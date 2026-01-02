2026 Black Friday Alışveriş Rehberi: En Avantajlı Kredi Kartları 2026 yılında Black Friday dönemi için en avantajlı kredi kartlarının yanı sıra bu dönemde en yüksek cashback sunan tüm kartlar bu kapsamlı rehberde!

Black Friday, her yıl Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günü başlamaktadır. 2026 yılında Şükran Günü 26 Kasım Perşembe gününe denk geldiği için Black Friday 27 Kasım 2026 Cuma günü resmen başlayacak.

Markalar ve online alışveriş platformları, kampanyaları tek bir gün ile sınırlı kalmadan Kasım ayı boyunca farklı indirimler uygulayabiliyor. Bu durum, tüketicilerin alışveriş listelerini daha rahat tamamlamasına olanak tanırken, şirketlerin de satışlarını artırmasına yardımcı oluyor.

Dolayısıyla 2026 Black Friday indirimleri yalnızca 28 Kasım ile sınırlı olmayacak. Bazı markalar, Kasım ayının başından itibaren kampanyalarını duyuracak ve ay sonuna kadar bu kampanyaları devam ettirecek. Bu süreçte elektronik ürünlerden (cep telefonu, laptop, tablet vb.) moda, ev ve mutfak kategorilerindeki ürünlere kadar pek çok alanda avantajlı fiyatlar görmek mümkün olacak.

Axess Kredi Kartı Yıllık Ödeme ₺909,50 Alışveriş Faizi %3,25 Gecikme Faizi %3,55 Detay Başvur %0 Faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans Fırsatı! İlk kez Axess kredi kartına başvuranlara özel.

Black Friday Döneminde En Avantajlı Kredi Kartları Hangileri?

Black Friday döneminde en avantajlı kredi kartları arasında Akbank Axess, Garanti Bonus Gold, ON Kredi Kartı, Akbank Axess Öğrenci ve Garanti BBVA Bonus Genç kredi kartları yer almaktadır. Bu kartlar, bankaların sunduğu avantajlar ile birleşerek tüketicilerin alışveriş deneyimini hem daha ekonomik hem de daha pratik hale getirmektedir.

Black Friday döneminde en avantajlı kredi kartlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

Akbank Axess Kredi Kartı

Akbank Axess kredi kartları, yapılan harcamalar sonrasında müşterilerine chip-para fırsatı sunar. Kazanılan chip-paralar ise anlaşmalı üye iş yerlerinde kullanılabilir. Müşteriler, Black Friday döneminde Axess kredi kartının taksitlendirme ve temassız ödeme özelliği sayesinde güvenli ve kolay bir şekilde harcama yapabilirler. Akbank Axess kredi kartı, 50 TL ve üzeri harcamalarda ek taksit imkanı da sunar. Bu sayede yapılan harcamalar belirli tutar ve limitler doğrultusunda 16 aya kadar taksitlendirilebilir.

Garanti BBVA Bonus Gold Kredi Kartı

Garanti BBVA Bonus Gold Kredi Kartı, Black Friday döneminde avantajlı alışverişin en güçlü yardımcısıdır. Bu özel indirim günlerinde yapacağınız harcamalarda en çok kazandıran kredi kartlarından biri olan Bonus Gold sayesinde hem harcarken kazanır hem de ekstra fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA Bonus Gold ile Türkiye’de ve yurt dışında yapacağınız alışverişlerden bonus kazanma fırsatı elde edersiniz. Kazandığınız bonusları, Bonus üye işyerlerinde ve bonus kullanımı olan platformlarda dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ayrıca Bonus Gold Kredi Kartı ile anlaşmalı mağazalarda özel indirimlerden faydalanabilir, yaptığınız harcamaları taksitlendirerek bütçenizi kolayca yönetebilir, online ve mağaza içi alışverişlerde güvenli ödeme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

ON Kredi Kartı

ON Kredi Kartı, yıllık ücreti olmadan kullanılabilen ve pek çok avantajı müşterilere sunan finansal bir araçtır. Black Friday döneminde birbirinden farklı kampanyalardan faydalanmak için ON Kredi Kartı tercih edebilirsiniz.

Ayrıca Black Friday döneminde özel indirimlerden ve kampanyalardan anında faydalanabilir, online ve mağaza içi alışverişlerinizde güvenli ve avantajlı bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Kartın sunduğu fırsatlar sayesinde Black Friday boyunca bütçenizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

Akbank Axess Öğrenci Kredi Kartı

Axess Öğrenci Kredi Kartı, Akbank tarafından 18-26 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine özel olarak geliştirilen bir kredi kartıdır. Bu kart, öğrencilere hem finansal özgürlük kazandırmayı hem de alışverişlerinde çeşitli avantajlar sunmayı hedefler. Öğrenciler, günlük harcamalarını daha kolay yönetebilmek ve yaptıkları alışverişlerden puan ya da bonus elde etmek için bu karta başvurabilir; kartın sunduğu ayrıcalıklardan pratik bir şekilde yararlanabilirler.

Mastercard altyapısı ile çalışan Axess Öğrenci Kredi Kartı dünyadaki milyonlarca işyerinde geçerlidir. Black Friday döneminde ise bu kart, indirim ve kampanyalardan en iyi şekilde yararlanmak için ideal bir araçtır. Axess Öğrenci Kredi Kartı ile Black Friday’de gıda ve market alışverişlerinden restoran, akaryakıt, giyim, kozmetik, elektronik, mobilya, yapı market ve seyahat harcamalarına kadar geniş bir yelpazede avantajlı alışveriş yapılabilir.

Garanti BBVA Bonus Genç Kredi Kartı

Bonus Genç kredi kartı, Garanti BBVA’nın 18-25 yaş aralığındaki gençlere özel olarak tasarladığı, aidatsız ve avantajlarla dolu bir kredi kartıdır. Öğrenciler ve genç müşteriler için ideal olan bu kart; alışverişlerde bonus kazanma, harcamaları taksitlendirme ve ödemeleri erteleme gibi pek çok kolaylık sunmaktadır.

Bonus Genç Kart, aidatsız bir kredi kartı olarak Black Friday döneminde alışverişlerde ekstra avantaj sağlar. Kart sahipleri, Bonus Program Ortakları’nda yaptıkları harcamalardan ekstra bonus kazanabilir ve bu bonusları Black Friday fırsatlarında kullanabilir. BonusFlaş uygulaması sayesinde Black Friday kampanyaları, “ayın avantajlı sektörü” ve özel indirimler kolayca takip edilebilir.

Black Friday hakkında kapsamlı bilgi edinmek ve bu kampanyaya dahil olan mağazaları incelemek için Black Friday Ne Zaman 2026? Hangi Mağazalarda Olacak? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

2026’da En Yüksek Cashback Sunan Kredi Kartları Hangileri?

2026’da en yüksek cashback sunan kredi kartları arasında Akbank Axess, Garanti Bonus Gold, ON Kredi Kartı, Akbank Axess Öğrenci ve Garanti BBVA Bonus Genç kredi kartları yer almaktadır. Bu kartların kampanyaları ise dönemsel olarak değişiklik gösterir.

Örneğin Akbank Axess kredi kartı, bazı dönemlerde yapılan restoran harcamalarına 350 TL chip para kazanma imkanı tanır. Ayrıca banka, ilk kez Axess’e başvuran müşterilerin yapacağı her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 800 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı sunar. Garanti BBVA Bonus Genç kredi kartı ise restoran, fast food ve kahve zincirlerinde 150 TL bonus, Mobil Temassız veya QR ile ödemeye 225 TL bonus; market alışverişlerine 150 TL bonus, Mobil Temassız veya QR ile ödemeye 225 TL bonus; giyim alışverişlerine ise 250 TL bonus kazanma fırsatı sunmaktadır.

Black Friday ve Büyük İndirim Dönemlerinde Akıllı Alışveriş Rehberi

Black Friday ve büyük indirim dönemleri, yılın en cazip alışveriş fırsatlarını sunsa da doğru stratejiler uygulanmadığı takdirde gereksiz harcamalara yol açabilir. Bu dönemde akıllı alışveriş yapmak için İhtiyaçları önceden belirlemek, ürünlerin fiyat geçmişini kontrol etmek, kampanyalardan yararlanmak, güvenli mağazalardan alışveriş yapmak, iade koşullarını incelemek ve bütçe sınırını belirlemek gerekir. Bu unsurlara ilişkin bilgiler ise şöyle sıralanabilir:

İhtiyaçları Önceden Belirlemek ve Liste Oluşturmak: Akıllı alışveriş yapmanın ilk adımı, ihtiyacınız olan ürünleri önceden belirlemek ve bir liste oluşturmaktır. Bu sayede indirimde olan her ürünü satın alma isteği ortadan kalkar ve bütçenin korunması mümkün hale gelir.

