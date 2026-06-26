Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Geçerse Ne Olur? 1, 10 ve 30 Gün Kredi kartı son ödeme tarihi geçtiğinde ne olacağı, faiz, kart kullanımı ve tatil gibi durumların yanında 1, 10 ve 30 gün gecikme durumlarına dair rehber!

Kredi kartı son ödeme tarihi geçerse borç gecikmeye düşer ve ödenmeyen asgari tutar üzerinden gecikme faizi işlemeye başlar. Gecikme süresi uzadıkça KKDF ve BSMV gibi ek maliyetler borca eklenir, banka ödeme hatırlatmaları yapabilir ve kredi notu olumsuz etkilenebilir. Kısa süreli gecikmelerde kart hemen alışverişe kapatılmayabilir. Ancak nakit avans kullanımı kısıtlanabilir. Asgari ödeme tutarının tekrar tekrar aksatılması durumunda kart tamamen kullanıma kapatılabilir. Borç uzun süre ödenmezse süreç idari takibe, 90 gün sonunda ise yasal takip ve icra aşamasına kadar ilerleyebilir.

Bu yazımızda kredi kartı son ödeme tarihinin ne olduğunu, son ödeme tarihinin saat kaça kadar geçerli olduğunu ele alacağız. Ayrıca kredi kartı son ödeme tarihi geçerse neler olacağına, 1 gün, 10 gün ve 30 gün gecikme durumunda neler yaşanabileceğine değineceğiz.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Nedir?

Kredi kartı son ödeme tarihi, ilgili aya ait dönem borcunuzun tamamını veya belirlenen asgari tutarını, herhangi bir gecikme faizi ya da cezai işlememesi için bankaya ödemeniz gereken en son gündür. Bu tarih genellikle hesap kesim tarihi ile karıştırılsa da ikisinin işlevi birbirinden tamamen farklıdır. Hesap kesim tarihi, yaklaşık 30 günlük dönem içinde yaptığınız harcamaların, taksitlerin ve nakit avans işlemlerinin toplanarak ekstreye dönüştüğü gündür. Son ödeme tarihi ise bu ekstrede görünen borcu ödemeniz için tanınan sürenin sona erdiği tarihtir.

Türkiye’de bankalar genellikle son ödeme tarihini hesap kesim tarihinden yaklaşık 10 gün sonrası olarak belirler. Örneğin hesap kesim tarihi 5 Haziran olan bir kartta, o döneme ait harcamalar 5 Haziran’da ekstreye yansır. Son ödeme tarihi ise genellikle 10 gün sonra yani 15 Haziran civarında olur. Eğer son ödeme tarihi hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse ödeme süresi çoğu zaman takip eden ilk iş gününe uzar.

Ekstre dönemi ise iki hesap kesim tarihi arasındaki harcama süresidir. Örneğin bir kartın hesap kesim tarihi her ayın 5’i ise, 6 Haziran’dan 5 Temmuz’a kadar yapılan harcamalar aynı ekstre döneminde toplanır. 5 Temmuz’da bu dönemin borcu kesinleşir ve ödeme için son ödeme tarihine kadar süre verilir. Hesap kesim tarihinden sonra yapılan harcamalar ise o aya değil, bir sonraki ayın ekstresine yansıtılır.

Son Ödeme Tarihi Saat Kaça Kadar Geçerli?

Kredi kartı son ödeme tarihinin saat kaça kadar geçerli olduğu, ödemenin hangi kanaldan yapıldığına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bankalara göre son ödeme tarihinin saat kaça kadar geçerli olduğu verilmektedir:

Banka Kendi Kanallarından (ATM/Mobil/İnternet) EFT/Havale ile Ziraat Bankası 23:59 17:15'e kadar (EFT saati) Garanti BBVA 23:59 17:15'e kadar Yapı Kredi 23:59 17:15'e kadar Akbank 23:59 17:15'e kadar İş Bankası 23:59 17:15'e kadar Halkbank 23:59 17:15'e kadar Vakıfbank 23:59 17:15'e kadar TEB 23:59 17:15'e kadar Denizbank 23:59 17:15'e kadar Enpara 23:59 FAST ile 7/24

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Geçerse Ne Olur?

Kredi kartı son ödeme tarihi geçtiğinde; gecikme faizinin işlemeye başlaması, banka tarafından uyarı ve iletişim sürecine geçilmesi, kartın kısmen veya tamamen bloke edilmesi, idari ve yasal takip sürecinin başlaması, icra süreci ile kara listeye girilmesi gibi durumlar meydana gelebilir.

Aşağıda kredi kartı son ödeme tarihi geçtiğinde yaşanabilecek durumlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

1. Gecikme Faizi, KKDF ve BSMV İşlemeye Başlar

Son ödeme tarihini bir gün bile geçirmeniz durumunda, ödenmeyen asgari tutar için gecikme faizi işlemeye başlar. Bu faiz, ödeme yapılmayan her gün için hesaplanır. Gecikme faizine KDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) de eklenir. Bu nedenle gecikme kısa süreli olsa bile toplam borcunuz artar.

Ancak kredi kartı borcunda yalnızca gecikme faizi uygulanmaz. Kart sahibi asgari ödeme tutarını bile ödemezse, borç gecikmeye düşer ve ödenmeyen asgari tutar için gecikme faizi işlemeye başlar. Aynı zamanda dönem borcu da kapatılmadığı için bu borcun asgari tutarı aşan kısmına akdi faiz uygulanır. Bu nedenle 1 günlük gecikmede bile kredi kartı borcu hem gecikme faizi hem de akdi faiz nedeniyle artar.

2. Banka Tarafından Uyarı ve İletişim Süreci

Ödeme yapılmadığında banka, borcun unutulmuş olabileceğini dikkate alarak size SMS, e-posta veya telefon yoluyla hatırlatma yapabilir. Bu aşamada henüz yasal takip süreci başlamaz. Bankanın amacı, geciken ödemenin kısa sürede yapılmasını sağlamak ve borcun daha fazla büyümesini önlemektir.

3. Kredi Notu (Findeks/KKB Puanı) Düşer

Kredi kartı ödeme düzeniniz, bankalar tarafından Kredi Kayıt Bürosu’na düzenli olarak bildirilir. Bu nedenle son ödeme tarihinin geçmesi, ödeme geçmişinizde olumsuz bir kayıt oluşturur ve kredi notunuzun düşmesine yol açar. Kredi notunun düşmesi de ileride yapacağınız kredi, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı başvurularının olumsuz değerlendirilmesine neden olur.

4. Kart Kısmen veya Tamamen Bloke Edilebilir

Kredi kartı asgari ödeme tutarını zamanında ödemediğinizde, banka kartın kullanımını kısıtlayabilir. İlk aşamada kartı nakit avans işlemlerine kapatabilir. İlerleyen süreçlerde banka, ödeme düzensizliğini riskli gördüğü için kart limitinizi de düşürebilir. Asgari ödeme tutarını bir takvim yılı içinde üç kez ödemediğinizde ise kart tamamen bloke edilir. Bu durumda banka, kredi kartını hem nakit çekime hem de alışveriş işlemlerine kapatır.

5. İdari Takip Süreci Başlar

Kredi kartı borcunu iki dönem üst üste ödemediğinizde banka, tahsilat veya risk izleme birimleri aracılığıyla borcu takip etmeye başlar. Bu süreç idari takip olarak adlandırılır. Bu aşamada banka görevlileri ya da bankanın yetkilendirdiği kişiler sizinle iletişime geçerek borcun ödenmesi için uyarıda bulunur. İdari takip, yasal takip başlamadan önce borcu kapatmak veya yapılandırma talep etmek için son fırsattır.

6. Yasal Takip ve İcra Süreci

Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarını 90 gün boyunca ödemezseniz, banka idari takip sürecini sonlandırarak dosyayı yasal takibe aktarır. Bu aşamada borç genellikle avukata devredilir ve icra süreci başlar.

Bu süreçte:

Borca faiz, avukatlık ücretleri ve dosya masrafları da eklenir.

Banka hesaplarınıza (maaş hesabınız dahi olsa) bloke konulabilir.

Maaşınızın dörtte birine (1/4) doğrudan haciz işlemi uygulanabilir.

