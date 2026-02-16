Hesap Kesim Tarihi Nedir, Nasıl Değiştirilir? Kredi kartı hesap kesim tarihi nedir ve nasıl değiştirilir? Adım adım rehber ile kolayca tarih değişikliği yapın.

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Kredi kartı hesap kesim tarihi, bir ay içerisinde kredi kartından yapılan harcamaların borç olarak yansıtıldığı bir tarihtir. Hesap kesim tarihi kart sahibinin isteğine göre değiştirilebilir.

Bu yazımızda hesap kesim tarihinin nasıl değiştirildiğini, hesap kesim tarihinde ya da sonrasında yapılan harcamaların hangi aya aktarıldığını, hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödenip ödenmeyeceğini, bankalara göre hesap kesim tarihi değiştirme yöntemlerini ve hesap kesim tarihiyle ilgili tüm merak edilenleri ele alacağız.

Hesap Kesim Tarihi Nedir?

Hesap kesim tarihi, kredi kartı ile bir ay boyunca yapılan harcamaların borç olarak özetlendiği tarihtir ve ilgili yönetmelik**** kapsamında bankalar tarafından belirlenen dönemsel hesaplama esaslarına göre uygulanmaktadır. Her kredi kartının bir hesap kesim tarihi bulunur ve kişi, bankanın sunduğu imkanlar doğrultusunda kendi isteğine göre hesap kesim tarihini belirleyebilir. Hesap kesim tarihinde o aya ait hesap ekstresi oluşturulur ve tüm harcama detaylarına bu ekstre üzerinden ulaşılabilir. Hesap kesim tarihinden sonra belirli bir süre içerisinde borcun ödenmesi gerekir. Bu süre genellikle 10–15 gün arasında değişmekle birlikte bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

Hesap Kesim Tarihi Nasıl Değiştirilir?

Banka tarafından müşteriye verilen kredi kartları hesap kesim tarihleri belirlenmiş şekilde iletilir. Ancak müşterinin istemesi halinde hesap kesim tarihi değiştirilebilir. Hesap kesim tarihi değiştirme işlemi birkaç şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki banka şubelerine giderek hesap kesim tarihi değişiklik talebini iletmektir. İkincisi bankanın müşteri hizmetlerine ulaşarak hesap kesim tarihi değiştirmektir. Üçüncü yöntem ise internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden hesap kesim tarihi değiştirmektir. Değiştirilen hesap kesim tarihi bir sonraki ay uygulamaya girer.

Hesap Kesim Tarihi Saat Kaçta Kesilir? 2026

Hesap kesim tarihi genel olarak her ayın belirlenen gününde saat 00.00’da kesilir. Ancak hesap kesim tarihi saatleri, bankaların belirlediği sistemlere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden bankalar arasında hesap kesim saatleri arasında farklılık olması normaldir.

Hesap Kesim Tarihi Geldi Ama Kesilmedi Neden Olabilir?

Hesap kesim tarihinin hafta sonu ya da resmi tatillere denk gelmesi durumunda hesap kesimi ilk iş gününe ertelenir. Bunun gibi özel durumlar dışında hesap kesim tarihlerinde aksama olmaz ve belirlenen tarihlerde hesap kesim işlemi gerçekleştirilir.

Hesap Kesim Tarihinde Harcama Yaparsam Ne Olur?

Hesap kesim tarihi bir aylık kredi kartı kullanım süresinin sona erdiği anlamına gelir. Hesap kesim gününde o ay ödenecek borç tutarı ve son ödeme tarihi zaten belirlenmiş olur. Bu durumda hesap kesim tarihinde yapılan harcamalar bir sonraki aya devreder.

Hesap Kesim Tarihinden Sonra Yapılan Harcama Hangi Aya Yansır?

Hesap kesim tarihine kadar yapılan harcamalar o ayın ekstresine yansıtılırken hesap kesim tarihinden sonra yapılan harcamalar ise bir sonraki aya yansıtılır. Örnek vermek gerekirse, hesap kesim tarihi 14 Eylül olan bir kredi kartı için bu tarihe kadar yapılan tüm harcamalar 14 Eylül tarihli ekstereye yansıtılır. 15 Eylül ve sonrasında yapılan harcamalar ise bir sonraki dönem olan 14 Ekim ekstresinde görünür.

Hesap Kesim Tarihinden Önce Kredi Kartı Borcu Ödenir mi?

Evet, hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödeme işlemi yapılabilir. Hesap kesim tarihinden önce yapılan ödemeler o ayın kredi kartı borcunu azaltır. Böylece bir sonraki ekstrede yer alan borç tutarı da azalacaktır. Borcun ödenmesi, kredi kartı limitinin tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar ve bu sayede kart üzerindeki kullanım alanı genişler. Ayrıca borcun erken ödenmesi durumunda uygulanacak faiz tutarı da düşer.

Hesap kesim tarihi geldiğinde ekstre borcunun ödenmesi gerekir. Ekstre borcunun ne olduğu, nasıl öğrenildiği ve ödenmezse ne olabileceği hakkında bilgi alabilmek için Ekstre Borcu Nedir? Kalan Ekstre Borcu Ödenmezse Ne Olur? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hesap Kesim Tarihi Ne Zaman Olmalı?

Hesap kesim tarihinin ne zaman olacağı kişinin gelir durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle hesap kesim tarihinin kişinin maaş aldığı tarihten sonraki bir güne ayarlanması daha mantıklıdır. Bu sayede kişi maaşını aldıktan sonra kredi kartı borcunu ödeyebilir ve finansal planlamasını daha kolay yapabilir.

Hesap Kesim Tarihinden Kaç Gün Sonra Ödeme Yapılır?

Hesap kesim tarihi, kredi kartı ile bir ay boyunca yapılan harcamaların borç olarak özetlendiği gündür. Hesap kesim tarihinden sonra genellikle 10-15 günlük bir süre tanınır. Bu sürenin sonlandığı gün son ödeme tarihi olarak adlandırılır.

Hesap kesim tarihi geldiği halde kredi kartı borcunu ödeyemeyen müşteriler, borç yapılandırma talebinde bulunabilir. Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Nedir? Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı okuyarak kredi kartı borcu yapılandırmanın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Hesap Kesim Tarihi Gelmeden Borç Ödenir mi?

Evet, hesap kesim tarihi gelmeden borç ödenebilir. Bu durumda ödenen tutar o ayki ekstre borcundan düşülür. Hesap kesim kesim tarihi gelmeden borç ödemesi yapmak aynı zamanda kredi kartı limitini genişletir ve olası faizlerden kaçınmaya yardımcı olabilir​.

Bankalara Göre Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirme işlemi oldukça kolay bir işlem olsa da bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir. 2026 yılında bazı bankaların hesap kesim tarihi değiştirme süreçleri şöyledir:

Akbank Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Akbank kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için Akbank Mobil, Akbank İnternet Şubesi veya 444 25 25 - 0850 222 25 25 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden işlem yapabilirsin. Yıl içinde bu değişiklik en fazla iki kez yapılabilir.

Denizbank Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Denizbank'ta kredi kartı hesap kesim tarihi her ayın son iş günü olarak belirlenmiştir. Değişiklik yapmak için Denizbank'ın İnternet Bankacılığı veya MobilDeniz uygulamalarını kullanabilir, 0850 222 0 800 numaralı müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir ya da Denizbank şubelerinden destek alabilirsin.

Garanti Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Garanti Bankası kredi kartı hesap kesim tarihi değişikliği, Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden hızlıca yapılabilir. Ayrıca 444 0 333 numaralı müşteri hizmetleri aracılığıyla da bu işlem gerçekleştirilebilir.

Yapı Kredi Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Yapı Kredi kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi veya 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı müşteri hizmetleri kullanılabilir. Değişiklikler genellikle bankanın belirlediği sınırlamalar çerçevesinde yapılır.

Axess Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Axess kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için Akbank Mobil, Akbank İnternet Şubesi veya Akbank Telefon Şubesi üzerinden işlem yapabilirsin. Hesap kesim tarihini değiştirmek için 444 25 25 numaralı Axess müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek veya mobil/internet bankacılığı uygulamaları üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek de mümkündür.

İş Bankası Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

İş Bankası kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için İşCep, Maximum Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden işlem yapabilirsin. Ayrıca 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi'ni arayarak müşteri temsilcilerinden de destek alabilirsin. Hesap kesim tarihi değişikliği işlemi, bu kanallar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir​.

Ziraat Bankası Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Ziraat Bankası kredi kartı hesap kesim tarihi değişikliğini, Bankkart Mobil, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi veya 444 00 00 - 0850 220 00 00 - 0850 258 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapabilirsin. Bu kanallar üzerinden işlem yaparak mevcut hesap kesim tarihinizi ihtiyaçlarına göre değiştirebilirsin.

Vakıfbank Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Vakıfbank kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı veya 0850 222 07 24 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden işlem yapabilirsin.

TEB Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

TEB kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için CEPTETEB Mobil Uygulaması, İnternet Şubesi veya 0850 200 0 666 numaralı TEB Telefon Şubesi üzerinden işlem yapabilirsin. Bu kanallardan birini kullanarak hesap kesim tarihi değişikliği gerçekleştirmek çok kolay.

Maximum Hesap Kesim Tarihi Değiştirme

Maximum kredi kartı hesap kesim tarihini değiştirmek için İş Bankası'nın Maximum Mobil uygulaması, İşCep veya İnternet Şubesi'ni kullanabilirsin. Hesap kesim tarihi değişikliği işlemini yapabilmek için kartınızın ilgili ayda hesap kesim işlemi yapılmamış olması gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Hesap Kesim Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar Faiz İşler mi?

Hayır, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar faiz işlemez. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında yer alan süre borcun ödenebileceği normal süreçtir.

Hesap Kesim Günü Yapılan Alışveriş Hangi Aya Yansır?

Hesap kesim günü yapılan alışverişler bir sonraki ayın hesap ekstresine yansıtılır. Hesap kesim gününde önce yapılan alışverişler ise mevcut ayın hesap kesim tarihine yansıtılır.

Hesap Kesim Tarihiyle Son Ödeme Tarihi Arasındaki Fark Nedir?

Hesap kesim tarihi, kredi kartı ile bir ay boyunca yapılan harcamaların ekstrede gösterildiği tarihtir. Bu ekstrede geçen ay boyunca yapılan tüm harcamalar detaylı bir şekilde gösterilir. Son ödeme tarihi ise bu borcun ödenmesi gereken son günü ifade eder. Son ödeme tarihi genellikle hesap kesim tarihinden 10-15 gün sonradır.

Hesap Kesim Tarihinden Önce Ödeme Yapmak Avantaj Sağlar mı?

Hesap kesim tarihinden önce ödeme yapmak o ayın hesap ekstresi borcunu azaltır. Böylece karttaki harcama limiti de artar. Bunun yanı sıra borcun azalması uygulanacak faizin de azalmasını sağlar.

Hesap Kesim Tarihini Kim Belirler?

Hesap kesim tarihi, kredi kartı başvurusu sırasında banka tarafından belirlenebileceği gibi başvuru sahibinin tercihine göre de ayarlanabilir. Elbette, kart kullanıma başladıktan sonra hesap kesim tarihi istenen bir zamana göre değiştirilebilir. Bu değişiklik, genellikle banka ile iletişime geçerek veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir.

Kaynak

26458 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik