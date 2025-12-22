KYC (Know Your Customer) Nedir? KYC Doğrulaması Nasıl Yapılır? KYC’nin ne olduğu, ne işe yaradığı, çeşitleri, limiti ve KYC doğrulamasının nasıl yapıldığının yanı sıra KYC onayının ne kadar sürdüğü bu yazıda!

Kredi Dereceni Öğren Lütfen tüm alanları doldur! Devam Et

Finans ve kripto para dünyasında işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için geliştirilen KYC (Know Your Customer) giderek önem kazanmıştır. Bu yazımızda KYC’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, doğrulamanın nasıl yapıldığını ve yapılmazsa neler yaşanabileceğini ele alacağız. Ayrıca KYC onayının ne kadar sürdüğüne ve KYC limitinin ne kadar olduğuna değineceğiz. Son olarak KYC çeşitlerini kapsamlı bir tablo halinde sunacağız.

KYC (Know Your Customer) Nedir?

KYC (Know Your Customer), bankaların, finans kuruluşlarının ve kripto para platformlarının kimlik doğrulama amacıyla uyguladığı zorunlu bir prosedürdür. Bu kimlik doğrulama prosedürü sayesinde, hizmet alan kişinin gerçek bir birey olup olmadığı, beyan ettiği kimlikle işlem yapıp yapmadığı ve kara para aklama veya dolandırıcılık gibi risklere karşı taşıdığı potansiyel tehditler değerlendirilmektedir.

Bu nedenle müşterilerden ad, soyad, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler alınarak kimlik kartı veya pasaport gibi resmî belgelerle karşılaştırılır. Buna ek olarak adres teyidi ya da yüz tanıma gibi biyometrik doğrulama yöntemleri de kullanılmaktadır. Ayrıca KYC günümüzde AML/CFT (Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörizmin Finansmanının Önlenmesi) gibi yasal düzenlemelere de uyum göstermektedir.

İhtiyaç Kredisi Oran %2,79 Kredi ₺50.000 Vade 24 Ay Detay Başvur Yeni müşterilere özel 50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faiz oranlı fırsatı ve 3 ay ertelemeli kredi için "Detay" butonuna tıkla!

KYC (Know Your Customer) Ne İşe Yarar?

KYC (Know Your Customer), bankalar, finansal kuruluşlar ve kripto para platformları tarafından müşterilerin kimliğini doğrulamak, işlem güvenliğini sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. KYC’nin temel işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

Kimlik doğrulaması sağlaması,

Kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemesi,

Dolandırıcılık ve kötüye kullanım riskini azaltması,

Müşteri risk profilini belirlemesi,

Yasal ve düzenleyici kurumların prosedürlerine uygun olması,

Finansal ekosisteme güven kazandırması.

KYC (Know Your Customer) Doğrulaması Nasıl Yapılır?

KYC (Know Your Customer) doğrulaması, müşteri kimliğinin doğru ve güvenilir şekilde teyit edilmesi amacıyla belirli aşamalar izlenerek gerçekleştirilir. Bu aşamalar şöyle sıralanabilir:

1.Kimlik Bilgilerinin Alınması: KYC ekranı üzerinde kullanıcıdan, ad-soyad, doğum tarihi, kimlik numarası gibi temel kişisel bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler, sistemde kullanıcı profili oluşturmak için kullanılmaktadır.

2.Resmî Kimlik Belgesi Yükleme: T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesinin aslı ya da fotoğrafı istenmektedir. Bu sayede belgelerin geçerliliği ve sahte olup olmadığı kontrol edilir. Bu aşamada iki farklı yöntem uygulanabilir:

Görsel Belge Kontrolü: Kimliğin ön ve arka yüzü taratılarak belge üzerindeki güvenlik unsurları, geçerlilik süresi gibi detaylar kontrol edilir.

NFC ile Kimlik Doğrulama (desteklenen cihazlarda): Yeni nesil T.C. kimlik kartlarının çipindeki veriler, telefonun NFC özelliği kullanılarak okutulabilir. Böylece kimlik bilgileri doğrudan çipten alınır ve sahte belge riski büyük ölçüde ortadan kalkmış olur.

3.Biyometrik Doğrulama: Kullanıcıdan selfie çekmesi veya kısa bir video kaydı yapması talep edilebilir. Bu adımda yüz tanıma teknolojileri kullanılarak kimlik belgesindeki fotoğraf ile selfie ya da videodaki kişi eşleştirilir. Bu sayede başkası adına işlem yapılmasının önüne geçilir.

4.Görüntülü Görüşme ile Doğrulama (Canlı operatör doğrulaması): Biyometrik kontrollerin yetersiz kaldığı, yüksek riskli veya yüksek limitli hesap açılışlarında mevzuat gereği görüntülü görüşme ile KYC doğrulama işlemi yapılabilir. Bu aşamada kimlik belgesi kameraya gösterilerek kimlik ile yüz eşleştirmesi gerçek zamanlı olarak doğrulanır.

5.Adres Doğrulaması (gerektiğinde): Fatura, ikametgâh belgesi veya banka hesap dökümü gibi belgelerle kullanıcının beyan ettiği adres doğrulanmaktadır. Özellikle yüksek limitli veya kurumsal hesaplarda bu adım zorunlu tutulurken daha düşük limitli ya da bireysel hesaplarda adres doğrulaması talep edilmeyebilir.

6.Risk ve Yaptırım Taramaları: Kullanıcının bilgileri; kara para aklama, terörizm finansmanı ve yaptırım listeleri (AML/CFT kontrolleri) kapsamında taranır. İlgili kişinin şüpheli bulunması halinde ek incelemeler yapılabilir.

7.Onay ve Hesap Aktivasyonu: Tüm kontroller tamamlandıktan sonra KYC doğrulaması onaylanır ve kullanıcıya işlem yapma yetkisi tanınır.

KYC Doğrulaması Yapılmazsa Ne Olur?

KYC doğrulaması yapılmadığı durumlarda, bankalar, finansal kuruluşlar ve kripto para platformları kullanıcıya tam yetki tanımaz ve hesap üzerinde çeşitli kısıtlamalar uygular. Bu kısıtlama ve yaptırımlar 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan MASAK düzenlemeleri ile BDDK’nın uzaktan kimlik tespiti mevzuatına dayanmaktadır.

Bu durumda hesap açma işlemi tamamlanmadığı gibi para yatırma ve çekme işlemleri sınırlandırılabilir veya tamamen durdurulabilir. Ayrıca uzun süre KYC doğrulaması yapılmayan hesaplar askıya alınabilir ya da kapatılabilir. Diğer yandan kredi, yüksek limitli işlemler ve bazı özel ürünlere erişim de engellenebilir.

KYC Onayı Ne Kadar Sürer?

KYC onay süresi, kullanılan doğrulama yöntemi, ilgili kurumun altyapısı ve yapılan kontrollerin kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Otomatik KYC süreçlerinde (kimlik yükleme, NFC ile kimlik okuma, biyometrik yüz doğrulama ve canlılık testi) onay genellikle birkaç dakika ile birkaç saat içinde tamamlanır.

Görüntülü görüşme gerektiren KYC işlemlerinde ise onay süreci aynı gün tamamlanabildiği gibi görüşme süresi ve ek kontroller nedeniyle 1–2 iş günü de sürebilir. Öte yandan yüksek risk içeren profillerde ya da yüksek limitli hesap açılışlarında KYC onay süresi birkaç iş gününe kadar uzayabilir.

KYC Limiti Ne Kadar?

KYC limitinin ne kadar olacağı kullanıcının kimlik doğrulama seviyesine, platformun türüne ve uygulanan yasal düzenlemelere göre değişiklik göstermektedir. Uluslararası KYC standartlarına göre KYC süreci genellikle temel, gelişmiş ve tam doğrulama gibi aşamalara ayrılır ve her aşama için farklı işlem kuralları belirlenir. KYC seviyesi düşük olan hesaplarda işlem yapma ve para çekme limitleri sınırlı tutulmaktadır. KYC seviyesi yükseldikçe bu limitler artar ve kullanıcı daha geniş işlem haklarına sahip olur. Öte yandan kimlik doğrulaması yapılmayan hesaplarda işlem kısıtının yanı sıra ilgili hesabın tamamen kapatılması da söz konusu olabilir.

KYC (Know Your Customer) Çeşitleri Nelerdir?

KYC Çeşidi Uygulama Kapsamı İstenilen Bilgiler/Belgeler İşlem ve Çekim Limitleri Kullanım Amacı Basitleştirilmiş KYC (Simplified KYC) Düşük riskli kullanıcılar Temel kişisel bilgiler istenmektedir. Çok düşüktür. Düşük riskli kullanıcıların hızlı şekilde sisteme dâhil edilmesini ve sınırlı işlemler yapabilmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Temel KYC (Basic KYC) Orta riskli kullanıcılar Kişisel bilgiler ve resmî kimlik belgesi istenmektedir. Düşük–orta seviyededir. Kullanıcının kimliğini doğrulayarak sınırlı alım-satım ve transfer işlemlerine izin vermek amacıyla kullanılır. Tam KYC (Full KYC) Çoğu finans kurumu ve kripto borsası Kimlik belgesi + selfie/biyometrik doğrulama istenmektedir. Yüksektir. Kullanıcının kimliğini tam olarak teyit ederek yüksek limitli işlemler ve fiat para giriş-çıkışlarına erişim sağlamak amacıyla uygulanır. Gelişmiş KYC / EDD (Enhanced Due Diligence) Yüksek riskli veya yüksek hacimli kullanıcılar Kimlik, adres, fon kaynağı, ek belgeler istenmektedir. Çok yüksek ve kişiye özeldir. Yüksek riskli kullanıcıları ve büyük tutarlı işlemleri detaylı inceleyerek kara para aklama ve finansal suç risklerini azaltmak amacıyla uygulanır. Sürekli KYC (Ongoing KYC) Tüm doğrulanmış kullanıcılar İşlem davranışı ve risk profili izleme prosedürü istenmektedir. Mevcut limite bağlıdır. Hesap açılışından sonra kullanıcı işlemlerini düzenli olarak izleyerek risk profilinin güncel kalmasını sağlamak amacıyla yürütülür. PI KYC (Pi Network KYC) Pi Network ekosistemi Kimlik belgesi + yüz doğrulama istenmektedir. Pi Network ile sınırlıdır. Pi Network içinde her kullanıcının tek ve gerçek bir kişi olduğunu doğrulamak ve ekosistem içi işlemlere erişimi sağlamak amacıyla uygulanır. Borsaya Özel KYC (Exchange-Specific KYC) Merkezi kripto borsaları KYC seviye bazlı belgeler istenmektedir. Seviye bazlı değişkendir. Borsanın tabi olduğu regülasyonlara uyum sağlamak ve kullanıcıları işlem hacmine göre sınıflandırmak amacıyla uygulanır. Travel Rule KYC VASP’ler arası transferler Gönderici-alıcı kimlik bilgileri istenmektedir. Regülasyonla belirlenir. FATF Travel Rule kapsamında kripto transferlerinde şeffaflık sağlamak ve izlenebilirliği artırmak amacıyla uygulanır. Crypto-Only KYC Sadece kripto işlemleri Sınırlı kimlik bilgileri istenmektedir. Düşüktür. Fiat para kullanılmadan yapılan kripto işlemlerinde temel güvenlik ve uyum sağlamak amacıyla uygulanır. NFT Marketplace KYC NFT pazar yerleri Kimlik ve kullanıcı bilgileri istenmektedir. İşleme göre değişkendir. Yüksek tutarlı NFT işlemlerinde dolandırıcılığı ve telif ihlallerini önlemek amacıyla uygulanır.

Pİ KYC Güvenilir mi?

Pİ KYC’nin (Pi Network KYC) güvenilir olup olmadığı, Pi Network’ün kullanıcı kimlik doğrulama sürecini nasıl uyguladığına ve kişisel verileri hangi güvenlik önlemleriyle yönettiğine bağlıdır. Pİ KYC, Pi Network ekosistemi içinde kullanıcıların gerçek bir kişi olduğunu doğrulamak amacıyla uygulanan bir kimlik doğrulama sürecidir ve kullanılan yöntemler genel KYC standartlarıyla benzerlik göstermektedir. Kimlik belgesi doğrulaması ve yüz doğrulama gibi adımların bulunması, sahte hesapların ve çoklu kullanıcıların önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

KYC sistemlerinin temel amacı kullanıcı güvenliğini artırmak, dolandırıcılık riskini en aza indirmek ve platform içinde güvenli bir yapı oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında Pi Coin KYC, izlediği doğrulama yaklaşımıyla klasik KYC mantığıyla uyumlu bir yapı sunmaktadır. Ancak Pİ KYC, bankalar veya büyük regülasyona tabi kripto borsaları gibi doğrudan uluslararası finansal denetim altında yürütülen bir sistem değildir.

Pİ KYC Mevcut Katılım Sayısına Ulaştık Hatası Nasıl Çözülür?

Pİ KYC mevcut katılım sayısına ulaştık hatası alınmasının asıl nedeni Pi Network’ün KYC doğrulama sürecini belirli bir kontenjan dahilinde yürütmesidir. Pİ Coin KYC sisteminin aynı anda kabul edebileceği maksimum başvuru sayısına ulaşması durumunda yeni KYC talepleri geçici olarak durdurulur ve uyarı alınır. Ancak bu uyarı işlemin reddedildiği anlamına gelmez, yalnızca belirli bir süre beklenmesi gerektiğini ifade eder.

İlgili sorunun çözümü için Pi Browser ve Pi Network uygulamalarının güncel olması, telefon numarası ve e-posta doğrulaması gibi hesap ön koşullarının eksiksiz tamamlanması ve KYC sayfasının farklı zaman aralıklarında yeniden kontrol edilmesi önerilmektedir. Ayrıca uygulama bildirimlerinin açık tutulması ve Pi Network’ün resmi duyurularının takip edilmesi, yeni KYC kontenjanları açıldığında başvuru yapabilmek açısından oldukça önemlidir.

Pİ KYC Neden Onaylanmaz?

Pİ KYC’nin onaylanmamasının birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir:

Pi Network’ün doğrulama kriterlerinin karşılanmaması,

Kimlik belgesinin net olmaması,

Geçersiz veya süresi dolmuş kimlik belgesi sunulması,

Kimlik bilgileri ile hesap bilgilerinin uyuşmaması,

Yüz doğrulamasının başarısız olması,

Doğrulama adımlarının eksik veya hatalı olması,

Çoklu hesap kullanılması,

Şüpheli hesap davranışlarının bulunması.

Pi KYC İnceleme Devam Ediyor Ne Demek?

Pi KYC inceleme devam ediyor ifadesi, Pi Network’e yapılan KYC başvurusunun sisteme başarıyla iletildiğini ancak doğrulama sürecinin henüz tamamlanmadığını gösterir. Bu ifade onay sürecinin reddedildiği anlamına gelmez; yalnızca başvurunun sırada olduğu ve değerlendirme sürecinin sürdüğü anlamına gelir.

Bu aşamada kimlik belgesi, yüz doğrulaması ve hesap bilgileri gibi doğrulama adımları değerlendirilmeye devam eder. Değerlendirme otomatik sistemler tarafından yapılabildiği gibi manuel olarak da gerçekleştirilebilir. Başvuru yoğunluğu, kontenjanlı doğrulama süreci, ek kontrol ihtiyacı veya sistemin şüpheli bir durum algılanması inceleme süresinin uzamasına neden olabilir. Kullanıcıların bu aşamada hesabını aktif tutması, bilgileri değiştirmeden beklemesi ve Pi Network’ten gelebilecek ek bildirimleri takip etmesi gerekmektedir.

KYC İstemeyen Borsalar Hangileri?

KYC istemeyen borsalardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Best Wallet

Margex

WEEX

BloFin

KCEX

MEXC

Bitunix

BingX

Changelly

ChangeNOW

Apex Omni

BTCC

Best Wallet DEX

Bybit

CoinEx

PrimeXBT

Kaynak