7. Kara Listeye Girme

Kredi kartı borcunu 90 gün boyunca ödemezseniz yasal takip süreci başlar ve bu durum Risk Merkezi kayıtlarına olumsuz sicil olarak yansır. Halk arasında bu durum genellikle “kara listeye girmek” şeklinde ifade edilir. Borç daha sonra tamamen kapatılsa bile yasal takip kaydı belirli bir süre sistemde görünmeye devam eder. Bu kayıt, bankaların gözünde ciddi bir risk göstergesi olduğu için ilerleyen dönemde kredi, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı başvurularının onaylanmasını zorlaştırabilir.

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Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi 1 Gün Geçerse Ne Olur? 10 Gün Geçerse Ne Olur?

Kredi kartı son ödeme tarihinin 1 gün, 10 gün ya da 30 gün geçmesi, borcun gecikmeye düştüğü anlamına gelir. Gecikmenin süresi uzadıkça sonuçları da ağırlaşır. İlk günden itibaren ödenmeyen asgari tutar için gecikme faizi işlemeye başlar. Diğer yandan gecikmenin kaç gün sürdüğü kadar, dönem borcunun tutarı da önemlidir. Çünkü kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi, dönem borcunun bulunduğu tutar aralığına göre değişir. Bu nedenle borç tutarı yükseldikçe uygulanacak faiz oranı ve gecikmenin toplam maliyeti de artar.

Aşağıda kredi kartı son ödeme tarihinin 1 gün, 10 gün ya da 30 gün geçmesi durumunda yaşanabilecek durumlar değerlendirilmektedir:

1 Günlük Gecikme

Son ödeme tarihinin 1 gün geçmesi, kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarının bile zamanında ödenmediği anlamına gelir. Bu durumda yalnızca gecikme faizi değil, akdi faiz de devreye girer. Ödenmeyen asgari tutar üzerinden gecikme faizi işlerken, asgari tutarı aşan kalan dönem borcu üzerinden akdi faiz hesaplanır. Bu faizlere KKDF ve BSMV gibi vergiler de eklendiği için toplam borç artar.

Örneğin 20.000 TL dönem borcunuz ve 8.000 TL asgari ödeme tutarınız varsa, son ödeme tarihinde hiç ödeme yapmadığınızda 8.000 TL’lik asgari tutar için gecikme faizi uygulanır. Dönem borcunun asgariyi aşan 12.000 TL’lik kısmı için ise akdi faiz işler. Aylık gecikme faizi %3,55, aylık akdi faiz %3,25 kabul edildiğinde 1 günlük gecikmede yaklaşık 9,47 TL gecikme faizi ve 13 TL akdi faiz oluşur. Bu iki faiz toplamı 22,47 TL’dir. Üzerine %15 KKDF ve %15 BSMV eklendiğinde 1 günlük toplam maliyet yaklaşık 29,21 TL’ye çıkar.

Gecikme yalnızca 1 gün sürerse kart genellikle hemen kullanıma kapatılmaz. Ancak bu durum ödeme geçmişinize olumsuz yansıyabilir ve gecikmelerin tekrarlanması durumunda kredi notunuz düşer.

10 Günlük Gecikme

Son ödeme tarihinin 10 gün geçmesi, bankanın gecikmeyi daha yakından takip etmeye başlamasına neden olabilir. Bu süreçte banka, borcun ödenmesi için SMS, e-posta, mobil bildirim veya otomatik arama yoluyla hatırlatma yapabilir. Asgari tutarı aşan kalan dönem borcu üzerinden akdi faiz uygulanır. Gecikmenin devam ettiği her gün, ödenmeyen asgari tutar üzerinden gecikme faizi işlemeye devam eder. Bu faize KKDF ve BSMV de eklendiği için toplam borç tutarı giderek artar.

Örneğin 50.000 TL dönem borcunuz ve 20.000 TL asgari ödeme tutarınız varsa, son ödeme tarihinde hiç ödeme yapmadığınızda 20.000 TL’lik asgari tutar için gecikme faizi uygulanır. Dönem borcunun asgariyi aşan 30.000 TL’lik kısmı için ise akdi faiz işler. Aylık gecikme faizi %4,05, aylık akdi faiz %3,75 kabul edildiğinde 10 günlük gecikmede yaklaşık 270 TL gecikme faizi ve 375 TL akdi faiz oluşur. Bu iki faiz toplamı 645 TL’dir. Üzerine %15 KKDF ve %15 BSMV eklendiğinde 10 günlük toplam maliyet yaklaşık 838,50 TL’ye çıkar.

Öte yandan gecikme 10 güne ulaştığında sorun yalnızca birkaç günlük ödeme gecikmesi olarak değerlendirilmez. Asgari ödeme tutarı ödenmediği için bu durum kredi geçmişinize olumsuz olarak yansır. Hatta banka kart kullanımını sınırlayabilir. Bu aşamada kart tamamen alışverişe kapatılmasa da nakit avans kullanımı geçici olarak durdurulabilir.

30 Gün ve Üzeri Gecikme

Kredi kartı borcunun 30 gün veya daha uzun süre ödenmemesi, bankalar açısından ciddi bir gecikme sinyali olarak değerlendirilir. Çünkü bu noktada borç bir ekstre dönemi boyunca ödenmemiş olur ve bu durum ödeme geçmişinde “1 dönem gecikme” olarak görünür. Bu kayıt, kredi notunuzun belirgin şekilde düşmesine neden olabilir ve sonraki kredi ya da kredi kartı başvurularında bankaların sizi riskli grupta değerlendirmesine yol açabilir.

Ayrıca gecikme süresi uzadıkça yalnızca kredi notu değil, borç tutarı da olumsuz etkilenir. Ödenmeyen asgari tutar üzerinden gecikme faizi işlemeye devam eder. Dönem borcunun asgariyi aşan kalan kısmı için ise akdi faiz uygulanır ayrıca bu faize KKDF ile BSMV de eklenir.

Örneğin 190.000 TL dönem borcunuz ve 76.000 TL asgari ödeme tutarınız varsa, son ödeme tarihinde hiç ödeme yapmadığınızda 76.000 TL’lik asgari tutar için gecikme faizi uygulanır. Dönem borcunun asgariyi aşan 114.000 TL’lik kısmı için ise akdi faiz işler. Aylık gecikme faizi %4,55, aylık akdi faiz %4,25 kabul edildiğinde 30 günlük gecikmede yaklaşık 3.458 TL gecikme faizi ve 4.845 TL akdi faiz oluşur. Bu iki faiz toplamı 8.303 TL’dir. Üzerine %15 KKDF ve %15 BSMV eklendiğinde 30 günlük toplam maliyet yaklaşık 10.794 TL’ye çıkar.

Bu aşamada banka borcunuzu daha yakından takip etmeye başlar. Size SMS, mobil bildirim veya telefon aramasıyla ödeme hatırlatmaları gönderebilir. Gecikme devam ederse banka size ödeme yapılandırma seçenekleri sunabilir. Asgari ödeme tutarını hâlâ ödemediğiniz için kartınızın nakit avans ve taksitli nakit avans kullanımını da kapatabilir. Bu gecikme, aynı takvim yılı içinde asgari ödemeyi üçüncü kez aksatmanız anlamına geliyorsa banka kartınızı yalnızca nakit çekime değil, alışverişe de kapatabilir. Ayrıca kart limitinizi düşürmeyi de tercih edebilir.

Kredi borcunun ödenmemesi halinde neler yaşanabileceğini öğrenmek istiyorsanız Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur? 2026 | Bireysel, Yapılandırılan Borç başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Son Ödeme Tarihi Hafta Sonuna veya Resmi Tatile Denk Gelirse Ne Olur?

Kredi kartı son ödeme tarihinin hafta sonuna, resmi tatile veya bayram tatiline denk gelmesi durumunda ne olacağı aşağıda detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Hafta Sonuna Gelirse

Kredi kartı son ödeme tarihi cumartesi veya pazar gününe denk gelirse, banka sistemleri bu tarihi otomatik olarak pazartesi gününe kaydırır. Pazartesi günü resmi tatil değilse, bu tarihe kadar yapılan ödeme gecikmeye düşmeden kabul edilir. Örneğin son ödeme tarihi pazar gününe denk geliyorsa, ödeme çoğu zaman pazartesi günü yapılabilir.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Resmi Tatile Gelirse

Son ödeme tarihi 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos veya 29 Ekim gibi resmi tatillere denk gelirse ödeme süresi genellikle tatili takip eden ilk iş gününe ertelenir. Örneğin son ödeme tarihiniz 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geldiyse bu tarih 2 Mayıs Perşembe günü olarak güncellenir.

Kredi Kartı Son Ödeme Tarihi Bayrama Denk Gelirse

Son ödeme tarihi Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı tatiline denk gelirse, ödeme tarihi genellikle bayram tatilinden sonraki ilk iş gününe ertelenir. Bayram tatilleri birkaç gün sürdüğü için ödeme yapmadan önce bankanın mobil uygulamasında görünen güncel son ödeme tarihini kontrol etmek daha güvenli olur. Ancak tatil süresi ne kadar uzun olursa olsun, bu aralıkta borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.

Son Ödeme Tarihi Geçen Kredi Kartı Kullanılır mı?

Son ödeme tarihi geçen kredi kartının kullanılıp kullanılamayacağı, gecikmenin kaç gün sürdüğüne, asgari ödeme tutarının ödenip ödenmediğine ve son ödeme tarihinin kaç kez geciktirildiğine bağlıdır. Gecikme kısa süreliyse kartla alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak asgari ödeme tutarı zamanında ödenmediği için borç gecikmeye düşer ve gecikme faizi işlemeye başlar.

Gecikme devam ederse banka önce nakit avans ve taksitli nakit avans kullanımını kısıtlayabilir. Asgari ödeme tutarının aynı yıl içinde birden fazla kez aksatılması durumunda ise kart kullanımı daha ciddi şekilde sınırlandırılabilir. Özellikle asgari ödeme üst üste üç kez yapılmazsa kart hem nakit çekime hem de alışverişe kapatılabilir. Bu nedenle kart kısa süreli gecikmelerde kullanılmaya devam edilebilse de en azından asgari ödeme tutarının en kısa sürede ödenmesi gerekir.

Son Ödeme Tarihi Nasıl Öğrenilir?

Kredi kartı son ödeme tarihi, bankanın oluşturduğu ekstrede açıkça yer alır. Bu tarihi öğrenmek için mobil bankacılık, internet bankacılığı, kredi kartı ekstresi, SMS bildirimleri veya müşteri hizmetleri kullanılabilir. En pratik yöntem, bankanın mobil uygulamasında kredi kartı detaylarına girerek güncel dönem borcunu, asgari ödeme tutarını ve son ödeme tarihini kontrol etmektir. Ayrıca bankalar ekstre kesildikten sonra son ödeme tarihini genellikle e-posta, SMS veya uygulama bildirimiyle de paylaşır. Gecikme yaşamamak için son ödeme tarihini yalnızca ekstre geldikten sonra değil, ay içinde düzenli olarak kontrol etmek gerekir.

Son Ödeme Tarihi Nasıl Değiştirilir?

Kredi kartı son ödeme tarihini değiştirebilmek için hesap kesim tarihini değiştirmek gerekir. Çünkü son ödeme tarihi, hesap kesim tarihine bağlı olarak belirlenir. Hesap kesim tarihi değiştirildiğinde, yeni ekstre düzenine göre son ödeme tarihi de farklı bir güne kayar. Bu işlem bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya şubeler üzerinden yapılabilir.

Örneğin maaşınızı ayın 1’inde alıyorsanız, hesap kesim tarihinizi maaş gününüzden sonraki bir güne denk gelecek şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak her banka hesap kesim tarihi değişikliği için farklı kurallar uygulayabilir. Bazı bankalar bu işlemi belirli aralıklarla sınırlandırabilir veya devam eden gecikme varsa değişiklik talebini kabul etmeyebilir.

