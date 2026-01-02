Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? - Nasıl Hesaplanır? 2026 yılı Veraset ve İntikal Vergisi oranları, beyannamenin doldurulması ve ödeme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler.

Veraset ve İntikal Vergisi, bir kişinin ölümünden sonra miras yoluyla kalan malvarlığı ve hakların mirasçılara geçişi sırasında devlete ödenen bir vergi türüdür. Hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki malvarlıkları için geçerli olan bu vergi, belirli oranlarda dilimlendirilmiş matrahlar üzerinden hesaplanır. Vergi beyannamesi belirlenen süreler içinde doldurulmalı ve gerekli belgelerle vergi dairesine sunulmalıdır. Muafiyet durumları ve cezai işlemlerle ilgili ayrıntılar bu verginin önemli unsurlarıdır.

Bu metinde, Veraset ve İntikal Vergisi'nin tanımı ve hukuki dayanağına değineceğiz. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin nasıl doldurulacağı ve hangi belgelerin gerektiğini ayrıntılı şekilde ele alacağız. Ayrıca vergi ilişik kesme belgesinin nasıl alınacağı ve veraset ve intikal işlemlerinin nasıl yapılacağı gibi pratik bilgiler de sunacağız.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi, bir kişinin ölümünün ardından miras yoluyla kalan malvarlığı ve hakların, yasal mirasçılara geçişi sırasında devlete ödenen bir vergi türüdür. Veraset ve İntikal Vergisi gelir vergisi kapsamında değerlendirilir ve devlet tarafından tahsil edilir. Bu vergi türü 1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Veraset ve İntikal Vergisi, bir kişinin vefatı sonrası mirasçılarına kalan mal varlıkları ve haklar, vasiyetname ile atanmış mirasçılara yapılan intikaller, karşılıksız olarak yapılan bağışlar ve hibeler ve mahkeme kararı ile gaiplik durumunda mirasın intikali gibi durumlarda gereklidir. Bu vergi, Türkiye'de yaşayan kişilerin hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki mal varlıkları için uygulanır. Ayrıca yabancı kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları da bu vergiye tabidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi’nde miras bırakanın kimlik bilgileri, mesleği ve vergi kimlik numarası doldurulmalıdır. Miras bırakanın taşınmaz ve taşınır mal varlıkları, banka hesapları, hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Daha sonra, mükelleflerin kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası, akrabalık derecesi ve ikametgah bilgileri yazılarak belge imzalanmalıdır.

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi, mirasın intikal ettiği tarihten itibaren dört ay içinde doldurulup vergi dairesine verilmelidir. Yurt dışında vefat edenlerin mirasçıları için bu süre altı aydır.

Ölüm(Gaiplik) Durumu Ne Anlama Gelir?

Ölüm (gaiplik) durumu, bir kişinin uzun süre haber alınamaması ve yaşamını yitirmiş olabileceği düşünülen durumlarda, mahkeme kararı ile gaip ilan edilmesidir. Gaiplik kararı verildiğinde, kişinin mal varlığı mirasçılara intikal eder ve bu durumda da Veraset ve İntikal Vergisi ödenmesi gereklidir. Gaiplik kararı, kaybolmuş bir kişinin hukuki olarak ölü kabul edilmesini sağlar.

Verginin Ödeyicileri Kimlerdir?

Veraset ve İntikal Vergisi'nin ödeyicileri, veraset ve intikal vergisi mükellefleri yani mirasçılardır. Mirasçıların Türk vatandaşı olup olmamaları vergi ödeme yükümlülüğünü değiştirmez. Aynı zamanda bağış ve hibelerde, bağışı veya hibeyi alan kişiler de bu vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

Vefat durumunda yakınların hangi sosyal güvenlik haklarından yararlanabileceğini öğrenmek istiyorsanız, Ölüm Aylığı Nedir, Şartları Nelerdir? 2026 Yılında Ne Kadar? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, ölüm aylığının kimlere bağlandığı, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve 2026 yılı için geçerli güncel tutarlar detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Kadar?

2026 yılı için belirlenen Veraset ve İntikal Vergisi oranları ise aşağıdaki gibidir:

Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı Karşılıksız İntikallerde Vergi Oranı İlk 1.700.000 TL'ye kadar %1 %10 Sonraki 4.000.000 TL'ye kadar %3 %15 8.700.000 TL'ye kadar %5 %20 17.000.000 TL'ye kadar %7 %25 31.400.000 TL'yi geçen kısım %10 %30

Veraset ve İntikal Vergisi Nereye Ödenir?

Veraset ve İntikal Vergisi, miras bırakanın son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine ödenebilir veya e-Devlet üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Vergi miktarının hesaplanması ve vergi beyannamesinin doldurulmasından sonra ödeme için başvurulması daha doğrudur.

Eğer miras bırakan yurt dışında ikamet ediyorsa, Türkiye'deki taşınmazların bağlı olduğu vergi dairesine başvurulmalıdır. Vergi ödemesi, tahakkuk tarihinden itibaren üç yıl içinde, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yapılabilir.

