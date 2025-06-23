Akis Kart İzleme Aracı Nedir? Ne İşe Yarar? Kim Kullanabilir? Akis kart izleme aracının ne olduğu, ne işe yaradığı, kimler tarafından kullanılabildiği ve çalışma mantığının yanı sıra kullanım alanları ve daha fazlası!

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Dijital dünyada verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve kimlik doğrulama adımlarının etkin bir şekilde sağlanması son derece önemlidir. Tam da bu noktada ortaya çıkan akis akıllı kart, pek çok alanda kullanılan ve verilerin güvenliğini sağlayan bir sistemdir. Kamudan özel sektöre kadar birbirinden farklı alanlarda da yaygın olarak kullanılan bu kart, işlemlerin hızını artırmaya da yardımcı olur. Akis kart izleme araçları ise bu kartların güvenliğini sağlamak ve takibini yapmak adına kullanılan uygulamadır.

Bu yazımızda akis kart izleme aracının ne olduğu, ne işe yaradığı, kimler tarafından kullanılabildiği ve çalışma mantığının nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca akis kart izleme aracı kullanılırken kartı görmeme ve sürücünün bulunamaması gibi hatalarda neler yapılması gerektiği hakkında da kapsamlı bilgiler sunacağız.

Akis Kart İzleme Aracı Nedir?

Akis kart izleme aracı, kartın kullanım verilerinin takip edilmesini sağlayan uygulamanın ismidir. Bu uygulama, kart güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olduğu gibi kartın hangi platformlarda nasıl kullanılmasını gerektiğini izlemeye imkan tanır. Bankalar ve finans kuruluşları tarafından sıkça kullanılan bu izleme aracı, kimlik doğrulama süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek olur. Ancak bu sistemin çalışması için kurulumunun tamamlanmış olması gerekir. Akis kart sürücü yüklemelerinin tamamlanmasından sonra ise kart, ilgili hizmetlerle entegre şekilde çalışabilir.

Akis Kart İzleme Aracı Ne İşe Yarar?

Akis kart izleme aracı; işlemlerin güvenliğini ve verilerin gizliliğini sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda hızlı ve kolay işlem önceliği sunduğundan farklı alanlarda sıkça tercih edilir. Bu izleme aracının sağladığı avantajları kapsamlı bir şekilde ele almak gerekirse;

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü: Akis kart, finansal sistemlere giriş yaparken sıkça kullanılır. Bu işlem, kullanıcı kimliklerinin güvenli bir biçimde doğrulanmasına yardımcı olur. Böylelikle oluşabilecek yetkisiz girişimlerin önüne geçilir. Yüksek Güvenlik: Akis kart izleme aracı, kimlik doğrulama ve elektronik imza gibi alanlarda yüksek güvenliğin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca farklı alanlarda kullanıcılardan kaynaklanan (PIN yönetimi vb. ) güvenlik risklerinin azaltılmasına imkan tanır. Verilerin Gizliliği: Akis kartların içerisinde özel anahtarlar yer alır. Bu anahtarlar, yetkisiz erişimin engellenmesine yardımcı olduğu için verilerin korunması ve gizliliğin sağlanması mümkün hale gelir. Ayrıca çalınma ya da kaybolma gibi durumlarda da iptal edilebileceği için güvenliğin artmasına yardımcı olur. Geniş Kapsamlı Kullanım: Bu araç, kamu, bankacılık, sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda yaygın bir şekilde kullanılır. Genel olarak güvenli erişimin desteklenmesi için tercih edilen araç, bu alanlarda güvenlik kayıplarının önlenmesine ve risklerin minimize edilmesine yardımcı olur. Hızlı ve Kolay İşlem: Akis kart okuyucu, temassız ve temaslı çalışma özelliğine sahiptir. Böylelikle kullanım alanlarında kullanıcıların pratik, hızlı ve kolay şekilde işlem gerçekleştirmesini sağladığı gibi farklı süreçlerde verimliliğin artmasına imkan tanır.

Akis Kartı Kimler Kullanabilir?

