Geçici Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Kaç Günde Çıkar? Fiyatları

Yurt dışında ikamet eden ya da yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının acil olarak ülkeye dönüş yapması gerekebilir. Ayrıca ülkeye dönüş sırasında mevcut pasaportun hasar görmesi, çalınması ya da kaybolması gibi olası durumlar da meydana gelebilir. Geçici pasaport, bu gibi durumlarda vatandaşların güvenli bir şekilde ülkeye dönmesini mümkün kılan bir seyahat belgesi niteliği taşır. Ancak bu pasaportun geçerlilik süresi,, çıkarılması süresi, alınma şartları ve aşamaları diğer pasaport türlerine göre değişiklik gösterir.

Bu yazımızda geçici pasaportun ne olduğunu ve nasıl alındığını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca geçici pasaportun kaç günde çıkarılabildiği ve bu belge ile yurt dışına çıkılıp çıkılamayacağını inceleyeceğiz.

Geçici Pasaport Nedir?

Geçici pasaport, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının acil durumlarda ya da olağanüstü koşullarda Türkiye’ye dönebilmek için kullanabilecekleri geçici seyahat belgesidir. Bu pasaport, vatandaşların normal pasaport yerine kullanabileceği ve dış temsilciliklerden temin edebileceği bir belgedir. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da konsoloslukları tarafından verilen geçici pasaport rengi pembedir.

Tek yönlü niteliğe sahip olan geçici pasaport, tek seferlik kullanım hakkı sunar ve seyahatin gerçekleşmesi sonucunda geçerliliğini yitirir. Yurt dışında ikamet eden ya da yurt dışında bulunan Türk vatandaşları adına ilke olarak 1 ay geçerli olmak üzere düzenlenir. Ancak bazı özel ve istisnai durumlarda geçerlilik süresi en fazla 1 yıla kadar uzayabilir. Örneğin; seyahat güzergahındaki ülkelerden en az biri, uzun süreli pasaport istiyorsa, geçerlilik süresi en fazla 1 yıl olabilir. Bu süre, beklenmeyen durumlarla karşılaşıldığında güvenli ve kolay bir şekilde Türkiye’ye dönüş yapmaya yardımcı olur. Bir sayfadan oluşan bu belge, Türkiye’ye giriş yapıldığı takdirde sahibinden alınır.

Geçici Pasaport Nasıl Alınır?

Geçici pasaport almak için öncelikle bulunulan bölgeden sorumlu olan emniyet müdürlüğüne gitmek ve pasaport kayıp belgesi almak gerekir. Ardından geçici pasaport için başvuru formu doldurulur, gerekli belgeler hazırlandıktan sonra kimlik belgesi ve polis tutanağı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da bulunulan bölgenin Türkiye Konsolosluğu’na şahsen gidilerek geçici pasaport başvurusu yapılır.

Geçici pasaport almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir;

1.Adım: Kayıp / Çalıntı Bildirimi Yapın: Geçici pasaportun alınması için öncelikle yerel polise mevcut pasaportun kaybolduğuna ya da çalındığına ilişkin bilgi verilmesi gerekir. Bu bilgilendirmenin yapılmasının ardından polis raporu ya da kayıp bildirimi hazırlanır.

2.Adım: Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Bu pasaportu alabilmek için bazı belgelerin başvuru yerlerine teslim edilmesi gerekir. Geçici pasaport için gerekli evraklar, her konsolosluğa göre değişiklik gösterir.

3.Adım: Başvuru Yerlerini ve Saatlerini İnceleyin: Geçici pasaportun alınması için bulunulan ülkenin resmi ofislerine ait saatleri ve başvuru yerlerini incelemek gerekir. Bu konu hakkında net bir bilgi almak için ise resmi web siteleri üzerinden inceleme yapılabilir.

4.Adım: Geçici Pasaport Başvurusu Yapın: Geçici pasaportun alınması için başvuru formunun doldurulması gerekir. Bu form, genel olarak konsolosluğun resmi web sitesi üzerinden temin edilir.

5.Adım: Randevu Alın: Geçici pasaportun alınması için bazı ülkeler, randevu alma zorunluluğu koşmaktadır. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için ise konsolosluğun resmi web sitesini ziyaret etmek ve randevu adımlarını tamamlamak gerekir.

6.Adım: Başvuru Sonucunuzu Takip Edin: Başvurunun yapılmasının ardından vatandaşın başvurusu incelenir. Bu süreçte başvuru nedenine ve belgelerin eksiksiz olup olmadığına dikkat edilir. Tüm adımlar başarılı bir şekilde tamamlandıysa başvuru onaylanır.