Banka Bazlı Son Ödeme Tarihi Değiştirme Rehberi

Kredi kartı son ödeme tarihi değiştirme süreci bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bankalara göre son ödeme tarihi değiştirme şartları ve kanalları verilmektedir:

Banka Değiştirilebilir mi? Kanal Not Ziraat Bankası Evet Mobil / Şube Yılda 2 kez değiştirme hakkı sunulur. Garanti BBVA Evet Mobil uygulama Yılda 2 kez değiştirme hakkı sunulur. Yapı Kredi Evet Mobil / Çağrı merkezi Gecikmiş borç bulunmamalıdır. Akbank Evet Mobil uygulama (Akbank Direkt) Yılda en fazla 3 kez değiştirilebilir. Vakıfbank Evet Mobil / Şube Yılda 2 kez değiştirme hakkı sunulur. Denizbank Evet Çağrı merkezi / Şube Yılda 2 kez değiştirme hakkı sunulur. TEB Evet Mobil / Çağrı merkezi Kart borcunun asgarisi ödenmiş olmalıdır. Halkbank Evet Şube / Çağrı merkezi Gecikmiş taksit veya borç olmamalıdır. QNB Evet QNB Mobil, İnternet Şubesi, Çağrı Merkezi Gecikmiş borç bulunmamalıdır. ING Evet ING Mobil, İnternet Şubesi, Çağrı Merkezi Yılda 2 kez değiştirme hakkı sunulur.

Borcumu Son Ödeme Tarihinden Önce Ödersem Ne Olur?

Kredi kartı borcunuzu son ödeme tarihinden önce ödemeniz, ne kadar ödeme yaptığınıza göre farklı sonuçlar doğurur. Dönem borcunun tamamını kapatırsanız, alışveriş borcunuz için faiz işlemez. Ancak yalnızca asgari ödeme tutarını öderseniz borcunuz gecikmeye düşmese de dönem borcu bir sonraki aya devrettiği için kalan dönem borcu tutarına akdi faiz uygulanır. Bu nedenle mümkünse dönem borcunun tamamını ödemek, hem faiz maliyetinden kaçınmak hem de düzenli bir ödeme geçmişi oluşturmak açısından daha avantajlıdır.

Nakit Avans ve Ticari Kredi Kartlarında Son Ödeme Tarihi

Kredi kartı son ödeme tarihi yalnızca alışveriş harcamaları için değil, nakit avans ve ticari kredi kartı borçları için de önemlidir. Nakit avansta faiz çoğu zaman paranın çekildiği tarihten itibaren işlemeye başlarken, ticari kredi kartlarında son ödeme tarihi şirketin ekstre düzenine ve bankayla yapılan kart sözleşmesine göre belirlenir. Bu nedenle hem bireysel hem de ticari kartlarda ekstrede yer alan son ödeme tarihinin dikkatle takip edilmesi gerekir.

Aşağıda nakit avans ve ticari kredi kartı borçlarının son ödeme tarihine dair detaylar verilmektedir:

Nakit Avans Son Ödeme Tarihi

Nakit avans borcu, kredi kartı ekstresine yansır ve ekstrede belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenebilir. Ancak nakit avans işlemlerinde faiz, alışveriş harcamalarından farklı olarak genellikle işlem tarihinden itibaren günlük olarak hesaplanır. Bu nedenle son ödeme tarihini beklemeden ödeme yapmak, faiz maliyetini azaltır. Eğer nakit avans borcu son ödeme tarihine kadar ödenmezse, borç gecikmeye düşer ve mevcut faiz yüküne gecikme faizi ile ek vergiler de eklenir.

Ticari Kredi Kartı

Ticari kredi kartlarında son ödeme tarihi, kartın hesap kesim tarihine ve bankanın belirlediği ekstre düzenine göre oluşur. Bu tarih, şirketin ilgili döneme ait kart borcunu ödemesi gereken son günü gösterir. Ticari kartlarda harcamalar işletme adına yapıldığı için ödeme düzeni yalnızca kart kullanımını değil, şirketin banka nezdindeki risk algısını da etkiler. Borç, son ödeme tarihine kadar ödenmezse gecikme faizi uygulanır, kart limiti kısıtlanır veya bankanın risk değerlendirmesine göre kart kullanımı sınırlandırılır. Bu nedenle ticari kredi kartlarında son ödeme tarihinin muhasebe ve nakit akışı planlamasına göre takip edilmesi önemlidir.

Kredi kartı borcu ödenmezse neler olacağı, kartın kullanıma kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili detayları Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur? 2026 başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Kredi Kartı Borcu Hafta Sonu ATM’den Ödenirse Ne Zaman Hesaba Geçer?

Kredi kartı borcu hafta sonu kartın ait olduğu bankanın ATM’sinden ödenirse, ödeme genellikle aynı gün içinde karta yansır. Bu işlem banka kendi sistemi içinde gerçekleştiği için hafta sonu olması çoğu zaman sorun oluşturmaz. Ancak farklı bir bankanın ATM’sinden ödeme yapılırsa, işlem hemen karta yansımayabilir ve bankanın sistemine bağlı olarak ilk iş gününe kalabilir.

Kredi Kartı Ödemesi Son Gün FAST İle Yapılırsa Aynı Gün Hesaba Geçer mi?

Evet, kredi kartı ödemenizi son ödeme gününde FAST ile yaparsanız ödeme genellikle aynı gün içinde hesaba ulaşır ve kredi kartı borcunuza yansır. FAST işlemleri 7/24 yapılabildiği için mesai saati dışında veya hafta sonunda da ödeme gönderebilirsiniz. Ancak ödemenin kart borcundan ne kadar hızlı düşeceği bankanın işlem sistemine göre değişebilir.

EFT İle Yapılan Kredi Kartı Ödemesi Geç Yansırsa Gecikme Olur mu?

EFT ile yapılan ödemelerde önemli olan paranın bankaya ne zaman ulaştığı ve kart borcuna ne zaman işlendiğidir. EFT mesai saatleri dışında gönderildiyse işlem bir sonraki iş gününe kalabilir. Bu durumda ödeme son ödeme tarihinden sonra karta yansırsa gecikme oluşur. Bu nedenle son gün yapılacak ödemelerde EFT yerine bankanın kendi kanalları veya FAST tercih edilebilir.

Kredi Kartı Borcu Son Ödeme Gününde Başka Bankadan Ödenebilir mi?

Evet, kredi kartı borcu son ödeme gününde başka bankadan ödenebilir. Ancak bu işlem EFT, havale veya FAST yoluyla yapılacağı için ödeme saatine dikkat edilmelidir. EFT saatleri geçmişse ödeme aynı gün hesaba geçmeyebilir. Gecikme riski yaşamamak için son ödeme gününde mümkünse kartın ait olduğu bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya ATM’si kullanılmalıdır.

Son Ödeme Tarihinde Yapılan Ödeme Dekontu Saklanmalı mı?

Evet, ödemenin geç yansıması ya da sistemsel bir hata oluşması gibi durumlarda elinizdeki dekont, ödeme yaptığınızı kanıtlayan bir belge niteliğindedir.

Otomatik Ödeme Talimatı Son Ödeme Gününde Çalışmazsa Ne Yapılmalı?

Otomatik ödeme talimatı son ödeme gününde çalışmazsa, ödeme manuel olarak hemen yapılmalıdır. Öncelikle hesapta yeterli bakiye olup olmadığı kontrol edilmeli, ardından mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM üzerinden asgari ödeme tutarı ya da dönem borcu ödenmelidir. Ödeme yapıldıktan sonra dekont saklanmalı ve bankayla iletişime geçilerek otomatik ödeme talimatının neden çalışmadığı öğrenilmelidir.

Kredi Kartı Borcu Son Ödeme Günü Hesaptan Otomatik Çekilmezse Manuel Ödeme Yapılabilir mi?

Evet, otomatik ödeme talimatı çalışmazsa aynı gün manuel ödeme yapılabilir. Bu durumda mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM üzerinden asgari ödeme tutarı hemen ödenmelidir. Hesapta para olması tek başına yeterli değildir. Ödemenin kredi kartı borcuna işlendiğinden emin olmak gerekir.

Son Ödeme Tarihi Değişince Otomatik Ödeme Talimatı da Güncellenir mi?

Genellikle son ödeme tarihi değiştiğinde otomatik ödeme talimatı da güncellenir. Ancak bir sorunla karşılaşmamak için hesap kesim tarihi değişikliğinden sonra mobil bankacılık üzerinden talimatın aktif olup olmadığını, hangi hesaptan çekim yapılacağını ve yeni ödeme tarihini kontrol etmek gerekir.

Son Ödeme Tarihi Yaklaşınca Banka SMS Göndermek Zorunda mı?

Hayır, banka her zaman SMS göndermek zorunda değildir. Bankalar ekstre ve ödeme bilgilerini mobil uygulama bildirimi, e-posta, internet bankacılığı veya SMS gibi farklı kanallardan paylaşabilir. Bu nedenle SMS gelmemesi, son ödeme tarihinin takip edilmemesi için tek başına geçerli bir gerekçe sayılmaz.

Kredi Kartı Ödeme Bildirimi Gelmezse Sorumluluk Bankada mı Olur?

Kredi kartı ödeme bildirimi gelmezse sorumluluk her durumda bankada olmaz. Eğer banka ekstreyi veya ödeme bilgisini tanımlı iletişim kanallarından iletmişse, son ödeme tarihini takip etme sorumluluğu kart sahibinde olur. Ancak iletişim bilgileriniz doğru olduğu halde ekstre hiç iletilmediyse veya sistemsel bir sorun yaşandıysa bankayla görüşüp kayıt açtırmanız ve durumu dekont, ekran görüntüsü veya bildirim kayıtlarıyla belgelemeniz gerekir.

Asgari Tutar Ödendikten Sonra Kalan Borç İçin Ayrıca Ödeme Yapılabilir mi?

Evet, asgari tutarı ödedikten sonra kalan dönem borcu için ayrıca ödeme yapabilirsiniz. Bu ödemeyi asgari tutarı ödediğiniz gün ya da son ödeme tarihinden sonra yapabilirsiniz. Kalan borcu ne kadar erken kapatırsanız, devreden borç için işleyecek akdi faiz maliyetini o kadar azaltabilirsiniz.

Son Ödeme Gününde Kısmi Ödeme Yapmak Hiç Ödeme Yapmamaktan Daha mı İyidir?

Evet, kısmi ödeme yapmak hiç ödeme yapmamaktan daha iyidir. Ancak kısmi ödemenin asgari ödeme tutarını karşılayıp karşılamadığı önemlidir. Asgari tutar tamamen ödenirse borç gecikmeye düşmez, sadece kalan dönem borcuna akdi faiz uygulanır. Asgari tutarın altında ödeme yapılırsa eksik kalan asgari tutar için gecikme faizi uygulanır ve ödeme geçmişiniz olumsuz etkilenir.

Son Ödeme Tarihinden Sonra Ödeme Yapılınca Kullanılabilir Limit Ne Zaman Açılır?

Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödeme, genellikle banka sistemine geçtiği anda kullanılabilir limite yansır. Kartın ait olduğu bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya ATM’sinden yapılan ödemelerde limit çoğu zaman aynı gün açılır. Farklı bankadan yapılan ödemelerde ise yansıma süresi 1-2 iş gününü bulabilir.

Kredi Kartı Borcunu Fazla Ödemek Sonraki Döneme Alacak Olarak Yansır mı?

Evet, kredi kartı borcundan fazla ödeme yapılırsa fazla tutar genellikle karta alacak bakiyesi olarak yansır. Bu tutar sonraki harcamalarda kullanılabilir veya bankanın uygulamasına göre hesaba iade edilir.

Kredi Kartı Borcu Son Ödeme Tarihinde Taksitlendirilirse Gecikme Sayılır mı?

Kredi kartı borcu son ödeme tarihinde banka tarafından taksitlendirilirse ve işlem aynı gün sisteme yansırsa borç gecikmeye düşmez. Çünkü banka bu borcu artık ödenmemiş borç olarak değil, taksitlendirilmiş borç olarak takip eder. Ancak taksitlendirme işlemi son ödeme tarihinden sonra onaylanırsa veya sisteme geç yansırsa borç gecikmeye düşebilir.

Ekstreye İtiraz Etmek Ödeme Zorunluluğunu Durdurur mu?

Hayır, ekstreye itiraz etmek genel olarak ödeme yükümlülüğünü tamamen durdurmaz. İtiraz edilen işlem incelemeye alınsa bile son ödeme tarihine kadar en az asgari ödeme tutarının ödenmesi gerekir. Aksi halde borç gecikmeye düşer ve faiz işlemeye başlar.

Kaynakça