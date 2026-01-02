Trafik Sigortası Neden Önemlidir?

Günümüzde konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebilmemizi mümkün kılan araçlar zaman zaman istenmeyen durumların yaşanmasına sebep olabilirler. Kaza gibi istenmeyen durumlar sonucunda oluşabilecek olan zararlar ise bazen araç sahiplerinin karşılayamayacağı kadar yüksek meblağlarda olabilir. İşte böyle durumlarda sürücülerin yardımına trafik sigortası yetişiyor. Zorunlu trafik sigortası olarak da bilinen trafik sigortası yasalarca zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta herhangi bir kaza durumunda devreye girerek karşı tarafın zararlarını karşılar, bu sayede sigorta sahibi oluşabilecek zararı kendi cebinden ödemek zorunda kalmaz. “Kara Taşıtları Sigortası” olarak da bilinen kasko sigortası ile trafik sigortası arasındaki temel fark da budur. Kasko sigortası size ve aracınıza gelecek zararları karşılarken trafik sigortası karşı tarafta oluşacak zararları karşılar. Trafik sigortası serbest tarife üzerinden fiyatlandırıldığı için araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden farklı ücretler karşılığında trafik sigortası yaptırabilirler. Trafik sigortasının kapsamının devlet tarafından belirleniyor oluşu en ucuz trafik sigortası ile en pahalı trafik sigortası arasında herhangi bir kapsam farkı olmamasına sebep olur.

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

İlk olarak “Zorunlu trafik sigortası nedir?” sorusunu cevaplayarak başlayalım. Her ne kadar çoğu kasko ve trafik sigortasını karıştırabiliyor olsa da bu iki sigorta türü hem kapsam hem de işlev açısından farklıdır. Kasko, sigorta sahibine ve aracına gelebilecek her türlü zarar karşısında devreye girebilen bir sigorta türü olsa da trafik sigortası sadece kaza durumunda devreye girer ve karşı tarafın zararlarını karşılar. Bu noktada trafik sigortası yaptırmış olsanız dahi kazanın kasıtlı olarak yapıldığına karar verilirse trafik sigortası oluşacak zararları karşılamaz. Yani, trafik sigortasının kapsamı kasko sigortası kadar geniş değildir ve sadece belli şartlar karşılandığı takdirde devreye girer. Bunun yanında, az önce de bahsettiğimiz gibi, trafik sigortasının kapsamı devlet tarafından belirlendiği için genelde en ucuz trafik sigortası ile en pahalı trafik sigortası arasında kapsam farkı olmayacaktır; bu sebeple, trafik sigortası seçerken mümkün olduğunca ucuz bir sigorta bulmaya çalışabilirsiniz fakat aynı şeyi kasko sigortası için yapmamalısınız, zira kasko sigortasında sigortanın fiyatı, sağladığı güvenceler tarafından belirlenir.

Kasko ve trafik sigortası arasındaki farkları, hangi durumlarda devreye girdiklerini ve sağladıkları teminatları öğrenmek istiyorsanız Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Temel Farklar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Trafik Sigortası Neden Önemli?

Trafik sigortası yaptırmanın başlıca önemi bu sigortanın zorunlu bir sigorta olmasıdır. Kısacası, isteseniz de istemeseniz de trafik sigortası yaptırmak zorundasınız. Ancak, trafik sigortası sahip olduğu avantajlar sebebiyle yaptıran hiçbir araç sahibinin pişman olmayacağı bir sigortadır. Trafik sigortası avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Trafik sigortası, kaza sonrasında ortaya çıkan ve teminat dahilinde olan maddi hasarları karşılar. Bu sayede eğer bir kaza durumunda kusurlu olan taraf sizseniz bile karşı tarafın zararlarını ödemek zorunda kalmazsınız. Bu durumun tek istisnası kazanın kasıt dahilinde yapılmış olması ya da en azından bu şekilde bir karara varılmış olmasıdır. Eğer kaza kasıt dahilindeyse trafik sigortası devreye girmez.

Kaza sonrası oluşabilecek olan teminat dahilindeki bedensel zararlar da yine sigorta tarafından karşılanır. Bu sayede karşı tarafın hastane ve benzeri masrafları da yine sizin cebinizden çıkmaz, tamamen trafik sigortası tarafından karşılanır. Bunun yanında kazazedelerin tedavi masraflarının tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Kazadan sonraki süreçte ortaya çıkabilecek olan avukat masrafları gibi hukuki masraflar da yine trafik sigortası tarafından karşılanır. Böylece hukuki bir süreç söz konusu olduğunda cebinizden ödeme yapmanız gerekmez.

Kaza durumunda yaralanan kişilerin tıbbi malzeme ve ilaç masrafları da kusur oranına bakılmaksızın trafik sigortası tarafından karşılanır. Böylece trafik sigortası yaptırdığınız takdirde sadece araçlara değil aynı zamanda kişilerin canlarına gelebilecek olan zararlar da sigortanın güvencesi dahilindedir diyebiliriz.

Trafik sigortası en kolay yaptırılabilen ve güvencesi devlet tarafından belirlenen bir sigortadır. Dolayısıyla, herhangi bir sigorta şirketinden oldukça makul fiyatlara trafik sigortası yaptırabilirsiniz. Az önce de dediğimiz gibi, trafik sigortasının kapsamı devlet tarafından belirlendiği için farklı şirketlerden yaptıracağınız trafik sigortaları arasında dikkate değer bir kapsam farkı olmayacaktır.

Trafik sigortası, kaza durumunda üçüncü kişilere gelebilecek zararları da karşılar. Yani, sadece karşı aracın ve sürücüsünün değil, araçtaki kişilerin de can ve bedenlerine gelebilecek olan zararlar trafik sigortası dahilinde karşılanır. Bunun yanında kaza durumunda yaşanabilecek olan vefat durumu da sigorta ile teminat altına alınır.

Görebileceğiniz gibi trafik sigortası pek çok avantaj sunmaktadır. Araç sahibi olarak gündelik hayatınızda nelerle karşılaşabileceğinizi, aracınızın başına neler gelebileceğini tam olarak bilemezsiniz, dolayısıyla, zaten istenmeyen bir olay olan kazanın yaşandığı takdirde daha fazla istenmeyen durumla karşılaşmamanız adına trafik sigortası yaptırmanız elzemdir.

Trafik sigortası sorgulama işlemini nasıl yapabileceğinizi ve hangi platformlardan sorgulama yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır? Nereden Sorgulanır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Devreye Girmez?

Bunun yanında, trafik sigortasının karşılayacağı zararların araç hareket halindeyken oluşmuş olması gerekmektedir. Yani, eğer aracınız hareket halinde olmadığı bir durumda bir zarara sebep olmuşsa, sigorta bunu karşılamaz. Bunun yanında, her ne kadar trafik sigortası araç sahibi kusurlu olsa bile karşı tarafın bazı hasarlarını karşılasa dahi karşı tarafın tazminat talepleri teminat dahilinde değildir. Bunun yanında zarar gören araçtaki kişilerin bagaj gibi eşyaları haricinde kalan mallarına gelebilecek olan zararları trafik sigortası ödemez. Bu durumda kazaya sebebiyet veren kişi bu malların zararını kendi cebinden ödemek durumundadır. 2022 Trafik Sigortası Fiyatları Nelerdir? Gelelim çoğu kişinin merak ettiği bir soruya: “Trafik sigortası fiyatları nasıldır?” Öncelikle, trafik sigortası fiyatları fazlasıyla değişkendir diyerek başlayalım. Genelde büyük şehirlerde trafik sigortası yaptırmak 1.500-3.000 TL arasında tutacaktır, yaşadığınız yere göre bu fiyatlar yükselip düşebilir. Her ne kadar trafik sigortası kasko sigortası kadar ek teminat fırsatı sunmasa da sigorta şirketlerinin yapacağı bazı ek teminatlar ile trafik sigortasının kapsamı genişletilecektir. Trafik sigortası ek teminatları şu şekilde sıralanabilir: