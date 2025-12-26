Ekstre Borcu Nedir? Kalan Ekstre Borcu Ödenmezse Ne Olur? Kredi kartı ekstre borcunun eksi gözükmesi neden gerçekleşir, kalan ekstre borcu ve kredi kartı ekstre borcu ifadeleri ne anlama gelir? Detayları inceleyelim.

Kredi kartı, bireylerin günlük hayatın farklı alanlarında harcama yapmak için sıkça kullandığı ödeme araçlarından biridir. Kredi kartından yapılan harcamaları ödeme dönemi geldiğinde kredi kartı ekstre borcu olarak ilgili bankaya ödemek gerekir. Ancak finansal durumun kötüye gitmesi gibi durumlarda bireyler, kredi kartı borcunun tamamını ödemek yerine asgari tutarı ya da borcun belirli bir kısmını ödeyebilir. Bu durumda kalan ekstre borcu, faiziyle birlikte geri ödenir ya da bir sonraki aya devredilebilir.

Bu yazımızda ekstre borcunun tanımına, nasıl öğrenildiğine ve borcun ödenmemesi halinde ne olduğuna dair merak edilen sorulara yanıtlar vereceğiz. Ayrıca kredi kartı ekstre borcunun eksi gözükmesi, taksitlendirilmesi ve hesaplanması gibi konular hakkında da kapsamlı bilgiler sunacağız.

Ekstre Borcu Nedir?

Kredi kartı ekstre borcu, kredi kartı aracılığıyla bir önceki ayın kesim tarihi ile mevcut dönemin kesim tarihi arasında yapılan harcamaların hesap özetinde belirtildiği borç miktarıdır. Bu hesap özeti, kredi kartının bağlı olduğu ilgili finansal kuruluş tarafından müşterilere düzenli olarak sunulur. Böylelikle yapılan harcamaların detaylı bir şekilde görülmesi mümkün hale gelir.

Bireyler, bazı durumlarda aylık ödenmesi gereken miktarın yani dönem borcunun tamamını ödeyemeyebilir.

Bu durumda ödenmeyen miktar, ekstreden kalan borç olarak kredi kartına yansıtılır. Kalan ekstre borcu, kredi kartından bir önceki dönem yapılan harcamanın ödenmemesi ile yeni hesap dönemine devredilmesini ifade eder. Devredilen miktar, ödenmediği takdirde üzerine faiz eklenerek ekstre TL borcu şeklinde bir sonraki döneme aktarılır ve bireylerin borç miktarında artış yaşanır.

Ekstre Borcu Nasıl Öğrenilir?

Ekstre borcu; kredi kartının bağlı olduğu ilgili bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulaması, müşteri hizmetleri ve SMS ile öğrenilebilir. Bu yöntemler sayesinde güncel dönem borcu ve geçmiş ekstre borçları hakkında bilgi alınabilir. Ayrıca ekstre borcunu öğrenmek için ATM’leri kullanmak ya da banka şubelerini fiziksel olarak ziyaret etmek de mümkündür.

Ekstre Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ekstre borcu ödenmezse, öncelikle faiz işlemeye başlar ve gecikme bedelleri eklenir, bu da borcun hızla artmasına neden olur. Ayrıca, ödeme gecikmeleri kredi raporuna yansır ve kredi notunun düşmesine yol açar. Uzun süre ödeme yapılmazsa, borç takibe alınabilir ve icra işlemleri başlatılabilir.

Kredi Kartı Ekstre Borcu Neden Eksi Gözükür?

Kredi kartı ekstre borcunun eksi gözükmesi, genellikle kart sahibinin hesabında birden fazla ödeme veya kredi bakiyesi bulunduğunu gösterir. Yani, kart sahibi borcundan daha fazla ödeme yapmış veya kartına bir iade yapılmış olabilir. Bu durumda, kredi kartı ekstre borcu eksi gözükür ve kart sahibi bu fazla ödemeyi nakit olarak geri alabilir veya gelecekteki harcamaları için kredi olarak kullanılabilir.

Ekstre Borcu Nasıl Taksitlendirilir?

Ekstre borcu taksitlendirme işlemleri, bankalara göre farklı şekillerde gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında taksitlendirilen ekstre tutarı ve vade farkı, kart limitinden düşer.

Garanti BBVA Ekstre Taksitlendirme

Garanti BBVA, ekstre taksitlendirme işlemleri farklı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Ancak bireylerin hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihinden 1 gün öncesi arasında ekstre taksitlendirme işlemi için talepte bulunması ve bu tarihler arasında ekstrenin asgari borç tutarını karşılaması gerekir. Ekstre taksitlendirme başvurusu yapan bireylerin ekstresi 500.000 TL’ye kadar taksitlendirilebilir. Ancak 6 aydan az taksitlendirilebilir alışverişler taksitlendirme kapsamına girmez. Bankanın taksitlendirme için belirlediği maksimum vade sayısı 6’dır. Bu durumda bireyler; 100 TL ila 30.000 TL arası işlemlerde azami %3,25, 30.000 TL ila 150.000,00 TL arası işlemlerde azami %3,75, 180.000,00 TL ve üzeri işlemlerde azami %4,25 oranında faiz ödemek durumundadır.

Ekstre taksitlendirme işlemleri için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek mümkündür:

İnternet Bankacılığı: Kartlar sekmesinden kredi kartlarım adımına tıklayarak borç ödeme kısmında yer alan ekstre taksitlendirme butonu aracılığıyla taksitlendirme talebinde bulunmak mümkündür. Müşteri İletişim Merkezi: 444 0 333 numaralı müşteri hizmetleri hattının aranmasının ardından temsilciye bağlanmak için gerekli adımlar takip edilerek ekstre taksitlendirme talebinde bulunmak mümkündür. Fiziki Şube: Garanti BBVA şubelerini ekstre taksitlendirilebilir.

Akbank Ekstre Taksitlendirme

Akbank ekstre taksitlendirme işlemleri çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Banka; Axess, Wings, Free ve Axess Üniversiteli kartlarına ait son kesilen ekstrenin hesap kesim tarihiyle son ödeme tarihi arasında taksitlendirme fırsatı sunar. Banka, TCMB tarafından aylık olarak açıklanan referans faiz oranına bağlı olarak aylık azami akdi faiz oranı uygular. Ancak bu işlemin gerçekleştirilmesi için bireyin gecikme ya da takip statüsünde olmaması gerekir.

Ekstre taksitlendirme işlemleri için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek mümkündür:

Akbank Juzdan: 100 TL ile 500.000 TL arası kalan ekstre borcunu 2 ya da 3 taksit şeklinde uygulama üzerinden taksitlendirmek mümkündür. Mobil ya da İnternet Şube: Müşteri numarası ya da kredi kartı bilgileri ile gerekli adımları takip ederek 500.000 TL’ye kadar olan ekstre borcunu taksitlendirmek mümkündür. Müşteri İletişim Merkezi: 444 25 25 numaralı müşteri iletişim merkezi hattını arayarak ekstre borcunu 3 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirmek mümkündür.

QNB Ekstre Taksitlendirme

QNB ekstre taksitlendirme işlemleri ATM, internet şube, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Banka; 3, 6, 9 ya da 12 aylık sürelerle 250 TL ila 200.000 TL arasındaki ekstre borçlarına taksitlendirme uygulayabilir.

Ekstre taksitlendirme işlemleri için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek mümkündür:

ATM Aracılığıyla: En yakın banka ATM’si ziyaret edilerek kredi kartı işlemleri kısmından gerekli adımlar takip edilir. 200.000 TL’ye kadar olan ekstre borcunun 12 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirilmesi mümkündür. İnternet Şube ya da QNB Mobil: Her iki kanal aracılığıyla yapılan işlemlerde gerekli adımlar takip edilerek 3 ila 12 aya varan vade seçenekleri ile ekstre taksitlendirme talebinde bulunmak mümkündür. Müşteri İletişim Merkezi: 0850 222 2 900 numaralı müşteri iletişim hattı aranarak müşteri hizmetlerine bağlanılır. Temsilci ile iletişim kurduktan sonra 250 TL ila 200.000 TL’lik ekstre borcunun 3,6,9 ve 12 aylık taksitlere böldürülmesi mümkündür.

