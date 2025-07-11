Nasdaq Nedir, Saat Kaçta Açılır?

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Nasdaq Nedir?

Nasdaq, ABD merkezli bir borsa endeksidir. Adı, National Association of Securities Dealers Automated Quotations kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Nasdaq, 1971 yılında kurulmuş olup, teknoloji, finans, biyoteknoloji gibi sektörlerde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir borsa olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Nasdaq, elektronik alım satım platformuyla bilinir ve dünyanın en büyük ikinci borsasıdır.

Nasdaq 100 nedir yani nq100 nedir dediğini duyar gibiyiz. Hemen açıklayalım! Nasdaq 100, Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 ABD merkezli şirketin hisse senetlerinin bulunduğu bir endekstir. Nasdaq 100 endeksi, teknoloji, sağlık, telekomünikasyon, perakende, hizmetler, seyahat ve biyoteknoloji gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük kapitalizasyonlu şirketleri içermektedir. Endeks, dünya genelinde yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir ve ABD borsalarında işlem yapan en popüler endekslerden biridir.

Nasdaq İşlem Saatleri Ne Zamandır?

Nasdaq borsası, New York saatine göre işlem yapmaktadır. Borsanın işlem saatleri hafta içi her gün 09:30 ile 16:00 arasındadır. Ancak bazı özel günlerde, örneğin ABD bayramları gibi, borsa tatil olabilir veya kısaltılmış işlem saatleri uygulanabilir. Bu nedenle, işlem yapmadan önce ilgili günün işlem saatlerini kontrol etmek önemlidir.

Nasdaq Borsasında Nasıl İşlem Yapılır?

Nasdaq borsasında işlem yapmak için öncelikle bir aracı kurum veya online bir yatırım platformu aracılığıyla bir yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Daha sonra hesabınıza para yatırarak, Nasdaq borsasında işlem gören hisse senetleri veya diğer yatırım araçlarından satın alabilirsin.

Nasdaq borsasında hisse senedi alım satımı yapmak için, öncelikle bir hisse senedi sembolüne ihtiyacın var. Bu semboller, çoğunlukla her şirketin kısaltılmış adı veya sembolik bir isimle birleştirilen kısa bir koddur. Daha sonra, yatırım hesabında işlem yapmak istediğin hisse senedinin sembolünü aratarak, anlık fiyat bilgilerini ve grafiği takip edebilirsin. Hisse senedini satın almak veya satmak için bir emir verebilirsin.

Nasdaq borsasında işlem yapmak, diğer borsalarda işlem yapmaktan farklı değildir. Ancak, işlem saatleri ve ücretlendirme konularında farklılıklar olabilir, bu nedenle her zaman güncel bilgilere ve işlem yapacağın aracı kurum veya platformun yönergelerine dikkat etmen önemlidir.

Nasdaq Endeskleri Nelerdir?

Nasdaq Borsası'nda birçok endeks bulunmaktadır, ancak en önemlileri şunlardır:

Nasdaq Composite Index: Tüm Nasdaq Borsası'nda listelenen şirketlerin performansını takip eden ana endekstir.

Nasdaq 100 Index: En büyük 100 teknoloji şirketinin performansını takip eden bir endekstir.

Nasdaq Biotechnology Index: Biyoteknoloji sektöründeki şirketlerin performansını takip eden bir endekstir.

Nasdaq Internet Index: İnternet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını takip eden bir endekstir.

Nasdaq Clean Edge Green Energy Index: Temiz enerji sektöründeki şirketlerin performansını takip eden bir endekstir.

Nasdaq Hisseleri Nasıl Alınır?

Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri almak için birkaç yol vardır:

Bir aracı kurumda hesap açmak: Nasdaq hisseleri almak için öncelikle bir aracı kurumda hesap açman gerekir. Hesap açma işlemi genellikle online olarak yapılabilir ve çoğu aracı kurumda minimum yatırım tutarı bulunur. Hisse senedi seçimi: Nasdaq borsasında birçok hisse senedi bulunmaktadır. Aracı kurumunun sağladığı araçlarla hisse senetleri arasında arama yapabilir ve seçtiğin hisseleri inceleyebilirsin. Emir verme: Seçtiğin hisse senedini almak için aracı kuruma emir vermen gerekiyor. Emir verirken alım yapmak istediğin hisse senedinin sembolünü belirtmelisin. Ayrıca, alım yapmak istediğin hisse senedi adeti ve fiyatını da belirlemen gerekiyor. Hisse senetlerinin saklanması: Aracı kurumun, satın aldığın hisse senetlerini senin için saklayacaktır. Ayrıca, aracı kurumun sana bir hisse senedi hesabı sağlayacak ve hisse senetlerinin hareketlerini izleyebilmen için birçok araç sunacaktır.

Unutma ki yatırım yapmak riskli bir faaliyettir ve yatırım yapmadan önce iyi bir araştırma yapman ve yatırım hedeflerini ve risk toleransını belirlemen önemlidir.

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