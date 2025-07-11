ABD Borsalarında son durum nedir?

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Borsa, kişilerin dev şirketlere ortak olabilmesine ve bu şirketler vasıtasıyla kâr sağlayabilmesine olanak tanıyan bir yatırım aracıdır. Gerek yurt içi gerek yurt dışı şirketlere yatırım yapmaya olanak tanıyan borsa, riskli olduğu kadar kârlı da olabilen bir yatırım aracı sayılabilir. Yatırım ve borsa dendiğinde akla ilk gelen borsalardan ABD borsaları son zamanlarda pek çok kişinin ve yatırımcının ilgisini çekiyor. 2021 yılını rekorla kapatıp 2022 yılının ilk işlem gününü pozitif bir şekilde tamamlayan ABD borsalarına yönelik beklenti ise bir hayli yüksek. 2022 yılı ABD borsalarına yönelik tahminler ise kayıpların olabileceği yönünde olmuştu. Gartman, Fed’e atanan yeni üyeler ile birlikte daha katı bir politika ortaya koyulabileceğini, bu durumun da 2022’de borsalarda bir düşüşe sebep olabileceğini söylemişti.

Yatırımcı Dennis Gartman’ın tahminlerine göre 2022’de borsada yüzde 10-15 oranında bir kayıp gözlenebilir. Aynı zamanda, Gartman, Fed’in bu yıl üç kez faiz artıracağı yönündeki beklentinin aksine dört kez faiz artırımı olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Enflasyon Verileri Beklenenin Üzerinde Geldi

Özellikle son zamanlarda beklenenin üzerinde enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte ABD borsaları kararsız bir çizgide ilerliyor. Yatırımcılar ise yükselen enflasyon ve yavaşlayan ekonomi ile birlikte yatırımları konusunda endişeli olduklarını belirtiyorlar. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak adına faiz oranlarını yükseltip bilançosunu küçültmesi ise önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında, enflasyonla birlikte piyasaların mevcut tepkisi tamamen anlaşılabilir olsa da bazı ekonomistler fiyatların yükselmeye devam etmesiyle ABD’de bir “yaşam maliyeti krizi” görülebileceğini söylüyorlar. Buna ek olarak ABD’nin yeni enflasyon verileriyle birlikte Bitcoin ve kripto para borsasının çakılması da kripto para yatırımcılarını korkuttu.

Kripto Piyasası Çakılı

Bitcoin fiyatı ABD enflasyon verilerinin gelmesinin ardından 30.000 psikolojik sınırını aşağı yönlü kırarak 23.167,70 doları gördü. Son haftada yüzde 22,50 oranında değer kaybı yaşayan Bitcoin, sadece bir saat içerisinde yüzde 7,4’lük kayıp yaşadı. Bitcoin dışındaki kripto paralar da dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Ethereum sadece 1 saat içerisinde yüzde 10,4 oranında bir düşüş yaşarken Solana yüzde 20,8’lik bir düşüş yaşadı. Popüler meme kripto para birimi olan Dogecoin ise yüzde 15,2’lik düşüş yaşadı.

Yatırım Yapmalı Mı?

ABD Borsası en kazançlı borsalardan birisi olarak karşımıza çıkmakta. Eğer borsayı iyi takip eden ve analiz becerisine güvenen biriyseniz yatırım ile para kazanmanızın önünde hiçbir şey bulunmamakta. Elbette, borsaya yatırım yapacağınız zaman borsa hakkında belli başlı şeyleri bilmeniz ve güvenilir bir yatırım aracından faydalanmanız gerekmektedir. Borsada işlem yapmadan önce borsanın işleyişini, işlem platformların kullanmayı, işlem gören borsa hisselerinin işlem koşullarını, açığa satışı, likiditeyi, FVÖK ve benzeri finansal kavramları bilmeniz gerekmektedir. Eğer bütün bu finansal kavramlar hakkında az çok bilgi sahibi olursanız borsada işlem yapmaya rahatlıkla başlayabilirsiniz. Her ne kadar çoğu kişi borsanın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söylese de borsadan ne kadar sürede ne kadar para kazanacağınız tamamen sizin yatırımlarınıza bağlıdır. Duruma göre yatırım yapmaya başladığınız andan itibaren bile kazanmaya başlayabilirsiniz.

Borsada Yerli ve Yabancı Hisse Senedi Nasıl Alınır? başlıklı yazımızı okuyarak hisse senedinin ne demek olduğunu, yerli ve yabancı hissenin nasıl alındığını öğrenebilirsiniz.

TeklifimGelsin ABD Borsalarına Yatırımda Size Yardımcı Olur

TeklifimGelsin ile kolaylıkla ABD borsalarında yatırım yapabilir; Tesla, Apple, Amazon gibi dünyaca ünlü şirketlere güvenle yatırım yapabilirsiniz. Midas ile çalışan TeklifimGelsin üç adımda kolaylıkla borsaya yatırım yapmanızı sağlar.

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TeklifimGelsin, ABD borsalarıyla ilgili geçmiş verileri kullanarak veri paylaşır ve size borsalar hakkında bilgi verir. Bu sayede yatırımlarınızı kolay bir şekilde yönlendirebilir ve bir sonraki adımınızı kolaylıkla planlayabilirsiniz. TeklifimGelsin, size ABD’nin en büyük borsaları olan NASDAQ ve New York Stock Exchange (NYSE)’de işlem gören şirketlerin kâr/zarar bilgilerini sunar ve bu şirketlerle işlem yapmanıza olanak tanır.

TeklifimGelsin’in size sunduğu veriler sayesinde Apple, Amazon, Microsoft ve Meta gibi onlarca dev şirketin hisse senetleriyle ilgili bilgiye ulaşmanız mümkündür. Dünyaca ünlü bu şirketlerden hisse alıp satarak siz de borsa dünyasına adım atabilir, kazançlarınıza kazanç katabilirsiniz.

SPK lisansının ne olduğunu merak ediyorsanız SPK Lisansı Nedir, Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda yer alan bilgiler sayesinde SPK lisansının düzeylerini öğrenebilir, ne işe yaradığını inceleyebilirsiniz.

Borsada Kazanç Garantisi Var Mıdır?

Hayır. Borsa işlemlerinde hiçbir zaman kazanç garantisi yoktur. Borsa tamamen gerçek dünyadaki kâr/zarar durumundan etkilendiği için bir şirketten alınan hisse senetlerinin kişiye kâr ya da zarar getirip getirmeyeceği kestirilemez. Eğer TeklifimGelsin yardımıyla Midas üzerinden bir şirkete yatırım yapacaksanız tamamen kendi risk algınıza bağlı olarak yatırım yapmanızı, yaptığınız yatırımdan elde edeceğiniz kârın ya da zararın sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu belirtmek isteriz. TeklifimGelsin üzerinden paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.

Borsada Al-Sat Mantığı Neye Göre İşler?

Borsada al-sat fazlasıyla önemli bir yere sahiptir. Bir kişi hem hisselerden hem de al-sat ile kâr elde edebilir. Al-sat, kısaca, sahip olunan hisseleri satarak kâr elde etmektir. Bu işlem ile para kazanmak isteyen kişilerin borsada biraz deneyim kazanmaları tavsiye edilmektedir, zira, al-sat, kârlı olabileceği kadar yanlış yapıldığında zararlı da olabilecek bir işlemdir. Al-sat işlemleri borsada aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılır ve iyi bir analiz yeteneği de gerektirmektedir. Doğru analiz yapılmada, yanlış zamana denk gelmiş bir al-sat işlemi kişinin kâr yerine zarar etmesine, hatta borsa sayesinde kazandığı her şeyi kaybetmesine sebep olabilir.

Borsaya Girmenin Şartları Nelerdir?

Kişiler borsada işlem yapmakta tamamen özgürdür. Borsaya girmek için herhangi bir şart bulunmasa da borsanın riskli bir oyun olduğunun bilinmesi ve belli başlı niteliklere sahip olmak her zaman bir avantajdır. Öncelikle, borsaya girmeden önce borsa hakkında bilgi edinmek, finansal okur yazarlık konusunda kendini geliştirmek ve analiz becerisi kazanmak gereklidir. Bu aşamada, bir kişi borsada yatırım yapacağı zaman bir uzmanın yardımından faydalanabilir ancak biz yine de borsaya girmek isteyen herkese kendi analizlerini yapmalarını önermekteyiz. Borsaya girerken unutulmaması gereken bir diğer şey ise borsada deneyim kazanmanın çok önemli olduğudur. İlk defa borsaya giren bir kişinin kâr yerine deneyim, analiz becerisi ve öngörü kazanmayı hedeflemesi daha sağlıklı olacaktır. Zira; deneyim, analiz becerisi ve öngörü sayesinde ileride yapacağı yatırımlarda kâr etme ihtimali artacaktır.