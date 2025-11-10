Kimler Kredi Kartına Başvurabilir?

ÜÇ ADIMDA DOĞRU KARTI BUL 1. Yaş Aralığını Seç 18 ve Altı

19-25

26-35

36 ve Üzeri

Kredi Kartı Nedir?

Kredi kartı, bankaların talepte bulunan müşterilerine verdiği, pos cihazı bulunan yerlerde alışveriş, banka ve ATM’lerde nakit avans çekmenize yardımcı olur. Yapılan harcamalar aylık olarak bankaya tek bir seferde, hesap kesim gününde ödenmek zorundadır. Ödeyemediğiniz durumlarda kartın asgari ücretini ödeyerek bankadan borcunuzu taksitlendirmesi için yeni bir ödeme planı isteyebilirsiniz. Kimler Kredi Kartına Başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş reşit kişiler ya da aile bireyleri tarafından kredi kartı sözleşmesi imzalanmış, Kredi notunun banka derecelendirmelerinde riskli grupta yer almayan, Yüksek limitli kredi kartı taleplerinde gelir belgesi veren kişiler banka şubeleri ya da internetten kredi kartına başvurabilirler.

Kredi Kartı Yaş Sınırı

Kredi kartı başvurusunda bulunmak için yasaya göre 18 yaşını doldurmuş, reşit bir birey olmanız gerekmektedir. Bireysel olarak başvurunuzu 18 yaşından önce yaparsanız hukuki olarak geçersiz olacaktır. Ancak bankaların bazı uygulamaları 18 yaş altındaki bireyler için kolaylık sağlamıştır. Aile bireylerinin sahip olduğu kredi kartına ek bir kart çıkartabilirler. Bu kartı 18 yaşın altında çocuklar da kullanabilirler. Ayrıca reşit olmayan çocukların ailesi kart sözleşmesini imzalarsa 18 yaş altındaki bireylere de kredi kartı verilebilir.

Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Kredi kartları nakit kullanmayı tercih etmeyen kişiler tarafından tercih edilmekte. Kredi kartı almak için bankalara başvuran müşterilerin limitleri genelde bankalar tarafından belirlenmekte. Bankalar gelen başvuruları kriterlerine göre değerlendiriyor ve başvuran kişilere anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Bankalar kriterlere uygun kişilere kredi kartı temin etse de bazı sorunu olan kişiler ve kredi notu düşük olanlar kart alamıyor. Bankalar kişilere olumlu ya da olumsuz yanıtlar veriyor. Olumlu yanıt alan kişiler, basılan kredi kartlarını şubelerden ya da adreslerine teslim edilmesini talep ederek teslim alabilirler.

Kredi Kartı Çıkarma Şartları

Bankalar, başvurular arasında kredi kartlarını ödeyebilecek kişileri belirlemek için bazı şartlar oluşturmuştur. Bu şartlardan en önemlisi kredi notudur. Başvuru yapan bireylerin yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunuyorsa ya da kişilerin kredi notu düşük ise bankalar kredi kartı taleplerine olumsuz dönüşler yapmakta. Bu nedenle, kredi kartı başvurusu yapmadan önce kendi finansal durumunuzu gözden geçirmeniz ve kredi notunuzu bilmeniz oldukça önemlidir. Özellikle TeklifimGelsin mobil uygulamasını indirip ilk kez üye olarak ücretsiz kredi notu öğrenme işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylelikle kedi kartı başvurularında riskleri minimize edebilirsiniz. Öte yandan kişilerin kredi kartı temin edebilmesi için tüm şartları karşılaması gerekmektedir. Kredi kartlarını alabilmek için güncel borcun olmaması, çok fazla kredi kartı olmaması gerekir. Bu tür şeyler kişinin maddi sicilinde olumsuz etki yaratmaktadır. Kredi kartı başvurularını onaylamak tamamıyla bankanın yetkisindedir ve bu şartlar bankadan bankaya göre değişmektedir. Bazı bankalar bu kurallarda fazla katıyken diğerleri esneklik gösterebilir.

En Çok Puan Veren Kredi Kartları

Puan sistemi ile alışverişlerinizi bedavaya getirebilirsiniz. Bir çeşit sadakat programı olan puan sisteminde size verilen şartları yerine getirerek dönemsel olarak düzenlenen kampanyalardan yararlanabilirsiniz. En çok puan veren bankalar:

Akbank Axess Yapıkredi World Card

Kaç Tane Kredi Kartı Kullanılmalı?

Kredi kartları, kişinin gelirine göre verilmektedir. Buna bağlı olarak diğer kredi kartlarınız yeni talep ettiğiniz kredi kartınızı da etkilemektedir. Buna bağlı olarak kullanıcıların iki tane kredi kartı olmasını önermekteyiz. İkinci kredi kartı, kişiye acil anlarda ek teminat, garanti olmasıdır. Mevcut kartının bloke edilmesi ya da teknik arızalardan dolayı oluşabilecek kötü durumlarda ek teminatı olan ikinci kredi kartını kullanabilirler.

Kredi kartlarının hepsinin aynı özelliklere sahip olup olmadığını merak ediyorsanız, Her Kredi Kartı Aynı mıdır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, farklı kredi kartı türleri, sundukları avantajlar, faiz oranları, aidat farkları ve kullanım amaçlarına göre nasıl ayrıldıkları detaylı şekilde anlatılmaktadır. Size en uygun kartı seçmeden önce mutlaka göz atmanız gereken bir içeriktir.

Kredi Kartının Avantajları

Kredi kartlarına bankalar tarafından tanımlanan limitler sayesinde önceden para ödemenize gerek yoktur. Lakin belirlenen hesap kesim tarihlerinde mevcut bakiyeden aldığınız miktarı geri ödemelisiniz. Taksit imkânı vardır Nakit avans özelliği sayesinde nakit ihtiyacınız olduğunda içindeki, mevcut limitten para çekebilirsiniz. Kredi notuna olumlu etkisi vardır. Kredi kartı ödemelerinizi günü gününe ödemek kredi notunuzu arttıracaktır. Puan sistemi ve özel kampanyaları bulunur. Kredi kartları güvenli ödemede kolaylık sağlar.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Hesaplanır?

İlgili yönetmelik gereğince ilk kez kredi kartı talebinde bulunan kişilere, başvurularının olumlu sonuçlanması sonucunda belirlenecek kayıtlı olan gelirlerinin en fazla 2 katıdır. İlk yıldan sonra ise kayıtlı olan gelirin maksimum 4 katı toplam kredi kartlarının limiti olabilir.

Kredi Kartı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile günümüzde kredi kartı başvurularında herhangi bir belge gerekmemektedir. Ancak kişinin geliri sistemde kayıtlı olarak tespit edilemezse banka tarafından, kişinin maaş bordrosu, vergi levhası talep edilebilir. Bu durum sadece başvuruda değil, limit yükseltmek için de geçerlidir.

İlk Kez Kredi Kartı Alacakların Dikkat Etmesi Gereken Konular

Kredi kartı borcunun son ödeme tarihini, tamamını ödeyemeyecek durumda iseler asgari ödemesini yapmayı unutmamalı, bir gün bile geçirmemeye dikkat etmeli. Kredi kartının asgarisinin ödenemeyeceği durumlarda banka ile görüşülerek taksitlendirme talep edilmeli. Kredi kartından yapılan taksitli alışverişlerin taksit ödemeleri özenle takip edilmeli. Ödemesi bir sonraki aya aktarılması istenen miktarın, hesap kesim tarihinden sonra yapıldığına emin olmalı. Kart borcunuzu 3 kere üst üste ödemezseniz kart kullanıma kapatılır ve kredi notunuz düşer. Kredi kartlarının yıllık üyelik ücreti olduğunu bilmeli ve buna göre seçim yapmalısınız. Kredi kartı alırken imzalanan sözleşmeye mutlaka göz atın ve tüm detayları öğrenin. Hesap kesim tarihi size uygun değilse mutlaka değiştirmeyi talep edin. Online işlemlerde yalnızca güvenilir siteler kullanılmalı.

Kredi Kartı Aidatı Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar

Kişilere kredi kartı temin eden bankalar, aidatsız bir kredi kartı da çıkarmak zorunda. En az 180 gün kullanılmayan kredi kartı için aidat ödemesi talep edilemez. Mevcut kredi kartı, kişiler isterse aidatsız kredi kartına çevrilebilir. Sanal kredi kartları için aidat ödenmez. Ek kartın aidatı, asıl kredi kartı aidatının%50’sini geçmez. Bir takvim yılı içinde 2 defayı geçmeden kredi kartı yenileme ücreti ödenmez.