Kredi Kartı Üzerindeki Rakamlar Neleri İfade Ediyor? Kredi kartının ne olduğu ve kredi kartı üzerindeki rakamların neyi ifade ettiği hakkında kapsamlı bilgiler bu kapsamlı rehberde!

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19-25

26-35

36 ve Üzeri

Kredi kartları, finansal işlemleri kolaylaştıran önemli araçlar arasında yer alır. Bu kartların üzerinde yer alan çeşitli rakamlar, kartın işlevini ve güvenliğini sağlamak için belirli anlamlar taşır. Kredi kartında yer alan numaralar, kartın türünü, hangi finansal kuruma ait olduğunu ve kullanıcıya ait bilgileri temsil eder. Her bir rakamın kendine özgü bir anlamı ve düzeni vardır. Bu sayede kart sahipleri, işlemlerini güvenle gerçekleştirebilirken, aynı zamanda kartların güvenliği de sağlanmış olur. Kredi kartı üzerindeki rakamların her birinin ne ifade ettiğini anlamak, kart sahiplerinin finansal bilinçlerini artırır ve olası güvenlik tehditlerine karşı daha dikkatli olmalarına yardımcı olur.

Bu yazıda kredi kartının ne olduğunu ve bu kartların üzerinde bulunan rakamların neyi ifade ettiğini inceleyeceğiz. Ayrıca Visa, Mastercard, American Express kartlarındaki kart numarası neyi ifade ettiği hakkında kapsamlı bilgiler verdikten sonra sanal kredi kartı numarasının ne olduğu ile ilgili detaylara yer vereceğiz.

Kredi Kartı Nedir?

Kredi kartı, bankalar veya finansal kuruluşlar tarafından kullanıcılara verilen ve belirli bir limit dahilinde alışveriş yapmalarına olanak tanıyan bir ödeme aracıdır. Kredi kartları, kullanıcıların anında ödeme yapmalarını sağlar ve bu ödemeyi, belirli bir vadede (genellikle bir ay) geri ödemelerini bekler. Yani, kredi kartı aslında bir tür borçlanma aracıdır. Kredi kartı ile yapılan harcamalar, kullanıcının belirlediği kredi limiti ile sınırlıdır ve bu limite kadar alışveriş yapılabilir.

Kredi kartları, ödemelerin ertelenmesine ve taksitlendirilmesine yardımcı olur. Çeşitli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sunulan bu kartların doğru bir şekilde yönetilmesi gerekir. Aksi takdirde borçların birikmesi ve finansal sorunların artması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle kredi kartı kullanırken dikkatli olunması ve ödeme planlarının dikkatle yapılması önemlidir.

Kredi Kartının Ön Yüzünde Bulunan Rakamlar Neyi İfade Ediyor?

Kredi kartının ön yüzü sizin isminizin bulunduğu veya 16 adet rakamın dizili olduğu alandır. 16 rakamdan oluşan dizgide bulunan ilk rakam kredi kartının hangi ödeme yöntemi ile çalıştığını belirtir. Buna bir örnek vermek gerekirse; kredi kartı numarası olarak da ifade edilebilen bu 16 rakamın ilki 4 ise Visa ödeme sistemini kullanıyor demektir. Şayet rakam 5 ise Mastercard ödeme sistemine ait bir kredi kartı olduğu belirtilmektedir. Eğer kredi kartı 37 sayısı ile başlıyorsa American Express ödeme sistemine ait olduğunu söylemek mümkündür.

Kredi Kartı Numarasının İlk Rakamı Neyi Temsil Ediyor?

Kredi kartının ilk rakamı ödeme yöntemini belirtmekle birlikte kartın ait olduğu grubu da belirtmektedir. Kredi kartı numarasının ilk rakamı ve ait olduğu grubun eşleştirilmesi şu şekilde açıklanabilir:

1 ve 2 rakamları: Havayollarına ait bir kart

3 rakamı: Eğlence ve seyahat sektörü

4 veya 5 rakamı: Finansal bir kurum ya da kuruluş ile banka kartı

6 rakamı: Ticari kart veya banka kartı

7 rakamı: Petrol sektörüne ait bir kart

8 rakamı: Telekomünikasyon sektörüne ait bir kart

9 rakamı: Uluslararası bir kart

Visa, Mastercard, American Express Kartlarındaki Kart Numarası Neyi İfade Ediyor?

Kredi kartı numarası kartların ön yüzünde kabartmalı biçimde dizilmiş olan sayı dizgisidir. Yaygın olarak 16 haneden oluşan kredi kartı numarası kartın enini kapatacak şekilde bulunmaktadır. 4’er rakamdan oluşan sayı grupları şeklinde bulunan kart numarası, kredi kartı ile ilgili çeşitli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler sayesinde kartlar birbirinden ayrılmakta ve bununla birlikte kredi kartı güvenliği sağlanmaktadır.

Kredi kartlarının ilk rakamları kartın Visa, Mastercard veya American Express ödeme yöntemlerinden hangisini kullandığını belirtir. Visa kartlarda (4xxx xx şeklinde ilerleyen kartlarda) 2.rakamdan 6.rakama kadar olan dizgi kartın ait olduğu bankayı belirtir. 7. rakamdan 15. rakama kadar (Bazı kartlarda 7. rakamdan 12. rakama kadar olan bölüme tekabül eder.) olan dizgi, hesap numarasını ifade eder. Son rakam ise kontrol basamağıdır. Kart numarasını manuel olarak girmeniz gereken durumlarda hata oranını veya dolandırıcılık gibi sorunları önlemeye yönelik yerleştirilen bir basamaktır.

Mastercard ödeme sistemini kullanan kartlarda ise durum yine benzerdir. Bu kartlarda bankayı iki rakam belirtir ve bu iki rakamın hangi sırada oldukları bankaya bağlıdır. Mastercard kartları 51xx xx – 55xx xx dizgisi ile ilerler. American Express ödeme sistemine ait kartlardaki 3. ve 4. rakamlar kartın ait olduğu bankayı ve kullandığı para birimini belirtir. Bu para birimi, Amerikan veya Kanada Doları olabilir. 5. rakamdan 11. rakama kadar olan kısım hesap numarasını, 12.,13. ve 14. sırada yer alan rakamlar hesap içerisindeki hesap numarasını ifade eder. 15. rakam ise kontrol basamağıdır. American Express kartlarında 34xx xx, 37xx xx şeklinde ilerleyen bir dizgi görülür.

Yaygın olarak Visa, Mastercard ve American Express ödeme sistemleri kullanılsa da Discover sistemine ait kartlar da bulunmaktadır. Discover kartlarda 6011xx, 644x xx, 65xx xx sayı dizgisi yer alır. Kontrol basamağı veya kontrol numarası olarak adlandırılan son rakam Check digit ismi ile de karşınıza çıkabilir. Bu rakam sayesinde sistemlerde geçerli olan algoritmik hesaplarla kartın geçerliliği kontrol edilmektedir. Luhn Algoritması kullanılarak kontrol basamağındaki rakam oluşturulmaktadır.

CVV Kodu Nedir, CVV Kodu Ne İşe Yarar? adlı yazımımı okuyarak CVV kodunun ne işe yaradığını, neden kullanıldığını ve nerede yazdığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca CVV kodunun nasıl öğrenildiği hakkında da kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Kredi Kartı Numarasının Son 9 Hanesi Ne Anlama Geliyor?

Kredi kartlarının son 9 rakamı yaygın olarak hesap numarasını ifade eder. Banka tarafından kişiye özel olarak tahsis edilen bu 9 rakam spesifik bir kart olmasını sağlar.

Kredi Kartının Son Kullanma Tarihi

Kredi kartı numarasının alt kısmında xx/xx şeklinde belirtilen bir dizgi daha bulunur. Ay/yıl şeklinde açıklanabilen bu dizgi kredi kartının son kullanma tarihini ifade eder. Kredi kartını en son kullanabileceğini ay ve yıl belirtilmektedir. Belirtilen tarihi geçtikten sonra kredi kartınızı kullanamazsınız.

Kredi Kartının Arka Yüzündeki Rakamlar Neyi İfade Ediyor?

Arka yüzde çeşitli rakamlar ve semboller görülmektedir. Manyetik okuyucu kartların arka yüzünde bulunur. Manyetik okuyucu üzerinde harflerin işaret ettiği çeşitli rakamlar yer almaktadır. Sayı dizgileri şeklinde veya 3 hane şeklinde verilen rakamlar kredi kartının güvenliği için kullanılır.

Bunlar şu şekilde açıklanabilir:

CVC ( Card Validation Code): Mastercard ödeme sistemine ait kartlarda yer alır.

CID ( Card Identification Code ) : Visa ödeme sistemini kullanan kartlarda yer alır.

CVV ( Card Validation Value ): American Express ödeme sistemini kullanan kartlarda yer alır.

Bu kodlar çoğu kez İnternet bankacılığında, alışverişlerde istenmekte ve kredi kartının güvenliğini sağlamaktadır.

Kredi Kart Numaranızı Paylaşırsanız Ne Olur?

Kredi kartı numaranızı güvenliğiniz açısından herhangi bir kişi ile paylaşmamanız önerilir. Şayet kredi kartı numaranız güvenmediğiniz bir insanın eline geçmiş veya kredi kartınız çalınmış ise kartınızı iptal ettirmek en güvenilir yol olacaktır. Kredi kartınızın bağlı olduğu telefonu veya e-posta adresini sürekli kontrol etmek kredi kartınızdan harcama yapılıp yapılmadığını gösterebilir. Bunun yanı sıra akıllı telefonunuzdaki banka uygulamalarından da harcamaları gözden geçirebilirsiniz.

Kredi kartları ile yapılan harcamaların ,hesap kesim tarihinin ardından son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekir. Hesap Kesim Tarihi Nedir, Nasıl Değiştirilir? adlı yazımızı okuyarak hesap kesim tarihinin ne olduğunu ve nasıl değiştirildiğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bankalara göre hesap kesim tarihi değiştirme adımları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sanal Kredi Kartı Numarası Nedir? Asıl Kredi Kartı Numarası İle Farkları Nelerdir?

Sanal kredi kartı İnternet bankacılığı üzerinden oluşturulabilen ve fiziki bir varlığı olmayan karttır. Asıl kredi kartına bağlı olan sanal kart ile İnternet üzerinden alışverişinizi gerçekleştirebilir ve asıl kredi kartınızla ilgili bilgileri paylaşmak istemediğinizde sanal kartınızı devreye sokabilirsiniz. Sanal kredi kartı numarası ile asıl kredi kart numarası birbirinden farklıdır. Sanal kart üzerinden yapmış olduğunuz harcamalar asıl kartınıza yansır. Sanal kredi kartını asıl kredi kartınızın işlemlerini yapan bir diğer kart şeklinde düşünebilirsiniz. Sanal kartınıza asıl kredi kartınız üzerinden bakiye transferi yapabilir ve elektronik ortamda kullanabilirsiniz. Sanal kredi kartı kartınızı korumanıza yardımcı olur. Sanal kredi kartına sahip olmanız için ise fiziki varlığı olan bir kredi kartına ihtiyacınız vardır.