Fiyat Geçmişini Kontrol Etmek: Beğenilen ürünün fiyat geçmişini kontrol etmek de önemlidir. Birçok mağaza, gerçek olmayan indirimlerle tüketiciyi yanıltabilir. Fiyat takip siteleri ve uygulamalarını kullanarak, ürünün gerçek indirim oranını görmek mümkündür.

Kampanyalardan Yararlanmak: Alışveriş sırasında kupon, banka kampanyaları ve taksit avantajlarını değerlendirmek tasarrufunuzu artırır. Bazı kampanyalar yalnızca belirli bankalar veya mobil uygulamalar üzerinden geçerli olabileceği için önceden araştırmak faydalıdır.

Güvenli Mağazalardan Alışveriş Yapmak: Black Friday ve büyük indirim dönemlerinde alışveriş yaparken güvenliğe dikkat etmek gerekir; sadece bilinen ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmak, tüketici güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bu dönemlerde şüpheli ürünlerden ve satıcılardan uzak durmak gerekir.

İade Koşullarını İncelemek: İndirim dönemlerinde alışveriş yaparken beğenilen ya da satın alınan ürünün iade ve garanti koşullarını önceden incelemek oldukça önemlidir. Özellikle bu dönemlerde elektronik ve yüksek fiyatlı ürünler satın alınabildiği için ürünün iade ve garanti koşulları mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu durum, sonradan yaşanabilecek iade sorunlarının engellenmesine yardımcı olur.

Bütçe Sınırını Belirlemek: Bütçe sınırı koymak, Black Friday döneminde kontrolü elden bırakmamanın en etkili yoludur. Harcama limitinizi belirleyip buna sadık kalmak, indirim sırasında yüklü ya da gereksiz borçlanmanın önüne geçer. İndirimleri stratejik şekilde takip etmek, fırsatları doğru zamanda yakalamak ve önceden plan yapmak hem paranızı hem de zamanınızı verimli kullanmanızı sağlar.

Black Friday Alışverişlerinde Kredi Kartı Kullanmanın Avantajları Neler?

Black Friday alışverişlerinde kredi kartları; finansal esneklik, taksit imkânı ve harcama sonrası iade fırsatları gibi birçok farklı avantaj sunmaktadır. Bu avantajlara ilişkin detaylar şöyle sıralanabilir:

Finansal esneklik sağlar: Kredi kartı, yüksek fiyatlı ürünleri taksitlendirme olanağı sunarak bütçeye uygun alışveriş yapılmasını destekler.

Taksit imkânı sunar: Bankaların sunduğu taksit seçenekleri sayesinde tüketiciler, ödemelerini zamana yayabilir.

Ekstra avantajlar kazandırır: Black Friday dönemlerinde bazı bankalar, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde nakit iade veya ekstra puan kampanyaları düzenler.

Harcama sonrası iade fırsatı: Kampanyalar kapsamında yapılan harcamaların belirli bir kısmı, ödeme sonrasında karta geri yansıtılabilir.

Bütçe yönetimini kolaylaştırır: Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde harcamalar kolayca takip edilebilir, böylece bütçe planlaması daha kontrollü yapılır.

Güvenli alışveriş imkânı sunar: Kredi kartı kullanımı, online ve fiziksel alışverişlerde ek güvenlik sağlar.

Özel indirimlerden yararlanma fırsatı: Bazı markalar veya e-ticaret siteleri, sadece kredi kartı kullanıcılarına özel indirimler sunar.

Black Friday’de Güvenli Alışveriş İçin Kredi Kartı Kullanım Tüyoları

Black Friday’de kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmek için 3D Secure ile ödeme yapmak, alışveriş için markaların resmi web sitelerini tercih etmek, ücretsiz Wi-Fi erişim ağlarından uzak durmak ve kart ekstresini kontrol etmek gerekir. Bu dönemde güvenli alışveriş için yapmak için verilebilecek kredi kartı kullanım tüyoları aşağıdaki gibidir: