak tahsil edilebilir.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Kaldırılır?

İhtiyati haciz kararı, çeşitli yollarla ortadan kaldırılabilir ve bu yollar hem borçluya hem de üçüncü kişilere belirli imkanlar sunar. Bu çerçevede borçlu, karara karşı itiraz ederek mahkemeden haczin kaldırılmasını talep edebilir; itiraz dışında ise nakit para, banka teminat mektubu ya da uygun bir rehin göstererek haczin sona ermesini sağlayabilir. Alacaklının, karar verildikten sonra öngörülen sürelerde infaz talebinde bulunmaması veya tamamlayıcı işlemleri zamanında yerine getirmemesi de haczin kendiliğinden hükümsüz hale gelmesine yol açar.

Bunun yanında, haciz işlemlerinde usule aykırılık söz konusuysa icra mahkemesine başvurularak işlemin iptali istenebilir. Eğer haciz alacak miktarına kıyasla açıkça ölçüsüz nitelikteyse, mahkemeden daraltılması ya da tamamen kaldırılması talep edilebilir. Ayrıca bu karar üçüncü kişilerin haklarını zedeliyorsa, ilgili kişiler de kendilerine tanınan süre içinde başvuru yaparak haczin kaldırılmasını sağlayabilir. Böylece ihtiyati haciz, sadece alacaklı için değil, borçlu ve üçüncü kişiler açısından da denetime ve sınırlamaya tabi geçici bir tedbir niteliğini taşır.

İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

İhtiyati haciz kararına karşı itiraz hakkı hem borçluya hem de menfaati ihlal edilen üçüncü kişilere tanınmıştır. Bu itiraz, kararı veren mahkemeye yapılır ve ihtiyati haciz itiraz süresi borçlunun haczi öğrendiği andan veya kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren yedi gündür. İtiraz gerekçeleri kanunda sınırlı olarak belirlenmiştir; kararın dayandığı sebeplerin geçersizliği, mahkemenin yetkisizliği ya da teminatın hiç alınmaması veya yetersiz olması ileri sürülebilir.

Başvuru, dilekçe ile yapılır ve iddiayı destekleyen belgelerin sunulması gerekir. Mahkeme, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinden inceleme yaparak haczin devamına, değiştirilmesine ya da ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına hükmedebilir. İtiraz, tek başına haczin uygulanmasını durdurmaz ancak mahkeme uygun görürse infazın ertelenmesine karar verebilir. Bu süreç sonunda verilen karara karşı istinaf yoluna gidilebilir ve bölge adliye mahkemesinin verdiği karar kesin nitelik taşır.

E-Haciz süreci hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, E-Haciz Nedir? Nasıl Kaldırılır? Kaldırma Süresi Ne Kadar? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İhtiyati Haciz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İhtiyati haciz dilekçesi, alacaklının mahkemeden geçici haciz kararı talep edebilmesi için hazırlanan resmi başvuru yazısıdır. Bu dilekçenin belirli unsurları içermesi ve usule uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Aşağıda ihtiyati haciz dilekçesinin nasıl hazırlanacağı maddeler halinde açıklanmıştır:

Mahkeme Bilgisi: Dilekçe, yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılır. Bu yüzden mahkeme adı üst kısımda açıkça belirtilmelidir.

Taraf Bilgileri: Alacaklının adı, adresi, varsa vekilinin bilgileri ile borçlunun kimliği ve adresi ayrıntılı şekilde yazılmalıdır.

Alacağın Dayanağı: Sözleşme, senet, fatura veya başka bir belgeye dayanıyorsa bunlar dilekçede belirtilmeli ve ek olarak sunulmalıdır.

Alacağın Niteliği: Talebin para alacağına ilişkin olduğu ve rehinle teminat altına alınmadığı özellikle vurgulanmalıdır.

Vade ve Gerekçeler: Alacağın vadesinin geldiği, borcun ödenmediği ya da kanunda öngörülen özel şartların (örneğin borçlunun kaçma ihtimali veya mallarını gizleme teşebbüsü) bulunduğu somut verilerle açıklanmalıdır.

Hukuki Dayanak: İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapılarak karar talebinin hukuki çerçevesi belirtilmelidir.

Talep Bölümü: Borçlunun mal varlığı üzerine ihtiyati haciz konulması açık ve net ifadelerle talep edilmelidir.

Teminat Hususu: Mahkeme gerekli görebileceği için, alacaklının teminat göstermeye hazır olduğu dilekçede yer almalıdır.

Delil ve Ekler: Dilekçeye dayanak tüm belgeler liste halinde eklenmelidir.

Sonuç ve İstem: Tüm açıklamalardan sonra talebin kabul edilmesi istenmeli ve dilekçe imza ile tamamlanmalıdır.

İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme Hangisi?

İhtiyati haciz talebinde yetkili mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun yaptığı atıf gereği Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki genel yetki kurallarına göre belirlenir. Bu çerçevede kural olarak borçlunun yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

Alacak ticari bir nitelik taşıyorsa görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi, diğer hallerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Eğer talep daha önce açılmış bir dava ile bağlantılıysa ihtiyati haciz kararını o davaya bakan mahkeme de verebilir. Karar verildikten sonra infaz işlemleri ise kararı veren mahkemenin bulunduğu yerdeki icra dairesi aracılığıyla yapılır. Böylece görev ve yetki, uyuşmazlığın türüne ve tarafların durumuna göre şekillenmiş olur.

İhtiyati Hacizde Mahkeme Süreci

İhtiyati haczin mahkeme süreci, alacaklının talebiyle başlar ve mahkeme, sunulan belgeler ile koşulları değerlendirerek çoğu zaman borçluyu dinlemeden karar verebilir. Hakim, alacağın para alacağı niteliğinde olup olmadığını, teminat gerekip gerekmediğini inceler ve uygun bulursa ihtiyati hacze hükmeder. Karar alındıktan sonraki süreç ise davanın açılıp açılmadığına göre farklılık gösterir.

Dava açılmadan önce ihtiyati haciz kararı alınmışsa, alacaklının on gün içinde kararı infaz ettirmesi gerekir. Aksi halde karar kendiliğinden hükümsüz olur. Haciz uygulandıktan sonra ise yedi gün içinde dava açılması ya da icra takibi başlatılması zorunludur. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi halinde de yine aynı süre içinde itirazın kaldırılması veya dava yoluna başvurulması gerekir. Bu süreler kaçırıldığında ihtiyati haciz hükmünü yitirir.

Dava açıldıktan sonra ise süreç biraz farklı işler. Talep doğrudan davaya bakan mahkemeye yapılır ve mahkeme gerekli görürse borçlunun savunmasını almadan da karar verebilir. Karar çıktıktan sonra yine on gün içinde infaz edilmesi gerekir, ancak bu kez haczin geçerliliği davanın sonucuna bağlıdır. Her iki durumda da borçlunun veya menfaatleri zedelenen üçüncü kişilerin yedi gün içinde karara itiraz etme hakkı saklıdır.

Dava Açıldıktan Sonra İhtiyati Haciz Süreci Nasıl İlerler?

Dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz talebi doğrudan davaya bakan mahkemeye yapılır ve hakim, alacağın para alacağı niteliğini, rehinle güvence altında olup olmadığını ve delillerin yeterliliğini değerlendirir. Şartlar uygun görüldüğünde, borçlu dinlenmeden de ihtiyati haciz kararı verilebilir. Kararın geçerli olabilmesi için alacaklının on gün içinde icra dairesine başvurarak infazını talep etmesi zorunludur; aksi halde karar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Haciz uygulandıktan sonra borçlu veya menfaatleri zedelenen üçüncü kişiler yedi gün içinde karara itiraz edebilir, ancak bu itiraz doğrudan infazı durdurmaz. Yargılama devam ederken ihtiyati haciz geçerliliğini korur ve mahkemenin esas hakkındaki kararının kesinleşmesinden sonra alacaklı bir ay içinde takip talebinde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca borçlu, dava sürerken teminat göstererek haczin kaldırılmasını da isteyebilir. Bu süreçte süreler ve başvuru yolları titizlikle takip edilmediğinde ihtiyati haczin sağladığı koruma kendiliğinden ortadan kalkar.

Dava Devam Ederken İhtiyati Haciz Süreci Nasıl İlerler?

Dava süreci devam ederken, ihtiyati haciz talebi doğrudan davaya bakan mahkemeye iletilir. Mahkeme hakimi, talep edilen alacağın para alacağı olup olmadığını, rehinle güvence altına alınıp alınmadığını ve sunulan delillerin yeterliliğini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapar. Koşullar uygun görülürse, borçlu dinlenmeden de karar verilebilir ve çoğu zaman alacaklıdan teminat gösterilmesi istenir.

Kararın geçerliliğini koruması için alacaklının on gün içinde icra dairesine başvurarak infaz talebinde bulunması gerekir; bu süre aşılırsa karar kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Haciz tatbik edildikten sonra borçlu ya da menfaatleri ihlal edilen üçüncü kişiler yedi gün içinde kararı veren mahkemeye başvurarak itiraz edebilir, ancak bu itiraz infazı kendiliğinden durdurmaz.

Borçlu ayrıca, dava sürerken para, rehin veya banka kefaleti göstererek haczin kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Dava sürecinde alınan ihtiyati haciz için ayrıca yedi gün içinde dava açma veya takip başlatma şartı aranmaz; çünkü dava zaten derdesttir. Ancak esas kararın verilmesinden sonra alacaklının belirli süre içinde takip talebinde bulunması gerekir, aksi halde haciz etkisini kaybeder.

İhtiyati Haciz Teminat Oranı Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla ihtiyati haciz için öngörülmüş sabit bir teminat oranı bulunmamaktadır. Kanun, teminat miktarını doğrudan belirlemek yerine hakimin takdirine bırakmıştır. Bu nedenle her dosyada borcun niteliği, tarafların durumu ve riskin ağırlığı dikkate alınarak farklı oranlarda güvence talep edilebilmektedir.

Uygulamada ise mahkemeler çoğunlukla alacak tutarının yaklaşık %10 ila %15’i arasında teminat belirlemekte, bazı durumlarda bu oran %20’ye kadar çıkabilmektedir. Bununla birlikte ilama dayalı alacaklarda teminat şartı aranmaz. İlam niteliğindeki belgelerde ise teminat gerekip gerekmediğine mahkeme karar verir.

İhtiyati Haciz Vekalet Ücreti Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla ihtiyati haciz taleplerinde vekâlet ücreti, hem mahkemenin karşı tarafa yüklediği yasal ücret hem de avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılan akdi ücret olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkar.

Yasal vekâlet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre dava dışında yapılan başvurularda duruşmasız işlerde 10.000 TL, duruşmalı işlerde ise 12.500 TL - 40.000 TL olarak uygulanır. Eğer haciz talebi zaten devam eden bir dava dosyasında yapılmışsa bu durumda ayrıca bir ücret hükmedilmez. Esas davanın türüne göre belirlenen vekâlet ücreti geçerli olur. Akdi ücret ise tarafların kendi aralarında yaptıkları sözleşmeye dayanır ve baroların yayımladığı tavsiye tarifelerinde genellikle daha yüksek rakamlarla yer alır.

İhtiyati Haciz Ne Zaman Kesin Hacze Dönüşür?

İhtiyati haciz, alacaklının alacağı için takip yetkisi elde edip başlattığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi gerçekleşir. Bu noktada takibin kesinleşmesi ifadesi, borçluya gönderilen ödeme emrine yedi gün içinde itiraz edilmemesiyle ya da yapılan itirazın icra mahkemesinde kaldırılması veya dava yoluyla iptal edilmesiyle sağlanır. Böyle bir durumda daha önce geçici nitelikte konulan ihtiyati haciz, artık icrai sonuçlar doğuran kesin haciz halini alır.

Dava sırasında alınan ihtiyati hacizlerde ise süreç biraz farklı işler. Alacaklı davayı kazandığında, kararın ardından bir ay içinde icra takibi başlatmakla yükümlüdür. Bu adım atıldığında ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi sağlanır. Özel bir düzenleme olan tasarrufun iptali davalarında ise dava kabul edildiği anda haciz kendiliğinden kesin haciz niteliği kazanır ve ek bir işleme gerek kalmaz.

Maaşa İhtiyati Haciz Konulabilir mi?

Eve, borçlunun maaşı da ihtiyati haciz kapsamına alınabilir. Yani mahkeme kararıyla, borçlunun maaşından belirli bir kısım kesilerek alacaklı için güvence oluşturulabilir. Ancak burada kanun bazı sınırlamalar getirmiştir.

Maaşın tamamı haczedilemez; en az dörtte üçü borçlunun geçimi için bırakılır ve en fazla dörtte biri haczedilebilir. Nafaka alacaklarında ise bu sınırlama uygulanmaz, nafaka miktarı kadar kesinti yapılabilir. İşveren, kendisine gönderilen haciz ihbarnamesi üzerine maaştan kesinti yapar ve kesilen tutarı icra dosyasına aktarır. Birden fazla haciz varsa ödemeler sıraya göre yapılır. Kısacası, maaşa ihtiyati haciz konulması mümkündür ama sadece kanunda belirlenen oran ve istisnalar çerçevesinde uygulanabilir.

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Arasındaki Fark Nedir?