Veraset İntikal Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Veraset ve İntikal Vergisi zamanında ödenmezse, vergi dairesi tarafından 1 kat vergi ziyaı cezası uygulanır ve ilerleyen süreçlerde borçlu hakkında haciz işlemleri başlatılabilir. Ayrıca vergi borcunun ödenmemesi, mirasçıların malvarlığı üzerindeki tasarruf haklarını kısıtlayabilir ve taşınmazların satışı gibi işlemleri engelleyebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi İçin Gerekenler

Ölen kişinin ölüm belgesi.

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi).

Mirasçıların kimlik bilgileri.

Miras bırakanın mal varlığına dair belgeler (tapular, banka hesapları, araç ruhsatları vb.).

Borç ve alacak durumunu gösteren belgeler.

Beyanname doldurma kılavuzu ve ilgili formlar

Veraset Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Veraset vergisini hesaplamak için mirasın toplam değerinden istisna tutarı düşülür ve matrah elde edilir. Bu matrah, belirlenen vergi dilimlerine göre hesaplanır ve mirasçılara düşen vergi belirlenir. Bu sayede her mirasçının payı ayrı ayrı değerlendirilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama Örneği

Örneğin, 3.000.000 TL değerinde bir mirasın veraset ve intikal vergisi 2026 yılı tarifesine göre şu şekilde hesaplanabilir:

İlk 1.700.000 TL için %1 oranında vergi: 1.700.000 TL * %1 = 17.000 TL

Sonraki 1.300.000 TL için %3 oranında vergi: 1.300.000 TL * %3 = 39.000 TL

Bu durumda toplam vergi miktarı: 17.000 TL + 39.000 TL = 56.000 TL olacaktır.

2026 yılı tarifesine göre, 3.000.000 TL değerindeki bir miras için toplam vergi 56.000 TL olacaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Örneği

Sİzler için hazırladığımız veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneğini buradan indirebilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyet Durumları

Veraset ve İntikal Vergisi'nde bazı muafiyet durumları bulunmaktadır. Bunlar:

Kamu Kurumları ve Kuruluşları: Devlet idareleri, emekli sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamu yararına çalışan dernekler ve siyasi partiler gibi Kurumlar Vergisine tabi olmayan kuruluşlar veraset ve intikal vergisinden muaftır.

Kamu Yararı Gözeten Kurumlar: İlim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar ve spor gibi kamu yararına hizmet eden tüzel kişiler bu vergiden muaftır.

Diplomatik Temsilciler ve Aileleri: Türkiye'deki yabancı devletlerin elçileri, maslahatgüzarları, konsolosları ve bu temsilciliklerde görevli memurlar ile aileleri (mütekabiliyet şartıyla) veraset ve intikal vergisinden muaftır. Türk vatandaşları bu muafiyetten yararlanamaz.

SIK SORULAN SORULAR

Veraset Ve İntikal Vergi İlişik Kesme (Borcu Yok) Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset ve İntikal Vergi İlişik Kesme Belgesi, mükelleflerin vergi dairesine başvuru yapmasıyla alınır. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulmalıdır. Daha sonra istenen tüm belgeler vergi dairesine sunulmalıdır. Vergi dairesi, borcun ödenip ödenmediğini kontrol eder ve borç bulunmadığı takdirde ilişik kesme belgesini düzenler.

2026 Veraset İntikal Vergisi Ne Kadar?

2026 yılı için veraset intikal vergisi oranları şu şekildedir:

İlk 1.700.000 TL için %1

1.700.000 TL - 4.000.000 TL arası %3

4.000.000 TL - 8.700.000 TL arası %5

8.700.000 TL - 17.000.000 TL arası %7

17.000.000 TL'yi aşan kısım için %10

Veraset Ve İntikal Vergisi Kimler Öder?

Veraset ve intikal vergisini, miras bırakan kişinin mirasçıları ve atanmış mirasçılar öder. Ayrıca karşılıksız olarak yapılan bağışlar ve hibeler de bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Yurt içinde yaşayan kişiler hem yurtiçi hem de yurt dışındaki malları için, yabancı kişiler ise Türkiye'deki malları için vergi öderler.

Veraset Ve İntikal İşlemi Nasıl Yapılır?

Veraset ve intikal işlemi için öncelikle veraset ilamı alınmalıdır. Ardından veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurularak ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Gerekli belgeler ve beyannamenin teslimi sonrası vergi dairesi tarafından vergi hesaplanır ve mirasçılar tarafından seçilen sürelerde Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi yapılır.

Veraset Beyannamesi 4 Ay İçinde Alınmazsa Ne Olur?

Veraset beyannamesi, mirasın intikal ettiği tarihten itibaren dört ay içinde verilmezse, miras paylaşımı yapılamaz. Ayrıca vergi dairesi, beyannamenin zamanında verilmemesi durumunda cezai işlemler başlatabilir.

Mirasçılar İntikal Yapmazsa Ne Olur?

Mirasçılar intikal işlemlerini yapmazsa, mirasın üzerindeki haklarını kaybedebilirler. Ayrıca vergi ödemelerinin yapılmaması durumunda gecikme cezaları uygulanabilir, mirasçılar aleyhinde vergi cezaları doğabilir ve yasal süreçler başlatılabilir. Bu durum, mirasın tasfiye edilmesi ve mirasçıların mal varlıklarına el konulması ile sonuçlanabilir.