Hayat Sigortalı Kredi Nedir? Her Ay mı Ödenir? Vefat Durumu Hayat sigortalı kredinin ne olduğu, nasıl alındığı, ne kadar ödeme yapıldığı, sigortasız kredi ile farkları ve iptal süreci bu rehberde!

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Kredili hayat sigortası, beklenmedik durumlara karşı koruma sağlamak amacıyla bireylerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bu yazımızda hayat sigortalı kredinin ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl alındığını ve ödendiğini ele alacağız. Ayrıca vefat durumunda hayat sigortalı krediye ne olduğunu, sigorta primlerinin nasıl geri alınabileceğini ve kredi devam ederken nasıl hayat sigortasının iptal edildiğini inceleyeceğiz.

Hayat Sigortalı Kredi Nedir?

Kredili hayat sigortası, bir kişinin kredi kullandığı süreçte hayatını kaybetmesi, kalıcı maluliyet yaşaması ya da kritik bir hastalığa yakalanması durumlarında devreye giren güvence sistemidir. Bu sigortanın devreye girmesiyle kalan kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır ve bu sayede kişinin ailesine veya mirasçılarına borç kalmaz.

Hayat sigortalı krediler genel olarak uzun vadelere sahip konut veya taşıt kredilerinde uygulanır. Sigorta süresi ise vade süresine göre belirlenir; vade süresi sona erdiğinde sigorta da sonlanır. Bazı kredili hayat sigortalarının kapsamı çok daha geniş olabilmektedir. Bu durumda kişinin vefatı veya maluliyetinin yanı sıra işsizlik ve hastaneye yatış gibi durumlarda da hayat sigortası devreye girer.

Hayat Sigortalı Kredi Ne İşe Yarar?

Hayat sigortalı kredi temelde kredi borcunun güvence altına alınmasını sağlasa da bunun dışında pek çok avantaj sunar. Sigorta sayesinde kredi süreci daha güvenli ve hızlı hale gelirken olası bir vefat durumunda kredi borcu kişinin ailesine, mirasçılarına ya da kefillere kalmadan sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu sayede hem borçlu hem de banka korunmuş olur.

Hayat sigortalı kredi avantajları bununla da sınırlı değildir. Sigortalı kişilerin kredi onay süreçleri çok daha hızlıdır. Ayrıca hayat sigortalı kredi sahipleri uygun faiz oranlarından yararlanabilir. Buna ek olarak bazı durumlarda ödenen sigorta primlerinin vergi matrahından düşülmesine de izin verilebilir.

Hayat Sigortalı Kredi Nasıl Alınır?

Hayat sigortalı kredi alabilmek için kredi başvurusuyla birlikte sigorta poliçesinin düzenlenmesi gerekir. Aşağıda bu süreç detaylarıyla birlikte verilmiştir:

Kredi Türünün ve Miktarının Belirlenmesi: Hayat sigortalı kredi alabilmek için ilk olarak hangi kredi türünün çekileceği belirlenmelidir. Buna göre; ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da taşıt kredisi arasından seçim yapılmalıdır.

Başvurunun Yapılması: Kredi türüne karar verildikten sonra banka şubesi, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirilebilir.

Sigorta Teklifinin Oluşturulması: Hayat sigortaları genellikle bankanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri aracılığıyla sunulur. Kredi başvuru sırasında banka, kredi vadesi ve tutarına göre bir hayat sigortası primi hesaplar. Buna göre sigorta poliçesi, kredi borcunun vade süresi doğrultusunda düzenlenir.

Sigortanın Onaylanması: Düzenlenen poliçenin müşteri tarafından imzalanması ile sigorta aktif hale gelir.

Kredinin Tutarının Yatırılması: Sigorta poliçesinin yürürlüğe girmesi ile kredi tutarı müşterinin hesabına aktarılır.

Sigortasız Krediden Farkı Nedir?

Kriter Hayat Sigortalı Kredi Sigortasız Kredi Tanım Borçlunun vefatı veya kalıcı maluliyeti durumunda borcun sigorta tarafından ödendiği bir kredi türüdür. Herhangi bir sigorta teminatı bulunmaz. Kredi borcu tamamen borçluya aittir. Risk Koruması Borçlunun vefatı veya kalıcı maluliyeti durumunda kalan borç sigorta tarafından karşılanır. Borçlunun vefat etmesi durumund borç, mirasçılara veya kefile kalır. Aile Güvencesi Aile bireyleri kredi borcundan sorumlu tutulmaz. Aile bireyleri veya mirasçılar, kalan borcu ödemekle yükümlüdür. Banka Güvencesi Hayat sigortası hem kredi sahibini hem de bankayı güvence altına alır. Sigortalının vefat etmesi durumunda banka; alacağını sigorta şirketinden tahsil eder. Banka, tüm riskleri doğrudan üstlenir. Faiz Oranı Bazı durumlarda hayat sigortası sayesinde daha düşük faiz oranları uygulanabilir. Risk tamamen bankaya ait olduğu için faiz oranları genellikle daha yüksektir. Toplam Maliyet Kredi borcuna ek olarak sigorta primi ödenir ancak faiz avantajları bu farkı azaltabilir. Kredi borcuna ek olarak sigorta primi yoktur ancak yüksek faiz oranları nedeniyle toplam maliyet artabilir. Sigorta Primi Primler; mevcut borç tutarı, yaş ve vade süresine göre değişen değişebilir. Sigorta yapılmadığı için prim ödemesi yoktur. Yasal Zorunluluk Hayat sigortası yaptırmak yasal olarak zorunlu değildir. Hayat sigortası yapılmadığı durumlarda banka ek güvence veya kefil talep edebilir. Kredi Onay Süreci Hayat sigortalı kredilerde genellikle onay süreci daha hızlıdır. Ek teminat veya kefil istenebileceği için onay süreci uzayabilir. Vefat ve Maluliyet Durumu Vefat veya maluliyet durumu olduğunda kredi borcu sigorta tarafından kapatılır. Vefat veya maluliyet durumu olduğunda kredi borcu mirasçılara geçer.

Hayat Sigortalı Kredi Her Ay mı Ödenir?

Evet, hayat sigortalı kredi, aylık taksitler halinde ödenebilir. Ancak çoğu durumda, hayat sigortası primi kredi başvurusu sırasında peşin olarak tahsil edilir ve toplam kredi tutarına eklenerek taksitler halinde ödenir. Böylece kredi tutarına ek olarak sigorta primi ödenmesine gerek kalmadan tek kanaldan ödeme yapılabilir.

Öte yandan hayat sigortası poliçelerini her yıl yenileyen bazı bankalar, sigorta primini yıllık olarak tahsil edebilir. Bu nedenle kredi kullanmadan önce prim ödemesinin nasıl yapılacağını netleştirmek oldukça önemlidir.

Hayat Sigortalı Kredi Vefat Durumunda Ne Olur?

Hayat sigortalı kredi kullanan bir kişinin vefat etmesi durumunda kalan kredi borcu sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu sayede borç, kişinin aile bireyleri, mirasçıları ya da kefillerine kalmadan kapatılır. Diğer yandan banka da alacağını temin etmiş olur.

Ancak mevcut bir hastalığın beyan edilmemesi, intihar, ekstrem spor kazalarının yaşanması veya poliçede açıkça belirtilmiş kapsam dışı risklerin gerçekleşmesi durumunda hayat sigortası kapsam dışında kalır ve ödeme yapılmaz. Bu nedenle hayat sigortalı kredi alırken tüm sağlık bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde bildirilmesi ve olası risklerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir.

Ölüm Halinde Hayat Sigortası Ne Kadar Öder?

Ölüm halinde hayat sigortasının ne kadar ödeme yapacağı poliçede belirlenen tutara bağlıdır. Hayat sigortalı kredilerde genellikle kalan kredi borcunun tamamı karşılanır. Sigorta şirketi vefat tarihinde kalan borç miktarını hesaplayarak bankaya doğrudan ödeme yapar ve borç kapanır. Bu sayede vefat eden kişinin hiçbir yakını borçtan sorumlu olmaz. Öte yandan mevcut bir hastalığın poliçe başlangıcında belirtilmemesi ya da intihar gibi çeşitli durumlarda sigorta şirketi ödeme yapmaz.

Hayat Sigortalı Kredi Nasıl Geri Alınır?

Hayat sigortalı kredi primlerinin geri alınabilmesi; yalnızca hayat sigortası primlerinin peşin olarak ödendiği ve kredinin erken kapatıldığı durumlarda mümkün olabilir. Kredi erken kapatıldığında kullanılmayan süreye denk gelen prim tutarı iade edilebilir. Bu durumda sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılması gerekir. Başvurunun onaylanması durumunda kalan tutar kullanıcının hesabına iletilir. Diğer yandan kredi vadesi sona erdiğinde geri ödeme alınması mümkün değildir.

Kredi Devam Ederken Hayat Sigortası İptal Edilir mi?

Kredi devam ederken hayat sigortasının iptal edilip edilemeyeceği poliçe kapsamına bağlıdır. Hayat sigortaları genellikle borcun tamamını kapsadığı için vade süresi içinde poliçenin iptal edilmesi pek mümkün değildir. Bankalar da bu durumu borcun ödenmesi açısından riskli gördükleri için iptal talebini onaylamazlar. Ancak bazı poliçelerde istisnai bir durum olarak iptal imkanı da sunulabilir.

Hayat sigortasının nasıl iptal edildiğini merak ediyorsanız Hayat Sigortası Nedir, Nasıl İptal Edilir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kredi Bitince Hayat Sigortası Geri Alınır mı?

Kredi bittikten sonra hayat sigortası primlerinin geri alınıp alınamayacağı poliçe kapsamına göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak hayat sigortaları risk temelli bir sigorta olarak kabul edildiği için vade süresi bittiğinde sigorta kapsamı da sona erer. Kullanılan sigorta hizmeti için geri ödeme yapılmaz. Sadece kredinin erken kapatılması durumunda kalan prim tutarının iadesi söz konusu olabilir. Bu iadenin alınabilmesi için yazılı olarak iptal talebinin iletilmesi şarttır.

Hayat Sigortalı Kredi Ödenmezse Ne Olur?

Hayat sigortalı kredi primlerinin ödenmemesi halinde sigorta poliçesi yürürlükten kalkar; dolayısıyla poliçenin sağladığı tüm teminatlar ve güvence bedelleri de geçerliliğini yitirir. Hayat sigortalı kredi primlerinin ödenmediği bir senaryoda sigorta sahibi kişinin vefat etmesi ya da kalıcı bir maluliyet yaşaması durumunda sigorta şirketi borcu üstlenmez.

Primlerin gecikmesi durumunda ise sigorta şirketleri ek süre tanıyabilir. Bu ek süre içerisinde de poliçe geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak bu süre içerisinde de ödeme yapılmazsa poliçe iptal edilir. Hayat sigortasının iptal edilmesi durumunda banka kendini güvence altına almak amacıyla kredi sahibinden yeni bir hayat sigortası talebinde bulunabilir.

Hayat Sigortalı Kredi Sigorta Primi Ne Kadar?

Hayat sigortalı kredi sigorta priminin ne kadar olacağı poliçe kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Bazı poliçeler sadece vefat ya da maluliyet durumlarını kapsarken bazı poliçeler; işsizlik ve hastalık gibi durumlarda da ödeme yapar. Diğer yandan prim miktarı kredi tutarı, vade süresi, sigortalının yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve meslek grubu gibi kriterlere göre de değişir. Dolayısıyla hayat sigortalı kredi sigorta primi için sabit bir ücretten söz etmek mümkün değildir.

İşsizlik Teminatlı Hayat Sigortalı Kredi Nedir?

İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredilerde her hayat sigortasının sunduğu vefat ve kalıcı maluliyet teminatına ek olarak işsizlik durumunda da güvence sağlanır. Bu sigorta kapsamında sigortalı kişi kendi isteği dışında işsiz kalırsa sigorta şirketi belirli bir süre boyunca kredi taksitlerini karşılamak durumundadır. İşsizlik teminatlı hayat sigortası kapsamında bu süre genel olarak 3 ila 6 aydır. Bu sayede işsizlik dönemlerinde kredi taksitleri aksatılmadan ödenmeye devam eder.

Hayat Sigortalı Kredi Neden Daha Ucuz?

Hayat sigortalı kredilerin standart kredilerden görece daha ucuz görünmesinin sebebi; daha düşük faiz oranları uygulanması ve masraf avantajının sağlanmasıdır. Bankalar hayat sigortası sayesinde kredi tutarını güvenceye aldıkları için bu müşterilere özel daha düşük faiz oranları uygularlar. Dolayısıyla bu faiz oranları müşterilerde; hayat sigortalı kredi daha ucuz düşüncesi oluşturur. Ancak müşteriler, hayat sigortası kapsamında prim ödemesi yaptıkları için faiz indirimi toplam maliyet açısından genelde çok büyük bir avantaj oluşturmaz.

Krediyi Sigortalımı Sigortasız Mı Tercih Edilmeli?

Sigortalı kredi, güvence odaklı bir seçenektir. Kredi sahibinin vefatı veya kalıcı maluliyeti durumunda kalan borç sigorta şirketi tarafından kapatılır. Böylece aile bireyleri veya kefiller borç yükümlülüğü altına girmez. Ayrıca bankalar, hayat sigortası yaptıran müşterilere genellikle daha düşük faiz oranları uygulayarak toplam maliyeti azaltır. Bazı poliçeler işsizlik veya hastalık gibi durumlar için de ek teminatlar sunabilir.

Buna karşılık sigortasız kredi, ilk bakışta daha düşük maliyetli görünür çünkü sigorta primi eklenmez. Ancak borçlunun vefatı, hastalığı veya gelir kaybı gibi durumlarda tüm sorumluluk doğrudan aileye veya kefile geçer. Bu nedenle kısa vadeli, düşük tutarlı kredilerde tercih edilse de uzun vadeli veya yüksek meblağlı kredilerde sigortalı kredi çok daha güvenli bir seçenektir.

Kredi Çekerken Hayat Sigortası Mantıklı mı?

Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak, pek çok açıdan mantıklı bir tercih olarak değerlendirilebilir. Krediye bağlı olarak yapılan hayat sigortası, sigorta sahibinin vefatı veya kalıcı maluliyeti durumunda devreye girer ve kalan kredi borcu sigorta şirketi tarafından ödenir. Böylece kredi sahibinin yakınları bu borçtan etkilenmez. Diğer yandan hayat sigortası yaptırmanın bazı ek maliyetleri de vardır; kredi tutarı dışında hayat sigortası poliçe tutarı da ödenir.