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir, hukuk sisteminde alacaklının veya hak sahibinin menfaatini dava veya takip sonuçlanana kadar korumayı amaçlayan iki farklı geçici hukuki yoldur. Her ikisi de tarafların haklarını güvence altına alsa da kapsamı, uygulanma şartları ve sonuçları bakımından önemli farklılıklar içerir. Aşağıdaki tabloda bu iki yol arasındaki temel farklar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Başlık İhtiyati Haciz İhtiyati Tedbir Hukuki Dayanak İİK m.257–268 HMK m.389–399 Kapsam Sadece para ve teminat alacakları için uygulanır. Para dışındaki her türlü hakkı korumak için uygulanır. Amaç Alacağın tahsilini güvenceye almaktır. Hakkın dava sonuna kadar korunmasını sağlamaktır. Ne Zaman Talep Edilir? Dava açılmadan önce veya sonra talep edilebilir. Dava açılmadan önce veya dava sırasında talep edilebilir. İspat Ölçüsü Yaklaşık ispat yeterlidir. Yaklaşık ispat ve zarar/tehlike gösterilmelidir. Teminat Kural olarak istenir, ilama dayalı alacakta aranmaz. Kural olarak istenir, güçlü delil varsa kaldırılabilir. İnfaz Süresi 10 gün içinde icra dairesinde uygulanmazsa düşer. 1 hafta içinde uygulanmazsa düşer. İnfaz Sonrası Süreç 7 gün içinde dava açma veya takip başlatma şartı vardır. Böyle bir şart yoktur, dava bitene kadar devam edebilir. İtiraz Süreci 7 gün içinde kararı veren mahkemeye yapılır. 1 hafta içinde kararı veren mahkemeye yapılır. Kaldırma Süreci 7 gün içinde kararı veren mahkemeye yapılır. Karşı taraf teminatla kaldırılmasını isteyebilir. Sonuç Takip kesinleşirse kesin hacze dönüşür. Esas dava sonuçlanıncaya kadar devam eder veya kaldırılır.

SIK SORULAN SORULAR

İhtiyati Haczi İcra Dairesi Kaldırabilir Mi?

Hayır, icra dairesi ihtiyati haczi kendiliğinden kaldıramaz. İcra dairesinin görevi yalnızca mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararını uygulamaktır. Haczin kaldırılması ancak mahkeme kararıyla veya kanunda öngörülen sürelerin geçirilmesiyle mümkündür.

İhtiyati Hacizde Neler Haczedilebilir?

İhtiyati haciz kapsamında borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, bankalardaki hesapları, alacak hakları, üçüncü kişilerdeki alacak ve menkul değerleri haczedilebilir. Ayrıca maaş ve ücretler de kanunda öngörülen sınırlar dahilinde haciz konusu yapılabilir. Ancak haczin kapsamı borçlunun temel geçim kaynaklarını tamamen ortadan kaldıracak şekilde sınırsız değildir. Kanunen haczedilemeyecek mallar ve gelirler korunur.

İhtiyati Hacze İtiraz Edilirse Ne Olur?

İhtiyati hacze itiraz edilirse, mahkeme itirazı değerlendirir ve sonucuna göre ya haczin kaldırılmasına ya da devamına karar verir. İtiraz kabul edilirse haciz hükümsüz hale gelir, reddedilirse aynı şekilde uygulanmaya devam eder.

İhtiyati Hacizde Borç Ödenmesi Nasıl Gerçekleşir?

İhtiyati hacizde borç ödenmesi, borçlunun haciz kararı uygulandıktan sonra doğrudan icra dairesine ödeme yapması veya borcu alacaklıya ödeyip bu durumu icra dosyasına bildirmesiyle gerçekleşir. Borçlu, ödeme emrinin tebliği üzerine borcunu belirlenen süre içinde icra dairesine yatırır; icra dairesi de ödenen tutarı alacaklıya aktarır. Borcun tamamen ödenmesiyle birlikte ihtiyati haciz kaldırılır ve borçlunun malvarlığı üzerindeki kısıtlamalar sona erer.

İhtiyati Hacizde Ödeme Emri Ne Zaman Gönderilir?

İhtiyati hacizde ödeme emri, haciz kararı uygulandıktan sonra alacaklının yasal süresi içinde icra takibi başlatmasıyla birlikte gönderilir. Yani mahkeme kararıyla konulan ihtiyati haciz tek başına ödeme emri doğurmaz; alacaklı, hacizden itibaren en geç yedi gün içinde icra takibine geçmek zorundadır ve bu takip kapsamında icra dairesi borçluya ödeme emrini tebliğ eder.

İhtiyati Haciz Satışa Engel midir?

Evet, ihtiyati haciz satışa engeldir. Çünkü bu aşamada konulan haciz yalnızca geçici bir güvence niteliğindedir ve malların paraya çevrilmesine izin vermez. İhtiyati haciz, alacaklının hakkını korumak için malvarlığı üzerinde geçici bir kısıtlama sağlar. Ancak malların satılabilmesi için haczin kesin hacze dönüşmesi gerekir. Sadece değeri hızla düşen veya muhafazası masraflı olan mallar için istisnaen erken satış yapılmasına icra dairesi izin verebilir.

Borç Ödendikten Sonra Haciz Ne Zaman Kalkar?

Borç tamamen ödendiğinde haciz kendiliğinden geçerliliğini yitirir ve alacaklının bildirmesi üzerine icra dairesi tarafından derhal kaldırılır. Ödeme ister doğrudan alacaklıya ister icra dosyası üzerinden yapılsın, borcun tamamen kapatılmasıyla birlikte haciz işlemi sona erer.