7.Adım: Geçici Pasaportunuzu Teslim Alın: Başvurunun onaylanmasının ardından geçici pasaport hazırlanır ve vatandaşa teslim edilir. Hazırlık süreci yoğunluğa göre değişiklik gösterse de genellikle kısa süre içerisinde tamamlanır.

Geçici Pasaport Kaç Günde Çıkar?

Geçici pasaport, acil durumlarda ya da olağanüstü koşullarda çıkarılan bir pasaport olduğu için diğer pasaportlara göre daha kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılır. Başvuru belgelerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde aynı gün içerisinde 10 ila 30 dakika arasında alınabilir. Ancak bu süreç, yoğun dönemlerde ya da güvenlik kontrollerinin yapıldığı günlerde uzayabilir. Dolayısıyla geçici pasaportun temin edilebilmesi için en erken tarihte ilgili kurumlara başvurmak faydalı olacaktır.

Geçici Pasaport Fiyatları 2026

2026 yılında geçici pasaport için herhangi bir harç ya da defter ücreti alınmamaktadır. Türkiye’ye dönüş yapmak için kullanılan bu pasaport, başka ülkelere seyahat etmek için kullanılmadığından ek bir ücrete tabi değildir. Geçici pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşların bulunduğu bölgedeki Türk konsoloslukları ya da büyükelçiliklerle iletişime geçmesi gerekir.

Geçici Pasaport ile Yurtdışına Çıkılır mı?

Hayır, geçici pasaport ile farklı bir ülkeye geçiş hakkı bulunmamaktadır. Geçici yani pembe pasaport, yalnızca yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönmesini sağlamak amacıyla tek seferlik düzenlenir ve pasaportun sahibi Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bu pasaport kendisinden alınır. Ayrıca geçici pasaport ile vize başvuruları da yapılamamaktadır.

Geçici Pasaport için Gerekli Evraklar Hangileridir?

Geçici pasaport için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

T.C. Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

Daha önce alınmış ve iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar (varsa),

Hem pasaportun hem kimliğin kaybolduğu/çalındığı/bulunamadığı durumlarda, kimlik tespitine yarayacak aile cüzdanı, sürücü belgesi gibi bir belge,

Son 6 ay içinde çekilmiş 50x60 mm boyutunda, desensiz, 1 adet beyaz fonlu, makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Reşit olmayan (mahcur durumda olan) bireyler için anne ve babanın muvafakatnamesi,

Türkiye’ye dönüşü gösteren uçak bileti, otobüs bileti ya da araç bilgisi,

Temsilciliklerden almak koşulu ile geçici pasaportun istenme nedeninin belirtildiği form/dilekçe,

Hazırlanan dilekçenin imza bölümü için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Dikkat edilmesi gerekenler ise aşağıdaki gibidir;

12 yaşını doldurmuş olan vatandaşların imza atması gerekmektedir. (13 yaşından gün almış olanlar)

12 yaşından küçük olan vatandaşların imza atma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kısıtlı bireylerden imza istenmemektedir.

12 yaşını doldurmuş olan ve fiziksel engeli bulunan vatandaşların da imza atmaları gerekmektedir.

Geçici Pasaport Kimlere Hangi Durumlarda Verilir?

Geçici pasaportun verilmesi için bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Vatandaşlık Şartı: Geçici pasaport başvurusu yapabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Yurt Dışında Yaşama Şartı: Yurt dışında ikamet eden ve pasaportunun süresi dolan vatandaşlar, yeni pasaportlarına ulaşana kadar geçici pasaport kullanabilir. Pasaportun Çalınması ya da Kaybolması: Yurt dışında pasaportunu kaybetmiş ya da çaldırmış olan vatandaşlar, geçici pasaport başvurusu yapabilir. Acil Durumlar: Acil bir durum nedeniyle yurt dışına çıkması gereken ancak bu seyahat için geçerli bir pasaportu olmayan vatandaşlar, geçici pasaport başvurusunda bulunabilir. Pasaportun Geçerliliğini Yitirmesi: Pasaportun geçerliliğini yitirmesi halinde vatandaşlar, geçici pasaport başvurusu yapabilir. Pasaportun Hasar Görmesi: Pasaportu hasar gören vatandaşlar, ilgili seyahati gerçekleştirmek için geçici pasaport başvurusu yapabilir. Sınır Dışı Edilme Durumu: Sınır dışı edilme durumu, zorunlu bir geri dönüş niteliği taşıdığı için geçici pasaport başvurusu yapılabilir.

Geçici Pasaport Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Geçici pasaport almak için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunur. Özellikle işlemlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanması için bazı unsurlara dikkat etmek gerekir. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;