Akis akıllı kart; finans ve bankacılık, kamu kurumları, sağlık hizmetleri, eğitim ve özel şirketler gibi çeşitli sektörlerde çalışanlar tarafından kullanılabilir. Ancak kartları kullanabilmek için sistem tarafından desteklenen altyapılara sahip olmak gerekir. Bu sektörlerin kullanım amaçları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Sektör Adı Kullanım Amacı Finans ve Bankacılık Çalışanları Güvenli oturum açma, para transferi işlemleri ve online bankacılık hizmetleri Kamu Kurumu Çalışanları Elektronik kimlik doğrulama işlemleri, dijital imza ve dijital evrak Sağlık Çalışanları Hastane içi bilgi sistemleri, sağlık hizmetleri ve hasta bilgileri Eğitim Çalışanları Okul giriş kartları, öğrenci kimliği, akademik sistem erişimi, resmi yazışmalar, belge imzalama Hukuk Çalışanları Elektronik imza, resmi belge düzenleme, UYAP sistem girişi ve işlem takibi Özel Şirketler ve Kurumsal Çalışanlar CRM ve ERP gibi şirket içi sistemler, dijital onay ve belge imzalama

Akis Kartın Çalışma Mantığı Nasıldır?

Akis kartın çalışması için belirli adımların tamamlanması gerekir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

1.Aşama: Kurulum

Akis kartın çalışması için öncelikle kurulum aşamasının tamamlanması gerekir. Akis kart kurulumu, kartın bilgisayar ya da ilgili diğer sistemlerle uyumlu hale getirilmesi açısından önemlidir. Kurulum sırasında gerekli sürücüler ve yazılımlar yüklenir. Akis kart sürücü yüklemeleri tamamlandıktan sonra kartın ilgili hizmetlerle entegre olarak çalışması mümkün hale gelir.

2.Aşama: Tanımlama

Kurulum sonrasında kartın tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu adımda öncelikle kullanıcıların ya da kart sahibinin kimlik bilgileri karta tanımlanır. İlgili işlem, kartın kullanılacağı platformların ve kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Tanımlamanın yapılmasının ardından doğrulama adımı tamamlanır.

3.Aşama: Entegrasyonun Tamamlanması

Akis kartın çalışması için kart okuyucu cihazlar gerekir. Bu cihazlar, kullanıcı kartlarının okuyucuya yerleştirilmesinin ardından sistemin kimlik doğrulama adımını başlatmasına yardımcı olur. Ardından erişim izinleri kontrol edilir ve güvenlik gereği yalnızca yetkilendirilen kullanıcıların sisteme ya da ilgili hizmete girişi onaylanır.

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Akis Kart Kullanım Alanları Nelerdir?

Akis kart; banka kartları, kredi kartları, ulaşım kartları, kimlik kartları ve SIM kartlarda kullanılır. Ayrıca finansal işlemlerde, eğitim sektöründe, kamu kurumlarında ve e-Devlet işlemlerinde de tercih edilir.

Kullanım Alanı Kullanım Nedeni Kimlik Kartı İşlemleri Pasaport, ehliyet ve ulusal kimlik kimlik kartlarının tanımlanması Banka ve Kredi Kartları İşlemleri Kimlik doğrulama ve güvenli ödemenin kullanılması SIM Kartı İşlemleri GSM ağlarında doğrulama ve veri saklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi Ulaşım Kartı İşlemleri Ödeme işlemlerinin tamamlanması Finansal İşlemler Bankacılık uygulamalarında yetkilendirme ve belge onayının gerçekleştirilmesi Eğitim İşlemleri Dijital belgelerin yönetimi ve kimlik doğrulama adımının uygulanması Kamu İşlemleri Kimlik doğrulama ve sisteme giriş aşamalarının tamamlanması e-Devlet İşlemleri Tapu, nüfus ve vergi beyanında doğrulama ve imzalama aşamalarının gerçekleştirilmesi Hukuki İşlemler Avukat ve noterler tarafından belgelenen yazıların yasal geçerliliğinin sağlanması

Akis Kart Nereden Alınır?

Akis kartın alınması için Kamu Sertifikasyon Merkezi ve TÜBİTAK ile iletişime geçilmesi gerekir. İletişime geçildikten sonra ise ilgili başvuru kanallarından akis kart başvurusu yapılır. Akis kart alım süreci aşağıdaki yöntemlerle tamamlanabilir;

TÜBİTAK Aracılığıyla Akis Kart Alımı

TÜBİTAK BİLGEM aracılığıyla akis kart alırken, ilgili kurumun resmi web sitesinin ziyaret edilmesi gerekir. Başvuru sırasında başvuru türünün belirlenmesi son derece önemlidir. Gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından online başvuru yapılabilir. Başvuru onaylandıktan sonra kart ve okuyucu, kullanıcıya teslim edilir.

Kamu Sertifikasyon Merkezi Aracılığıyla Akis Kart Alımı

Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla akis kart alırken, kurumun resmi web sitesine giriş yapmak gerekir. Ardından kart okuyucu türü seçilir ve kurumun resmi mail adresine ilgili bilgiler iletilir. Başvuru yapıldıktan sonra başvuru yapanın bilgilerine göre ödeme sayfasından ya da anlaşmalı bankalar üzerinden kartın ödemesi yapılır. E-posta kurum tarafına ulaştıktan sonra ise kişiye ya da firmaya siparişin açıldığına dair mail gönderilir.

Akis Kart Ne Kadar Güvenilir?

Akis kart, yüksek güvenlik standartlarına sahip olan kart işletim sistemidir. Farklı sürümlere sahip olan bu sistemin son sürümü olan v2.5.2N, EAL4+ seviyesinde sertifikalandırılmasının ardından detaylı güvenlik testlerinden geçirilerek güvenlik gereksinimlerini yüksek oranda karşılar. Gelişmiş kriptografik özelliklere sahip olan bu kart, kamu ve finans kurumları gibi pek çok alanın dijital işlemlerinde de yaygın şekilde kullanılır.

Akis kart; mikro ve kripto işlemcilere sahip olduğu gibi özel bellek alanına da sahiptir. Bu yapının temel amacı ise yalnızca yetkilendirilen kişilerin sisteme erişmesidir. Bu erişim için biyometrik doğrulama ya da parola gibi güvenlik katmanları ve ikincil güvenlik unsurları tercih edilir. Nitekim akis kartlar, yüksek güvenlik önlemleri ile donatılan bir kart olduğu için güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Akis Kart ile Atılan e-İmza Güvenli mi? Taklit Edilebilir mi?

Akis kart ile oluşturulan e-İmza güvenlidir ve bu imzanın taklit edilmesi mümkün değildir. Sistemde yer alan kriptografik anahtarlar, kişi imzalarının kullanılması için oluşturulur ve bu anahtarlar, farklı alanlarla aktarılamaz. Bu durum, kullanıcıların dijital işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirmesine, imza ve şifre gibi anahtarlarını kolayca saklamasına yardımcı olur. Herhangi bir belgeye atılan imza üzerinde değişiklik yapılırsa, o imza geçersiz sayılır.

GlobalPlatform spesifikasyonuna uygun olarak çalışan akis, dolandırıcılığa karşı da koruma sağlar. Kullanıcılar, anahtarlarını ve şifrelerini güvenli bir şekilde depolayabildiği için yetkisiz erişimler ve taklit edilebilirlik durumları engellenir.

Akis Kart Nasıl İndirilir?

Akis kart indirme işleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle TÜBİTAK’ın ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin resmi web sitesine giriş yapmak gerekir. Ardından Akis destek sayfasına giriş yapılır ve kart sürücüsü için paketler hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda Java kurulumu yapılır ve kullanılan kart okuyucu sürücüsü yüklenir.

Akis Kart Okuyucu Kartı Görmüyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Akis kart okuyucunun kartı görmediği durumlarda sorunun asıl kaynağı bulunmalıdır. Bu durumda kartın okuyucuya doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol etmek ve takılmadığı durumlarda kartı çıkarıp tekrar yerleştirmek gerekir. Ardından USB portunun ve okuyucu ışığının kontrol edilmesi, ışığın yanmadığı durumlarda ise gerekli donanımsal düzeltmelerin yapılması önemlidir.

Akis kart okuyucununun kartı görmediği durumlarda kurulumun tamamlandığından emin olmak gerekir. Yapılan işlemlere rağmen sorun çözülmedi ise bilgisayarın yeniden başlatılması ve farklı bir kartın denenmesi ile çözüm sağlanabilir. Ancak sorunun devam etmesi halinde TÜBİTAK Destek Hattı’nı aramak ya da AKİS Teknik Destek Formu’nu doldurmak gerekir.

Akis Akıllı Kart Sürücü Bulunamadı Hatası Nasıl Giderilir?

Akis akıllı kart sürücüsü bulunamadı hatası, sistemin akıllı kartı tanıyamaması ya da sürücünün düzgün bir şekilde yüklenememesi sonucunda oluşur. Bu hatanın giderilebilmesi için ise aşağıdaki adımlar izlenebilir;

Adım: Kart Okuyucunun Tanımlanması: İlk olarak ilgili adımlardan okuyucunun listelendiği kontrol edilmelidir ve herhangi bir şekilde kart görünmüyorsa portlar ya da ilgili kablolara bakılmalıdır. Sistemde sarı bir uyarı varsa, sürücü bozuk olabilir. Adım: Kart Okuyucu Sürücüsünün Yüklenmesi: Bu adımda kart okuyucunun markası ve modeli öğrenilmelidir. Ardından üretici sitesi üzerinden güncel sürücü indirilmeli ve geri yüklenmelidir. Adım: Paketin Tekrar Kurulması: Bu adımda TÜBİTAK’ın resmi web sitesinin ziyaret edilmesi ve işletim sistemi ile uyumlu olan kurulum dosyasının indirilmesi gerekir. Ancak öncelikle var olan yazılımın kaldırılması önemlidir.

Akis Kart Nasıl Güncellenir?

Akis kart izleme aracı güncelleme işleminin yapılması için aşağıdaki adımlar takip edilebilir;

Adım: Mevcut Sürümü Kaldırın: İlk olarak bilgisayarın "Uygulamalar ve Özellikler" bölümüne gidilir. Ardından isteden AKİS Kart İzleme Aracı bulunur ve mevcut sürüm kaldırılır. Adım: En Güncel Sürümü İndirin: TÜBİTAK BİLGEM'in resmi AKİS destek sayfasına gidilir. Ardından işletim sistemine en uygun olan uygun olan sürüm indirilir. Bu indirme işlemi genellikle en son ve güncellenmiş olan sürüm üzerinden gerçekleştirilir. Adım: Yeni Sürümü Kurun: Bu aşamada, indirilen kurulum dosyasının çalıştırılması ve kurulumun tamamlanması gerekir. Kurulum sırasında, kart okuyucusunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olmak son derece önemlidir. Adım: Java Kurulumunu Kontrol Edin: Akis kartın düzgün çalışabilmesi için Java programlarına ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla kullanıcıların gerekli Java programının yüklü olup olmadığını kontrol etmesi ve yüklü değilse, Java'nın resmi sitesinden en son sürümü indirip kurulum adımını tamamlaması gerekir.​ Adım: Bilgisayarı Yeniden Başlatın: Kullanıcı, tüm kurulum adımlarını tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatması gerekir. Bu işlem, değişikliklerin sisteme entegre edilmesi açısından önemlidir.

Akis Kart Kaybolduğunda Ne Yapmak Gerekir?

Akis kartın kaybolması durumunda Kamu Sertifikasyon Merkezi ile iletişime geçilmesi ve kartın iptalinin sağlanması gerekir. Bu durumda kullanıcılar, ilgili kuruma e-posta gönderebilir ya da 444 5 576 / 0850 460 55 76 numaralı müşteri hizmetleri aranarak iptal talebi iletilir. İptal işlemleri sırasında kimlik numarası, isim - soy isim bilgisi, kurum bilgisi, kartın kaybolma tarihi ve kayıp sebebinin bildirilmesi önemlidir.

İptal talebinin ardından kullanıcı, yeni kart talebinde bulunabilir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılardan istenen belgeler farklı olduğu için, özel olarak istenen belgelerin tekrar sunulması gerekir. Yeni kartın gelmesinin ardından ilgili sertifikalar ve PIN kodu yeniden tanımlanmalıdır.