İş Bankası Ekstre Taksitlendirme

İş Bankası, ekstre taksitlendirme işlemleri için asgari tutarı 50 TL olarak belirlemiş ancak azami işlem için herhangi bir kısıt sunmamıştır. Taksitlendirme sırasında 30.000 TL altına azami %3,25, 30.000 TL ila 180.000 TL arasına azami 3,75, 180.000 TL üzerine azami %4,25 oranında aylık faiz uygulanır. Bu işlem, yalnızca 1 yıl içerisinde 2 kez gerçekleştirilebilir. Ancak statüsü gecikme durumunda olan kredi kartlarının hesap özetine taksitlendirme işlemi uygulanmaz.

Ekstre taksitlendirme işlemleri için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek mümkündür:

Maximum Mobil, İnternet Şube ve İşCep: Uygulama aracılığıyla hesap özetinin asgari tutarı ödendikten sonra kalan borç miktarını 3 aya kadar taksitlendirmek mümkündür. Fiziki Şube Şube: Müşteri temsilcisine ekstre taksitlendirme talebinde bulunarak 3 aya varan vade seçenekleriyle 180.000 TL üzeri borç miktarına kadar ekstre taksitlendirme işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Çağrı Merkezi: 0850 724 0 724 numaralı çağrı merkezi hattı aranarak müşteri temsilcisine bağlanılır. Müşteri temsilcisi ile iletişime geçtikten sonra ekstre taksitlendirme talebinde bulunmak mümkündür.

Vakıfbank Ekstre Taksitlendirme

Vakıfbank, bireysel kredi kartı son dönem ekstre borcu için taksitlendirme imkanı sunar. Ancak erteleme işlemi, en az asgari tutar ödemesi yapıldıktan 1 gün sonra gerçekleştirilebilir. Buna göre borç tutarı işlem tarihinden itibaren aylık en fazla %4,25 faiz oranı üzerinden 4–12 ay arası taksitlendirilebilir.

Ekstre taksitlendirme işlemleri için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek mümkündür:

Mobil Uygulama ve İnternet Bankacılığı: Her iki kanal aracılığıyla gerekli bilgileri girdikten sonra kredi kartı adımlarından ilgili işlemler takip edilerek ekstreyi taksitlendirmek mümkündür. Müşteri İletişim Merkezi: 0850 222 0 724 numaralı müşteri iletişim merkezi hattı aranarak temsilciye bağlanılır ve ardından ekstre taksitlendirme talebinde bulunulur. Fiziki Şube: En yakın şube ziyaret edilerek müşteri temsilcisine ilgili talep iletilir. Talebin ardından temsilciye gerekli belgeler verilir ve ekstre taksitlendirme işlemi yapılır. SMS: TAKSİTLENDİR yazıp kartın son 6 hanesini ve taksit sayısını belirterek 5724’e SMS göndererek ekstre taksitlendirmek mümkündür.

Ekstre Borcu Nasıl Hesaplanır?

Ekstre borcu hesaplama işlemleri, o dönemde yapılan tüm harcamalar, ödemeler, faizler ve ücretlerin toplamından hesaplanır. Ekstre dönemi boyunca yapılan harcamalar (alışveriş, nakit avans, taksitli ödemeler) borç olarak yansırken, yapılan ödemeler bu borçtan düşülür. Eğer asgari ödeme tutarından daha az ödeme yapılırsa, geri kalan borç üzerinden faiz uygulanır. Ayrıca, kart kullanım ücreti, gecikme faizi veya nakit avans gibi ek ücretler de ekstreye dahil edilir. Bu yüzden önceden kredi kartı gecikme faizi hesaplama işlemi yapılarak ek maliyetler ile ilgili bilgi edinilebilir.

Ekstre Borcu Nasıl Ödenir?

Ekstre borcu; kredi kartının bağlı olduğu ilgili bankanın mobil uygulama, fiziki şube, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden ödenebilir. Bireyler, hesap kesim tarihinden sonra son ödeme gününe kadar hesap özetinde belirtilen toplam borç miktarını ödeyerek ekstre borcunu kapatabilir.

Ekstre Borcu Ne Zaman Ödenir?

Ekstre borcu, hesap kesim tarihini takip eden son ödeme tarihine kadar ödenmelidir. Bankalar, son ödeme tarihini genellikle hesap kesim tarihinden 10 gün sonrası olarak belirler. Bu tarihler arasında ödenmeyen ekstre borcu, bir sonraki dönem borcuna faiz ile birlikte yansır. Örneğin hesap kesim tarihi 13 Aralık 2026 olan bir bireyin son ödeme tarihi 23 Aralık 2026’dir. Dolayısıyla bireyin ayın 13’ü ila 24’ü arasında ekstre borcunu ödemesi gerekir. Bireyin ekstre borcunu düzenli bir şekilde ödemesi, kredi notunun yüksek tutulması açısından son derece önemlidir.

Ekstre Borcu mu Asgari Borcu mu Ödemeliyim?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, dönem borcunun minimum ödeme miktarını yani son ödeme tarihine kadar zorunlu ödenmesi gereken borcu yansıtır. Bu durum, kredi kartı borcunun tamamını kapatma anlamına gelmediğinden borç miktarında artış yaşanır. Dolayısıyla bireylerin faiz yükünden kurtulması için ekstre borcunun tamamını ödemesi gerekir.

Ekstre Gelmeden Bütün Kart Borcu Kapatılır mı?

Evet, kredi kartı ekstresi gelmeden de bütün kart borcu kapatılabilir. Bunun için ekstreden önce kartın son borç tutarını öğrenmeniz yeterlidir. Bankanızın mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri üzerinden bu tutarı öğrenebilirsiniz. Borcu ödediğinizde, kartınızdaki mevcut borç sıfırlanır ve ödeme işlemi kaydedilir. Ödemeyi yaptığınızda, ekstrede yer alan borç tutarınız sıfırlanmış olur, ancak ödemenin ekstreye yansıması birkaç gün sürebilir.

SIK SORULAN SORULAR

Ekstre Borcu Toplam Borç mu?

Ekstre borcu, dönem içerisinde yapılan toplam borç miktarını ifade eder ve hesap özetinde yer alan miktar ay bazında hesaplanır. Kredi kartı toplam borç miktarı ise bireye verilen kredi kartının toplam limiti üzerinden hesaplanır.

Dönem Borcu Ve Ekstre Borcu Farkı Nedir?

Dönem borcu, belirli dönem içerisinde yapılan borçların toplamını ifade ederken ekstre borcu, toplam borç miktarının detaylı dökümünü gösterir.

Ekstre Borcu Ödeyince Faiz İşler mi?

Ekstre borcu ödenince faiz işleme durumu, kredi kartına ödenen miktara bağlıdır. Dönem borcunun tamamı ödenirse faiz işlenmez. Ancak hiç ödeme yapılmazsa ya da yalnızca asgari tutar ödenirse yapılmazsa faiz işler.

Ekstrede Ne Alındığı Gözükür mü?

Hayır, ekstrede yer alan bilgiler ve harcamaların detayı sınırlıdır. Bu durumda bireyler, ekstrede yalnızca mağaza adını, işlem tarihini, toplam tutarı ve varsa taksite bölünen işlemlerin aylık ödeme miktarı ile vade süresini görebilir. Ancak kredi kartından alınan mal veya hizmetin ne olduğunu görebilmek için fiş ya da faturaya bakmak gerekir.

Kalan Ekstre Borcu ve Toplam Ekstre Borcu Aynı Şey mi?

Hayır, kalan ekstre borcu ve toplam ekstre borcu iki farklı terimdir. Toplam ekstre borcu, bireyin ay bazında yaptığı harcamaların tamamdır. Kalan ekstre borcu ise toplam borç miktarının yalnızca bir kısmının ödenmesi halinde ortaya çıkan ya da bir sonraki aya devreden borç miktarıdır.

Ekstre Borcu ile Kalan Ekstre Borcu Farklı mı?

Evet, ekstre borcu dönem içerisinde yapılan finansal harcamaların tamamını yansıtırken kalan ekstre borcu, toplam borç miktarından ödenmeyen kısmı ifade eder.