Kıdem Tazminatı Nedir? Ne Kadar? Nasıl Alınır ve Hesaplanır? Kıdem tazminatının ne olduğu, tutarı, nasıl hesaplandığı ve alındığına dair kapsamlı bir rehber!

Bir işyerinde devam eden çalışma faaliyetinin son bulması durumunda belirli şartları taşıyan işçilere kıdem tazminatı verilir. Bu tazminat, iş kanununda belirtilen sebeplerden dolayı iş akdinin sona ermesi ile işveren tarafından işçiye ödenir. Ancak bu tazminatın tavan miktarı her yıl değişiklik göstermektedir.

Bu yazımızda kıdem tazminatının ne olduğunu, miktarını ve bu tazminatı almak için gereken şartları inceleyeceğiz. Ayrıca kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı, ne zaman ve kaç taksitte ödeneceği konusunda merak edilen soruları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin mevcut işyerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra iş sözleşmesi kanununda belirtilen sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. Yargıtay kararlarına göre ise kıdem tazminatı işverenin sahip olduğu bir veya birkaç işyerinde belli bir süre çalışan işçiye, işini kaybetmesi halinde işyerine katkıları ve işinde yıpranması göz önünde bulundurularak kanuni esaslar çerçevesinde ödenen toplu paradır.

Kıdem tazminatı, yasal olarak işçinin kanundan doğan bir hakkı olmakla birlikte, iş sözleşmesinin sona ermesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu tazminat miktarının belirlenmesi için işçinin işyerinde çalıştığı süre ve en son aldığı brüt ücret dikkate alınarak hesaplama yapılır. Ancak her işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Kanunda belirtilen şartları taşıyan ve bu şartları gerçekleştirerek belirli bir kıdem süresine sahip olan işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.

Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Türkiye’de kıdem tazminatının tavan tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen memur maaş katsayılarına dayanarak hesaplanır. Bu doğrultuda 01/07/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 53.919,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu tavan miktarı, düzenli olarak yılda iki kez güncellenir.

Türkiye’de, bir işçinin hizmet süresi 1 yıl ila 10 yıl arasında ise kıdem tazminatının oranı, brüt maaşın 30 günlük tutarı kadar olmaktadır. Ancak işçilerin çalışma süresi 10 yıldan fazla ise her yıl için brüt maaşın 3.5 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı ödenmektedir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

1 yıllık kıdem tazminatı işçinin işe başlama ve ayrılma tarihine göre hesaplanır. Ayrıca bu hesaplamaya aylık brüt maaş da dahil edilir.

Örneğin 1 Ocak 2024 tarihinde işe başlayıp, 1 Ocak 2025 tarihinde işten ayrılan bir kişinin 1 yıllık kıdem tazminat tutarı aşağıdaki gibidir;

Ele Alınacak Kalem Süre / Miktar İşe Başlama Tarihi 01 Ocak 2024 İşten Ayrılma Tarihi 01 Ocak 2025 Aylık Brüt Maaş 30.000,00 TL Hesaplamaya Esas Gün 365 Gün Kıdem Tazminatına Esas Ücret 30.000,00 TL Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt) 30.082,19 TL Damga Vergisi (0.00759) 228,32 Net Ödenecek Kıdem Tazminatı 29.853,87 TL İhbar Günü 28 İhbar Tazminatı (Brüt) 28.000,00 TL Gelir Vergisi Kesintisi 4.200,00 TL Damga Vergisi Kesintisi (0.00759) 212,52 Net İhbar Tazminatı 23.587,48 TL Toplam 53.441,35 TL

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için başvurulabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir;

Yöntem İşverenin Kendisinden Tahsil Etme: Kıdem tazminatı almak isteyen bireylerin öncelikle işverenin kendisine başvuru yapması gerekir. Bu süreçte başvuru yapacak kişinin yazılı bir talepte bulunması önemlidir. Yöntem Zorunlu Arabulucu Aracılığıyla Tahsil Etme: Kıdem tazminatı almak isteyen bireyler, arabulucu aracılığıyla da kıdem tazminatı başvurusunda bulunabilir. Arabulucu aracılığıyla bir uzlaşının sağlanamaması halinde ise dava yoluna gidilebilir. Yöntem Dava Açarak Tahsil Etme: Kıdem tazminatı almak isteyen bireyler, tahsil sürecini arabulucu ile sürdüremediği durumlarda işverene dava açabilir. Bu süreçte iş sözleşmesi ve çalışma süresi ile son maaşı gösteren belgenin İş Mahkemelerine sunulması gerekir. Ancak dava sürecinde belirli harçların ve yargılama giderlerinin yatırılması zorunludur.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir? Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı almak için taşınması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir;

Şart Açıklama 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olma şartı Kıdem tazminatı almaya hak kazananların 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olması gerekir. En az 1 yıl çalışma şartı İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için en az 1 yıllık kıdemini doldurmuş olması gerekmektedir. Eğer bu süre dolmamış ise kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. İş akdinin feshi şekli İş sözleşmesinin feshi, kanunda belirtilen hâllerden biriyle olmalıdır. Belirli ve belirsiz süreli sözleşmelerin durumu Belirsiz süreli sözleşmelerde kıdem tazminatı alabilme durumu daha açıkken, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sona ermesiyle doğrudan tazminat hakkı doğmayabilir (istisnai haller hariç). İstifa hâli Genel olarak işçinin kendi isteğiyle (istifa) çalışmayı sonlandırması kıdem tazminatı hakkı doğurmaz. Ancak işçi “haklı nedenle fesih” yaparsa tazminat hakkı doğabilir. Özel durumlar (istisnalar) Kadın işçi evliliği nedeniyle iş akdini feshetmek isteyebilir. Ayrıca askerlik emeklilik, yaşlılık, malullük gibi durumların ardından da sözleşmesini sona erdiren işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması sırasında işçinin çalıştığı işyerindeki kıdemi ve son aldığı brüt ücret dikkate alınır. Hesaplama sırasında çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden işlem gerçekleştirilir. Bir yıldan fazla süreler için ise aynı oranlarla hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de hesaplamaya dahil edilir. Ancak her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatının miktarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatının tavan miktarı ile sınırlıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü:

Kıdem Tazminatı Tutarı = (Çalışılan süre) x (Son brüt ücret) – (Damga vergisi)

Örnek Hesaplama:

Çalıştığı işyerinde son brüt maaşı 40.000 TL olan bir işçinin 5 yıl çalıştıktan sonra istifa etmesi halinde;

5 yıl için: 5 x 40.000 = 200.000 TL

Brüt kıdem tazminatı: 200.000 TL

Damga vergisi (0,00759): 200.000 x 0,00759 = 1.518 TL

Net kıdem tazminatı: 200.000 – 1.518 = 198.482 TL olur.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Kıdem tazminatı ödemesi, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren muaccel (ödenmesi gereken) hale gelmiş olur. Yani işveren, işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazandığı tarihten itibaren bu ücreti ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla kıdem tazminatı ödemelerinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte derhal yapılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda işverenler ödemeyi ileri tarihe bırakabileceği gibi taksitlendirme yolunu da tercih edebilir. Ödeme sürecinde şirketler, işçinin hak ettiği kıdem tazminatı tutarını banka aracılığıyla işçinin hesabına yatırmalıdır.

Kıdem Tazminatı Kaç Taksitte Ödenir?

Kıdem tazminatı genellikle tek seferde ödenir, ancak işveren taksitle ödeme yapmak isterse işçinin yazılı onayı ve taksitle ödeme şartlarını içeren bir belge alınmalıdır. Bu belgede faiz talebi açıkça belirtilmeli ve ihtirazi kayıtla işçinin diğer haklarının saklı tutulduğu vurgulanmalıdır. İşveren taksit ödemelerini aksatırsa sözleşme iptal olur ve işçi kıdem tazminatının tamamı için dava açabilir.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Kıdem tazminatının hak edilmesi için işçinin en az 1 yıllık süre boyunca aynı işyerinde çalışması gerekmektedir. Bir yıldan kısa süre çalıştığı durumlarda işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. İş akdinin devam ettiği her geçen tam yıl için işveren tarafından işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. İş akdinin bir yıldan artan süreler içerisinde devam etmesi halinde ise aynı oran üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.

2025 Kıdem Tazminatı Ne Kadar Olur?

2025 yılında uygulanacak kıdem tazminatı miktarı henüz belirlenmemiştir. Ancak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu ücretin tavan miktarının yaklaşık 63.000,00 TL civarında olması beklenmektedir.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavan miktarı, memurlara yapılacak olan zam ile birlikte güncellenecektir. Güncellemenin yapılmasının ardından belirlenen yeni tavan miktarı 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacaktır.

2026 Kıdem Tazminatı Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılına ait kıdem tazminatı miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ancak 2026 yılının Ocak ayına kadar konu ile ilgili açıklama yapılması ve bu ücretin belirlenmesi beklenmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Neye Göre Belirlenir?

Kıdem tazminatının tavan miktarı, en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı üzerinden belirlenmektedir. Buna ilişkin yasal dayanak ise 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde geçen “bir hizmet yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” hükmüdür.

Uygulamada, tavan tutarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından (genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez) belirlenip kamuoyuna duyurulur.

Emekli Çalışan Nasıl Kıdem Tazminatı Alır?

Emekli çalışanın kıdem tazminatı alması için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Emekliliğe hak kazanan ve kıdem tazminatı almak isteyen işçilerin 7000 gün sigorta primi ödemiş olması gerekmektedir. Belirlenen prim gün sayısını dolduran emekli çalışanlar iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Ancak bu kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi için bağlı olduğu sigorta kurumundan 7000 gün prim ödendiğine dair yazı almaları gerekmektedir. Ardından işçi, işverenine istifa dilekçesi yazmalı ve kıdem tazminatı talep ettiğini belirtmelidir.

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Arasındaki Fark Nedir?

Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işyerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, çalıştığı her yıl için ödenen ücret iken; ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesinden önce yasal bildirim süresine uyulmadan feshedilmesi halinde ödenmesi gereken tazminattır.

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerekir. İhbar tazminatında ise iş sözleşmesi feshedilmeden önce karşı tarafa kanuni bildirim süresi kadar önceden bildirim yapılmamış olması şarttır. Ayrıca bazı özel durumlarda—örneğin kadın işçinin evlenmesi, askerlik görevi veya emeklilik gibi hallerde—işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde de kıdem tazminatı ödenebilir. Ancak bildirim süresine uymadan işten ayrılan işçi ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatını işveren öderken, ihbar tazminatında ödeme yapan taraf hem işveren hem de işçi olabilir. Hesaplama açısından kıdem tazminatında 30 günlük brüt ücret ve çalışılan yıl sayısı dikkate alınırken, ihbar tazminatında günlük brüt ücret ile ihbar süresi gün sayısı esas alınır. Ayrıca kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılırken, ihbar tazminatından hem damga vergisi hem de gelir vergisi kesintisi uygulanır.

SIK SORULAN SORULAR

İstifa Edince Kıdem Tazminatı Alınır mı?

İşten kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden işçinin, kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı almak için belirlenen şartları taşımak gerekmektedir.

Kıdem Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir mi?

Hayır kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Bu tazminattan kesilen vergi, damga vergisidir. 2026 yılı itibarıyla damga vergisi oranı binde 7,59 oranındadır.

Kıdem Tazminatına Hangi Faiz Uygulanır?

Kıdem tazminatına uygulanacak faiz türü, mevduata uygulanan en yüksek faiz miktarıdır. Bu faiz genel olarak işverenin kıdem tazminatını zamanında ödemesini sağlamak amacıyla belirlenir ve gecikme faizi niteliği taşır.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi İçin İşverene Tanınan Süre Ne Kadar?

Kıdem tazminatının ödenmesi için işverene tanınan süre, işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazandığı tarih ile bağlantılıdır. İşçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanmasıyla birlikte ödemelerin derhal yapılması gerekmektedir.

6 Ay Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Hayır, 6 ay çalışan bir işçi kıdem tazminatı alamaz. İşçinin kıdem tazmin hakkı kazanabilmesi için için öncelikle iş sözleşmesinin başlangıç ve sona erdiği tarih arasında en az 1 yıllık kıdem olması gerekmektedir.

Borcum Var Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?

Evet, borcu olan bir işçi borcu olsa dahi kıdem tazminatı alabilmektedir. Ancak bazı durumlarda, işçinin kıdem tazminatı haczedilebilir. Yani, borcunuz varsa mahkeme veya icra dairesi kararıyla kıdem tazminatınızın tamamı ya da bir kısmı borcunuza mahsup edilebilir. İşveren, alacaklı talebi geldiğinde kıdem tazminatını doğrudan icra dairesine ödeyebilir ve bu durumda işçiye ödeme yapılmayabilir.

Kıdem Tazminatı En Son Maaş Üzerinden mi Hesaplanır?

Evet, kıdem tazminatı en son maaş üzerinden hesaplanır. Ancak, kıdem tazminatı hesaplamasında aylık brüt ücretin bir tavan sınırı vardır. 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL 'dir.

Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal mıdır?

Evet, kıdem tazminatı edinilmiş mal kapsamına girer. Edinilmiş mal, evlilik süresince eşlerin kazançlarıyla veya hak kazanarak elde ettikleri mal ve hakları kapsar. Edinilmiş mallara katılma rejimi sırasında yapılan ödemeler, örneğin kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi veya benzeri haklar, edinilmiş mal olarak değerlendirilir.

