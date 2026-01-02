Vefat Eden Kişinin Emekli Maaşı Eşine Nasıl Bağlanır? Vefat eden kişinin emekli maaşının eşine nasıl bağlanacağına dair kapsamlı bilgiler bu rehberde!

Vefat eden kişisinin emekli maşaının eşine bağlanması ve eşin bu maaşı alabilmesi için belirli bir başvuru adımlarının takip etmesi gerekir. Bu süreçte birkaç adım izlenir ve süreç içerisinde bireylerden istenen bilgilerin ve belgelerin eksiksiz sunulması gerekir.

Bu yazımızda vefat eden kişinin emekli maaşının eşine nasıl bağlandığını temel alacağız.

Vefat Eden Kişinin Emekli Maaşının Eşine Bağlanma Süreci

Vefat eden kişinin emekli maaşının eşine bağlanma sürecinde ilk olarak hak sahiplerinin belirlenmesi gerekir. Ardından gerekli belgeler ilgili kuruma sunulur ve başvuru yapılabilir. Bu süreçte izlenmesi gereken yollar ise aşağıdaki gibidir;

Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

Vefat eden kişinin emekli maaşının eşine bağlanma sürecinde ilk olarak hak sahiplerinin belirlenmesi gerekir. Bu süreç, maaşın kime ve bu kişilere ne kadar verileceğinin belirlenmesi açısından oldukça kritiktir. Ancak bu maaşın bağlanabilmesi için öncelikle kişinin yasal olarak “hak sahibi” olması gerekir. Bu durumda evliliği ölümle sona eren ve yeniden evlenmeyen eşin yanı sıra vefat eden kişinin çocukları, vefat eden kişi tarafından bakılan veya kendi gelirleri olmayan annesi ya da babası da bu haktan yararlanabilir. Ancak her bir bireyin aldığı pay oranı değişiklik gösterir.

Örneğin yalnızca eş varsa pay oranı %75; eş ve çocuklar varsa pay oranı eş için %50, çocuklar için %50 şeklinde paylaştırılır. Birden fazla çocuk var ise kalan %50’lik pay, çocuklar arasında eşit oranda paylaştırılır. Örneğin eşi vefat eden bir bireye %50, kalan iki çocuğa ise %25’er pay oranları ile dağıtım yapılır.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Vefat eden kişinin emekli maaşının eşine bağlanması için belirli belgelerin ilgili kuruma iletilmesi ve bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Başvuru için şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Resmi Nikat Şartı: Vefat eden kişinin emekli maaşından yararlanmak isteyen eşin, ölen kişinin resmi nikahlı eşi olması gerekir.

Tekrar Evlenmemiş Olma Şartı: Dul olan eşin ölüm maaşı alabilmesi için yeniden evlenmemiş olması gerekir. Boşanma ya da ölümle sona eren evlilik sonrasında yeniden evlenmiş olmak, maaşın bağlanmasına engeldir.

Ölen Eşin SGK Kapsamında Emekli Olması Şartı: Vefat eden bireyin SSK, Bağ-KUR ya da Emekliği Sandığı kapsamında emekli maaşı alması gerekir. Ayrıca vefat eden birey, ölmeden önce SGK primlerini doldurarak emekliliğe hak kazanmışsa, bu durumda da eşine maaş bağlanabilir.

SGK’ya Başvuru Şartı: Vefat eden kişinin emekli maaşından yararlanmak isteyen eş, bu maaşı alabilmek için SGK’ya gerekli belgeler ile birlikte başvuru yapmalıdır.

Vefat eden kişinin emekli maaşının eşine bağlanması için gereken belgeler ise şu şekilde sıralanabilir;

Bireylere aylık bağlanması için bankayı da belirten vefat nedeniyle emeklilik dilekçesi,

Noterden alınan veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Ölüm tutanağı,

SGK’dan alınan 2 adet kimlik araştırma belgesi,

Hak sahiplerine ait olan kimliklerin fotokopileri,

Sağlık yardımı talep ve taahhüt formu ( şartları karşılayan her bir birey için ayrı ayrı alınır),

Öğrenim gören çocukların olması halinde öğrenci belgesi,

Maaşın yatırılması için banka hesap bilgileri.

Başvuru Yapılacak Kurumun Belirlenmesi ve Başvuru Yapılması

Dul kalan eşin Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve vefat eden eşten emekli maaşı alma talebinde bulunması gerekir. Başvuru sırasında ilgili kurum, dul kalan eşten yukarıda belirtilen belgeleri talep eder. Bu durumda kişi, bu belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili kuruma iletmelidir. Vefat eden kişi SGK kapsamında emekli olmuşsa, SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

Başvuru aşamasında ise Emekli Sandığı kapsamında olanlar, e-Devler üzerinden talep oluşturabilir. Ayrıca SGK il müdürlükleri aracılığıyla da fiziki olarak başvuru yapmak mümkündür.

Maaşın Bağlanması

Başvuru talebinin ilgili kuruma iletilmesinin ardından SGK, belgeleri inceleyerek koşulların uygun olup olmadığını kontrol eder. Koşulların uygun bulunması halinde ise vefat eden kişinin emekli maaşı, eşine bağlanabilir. Ancak bu süreçte eşin ve çocukların alacağı paylara dikkat edilmesi gerekir. Eğer hem eş hem de çocuklar maaş üzerinde hak sahibi ise, aylığın %50’si eşe, kalan %50’si ise çocuklar arasında eşit olarak pay edilir.

Bu süreçte merak edilen konulardan biri ise vefat eden kişinin kredi borcudur. Vefat eden kişinin kredi borcu, emekli maaşının eşine bağlanması sürecinde doğrudan bir etkiye sahip değildir. Yani, SGK, bu maaşı bağlarken ölen kişinin banka borçlarına ya da kredi geçmişine bakmadan hak sahiplerine maaş yatırır. Bu maaş, bir nevi sosyal güvenlik hakkı olduğundan ölen kişinin banka borçları dikkate alınmaz ve hacze konu edilemez.

